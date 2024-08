A BetMGM é uma casa de apostas popular nos EUA







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Sendo uma das maiores operadoras do mercado estadunidense, o que esperar da BetMGM no Brasil? É isto que iremos explorar em detalhes nesta revisão completa. Caso venha para nosso país, pode oferecer um código promocional BetMGM para ativar bônus e ofertas de boas-vindas.

No entanto, enquanto a casa de apostas ainda aguarda a liberação de uma licença para atuar no Brasil, existem outras opções de plataformas que oferecem bônus para suas bets. Veja abaixo a nossa seleção. Por exemplo:

bet365 - casa de apostas completa;

Betano - aposta com odds competitivas;

Superbet - mercado de apostas esportivas completo;

KTO - faça sua primeira aposta sem risco.

1xBet - aposte com bônus exclusivo.

BetMGM no Brasil

No momento que escrevemos esta revisão, não é possível acessar a BetMGM no Brasil, pois ainda não opera em nosso país. Entretanto, a empresa fez uma parceria com o Grupo Globo.

A expectativa é que sua licença de funcionamento seja aprovada no Brasil ainda neste ano. Isto porque a plataforma vê no nosso país um mercado crescente, e pretende atuar conforme todos os requisitos da lei. No entanto, não há certeza de quando isto pode acontecer.

Mas como a BetMGM é uma das plataformas mais expressivas da América, buscamos observar o seu catálogo ativo nos EUA. Desta forma, podemos pontuar o que esperar da BetMGM no Brasil. Já tratando dos bônus, preparamos a tabela abaixo com possíveis promoções no futuro.

Produto BetMGM Oferta Código promocional BetMGM Esportes Aposta extra para novos usuários EM BREVE Cassino 100% do 1º depósito em bônus EM BREVE Mais promoções Bônus pode indicação de amigo EM BREVE

Note que cada oferta mencionada possui Termos e Condições únicos, e que ainda não estão disponíveis para os brasileiros. Nossa intenção é apenas informar possibilidades, com base no que a plataforma já oferece em outro país. Seja como for, cabe a você optar pelo que convém.

Por fim, veja, ainda, a nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

BetMGM nos Estados Unidos

A BetMGM está entre as principais plataformas de apostas dos Estados Unidos. Isto porque oferece um ambiente seguro, que é considerado confiável pelos estadunidenses, com uma reputação sólida no mercado. Ademais, possui um vasto catálogo de apostas em diferentes modalidades.

E isto vale tanto para os esportes como para o cassino. Também é pertinente informar que, ao acessar a página de promoções, notamos diferentes ofertas para apostas esportivas e jogos de cassino. Sem contar as ferramentas ativas para apostar e também incentivar o jogo responsável.

Para termos uma ideia do que a BetMGM no Brasil poderia oferecer aos usuários, listamos alguns detalhes abaixo. Assim, você conhecerá um pouco do catálogo da operadora.

Nos EUA, o site da BetMGM conta com um design intuitivo e amplos mercados de apostas | Crédito: Reprodução / BetMGM US

Esportes

O livro de esportes da BetMGM nos EUA conta com mais de 20 modalidades de apostas esportivas. Além disso, a cobertura de campeonatos dá conta dos torneios de maior expressão em cada esporte.

Para ter uma ideia da dimensão do catálogo, confira abaixo algumas possibilidades.

Futebol;

Basquete

Tênis;

MMA;

Futebol americano;

Fórmula 1;

Outros.

Casino da BetMGM

Encontramos os jogos mais populares do momento disponíveis no casino da BetMGM. São centenas de games, entre diferentes categorias, incluindo jogos ao vivo. Isto sem contar com os novos títulos, adicionados com frequência. Veja a seguir algumas das seções mais populares.

Slots;

Jogos de mesa;

Poker;

Dealer ao vivo;

Jackpots;

Jogos exclusivos.

O que é a BetMGM?

A BetMGM é uma das maiores casas de apostas sediadas nos Estados Unidos. A plataforma surgiu em 2018, e em poucos anos consolidou seu espaço no mercado de apostas online. Afinal, sua credibilidade é reconhecida em todo o cenário internacional, visto em diferentes parcerias.

Sendo assim, os clientes cadastrados têm acesso a um extenso livro de esportes, bem como vários jogos no cassino. Isto em um site que respeita todo o regulamento para funcionar de forma confiável e segura, buscando se destacar.

É por isso que a plataforma mostrou interesse em começar a funcionar em nosso país. Com esta intenção, a BetMGM no Brasil fez uma parceria com a Globo para facilitar sua entrada neste mercado. Entretanto, ainda não sabemos quando virá ou quais serviços serão oferecidos.

Como apostar com a BetMGM?

Como foi dito, não há uma data certa para funcionar a BetMGM no Brasil. Logo, ainda não é possível apostar na plataforma em nosso território. Portanto, se você tem interesse em apostar nesta operadora, o jeito é esperar até que comece a operar aqui.

No entanto, se você mora nos Estados Unidos, é possível apostar. Neste caso, o processo é bem semelhante às plataformas no Brasil. Por isso, achamos pertinente elaborar um passo a passo, resumindo as etapas para apostar na operadora, se começar funcionar aqui.

Etapas do cadastro na BetMGM

Assim como todas as casas de apostas, o primeiro passo para poder apostar é fazer seu cadastro. Além disso, também vale a regra que somente pessoas maiores de idade podem abrir uma conta. Logo, independente do país, o passo a passo será semelhante, conforme pontuamos abaixo.

1- Acesse o site da BetMGM;

2- Toque no botão de cadastro, que geralmente fica no topo da página;

3- Preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais, de contato e login;

4- Leia os Termos e Condições gerais da operadora;

5- Se concordar com os T&Cs, confirme a criação da sua conta.

Etapas para o depósito na BetMGM

Feito o cadastro, poderá realizar a segunda etapa para se tornar um apostador ativo, isto é, depositar pela primeira vez. Assim como o cadastro, o depósito tem um processo muito semelhante às operadoras ativas no Brasil. Sendo assim, veja como poderá depositar a seguir.

1- Entre na plataforma oficial da operadora;

2- Faça o login na MGM Bet;

3- Toque no botão de depósito;

4- Selecione o método de pagamento que preferir, dentre as opções ativas;

5- Digite o valor que irá depositar e realize o pagamento conforme o método escolhido.

Etapas para apostar na BetMGM

Após se cadastrar e recarregar a conta, poderá apostar tanto no cassino como nos esportes da operadora. No segundo caso, você pode fazer tanto apostas únicas como múltiplas, e o processo é igual a todas as operadoras. Portanto, veja como fazer um palpite único:

1- Acesse o site da plataforma e realize o login na MGM Bet;

2- Clique na seção de esportes;

3- Navegue entre as opções de eventos e campeonatos disponíveis;

4- Selecione seu palpite em um dos mercados no evento que preferir;

5- Informe o valor da aposta no boletim e confirme seu palpite.

A BetMGM é legal?

Em nossa análise, vimos que a BetMGM atende a todos os requisitos necessários para atuar de forma legal nos EUA. Sendo assim, dispõe de uma licença de funcionamento emitida por uma autoridade reguladora confiável, isto é, a Malta Gaming Authority.

Além da empresa ser registrada em Malta, a operadora tem a licença da Grã-Bretanha para funcionar. Ademais, possui uma reputação firmada no mercado, com parcerias a grandes clubes esportivos do futebol internacional. Logo, podemos indicar que a BetMGM é legal.

Também notamos que a plataforma está buscando se encaixar na nova regulamentação das apostas esportivas do Brasil. Ou seja, irá sediar suas operações em São Paulo, em busca de emitir uma licença nacional, pagando os devidos tributos.

A BetMGM busca uma licença de operação para atuar no mercado nacional | Crédito: Reprodução / BetMGM US

A plataforma é segura para apostar?

O site da operadora nos EUA é reconhecido por usar as tecnologias mais recentes para conferir segurança a suas operações. Isto significa, por exemplo, que a plataforma possui o selo de criptografia SSL/Https. Logo, todos os dados trafegados no site são codificados de ponta a ponta.

Além disso, notamos que os seus termos de uso são geridos por uma política de privacidade rígida. Isto para manter os dados dos clientes protegidos. Sendo assim, podemos indicar que a BetMGM é segura para apostar.

Outras recomendações de casas de apostas

Como não sabemos quando a BetMGM no Brasil vai começar a funcionar, existem algumas plataformas viáveis para apostar. Após conferir a segurança e confiança de alguns sites, bem como a disponibilidade de bônus e recursos, listamos algumas operadoras abaixo.

bet365

A bet365 ocupa um espaço sólido entre as maiores plataformas do cenário internacional de apostas. Afinal, possui um dos maiores catálogos de esportes e jogos, além de oferecer os recursos e ferramentas mais procurados do mercado. Logo, consulte seu site e veja as possibilidades.

Betano

Em cinco anos de funcionamento a Betano se tornou uma das principais casas de apostas do mercado. Nesta operadora, você encontra diferentes métodos de pagamento, um app de apostas para download e recursos como streaming ao vivo. Isto sem contar com as ofertas promocionais.

Superbet

Sendo uma das únicas operadoras que é possível começar apostar com apenas R$1, a Superbet se destaca no mercado. Afinal, você pode apostar no celular por meio de seu app, além de resgatar bônus de boas-vindas e outras ofertas.

KTO

Como um suporte ao cliente humanizado e processos de pagamentos eficientes, a KTO atrai vários apostadores. Além disto, a operadora oferece um ambiente de apostas seguro, demonstrando seu comprometimento com o jogo responsável.

1xBet

Com mais de 15 anos de funcionamento no mercado, a 1xBet é uma empresa com reconhecimento em vários países do mundo. Sendo assim, você pode contar com diversos métodos para pagar seus depósitos. Assim, pode apostar no app e resgatar bônus.

Qual é o app da BetMGM?

Notamos que a BetMGM nos EUA oferece um aplicativo que pode ser baixado e instalado em celulares Android. No entanto, não é possível precisar se ele também será oferecido no Brasil, se a operadora vier a funcionar no país.

Apesar disto, podemos esperar que exista uma opção móvel otimizada do site da operadora. Desta forma, seja qual for o celular ou o sistema operacional, o cliente poderá apostar sem complicações. E isto em todo o catálogo de esportes e jogos da operadora.

Isto já é visto no país onde é sediado. Ou seja, quem mora nos Estados Unidos pode apostar tanto no Android como no iOS, basta ter uma conexão estável. Desta forma, terá uma experiência eficiente e prática na versão móvel.

Apostas ao vivo e Streaming na BetMGM

Na plataforma da BetMGM ativa nos EUA, percebemos que oferece mercados de apostas ao vivo em vários esportes. E isto nos campeonatos mais populares no cenário internacional de diferentes modalidades. Ademais, também existem vários jogos no cassino ao vivo para interagir em tempo real.

Notamos que a ferramenta de cash out está ativa em alguns eventos da operadora. Entretanto, é preciso esperar a plataforma vir para o Brasil e verificar quais ferramentas estaram ativas em nosso território.

Métodos de pagamento da BetMGM

Só saberemos os métodos de pagamento da BetMGM no Brasil quando começar a funcionar em nosso território. Afinal, existem limitações geográficas e questões de parcerias da empresa. Ao acessar o site ativo nos EUA, encontramos os seguintes tipos de pagamentos disponíveis.

Carteiras eletrônicas;

Transferência bancárias;

Cartão de crédito;

Soluções de pagamento eletrônico.

Importante mencionar que cada forma de pagamento possui suas particularidades. Isto no que diz respeito aos limites mínimos e máximos de pagamento, bem como tempo de processamento. Logo, para conhecer maiores detalhes, é preciso aguardar a operadora começar operar aqui.

Atendimento ao cliente da BetMGM

Quando os clientes dos EUA tem alguma demanda para resolver com a operadora, podem utilizar seu suporte ao cliente. Conforme observamos, o atendimento aos usuários se dá sob dois canais principais, que listamos abaixo. Estes podem ser os mesmos se a operadora vier a funcionar no Brasil.

Chat ao vivo;

E-mail.

Nossa expectativa em relação à BetMGM Brasil

Ao fim deste guia, podemos notar a dimensão dos serviços de apostas da BetMGM nos EUA. Levando em conta sua reputação, recursos e ofertas, esperamos que a BetMGM no Brasil seja uma opção viável para apostar.

Isto ao oferecer um ambiente seguro para os clientes brasileiros. Dito isto, confira uma síntese de nossas expectativas a seguir.

O que nós esperamos

Vasto catálogo de apostas;

Ofertas promocionais para esportes e cassino;

App da BetMGM para download.

O que não esperamos

Poucos métodos de pagamento;

Recurso de streaming ao vivo.

Perguntas frequentes sobre a BetMGM Brasil

Tire suas dúvidas com algumas questões recorrentes sobre a BetMGM no Brasil a seguir.

A BetMGM é confiável?

A operadora dispõe de uma licença de funcionamento reconhecida pela autoridade reguladora de Malta. Ademais, busca proteger seus dados e pagamentos com ferramentas como a criptografia e uma política de privacidade rígida. Logo, indicamos que a BetMGM é confiável.

A BetMGM oferece bônus de boas-vindas para novos usuários?

Na sua plataforma dos EUA, notamos que a BetMGM oferece diferentes ofertas promocionais, incluindo bônus de boas-vindas. Se a operadora vier funcionar no Brasil, talvez possa oferecer esse tipo de bônus. No entanto, não é possível afirmar que isto acontecerá.

Quando a BetMGM virá para o Brasil?

No momento, não há previsão para vermos a BetMGM no Brasil. Segundo matérias jornalisticas, a empresa espera que sua licença de funcionamento emitida pelo Governo Brasileiro saia até o fim do ano. Logo, você pode acompanhar as notícias sobre a operadora em suas redes sociais.

O que é a BetMGM?

A BetMGM é uma plataforma de apostas online sediada nos Estados Unidos. Se trata de uma das maiores operadoras do país, com credibilidade firmada. A casa oferece produtos em apostas nos esportes e também no cassino, além de bônus e ferramentas para palpites.

Como apostar na BetMGM?

Ainda não é possível apostar na BetMGM no Brasil. Entretanto, o passo a passo para apostar nesta plataforma nos EUA é o mesmo das operadoras ativas no Brasil. Ou seja, é preciso criar uma conta na plataforma e fazer um primeiro depósito para começar a apostar.

Quais esportes posso apostar na BetMGM?

O livro de esportes da BetMGM é um dos maiores dos Estados Unidos, segundo a operadora. Logo, você pode encontrar os esportes mais populares nas apostas online. Ou seja, existem mercados no futebol, basquete, tênis e muitas outras modalidades.