Hanzbet: ofertas, mercados de apostas e recursos

Entre as várias opções de casas de apostas para os jogadores brasileiros, uma das mais recentes é a Hanzbet. Fundada em 2023 na cidade de Ribeirão Preto, a plataforma se destaca como uma alternativa sólida para suas bets, encarando um mercado muito concorrido.

Regulamentada pelo governo federal, a HanzBet opera no mercado de apostas esportivas e cassino online, oferecendo aos usuários promoções e variedade de recursos para facilitar as bets. Além disso, conta com um clube VIP para premiar os jogadores mais engajados.

Nosso review da Hanzbet

Por ser uma novata no mercado, é de se esperar que certas funcionalidades da Hanzbet Brasil não sejam tão avançadas como a de concorrentes consolidadas. Mas avaliando com isso em mente, a plataforma tem suas qualidades e vamos destacá-las agora.

Vantagens:

Plataforma moderna, fácil de utilizar;

Responsiva para dispositivos móveis;

Grande quantidade de eventos esportivos;

Atendimento ao cliente rápido por chat;

Desvantagens:

Acesso cheio de passos no chat;

Ainda não há um app.

O site da Hanzbet conta com um vasto catálogo de mercados para apostas esportivas, além de jogos e promoções

Promoções na Hanzbet

Conseguir oferecer promoções é algo fundamental para uma nova casa, afinal é preciso chamar a atenção e conseguir novos clientes de alguma forma. Não há um código de referência Hanzbet específico, mas há diversas ofertas tanto de esportes como de cassino.

Cashback para apostas esportivas

Entre essas ofertas estão um cashback de até 15% nas apostas esportivas, dependendo das perdas diárias. O valor do cashback precisa ser em apostas de odd pelo menos 2,0. Confira os termos e condições para mais informações.

Cashback para jogos

Para os jogadores dos cassinos, há também um cashback, no caso das slots das desenvolvedoras PG Soft e Pragmatic Play. Também são oferecidas rodadas extras nas sexta-feira, a depender do depósito efetuado e o valor. Até 25 rodadas grátis da Fortune Tiger podem ser oferecidas. Termos e condições se aplicam.

Quem estiver interessado nos Hanzbet bônus e até em eventuais código de referência Hanzbet pode visitar o site e sempre conferir os termos e condições

Como fazer uma aposta na Hanzbet

Fazer uma aposta na Hanzbet é simples e o usuário pode optar antes se deseja ativar um código de referência Hanzbet. Com muitos eventos disponíveis (falaremos deles mais abaixo), não faltam opções para os apostadores escolherem.

Há que destacar também que na aba de apostas ao vivo da casa há uma série de apostas múltiplas em um mesmo evento que são criadas pela casa e contam com odds competitivas. Dependendo da análise do apostador, elas podem valer a pena.

Passo a passo para fazer uma aposta na Hanzbet

O processo para realizar uma aposta na Hanzbet pode ser feito de forma simples e rápida, seguindo este passo a passo:

1 - Primeiro, acesse o site da Hanzbet e faça o login;

2 - Depois, se não tiver saldo em sua conta, faça um depósito;

3 - Navegue pelas diversas opções de eventos esportivos disponíveis na plataforma e escolha o evento ou jogo em que deseja apostar;

4 - Dentro do evento ou jogo escolhido, selecione o tipo de aposta que deseja fazer e o valor que deseja apostar.

5 - Por fim, confirme sua aposta e aguarde o resultado do evento ou jogo.

O processo é bastante simples, o que permite aos jogadores fazerem suas apostas de forma rápida e segura na plataforma.

Tipos de apostas na Hanzbet

Quem for apostar na Hanzbet pode fazer uma aposta simples ou uma aposta múltipla. Para a simples basta escolher o evento, mercado e odd que deseja e clicar em cima. Ela logo aparecerá em um box na tela (à direita na tela grande do computador, na parte inferior do celular). Para apostar basta colocar o valor e confirmar a aposta.

Para as múltiplas, o processo é similar. Só é preciso selecionar todas as odds desejadas e ver se elas estão abrindo na caixa de seleção.

Portanto, confira se a odd múltipla também está atualizando. Se tudo estiver correto, basta colocar o valor, confirmar a aposta e torcer.

Mercados de aposta na Hanzbet

Quem quiser fazer apostas na Hanzbet terá uma grande quantidade de mercados, esportes e eventos para optar. Abaixo explicaremos mais sobre como criar uma conta, antes de fazer seu Hanzbet login e poder fazer suas apostas.

Claro que o que tem mais destaque é o futebol, já que é a preferência nacional dos brasileiros. Porém, há muitos outros esportes com grande atenção da plataforma, como, por exemplo:

Tênis; Basquete; MMA; Futebol americano; Vôlei; Fórmula 1; eSorts; Entre outros.

Além das apostas pré-jogo ou pré-evento, também dá para fazer apostas ao vivo (com mais detalhes abaixo) e as apostas de longo prazo. Como, por exemplo, quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026.

Apostando em futebol na Hanzbet

Os campeonatos do futebol europeu estão todos ali, sejam as ligas nacionais como a Premier League, Bundesliga e La Liga, ou então as competições continentais como a prestigiosa Champions League.

Mas por ser uma casa de apostas brasileira, claro que o futebol nacional tem enorme destaque. Por exemplo:

Campeonatos Estaduais;

Campeonatos Regionais;

Copa do Brasil;

Campeonato Brasileiro;

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Além das competições de seleções, que também estão presentes.

Mas se há um espaço dedicado às melhores ligas de futebol, funcionando como um filtro tamanha a quantidade de informações presentes na página de apostas, há também mercados de ligas alternativas como Argélia, Indonésia e Equador. Ou seja, quem gosta de futebol não ficará desamparado.

Apostas ao vivo

Na casa dá para fazer apostas ao vivo, algo que é fundamental para qualquer casa de apostas. Há uma grande quantidade de eventos e muitos esportes. O futebol é o que tem maior quantidade de mercados, afinal é o esporte mais popular.

Dessa forma, é possível encontrar muitos jogos que estão rolando na página de live betting, com as principais partidas tendo dezenas de mercados ao vivo.

Todavia também dá para apostar em esportes diferentes enquanto os eventos estão acontecendo. Entre eles:

Tênis;

Vôlei;

Basquete;

Hóquei no Gelo;

E-Sports;

E muito mais.

Há que destacar também que a funcionalidade de cash out está disponível na plataforma, sendo possível sair de uma aposta antes dela se concluir, seja com um valor acima do apostado, ou abaixo. Cabe ao jogador fazer as contas e entender se vale a pena fazer a saída antecipada.

A Hanzbet traz recursos para tornar as apostas mais intuitivas para os jogadores

Jogos de cassino na Hanzbet

As plataformas de apostas esportivas há muito que abriram suas portas também para os jogos de cassino e neste caso temos uma seção de games na Hanzbet que é de respeito.

O principal a destacar aqui é que a casa se uniu às principais desenvolvedoras para ter os melhores jogos do mercado. E ainda há a possibilidade de ativar um código de referência e ganhar bônus nesses jogos.

Cassino ao vivo

O cassino ao vivo foi uma inovação que logo virou moda e se tornou obrigatória em todos os cassinos online de respeito. A ideia é criar uma experiência similar aos grandes cassinos físicos, contando com maior interação humana, inclusive de crupiês de carne e osso.

São vários os provedores de cassino ao vivo, com a empresa tendo uma parceria notável com a Evolution Gaming, uma gigante do setor.

Entre os jogos estão os famosos de cartas como Bacará e Blackjack, as diversas versões de roleta, craps (jogo de dados) e muito mais.

Como criar uma conta na Hanzbet - passo a passo

Criar uma conta na casa é muito simples. O botão para criar uma conta é facilmente encontrado na página inicial e clicando nele abre-se um formulário de cadastro. Confira o passo a passo para não ter o que errar!

1. Acesse o site da Hanzbet e aperte o botão Registre-se;

2. Uma janela irá abrir-se com uma validação e a necessidade de informar o CPF;

3. Com o CPF informado, o nome e a data de nascimento estarão preenchidos já. Complete com outras informações;

4. Confirme que você tem 18 anos e leu os termos e condições e conclua o registro;

5. Sua conta estará criada já. Avalie se você deseja ativar as promoções da casa.

Termos e condições para criar uma conta na Hanzbet

Para criar uma conta na Hanzbet apostas é preciso seguir uma série de condições. Abaixo vamos apresentar as principais.

É preciso ter mais de 18 anos para abrir uma conta;

Você não pode abrir uma conta no nome de terceiros;

Não é possível abrir uma conta com os mesmos dados com outra conta ativa;

É preciso concordar com os termos e condições.

Por fim, visite o site da Hanzbet para ler os Termos e Condições completos.

Qual é o app da Hanzbet?

Com a popularização dos sites de apostas esportivas e também a evolução constante dos smartphones e outros dispositivos móveis, fazer apostas no Hanzbet app de repente se tornou algo que muitos podem procurar.

Entretanto, ainda não há um Hanzbet app disponível, seja para Android ou para iOS. Muitas casas de apostas tiraram seus apps de circulação com o processo de regularização, para se adaptar às novas regras. É de se esperar portanto que as casas voltem a oferecer aplicativos e que a casa não fique para trás nesse quesito.

O aplicativo que primeiro deve ser lançado é o de Android, já que é o sistema operacional mais usado no mundo e o mais comum de ser desenvolvido pelas casas de apostas. O de iOS, apesar de bem menos comum, já é desenvolvido por algumas casas.

Portanto, quem quiser fazer suas apostas pelo celular ou outro dispositivo móvel terá que acessar o site pelo navegador. O site é responsivo, adaptando-se às telas menores. Quem acessar dessa forma não terá nenhuma perda de funcionalidade, já que as páginas são idênticas, só mudando a disposição das informações. A experiência, portanto, é positiva.

Hanzbet Android

Como dissemos acima, não há um app para Android. Por ser algo que muitos concorrentes oferecem, é de se esperar que logo seja criado um arquivo apk para ser instalado em dispositivos com o sistema operacional da Google. Já que sem dúvidas com um app a experiência é mais completa dessa forma.

Uma alternativa para o jogador é criar um atalho para acessar a casa de apostas diretamente pela tela inicial do smartphone Android. Para isso, siga este passo a passo:

1 - Abra o navegador no seu celular Android;

2 - Acesse o site da Hanzbet na barra de pesquisa e pressione Enter;

3 - Quando o site carregar, toque no ícone de três pontos verticais no canto superior direito da tela;

4 - No menu que aparecer, selecione a opção "Adicionar à tela inicial".

5 - Confirme o nome do atalho (ou modifique se desejar) e toque em "Adicionar".

Dessa forma, o ícone do site da Hanzbet agora aparecerá na sua tela inicial.

Hanzbet iOS

Se ainda não há um aplicativo para Android, para iOS seria uma surpresa se fosse o contrário, afinal eles são muito mais difíceis de achar. É de se esperar que com o tempo, mais casas de apostas, inclusive a Hanzbet, ofereçam uma experiência diferenciada para celulares e dispositivos Apple, mas ainda não é o caso.

Para acessar de forma rápida o site da Hanzbet pelo seu iPhone, siga essas instruções:

1 - Abra o navegador de internet no seu iPhone;

2 - Acesse o site da Hanzbet na barra de pesquisa e toque em "Ir" para carregar a página;

3 - Toque no ícone de compartilhamento (um quadrado com uma seta apontando para cima) na parte inferior da tela;

4 - No menu que aparece, role para baixo e selecione a opção "Adicionar à Tela de Início";

5 - Confirme ou edite o nome do atalho, então toque em "Adicionar" no canto superior direito. O ícone do site da Hanzbet agora aparecerá na sua tela inicial.

O site da Hanzbet se adapta à telas menores, compensando a falta de um app de apostas

Métodos de pagamento da Hanzbet - Use o Pix

A variedade de pagamentos das casas de apostas que atuavam no mercado brasileiro era algo impressionante. Métodos como o PIX dividiam espaço com cartão de crédito, boleto, transferência bancária e até criptomoedas.

Aos poucos, com o avanço da regulamentação, os métodos de pagamento foram sendo unificados no PIX, sem dúvidas a opção mais simples e fácil para ambos os lados. E hoje o comum é termos apenas esse método como opção de saque e depósito.

É isso que acontece aqui. Quem criar uma conta e for fazer um depósito terá apenas o PIX como opção, com valor mínimo necessário de R$5. E o mesmo para o saque, mas aqui sem um valor mínimo.

Hanzbet é confiável

Uma pergunta justa, ainda mais se tratando de uma casa que não é tão famosa, é se a Hanzbet é confiável. Abaixo vamos apresentar o argumento mais importante, mas já antecipamos que sim, a casa é confiável e você pode criar sua conta e fazer depósitos e saques com segurança.

Hanzbet é legal

A principal razão para afirmar que a Hanzbet é confiável é o fato dela ser legal para operar no Brasil. A partir deste ano de 2025, apenas casas com licença operam legalmente no país e para isso precisam seguir uma série de normas e regulações impostas pelo governo federal.

A licença está sob o nome da empresa EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA, que fez o primeiro pedido para ser avaliada ainda em agosto de 2024. Ela passou nas avaliações e tem uma licença ativa, sendo responsável não só pela segurança e idoneidade da plataforma, mas também parte na conscientização sobre o jogo responsável.

Atendimento ao cliente da Hanzbet

O atendimento ao cliente é um dos pontos mais importantes a se avaliar em um guia sobre casa de aposta. Ainda mais depois da regulamentação, que focou na necessidade de ter um atendimento sério e confiável como critério para conceder (ou não) uma licença.

A empresa tem dois métodos de contato: por chat ao vivo e por telefone. Ambos funcionam 24 horas por dia. No chat ao vivo o contato é rápido, apesar da ativação inicial ser um pouco burocrática por perguntar muitas perguntas (para quem ainda não fez o Hanzbet login). Porém, o serviço funciona bem e é esclarecedor.

Para quem gosta de pegar no telefone e ligar, é oferecido um número 0800 para tirar dúvidas e apresentar questões. Ou seja, com dois métodos sempre ativos, o atendimento ao cliente é satisfatório.

Perguntas e respostas sobre a Hanzbet

Abaixo estão algumas perguntas importantes sobre a casa que serão respondidas de forma breve e direta.

A Hanzbet paga seus jogadores?

A Hanzbet é uma casa recente criada no Brasil e que conta com a licença para operar expedida pelo governo federal. Portanto ela segue uma série de normas e regras rígidas e é sim confiável para criar uma conta. Seus usuários podem efetuar saques sem problemas. Caso exista algum contratempo, entre em contato com o atendimento ao cliente.

Posso apostar na Hanzbet pelo celular?

Sim, a empresa tem um site responsivo que se adapta às telas dos celulares, tablets e outros dispositivos móveis. Todavia, não há um app para usar, seja para Android ou iOS.

Posso depositar na Hanzbet por PIX?

Sim, o PIX é o único método aceito pela plataforma, tanto para depósito como para saque. Mas fique atento: só pode fazer essa transferência se a conta na casa for da mesma titularidade do PIX.

Tive um problema com a casa. Como faço agora?

Entre em contato com o atendimento ao cliente, seja por chat ou por telefone. Ambos estão sempre ativos e a resposta deve ser rápida.