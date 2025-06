Sabemos que não é tão fácil encontrar casas de apostas que aceitam cartão pré-pago no mercado brasileiro. Afinal, após a regulamentação das bets, a maioria das plataformas está dando prioridade ao Pix como método de pagamento.

Como o cartão pré-pago ainda é uma das possibilidades permitidas pelo governo brasileiro, elaboramos um guia para ajudá-lo a encontrar os sites que o utilizam. Afinal, esta pode ser uma opção interessante para conseguir controlar os seus gastos nas casas de apostas.

Antes de falarmos mais sobre o método de pagamento, vamos apresentar algumas plataformas confiáveis no mercado. Os sites permitem depósitos e saques com segurança e praticidade:

Betano – bônus e outros recursos de apostas;

Superbet – streaming ao vivo e ofertas para esportes;

KTO – odds competitivas e apostas em e-sports;

Novibet – inovação constante em ofertas;

Betsul – promoções e mercados variados;

Betnacional – depósito mínimo acessível;

Esportes da Sorte – suporte ao cliente 24 horas;

VBet – mercados e ofertas variadas;

BetBoom – app para Android e outros recursos.

Esta é uma lista selecionada pela nossa equipe editorial com plataformas confiáveis, mas que não necessariamente contam com o cartão pré-pago como método de pagamento. Além destas, há também outras casas de apostas no mercado brasileiro.

➡️ Por fim, confira, também, a nossa seleção dos sites de apostas que aceitam Pix.

Limites de depósito e saque com cartão pré-pago

Como mencionamos antes, não há muitas plataformas que aceitam cartão pré-pago no mercado brasileiro. Assim, nosso objetivo neste guia será apresentar plataformas seguras e com bons métodos de pagamento disponíveis, e não apenas sites de apostas que aceitam cartão pré-pago.

Na lista que apresentamos no início deste guia, verificamos que o principal método de pagamento disponível é o Pix. Algumas exceções também permitem transferências bancárias, como é o caso da Betano.

Tendo em vista que o Pix é o procedimento mais usado entre os brasileiros, montamos uma tabela que poderá ajudá-lo. Aqui você poderá observar os valores mínimos e máximos para transferências de depósitos e saques em cada site:

Casa de apostas Depósito Mínimo Saque Mínimo Saque Máximo Tempo de Processamento R$5 R$20 R$50 mil Instantâneo R$1 R$1 R$45 mil Instantâneo R$10 R$1 R$50 mil Instantâneo R$10 R$10 R$20 mil Instantâneo R$1 R$1 R$15 mil Instantâneo R$0,10 R$0,01 Ilimitado Instantâneo R$1 R$10 R$50 mil Instantâneo R$1 R$1 R$10 mil Instantâneo R$5 R$15 R$10 mil Instantâneo Os valores de depósitos e saques mínimos e máximos estão sujeitos a alteração.

Por que escolher o cartão pré-pago para apostar online?

Apesar de serem poucas as casas de apostas que aceitam cartão pré-pago, existem diversas vantagens em usar este método de pagamento. Afinal, o cartão pré-pago funciona com base em recargas, sendo assim a forma ideal para controlar os seus gastos.

Ao invés de contar com um limite de crédito estabelecido por um banco, você mesmo pode definir um valor para carregar o seu cartão com dinheiro. Assim, poderá ter maior controle financeiro para não apostar valores mais elevados do que pode gastar.

Anteriormente as plataformas de apostas podiam apresentar diversos métodos de pagamento. Isso incluía cartões de crédito, criptomoedas e carteiras virtuais. No entanto, o governo estabeleceu que as empresas deveriam oferecer apenas o Pix, transferências bancárias, cartão de débito e cartão pré-pago para aumentar a segurança nos sites.

O cartão pré-pago é, portanto, um dos métodos de pagamento permitidos nas plataformas após a regulamentação das bets no Brasil. Assim, as casas de apostas que aceitam cartão pré-pago são opções seguras para se cadastrar. Ainda que este não seja um procedimento popular nas plataformas de apostas, é totalmente seguro e prático.

Passo a passo para depositar com cartão pré-pago

Mesmo que não seja comum encontrar plataformas de apostas que aceitam cartão pré-pago, montamos um passo a passo de como você pode fazer um depósito nos sites. Desse modo, saberá o que fazer quando encontrar uma empresa que ofereça este procedimento:

1 - Acesse o site de apostas da sua preferência. Por exemplo, o site da Betano;

2 - Crie sua conta e faça login;

3 - Escolha o cartão pré-pago entre as opções de pagamento;

4 - Insira o valor desejado para o seu depósito;

5 - Informe os dados do cartão conforme solicitado.

Ao encontrar uma casa de apostas que aceite cartão pré-pago, é possível que a mesma solicite a vinculação da sua conta bancária. Afinal, este é um procedimento de segurança comum.

Antes de efetuar um depósito, no entanto, você precisará completar a verificação da sua conta na plataforma que se cadastrou. Esta é mais uma das exigências estabelecidas pela regulamentação das bets no intuito de garantir sites de apostas mais seguros para todos.

No geral, tudo o que você precisa fazer para verificar a sua conta é enviar fotos de documentos que comprovem a sua identidade. Você pode usar o RG, passaporte ou CNH, por exemplo. Além disso, precisará tirar uma selfie para comprovar que é você quem está tentando usar o site e completar a verificação do seu e-mail e celular.

No mais, fique atento aos valores mínimos exigidos para depósitos em cada plataforma. Se decidir usar algum bônus na plataforma que se cadastrou, lembre-se de verificar os seus respectivos termos e condições. Fique atento a possíveis exigências de depósito mínimo ou outras como requisitos de rollover e prazo de validade.



O cartão pré-pago é um método de pagamento seguro nas casas de apostas legalizadas

Como fazer saques usando o cartão pré-pago

Agora que você já sabe como fazer depósitos com o cartão pré-pago, chegou a hora de explicarmos como fazer as suas retiradas nas plataformas. Como você deve imaginar, não é possível fazer um saque com este método de pagamento. Afinal, o cartão pré-pago é uma via de mão única - o dinheiro sai através dele, porém não pode voltar.

Dito isso, se você fizer um depósito através do cartão pré-pago, precisará escolher outro método para efetuar a sua retirada. Isso geralmente pode ser feito pelo Pix ou então por transferências bancárias. No entanto, notamos que o método mais abrangente para essas transações nas casas de apostas é de fato o Pix. Isso tanto pela sua praticidade e rapidez como pela sua segurança.

Para ajudá-lo, também montamos um passo a passo generalizado de como fazer um saque nos sites de apostas. Veja abaixo:

1 - Entre site de apostas da sua preferência. Por exemplo, o site da Betano;

2 - Faça login na sua conta;

3 - Acesse o seu perfil e clique no botão de Saque ou equivalente;

4 - Digite o valor desejar para retirar;

5 - Informe os dados necessários e finalize a transação.

Assim como acontece nos depósitos, você precisará vincular uma conta bancária ao seu perfil para conseguir sacar nos sites de apostas. Esta conta deve estar associada ao seu CPF, o mesmo utilizado no momento do seu cadastro.

As casas de apostas com cartão pré-pago também estabelecem valores mínimos para saques, por isso, fique atento ao valor necessário para fazer a sua retirada.

Além disso, é possível que a empresa tenha limites em relação a quantidade de saques imediatos que podem ser efetuados no mesmo dia. Por isso, fique atento aos termos e condições da cada plataforma.

Métodos de pagamento permitidos e proibidos nas apostas online

Com a mudança na legislação das apostas no mercado brasileiro, muitos métodos de pagamentos foram descontinuados nas plataformas. As regras do governo passaram a valer no dia 1 de janeiro, o que limitou as possibilidades de depósitos e saques nos sites.

Dito isso, é preciso saber quais são os procedimentos permitidos e proibidos para apostas online. Afinal, esta é uma forma de avaliar se está escolhendo uma casa de apostas segura para se cadastrar. Vamos falar em mais detalhes sobre cada método a seguir.

Método permitido – Pix

O Pix é sem dúvidas o método de pagamento seguro mais comum nas casas de apostas atualmente. Criado pelo Banco Central do Brasil, o procedimento permite transferências instantâneas com rapidez e segurança. Por isso, é também utilizado amplamente pelos brasileiros no dia a dia para outras circunstâncias além das apostas online.

Todas as casas de apostas que mencionamos no início deste guia aceitam o Pix como método de pagamento. Para começar os depósitos com este procedimento, é preciso completar antes a verificação da sua conta, como mencionamos anteriormente. Além disso, você precisará vincular uma conta bancária com o seu CPF para completar os saques para a sua segurança.

Método permitido - Transferência bancária

Outro método de pagamento que continua sendo permitido nas casas de apostas são as transferências bancárias. É possível depositar normalmente por TED ou DOC, porém, o procedimento não é tão adotado como o Pix.

Em alguns sites de apostas, é possível que taxas adicionais sejam cobradas pelos bancos nas transferências bancárias. Ainda assim, é uma opção segura e confiável. Note, no entanto, que o boleto bancário já não é uma possibilidade nas casas de apostas confiáveis.

Método permitido - Cartão de débito

Assim como o cartão pré-pago, o cartão de débito também pode ser utilizado nas casas de apostas. Ainda que não da mesma forma, o procedimento também pode ajudar a controlar a gestão dos seus gastos. Afinal, o débito retira dinheiro diretamente de uma conta sua, o que pode gerar um maior senso de responsabilidade.

Método proibido – Cartão de crédito

Embora os cartões de débito continuem sendo permitidos nas casas de apostas, o mesmo não acontece com os cartões de crédito. A nova regulamentação estabeleceu a descontinuidade deste procedimento pensando em possíveis comportamentos impulsivos de alguns clientes. Afinal, com os outros métodos de pagamento que mencionamos é possível incentivar mais responsabilidade aos jogadores.

Embora o Pix já seja popular, atualmente o cartão pré-pago se torna uma opção para depósitos nas casas de apostas

Método proibido – Criptomoedas

Por fim, outro método de pagamento que deixou de ser permitido nas casas de apostas foram as criptomoedas. Algumas plataformas eram especializadas neste procedimento e precisaram se adaptar às novas regras da legislação para continuarem legalizadas. Assim, não é mais possível completar transações nos sites de apostas pelo Bitcoin, Litecoin, Etherum ou qualquer outro tipo de criptomoeda.

Se você encontrar um dos métodos que mencionamos como sendo proibidos em uma casa de apostas, fique atento. As plataformas confiáveis e seguras estão seguindo as regras estabelecidas pelo governo brasileiro, portanto, qualquer uma que fuja disso provavelmente está operando de forma irregular.

Dicas para apostadores iniciantes usando o cartão pré-pago

Caso encontre uma casa de apostas que aceita cartão pré-pago, é preciso saber utilizá-la com responsabilidade. Por isso, separamos algumas dicas que valem tanto para iniciantes como para jogadores iniciantes. Aliás, estas orientações também podem ser válidas se você quiser usar outro método de pagamento nas suas apostas.

Pesquise a reputação das casas de apostas que aceitam cartão pré-pago

Em primeiro lugar, é importante escolher uma casa de apostas confiável para se cadastrar. Assim, pesquise por plataformas que possuem a licença obrigatória para atuar em território brasileiro. Você pode verificar quais operadoras estão autorizadas no site da Sigap (Sistema de Gestão de Apostas).

Além disso, veja que a plataforma em questão possui mecanismos de criptografia, como o protocolo SSL. Este garante a proteção dos seus dados pessoais e bancários no site de apostas.

Por fim, pode ser interessante avaliar a reputação da empresa no Reclame Aqui. Afinal, muitas operadoras já estão estendendo o seu atendimento para este portal.

Atente-se a limites e prazos

Ao se cadastrar em uma casa de apostas confiável, é importante ter consciência de quais são as suas exigências. Assim, é fundamental conhecer os limites mínimos e máximos para depósitos e saques na plataforma.

Se os valores não forem respeitados, poderá ter dificuldades na hora de completar a sua transferência. Mas, de modo geral, as casas de apostas que mencionamos possuem limites bem acessíveis nesse sentido. No mais, fique atento a possíveis prazos no site de apostas para transferências e até mesmo para utilizar possíveis bônus.

Verifique outros recursos para além dos métodos de pagamento

Encontrar casas de apostas que aceitam cartão pré-pago pode ser interessante, mas este não deve ser o seu único motivo para se cadastrar em uma plataforma. Até porque, como mencionamos neste guia, o procedimento ainda não é muito popular nas plataformas.

Além de garantir que os métodos de pagamento disponíveis em um site são seguros, é importante avaliar o que mais pode ser oferecido. Assim, recomendamos que verifique o regulamento da empresa, assim como recursos adicionais de bônus, odds, app para celulares, streaming ao vivo, entre outros.

Jogue com responsabilidade

Independente da forma de pagamento usada para os seus depósitos e saques, é imprescindível fazer as suas apostas com responsabilidade. Isso porque não existem fórmulas mágicas para garantir um potencial retorno, seja em esportes ou em jogos de cassino.

Dito isso, recomendamos que comece os seus palpites com valores mais baixos até ganhar mais experiência. No entanto, mesmo quando adquirir mais confiança, tenha em mente que as apostas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento e não para obter renda extra. Assim, estipule valores razoáveis e faça a gestão da sua banca.

Muitas casas de apostas oferecem recursos que podem ajudá-lo, como o limite de depósitos e a ferramenta de auto exclusão, por exemplo. Para saber mais sobre como apostar com consciência, recomendamos que verifique as diretrizes de Jogo Responsável. As casas de apostas confiáveis costumam fornecer um link para essas orientações no rodapé da página oficial.

Por que apostar com cartão pré-pago?

O cartão pré-pago ainda é um método de pagamento pouco utilizado nas casas de apostas. Ainda assim, é importante que você saiba que esta opção existe e está totalmente legalizada de acordo com a legislação brasileira para apostas.

Portanto, se encontrar a opção de cartão pré-pago em uma casa de apostas, esta é provavelmente uma opção segura no mercado.

No entanto, mesmo que consiga depositar usando este método, tenha em mente que precisará escolher outro procedimento para os seus saques. O mais adotado atualmente é o Pix, porém, algumas plataformas também oferecem transferências bancárias para estas transações.

O cartão pré-pago é uma ótima alternativa para depósitos, uma vez que proporciona maior controle financeiro aos jogadores. Afinal, com ele você pode já deixar definido quanto pretende gastar com as suas apostas, sem ultrapassar este valor.

Independente das suas preferências na hora de pagar, lembre-se que é preciso ter responsabilidade na hora de apostar. Assim, recomendamos que leia os termos e condições das plataformas que esteja interessado em se cadastrar.

Desse modo, poderá ter conhecimento sobre possíveis taxas adicionais para transações e até mesmo condições para conseguir efetuar um saque.