O Marathonbet app é a extensão móvel da plataforma disponível para download no Android. Se você está buscando informações sobre o aplicativo, este guia irá te ajudar, trazendo um passo a passo. Assim, você saberá como baixar e fazer a instalação do apk. Através do aplicativo de apostas é possível abrir sua conta e aproveitar os bônus de boas-vindas da operadora.

Além disso, trazemos ainda uma revisão completa do Marathonbet app e dos principais serviços oferecidos pela plataforma de apostas.

Por fim, conheça, ainda, nosso ranking com os melhores apps de apostas do Brasil. E, dessa forma, saiba onde fazer suas apostas com bônus e em segurança.

Como baixar o Marathonbet app

O Marathonbet app pode ser baixado na própria plataforma da operadora. Ele está disponível para o sistema operacional Android. É um aplicativo nativo, onde o cliente poderá apostar, resgatar promoções e usar os recursos da operadora.

Como baixar o aplicativo Marathonbet Android

Preparamos a seguir, um passo a passo para baixar o Marathonbet APK, isto é, o instalador do app no Android. O processo começa no site da operadora, onde, após baixar o Marathonbet APK, pode fazer a instalação. Confira as etapas para baixar a seguir.

1- Entre no site da Marathonbet em um navegador móvel;

2- Role até o final da página, para encontrar a divulgação do app, e clique em “Transferir agora”;

3- Você, então, será redirecionado para a página do Marathonbet app;

4- Em seguida, clique em no botão “Available at Android” para baixar o Marathonbet APK;

5- Após finalizar o download, abra o instalador e aguarde o procedimento.

Importante informar que, para conseguir instalar o arquivo APK, é preciso fazer uma pequena alteração nas configurações. Isto é, habilitar a instalação de aplicativos a partir de fontes desconhecidas.

Como baixar o aplicativo Marathonbet iOS

O Marathonbet app é compatível com os dispositivos de sistema iOS. No entanto, este serviço não está disponível para os clientes que moram no Brasil. Uma solução possível é utilizar a versão móvel. Você pode criar um atalho na tela inicial do aparelho, a seguir.

1- Acesse o site da Marathonbet no Safari;

2- No canto inferior do navegador, existe um botão das opções de compartilhamento;

3- Dentre as possibilidades, toque na de adicionar um atalho a tela inicial;

4- Depois, dê um nome ao atalho;

5- Então, toque para confirmar a criação do atalho.

Visite o site da Marathonbet Brasil para fazer suas apostas em esportes e cassino | Crédito: Reprodução / Marathonbet

Marathonbet app x versão mobile

Do ponto de vista da experiência do usuário, é possível fazer uma comparação entre as formas de acesso no celular. Isto é, o aplicativo nativo ou a versão mobile, acessada pelo navegador do celular.

Ambas possuem a mesma intenção, isto é, oferecer aos clientes uma experiência de aposta prática e eficiente nos dispositivos móveis. No entanto, podem apresentar algumas diferenças no quesito desempenho.

A versão móvel da Marathonbet é acessada pelo navegador do celular, seja Android ou iOS. Possui um layout prático e uma navegação intuitiva. Isto porque os recursos do site foram dispostos para funcionar nas telas dos aparelhos com eficiência.

O aplicativo nativo pode ser baixado no Android. Já que todos os arquivos do site são instalados na memória do celular, apresenta maior velocidade. Também possui um acesso mais prático, através do menu de apps do celular ou tablet.

Como foi visto, a escolha entre o app e a versão mobile é tarefa do cliente. Isto porque ambos cumprem o papel de oferecer as apostas em celulares e tablets. O app, no entanto, pode ser mais ágil e entregar uma experiência de uso superior.

Bônus disponível e como obtê-lo

Além de utilizar todos os serviços e produtos da operadora, também é possível resgatar promoções e bônus no Marathonbet app. Por isso, separamos abaixo duas ofertas promocionais disponíveis no momento, informando aos leitores das suas possibilidades.

Ofertas de novos usuários para apostas esportivas

Ao fazer o cadastro na operadora, o novo cliente pode resgatar um bônus de no máximo R$400. Para estar elegível, é preciso realizar um primeiro depósito no valor de no mínimo R$ 30. Isto ao utilizar o código promocional.

Feito isto, o cliente pode receber um bônus de 100% do valor da primeira recarga. No caso, se ele depositar, R$400 receberá o bônus máximo. Para desbloquear, o cliente deve movimentar o valor do depósito e o do bônus no total de cinco vezes.

Este requisito precisa ser cumprido em apostas esportivas com odds mínimas de 1.50. As apostas ao vivo com esta mesma odd mínima são as únicas elegíveis nesta oferta. Acesse o site da operadora e confira todos os Termos e Condições (T&Cs) e requisitos.

Ofertas de novo usuário para jogos de cassino

Além da promoção para apostas esportivas, a empresa também possui uma oferta para jogos de cassino. A oferta pode conceder um bônus máximo de R$2.000, ao longo das quatro primeiras recargas. Além disto, ainda é possível resgatar 100 giros extras.

Esta oferta é exclusiva para novos jogadores, que, durante os quatro primeiros depósitos, utilizam o código promocional. O depósito pode ser em qualquer valor, mas o bônus é determinado com base na quantia da recarga. Veja como funciona abaixo.

O primeiro depósito concede um bônus de 50%, até no máximo R$ 2.000. O segundo, terceiro e quarto também são de 50%. Após cumprir os requisitos de rollover do primeiro carregamento, o cliente também recebe 100 giros bônus no jogo “Book of Dead”.

Durante o período em que a promoção durar, é possível utilizar o código promocional, nas quatro primeiras recargas. O bônus pode ser desbloqueado apostando nos jogos de cassino. Veja os Termos e Condições (T&C) gerais e detalhes desta oferta na Marathonbet.

Como apostar no Marathonbet app

No aplicativo da Marathonbet, é possível tanto fazer apostas esportivas como nos jogos de cassino. Todo o catálogo de produtos e serviços da empresa está disponível em sua versão móvel. Veremos em detalhes como apostar no app abaixo.

Mas antes, informamos que, para conseguir apostar, é necessário fazer o cadastro e realizar um primeiro depósito na sua conta. Isto tudo pode ser feito dentro do aplicativo. É neste processo que um cliente pode resgatar ofertas promocionais de boas-vindas.

Como fazer apostas esportivas no app

O catálogo de apostas em esportes da Marathonbet é diversificado. São vários esportes, com diversos torneios, campeonatos e ligas. Isto ao nível nacional e internacional, com vários mercados de apostas disponíveis. Sendo assim, veja como apostar abaixo.

1- Entre no aplicativo da Marathonbet e faça o login em sua conta;

2- Navegue, então, entre os esportes disponíveis;

3- Em seguida, escolha um evento ativo no momento;

4- Depois, selecione um palpite em um mercado de apostas;

5- Digite o valor da aposta no boletim, e confirme o palpite.

Como jogar no cassino no app

No topo do aplicativo, é possível alternar entre apostas em esportes e cassino. Além de outras opções como cassino ao vivo, e-Sports, entre outros tipos de apostas. Os jogos mais populares do momento estão disponíveis na Marathonbet.

1- Acesse o Marathonbet app e entre em sua conta;

2- Então, clique na opção de cassino, e veja os jogos disponíveis;

3- Selecione, entre as opções, um game, como, por exemplo, Gates of Olympus;

4- Aguarde o jogo carregar, e aposte na interface do cassino.

Abra sua conta com bônus de boas-vindas na Marathonbet | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Revisão do Marathonbet app

Além de informar, buscamos fazer uma análise do aplicativo, com base na experiência do usuário. Após analisar alguns aspectos de seu funcionamento, separamos determinados prós e contras da aplicação. Os detalhes estão descritos a seguir.

Prós do Marathonbet app

Para formular uma opinião sincera, é preciso verificar o que o app tem de bom e o que pode melhorar. Por isso, listamos as vantagens e desvantagens de uso. De início, veremos os prós de baixar a aplicação.

App para Android;

Acesse rápido e prático a plataforma através do aplicativo;

Ofertas de boas-vindas disponíveis para novos usuários;

Layout prático com navegação intuitiva.

Contras do Marathonbet app

Além das vantagens, é preciso conferir também o que o app pode melhorar. Sendo assim, separamos abaixo alguns pontos. Lembrando que os tópicos podem não soar como desvantagens para determinados clientes.

Os primeiros acessos podem apresentar lentidão;

A plataforma apresenta algumas áreas sem tradução para o português do Brasil.

Conclusão sobre o Marathonbet app

Como foi visto até aqui, a Marathonbet disponibiliza um app nativo para Android. Isto a coloca juntos grandes operadoras, que possuem este recurso disponível. Se destaca pela experiência de usuário com praticidade e uso intuitivo.

Sendo assim, o Marathonbet app é uma opção viável para apostar nos dispositivos móveis. Possui todos os recursos e serviços de apostas disponíveis, além de ser possível resgatar ofertas promocionais.

Perguntas frequentes sobre o Marathonbet app

Nossa equipe editorial separou dúvidas recorrentes entre os clientes. Você pode conferir e ver se também não é a sua dúvida.

Dá para resgatar bônus no app?

O aplicativo da Marathonbet possui todos os recursos e ferramentas do site no navegador. Sendo assim, também é possível resgatar ofertas promocionais na aplicação. Você pode consultar a disponibilidade de promoções na plataforma.

Posso apostar na Marathonbet pelo celular?

Sim, tanto nos esportes como no cassino, é possível apostar no celular ou tablet. Isto através do aplicativo disponível para download ou na versão móvel.

Onde baixar o app da Marathonbet?

O download pode ser feito diretamente da página da plataforma. No fim do site, há um banner com a divulgação do aplicativo.