Apostar pelo celular pode ficar mais simples se você souber usar o app do Rei do Pitaco. Trata-se, já vale adiantar, de uma das poucas casas do mercado com aplicativos para ambos iOS e Android. Assim, vale a pena conhecê-lo.

Neste guia, vamos explicar não apenas como baixar o arquivo apk do Rei do Pitaco com sucesso. Vamos falar também sobre as ofertas da casa, mercados, métodos de pagamento, cassino e mais. Prossiga, então, e saiba tudo sobre o app do Rei do Pitaco.

Como baixar o aplicativo Rei do Pitaco?

Logo de cara, vale a pena destacar que o Rei do Pitaco tem app para ambos Android e iOS. Isso é um diferencial muito importante, porque pouquíssimas casas trabalham dessa forma – especialmente no que diz respeito ao iOS.

Fazer o download do apk da Rei do Pitaco é bastante simples: é só entrar no site da plataforma. Ali estarão os botões usados para baixar o arquivo e instalar o aplicativo no seu celular em poucos instantes. Veremos mais detalhes sobre isso a seguir, não se preocupe.

Como fazer download do app Rei do Pitaco para Android (apk)?

O aplicativo para aparelhos Android não pode ser encontrado na Play Store do Google – lembre-se disso antes de mais nada. A gigante das buscas não permite apps de aposta no seu sistema.

Para encontrar o app do Rei do Pitaco para Android, o jogador deve acessar o site da casa diretamente. Para facilitar, vamos dar uma olhada num passo a passo simplificado de como fazer o download e instalar o arquivo:

1 - Entre no site reidopitaco.bet.br usando seu celular;

2 - Vá até o final da página e encontre o botão Google Play;

3 - Selecione essa opção no menu Aposta e Cassino;

4 - Conceda as permissões necessárias no seu smartphone.

Feito isso, o arquivo apk do Rei do Pitaco no Android é instalado em instantes. É um aplicativo leve em termos técnicos, com cerca de 65MB de tamanho, o que significa que praticamente qualquer aparelho vai rodá-lo com facilidade.

Através do app do Rei do Pitaco para Android, o jogador tem acesso a todos os recursos da casa. Em outras palavras, quer dizer que ele vai poder depositar, apostar, sacar, ativar bônus e outras coisas diretamente no aplicativo.

Tem Rei do Pitaco para iPhone?

É uma resposta muito rara para a pergunta “tem para iPhone”: sim! No caso do Rei do Pitaco, há um app de iOS dedicado, o que talvez seja um dos grandes diferenciais da casa. Via de regra, as operadoras de aposta simplesmente recomendam a instalação de um atalho no Safari.

Com o Rei do Pitaco no iOS, porém, realmente existe um arquivo apk. Para baixar o aplicativo e jogar no seu iPhone ou iPad, faça o seguinte:

1 - Entre no reidopitaco.bet.br pelo seu navegador do iPhone;

2 - Vá até o final da página e encontre os botões de download do app;

3 - Na categoria Aposta e Cassino, selecione a opção App Store;

4 - Conceda as permissões necessárias e instale o app.

Diferente do app do Rei do Pitaco para Android, a versão de iOS pode ser encontrada na loja de aplicativos da Apple – a App Store. Assim sendo, alternativamente, você pode buscar pelo app de iOS do Rei do Pitaco diretamente por lá.

O arquivo é um pouco mais pesado do que o de Android, com cerca de 106MB de tamanho, mas os iPhones tendem a ser mais potentes em processamento do que os concorrentes do Google. Assim, com um aparelho minimamente atualizado, você não deverá ter problemas em instalar e jogar o Rei do Pitaco no iOS.

Quer saber mais sobre a plataforma de apostas? Veja a nossa revisão completa sobre o Rei do Pitaco.



Mesmo sem um app, o Rei do Pitaco traz uma versão que se adapta às telas menores | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Cadastro e login pelo aplicativo Rei do Pitaco

Uma vez que tiver feito o download do app do Rei do Pitaco, seja no iOS, seja no Android, é hora de criar sua conta. Se preferir, claro, você pode fazer isso pelo seu computador também. O passo a passo abaixo demonstra de forma simplificada como fazer isso:

1 - Abra o app do Rei do Pitaco no seu aparelho mobile;

2 - Selecione a opção de criar conta, ou vincule a conta a uma rede social (Google, Facebook, Apple, etc.);

3 - Preencha os campos subsequentes com os dados necessários: e-mail, CPF, telefone e endereço;

4 - Aceite os Termos & Condições e prossiga.

Ao aceitar os T&Cs, você receberá um código de ativação pelo seu celular. É só usar o código que chegar para liberar o acesso à conta. Todavia, o processo de criação da conta não termina aí.

Para poder ter uma conta completa e acessar todos os recursos da casa, você precisa completar a verificação de identidade. Felizmente isso é bem simples de fazer e leva poucos instantes. O passo a passo é o seguinte:

1 - Abra seu app do Rei do Pitaco e faça login na sua conta. Clique no seu ícone de perfil;

2 - Selecione a opção Verificação de Conta;

3 - Escolha a opção Preencher Dados Pendentes;

4 - Envie uma foto de um documento válido (RG ou CNH);

5 - Faça a selfie obrigatória para reconhecimento facial.

Infelizmente o Rei do Pitaco não trabalha com o envio de documentos digitais, o que é um defeito. Por outro lado, o procedimento é rápido de fazer, e dá acesso aos serviços da casa de forma mais ampla em poucos instantes.

Como ganhar bônus do Rei do Pitaco pelo celular?

Se você pesquisar por bônus de boas-vindas no Rei do Pitaco, não vai obter resultados hoje. Isso porque a casa não trabalha mais com esse tipo de oferta – na verdade, nenhuma casa.

Seguindo as novas determinações do Governo Federal, a plataforma não pode mais oferecer promoções no esquema “Deposite X, ganhe Y”. Por outro lado, existem outras alternativas de bônus no Rei do Pitaco, os quais veremos mais adiante.

Como apostar na Rei do Pitaco pelo celular

Quando você tiver baixado o app do Rei do Pitaco, apostar fica fácil. Primeiro, como dissemos, verifique sua conta conforme solicitado. Depois disso, você vai precisar fazer um depósito, mas veremos detalhes disso mais adiante.

Quando estiver tudo em ordem, ou seja, conta criada, verificada e com saldo, é hora de explorar as opções da casa. Para efetivamente fazer sua bet, o passo a passo é o seguinte:

1 - Abra o app do Rei do Pitaco e faça login na sua conta;

2 - Selecione um esporte ou, se preferir, um evento em destaque;

3 - Encontre os mercados nos quais você quer apostar;

4 - Selecione um ou mais mercados de aposta para o seu bilhete;

5 - Insira um valor e confirme a operação.

Como você deve ter reparado nas instruções, é possível inserir várias seleções no mesmo bilhete. A isso se dá o nome de aposta múltipla. Todavia, para combinar mercados dentro de um mesmo jogo, você deve usar o recurso Criar Aposta, disponível dentro da página do evento.

Principais recursos do Rei do Pitaco app

O principal recurso diferencial do Rei do Pitaco é, sem dúvidas, o app de iOS. Todavia, a casa vai muito além dos serviços mobile. Estamos falando de uma plataforma ampla em apostas e cassino, e por isso vale a pena vermos mais sobre isso.

Rei do Pitaco cassino app — jogos populares disponíveis

O cassino do Rei do Pitaco é um universo por si só. Para explorar as opções desse setor, você deve mudar o seletor de Apostas para Cassino, clicando no menu superior.

Dentro do cassino do Rei do Pitaco, é possível encontrar mais de 700 opções diferentes só de slots – fora outras categorias. Aliás, vale a pena inclusive listar os tipos de jogos mais comuns na casa, que incluem:

Slots;

Crash games;

Jogos de mesa;

Cassino ao vivo.

Como dito, são centenas de opções somando todas as categorias, de modo que não caberia falar sobre todas. Para ilustrar, porém, selecionamos alguns exemplos para você entender o que o Rei do Pitaco oferece.

Slot – Fortune Rabbit: seguindo a linha dos jogos “Fortune”, da PG Soft, o Fortune Rabbit é um slot simples, na configuração 3x3. O diferencial, porém, são os multiplicadores aleatórios aplicados sobre o jogo, que permitem ganhos maiores.

Crash Game - Mines: embora menos popular do que os crashes voadores, como o Aviator, o Mines também é popular. É uma versão de aposta do clássico Campo Minado, e a lógica é similar: selecione um campo sem bomba para ser premiado. A cada novo campo selecionado, o prêmio aumenta, mas encontrar uma bomba faz você perder toda a aposta.

Jogo de Mesa – Blackjack First Person: trata-se de uma versão virtual do clássico jogo Vinte e Um. Olhando em primeira pessoa, o jogador se sente numa mesa de cassino, e “duela” contra o dealer para tentar atingir 21 pontos.

Cassino ao vivo – Crazy Time: considerado um jogo na categoria Game Show, o Crazy Time nada mais é do que uma roda da fortuna, mas com recursos especiais. O jogador seleciona um segmento da roda e torce para ser sorteado, e pode obter bônus aleatórios ao longo de cada rodada.

Algo importante a se citar sobre os jogos de cassino do Rei do Pitaco: muitos deles oferecem versões demo. Isso é um diferencial interessante, pois poucas casas trabalham dessa forma. Nossa dica é aproveitar isso e, antes de jogar valendo dinheiro, treinar seu entendimento do game e praticar gratuitamente.

Promoções no aplicativo Rei do Pitaco

O Rei do Pitaco não é uma casa conhecida pela grande oferta de bônus. Há, basicamente, três tipos de ofertas, as quais conheceremos em detalhes abaixo.

Coroas do Rei: é o tipo básico de bônus oferecido pelo Rei do Pitaco. São valores promocionais que valem tanto no cassino quanto na casa de apostas esportivas. Se tiver Coroas no saldo, elas são usadas como prioridade nas bets – poupando, assim, o saldo real. Elas não têm prazo de validade.

Créditos de Aposta: diferente das Coroas do Rei, os Créditos de Aposta só valem para bets esportivas. Além do mais, diferente das Coroas, elas têm prazo de validade pré-determinado, e não é possível dar cashout em apostas feitas com os Créditos.

Rodadas Grátis: como é fácil adivinhar, são bônus para usar nos slots do cassino do Rei do Pitaco. As Rodadas Grátis valem somente em slots pré-determinados, os quais estarão especificados nas regras (T&Cs). Note, também, que eles têm prazo de validade.

Rápido e fácil de usar

Quando falamos sobre o download do app do Rei do Pitaco, citamos o tamanho dos arquivos apk. Como é possível notar, ambos são leves e devem funcionar em qualquer aparelho minimamente atualizado.

Além do mais, o app em si é de uso intuitivo, e uma série de menus rápidos e atalhos ajuda na navegação. Logicamente a experiência varia de usuário para usuário, mas entendemos que o Rei do Pitaco oferece todos os recursos necessários para entreter com segurança e facilidade.

Muitos mercados na palma da sua mão

Vimos detalhes importantes sobre o casino do Rei do Pitaco, mas é importante mergulharmos mais fundo na parte de apostas esportivas. A casa trabalha com uma série de modalidades, campeonatos, torneios e eventos, afinal.

São muitos esportes presentes, e não caberia falar sobre todos. Para dar uma boa dimensão, porém, vamos listar os destaques da casa:

Futebol; Basquete; Tênis; eSports; Hóquei; Outros.

Dentro de cada esporte, naturalmente, existem vários mercados de aposta. Também não há como citar tudo, é claro, pois a lista é extensa. Todavia, para ilustrar, vamos dar uma olhada no que a plataforma tem de futebol. É o esporte mais popular do Brasil, o mais buscado, e por isso é o que há mais alternativas.

Para ilustrar com mais exatidão, vejamos um jogo de alto nível, como na UEFA Champions League. Dentro de uma partida dessa categoria, o mais comum é termos apostas em:

Resultado Final; Total de Gols (mais/menos); Handicap; Para Ambos os Times Marcam; Gols por time; Finalizações no gol; Outros.

Além do mais, e isso é óbvio, outros esportes terão outros mercados próprios. No basquete, há mercados por quarto e por pontos; no tênis, por games e sets, e assim por diante.

Apostas ao vivo pelo Rei do Pitaco App

O Rei do Pitaco tem muitas virtudes, como vimos, mas infelizmente as apostas ao vivo não entram nessa lista. O setor existe, de fato, e oferece um bom número de opções de bet, mas é consideravelmente limitado.

Não há nenhuma opção de visualização das partidas, não há estatísticas ou gráficos. Além do mais, os mercados ao vivo tendem a ser limitados. Todavia, ao menos há opção de cashout, como veremos a seguir,

Cash out pelo celular no Rei do Pitaco

O cashout é um recurso basicamente fixo das casas de aposta, e aparece também no app do Rei do Pitaco. Trata-se de um botão que encerra a aposta antecipadamente, ou seja, antes de o evento ser concluído.

A estratégia do cashout pode ser útil em muitas situações. Os jogadores geralmente usam o botão para:

Corrigir erros;

Cobrir apostas em risco;

Tentar assegurar um lucro que está sob risco;

Mitigar um potencial prejuízo.

Se o mercado estiver aberto, o cashout estará disponível – a não ser que o valor esteja baixo demais. Fique atento a esses detalhes, e use o recurso com sabedoria.

Transmissão ao vivo no app

Conforme dito anteriormente, o sistema de apostas ao vivo do Rei do Pitaco é falho, e isso é em grande parte relacionado à transmissão.

A maioria das plataformas de aposta oferece gráficos animados e estatísticas atualizadas em tempo real. Algumas casas chegam a ter streaming dos eventos; o Rei do Pitaco, porém, não tem nada disso.

Ao abrir o menu ao vivo no site ou no app do Rei do Pitaco, o jogador encontra simplesmente o evento com o placar e os mercados. Não há alternativas de visualização para acompanhar o evento, e isso é uma falha que deve ser notada.

O site Rei do Pitaco traz uma interface com usabilidade amigável | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Depósitos e saques pelo app Rei do Pitaco — Aposte com Pix pelo celular

Quando sua conta estiver 100% verificada, você já pode fazer transações financeiras no Rei do Pitaco. O primeiro aspecto, naturalmente, é descobrir como fazer um depósito na casa, o que veremos abaixo.

Note, antes de mais nada, que só há um meio de transação para com a plataforma: o Pix. Isso acontece por determinação do Governo Federal e das novas leis de aposta, que entraram em vigor em 2025. A vantagem, claro, é que o Pix é digital e cai na hora.

Como depositar pelo aplicativo Rei do Pitaco?

O depósito pelo app do Rei do Pitaco é feito em poucos instantes – desde que sua conta já esteja verificada. Após enviar os documentos necessários e tirar a selfie de segurança, é só seguir as seguintes etapas:

1 - Faça login no Rei do Pitaco no app;

2 - Selecione o ícone do cifrão, no canto superior direito;

3 - Escolha um valor a ser depositado, entre R$ 5 e R$ 50 mil;

4 - Use o código Pix gerado para prosseguir com a operação no app do seu banco.

Como o procedimento é feito via Pix, a tendência é que seu dinheiro caia na conta na hora. Se tiver algum problema, entre em contato com o SAC da casa e/ou do seu banco.

Como sacar no Rei do Pitaco pelo celular?

Sacar dinheiro da sua conta do Rei do Pitaco é simples, mas requer um passo de segurança a mais do que o depósito – a verificação facial. Isso é fácil de fazer, porém, e é só você estar com a sua conta em ordem para passar rapidamente por essa etapa.

Quanto a solicitar o saque em si, é algo que leva poucos instantes pelo app do Rei do Pitaco:

1 - Entre no seu app do Rei do Pitaco e faça login;

2 - Toque no ícone de opções, no canto superior direito;

3 - Selecione a opção Sacar;

4 - Selecione valor a ser retirado, entre R$ 10 e R$ 10 milhões;

5 - Prossiga com a operação e confirme a solicitação.

O valor máximo de saldo beira o ridículo, como você pôde ver na lista. Serve, porém, para ilustrar que o limite para retiradas é basicamente infinito, e você não deve ser preocupar com isso.

Diferente dos depósitos, porém, os saques no Rei do Pitaco podem levar mais tempo. Segundo as informações da própria casa, solicita-se um prazo de até dois dias úteis para que o dinheiro caia na conta.

O aplicativo do Rei do Pitaco é seguro?

Nunca é demais falar sobre segurança nas apostas. Desde as reformas nas leis de aposta no Brasil, em 2024, que passaram a vigorar em 2025, as casas tiveram que se adequar. Veremos detalhes sobre a legalidade adiante, mas saiba desde já que sim, o Rei do Pitaco é legalizado.

Sobre segurança em si, os próprios protocolos de verificação de identidade que vimos anteriormente entram nessa equação. Adotando políticas de KYC (sigla em inglês para “conheça seu cliente”) e antilavagem de dinheiro, o Rei do Pitaco protege a si mesmo e aos clientes.

Além disso, o site todo é protegido por criptografia, o que também se aplica aos app de iOS e Android. Isso significa que nenhum usuário externo pode acessar os dados dos clientes – e muito menos suas finanças, claro.

É legal apostar no Rei do Pitaco no Brasil?

Conforme explicado no tópico anterior, é legal apostar no Rei do Pitaco no Brasil, sim, pois a casa está regulamentada. Essa regulamentação é feita através do cadastro no SIGAP, órgão responsável pela gestão de empresas de apostas no Brasil.

O número do Rei do Pitaco nesse órgão é o 0003/2024, e a razão social da empresa por trás da casa é MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA. Além disso, ao se regularizar no Brasil, a empresa também abriu um CNPJ, 34.935.286/0001-19, algo útil para se saber para fins de consulta.

O app Rei do Pitaco é bom?

Nossa conclusão sobre o Rei do Pitaco e seu app é positiva, no fim das contas. Lembre-se, porém, que sua opinião pessoal é igualmente válida, pois cada um tem uma experiência diferente na plataforma.

O principal defeito a ser apontado no Rei do Pitaco é quanto às apostas ao vivo, cujas funções são bem limitadas. As críticas, porém, basicamente terminam aí, pois a casa tem diferenciais importantes.

O maior elogio, claro, é quanto ao app do Rei do Pitaco em si. Poucas casas trabalham com aplicativos dedicados, e ainda menos para ambos Android e iOS. Como o Rei do Pitaco oferece justamente isso, além de ser uma casa segura e regulamentada, a avaliação final é de que os prós superam os contras.

Atendimento ao Cliente no app Rei do Pitaco

Se for necessário entrar em contato com o Rei do Pitaco pelo app, o usuário tem uma série de alternativas. Os canais de informação e ajuda incluem:

Chat ao vivo;

Telefone;

E-mail;

Redes sociais.

Nossa dica é que você inicie o contato pelo chat ao vivo, independentemente de qualquer coisa. É o método primário, é verdade, mas não só por isso. Trata-se de um canal disponível 24 horas por dia, todos os dias, e com atendimento em português.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo Rei do Pitaco Brasil

Esperamos que nosso artigo sobre o app do Rei do Pitaco tenha sido útil para o que você buscava. Todavia, sabemos que certos pontos podem ter passado batido sem resposta.

Pensando nisso, elaboramos um breve setor de Perguntas Frequentes (FAQ) para auxiliar com eventuais dúvidas. Confira abaixo algumas questões comuns sobre o uso do aplicativo do Rei do Pitaco.

O Rei do Pitaco tem aplicativo?

Sim, existe um app do Rei do Pitaco. Ele funciona tanto no iOS quanto no Android, e pode ser baixado diretamente pelo site da casa. As funções no apk do Rei do Pitaco são as mesmas que no site.

Como se cadastrar no Rei do Pitaco pelo celular?

O primeiro passo é fazer o download do arquivo apk do Rei do Pitaco no seu aparelho. Feito isso, vincule sua conta de apostas a uma conta de rede social, e em seguida preencha os campos restantes.

Como usar o app Rei do Pitaco?

Para começar, faça o download do apk do Rei do Pitaco no site da operadora. Feito isso, é só se cadastrar, validar sua conta e inserir saldo através de um depósito por Pix. Quando estiver com tudo em ordem, você fica livre para apostar em eventos esportivos e no cassino online.

Dá para jogar no Cassino do Rei do Pitaco pelo aplicativo?

Dá sim. No mesmo app do Rei do Pitaco estão as opções de aposta esportiva e cassino online. São mais de 700 opções só nos slots, sem contar inúmeras atrações de cassino ao vivo, jogos de explosão, jogos de mesa e mais.

Vale a pena apostar no Rei do Pitaco pelo app?

Concluir se vale a pena ou não apostar no Rei do Pitaco vai de cada jogador. O que você deve saber, porém, é que a casa é segura e regulamentada, e conta com app para ambos iOS e Android. Isso, por si só, é um diferencial importante.