A Luva bet traz para iniciantes recursos simples e usabilidade descomplicada para apostas







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Neste texto sobre a Luva bet para iniciantes, você fica por dentro de um guia completo de como apostar neste site. A Luva bet é uma das diversas operadoras de apostas esportivas e de cassino online presentes no mercado nacional na atualidade. Com muitos mercados apostas, jogos e promoções, a plataforma tem conquistado os brasileiros.

Abaixo, você encontra os principais quesitos e pontos que compõem a operadora. Entre eles estão o cadastro, os jogos encontrados, a confiabilidade, o código promocional da Luva bet e por aí vai.

Luva bet para iniciantes

A Luva bet Brasil é uma plataforma de apostas lançada que tem como dono o ex-jogador de futsal Falcão. O influenciador Luva de Pedreiro é a inspiração da marca, que é administrada pelo grupo F12 Gaming. O foco desta operadora é o apostador brasileiro.

No site da Luva bet apostas, você e os demais jogadores encontram os principais jogos online. Destacam-se as apostas esportivas, como também o cassino online.

Como se cadastrar na Luva bet?

Só é permitido, pela legislação brasileira, que pessoas maiores de idade – com 18 anos ou mais – se cadastrem. As informações e dados colocados no site também precisam ser 100% verídicos. Só pode ter um registro por CPF. É assim em todas as casas de apostas.

Mais abaixo, no tópico abaixo deste guia da Luva bet para iniciantes, você encontra todo o passo a passo a ser seguido para se tornar um usuário da.

Passo a passo para fazer o cadastro na Luva bet

Para você fazer o seu cadastro na Luva bet Brasil, o passo a passo necessário para este processo é o seguinte:

1. O primeiro passo a ser feito é acessar o site da Luva bet;

2. Agora, clique no botão Registre-se – destacado na cor verde, no lado superior direito da página;

3. Insira as informações pedidas como CPF, e-mail e número de celular, além de criar um nome de usuário e uma senha;

4. Marque a opção em que você declara ser maior de idade – tendo 18 anos ou mais – e que concorda com a política de termos e condições da plataforma;

5. Conclua o seu registro clicando mais uma vez no botão Registre-se.

Por que escolher a Luva bet para iniciantes?

É importante saber na Luva bet para iniciantes o que torna a plataforma interessante. É muito normal e comum que pessoas que nunca jogaram sejam desconfiadas e tenham receio de se cadastrar. Por isso que este texto aqui é importante. Por meio dele, você vê nesta avaliação, de maneira fiel, o que irá encontrar ao acessar o site da marca.

Confiabilidade e reputação

A Luva bet é uma das diversas casas de apostas licenciadas. Este é um detalhe extremamente importante. Só se cadastre em operadoras que contem com uma licença. Isso faz com que a empresa seja obrigada a seguir uma série de regras e diretrizes. O licenciamento desta plataforma é da Curaçao eGaming – concedida pelo Governo de Curaçao – ilha holandesa localizada na América do Sul.

A partir de janeiro de 2025, as apostas esportivas estarão regulamentadas no Brasil. Isto significa que apenas empresas com autorização do Governo Federal poderão operar aqui. A F12 Gaming já fez a sua solicitação para ser regulamentada. Você pode verificar diretamente no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), do Ministério da Fazenda.

A Luva bet tem uma seção denominada de Jogo Responsável focada em ajudar usuários que estejam com problemas de vício. Nesta parte do site, você também encontra dicas de como apostar de maneira segura, sem colocar em risco a sua saúde financeira e mental.

Ao acessar o Reclame Aqui – principal site do Brasil de reclamações – o site de apostas tem uma avaliação considerada boa. A nota é 8.1/10. Além disso, ele conta com 84.9% de resolução dos problemas de seus clientes. Não são todas as casas de apostas que têm uma análise alta como esta aqui na plataforma.

O site da Luva bet traz diferentes mercados de apostas para jogos regionais e internacionais

Variedade de jogos e apostas na Luva bet para iniciantes

Como dito acima neste guia da Luva bet para iniciantes, a plataforma é bem variada. Opções não faltam, seja nas apostas esportivas ou no cassino online.

Nos esportes, o catálogo da empresa tem mais de 15 opções de modalidades, que vão do futebol ao rugby. Também é possível dar palpites em questões políticas e eventos de entretenimento (cinema, música e reality show).

Promoções e bônus para Novos Usuários

Assim como acontece em outras casas de apostas, a Luva bet para iniciantes tem uma oferta para os novos jogadores cadastrados. O bônus de boas vindas dá a você um upgrade de 100% até R$500. Ou seja, se você depositar R$500, receberá mais R$500 e ficará com R$1 mil para dar os seus palpites.

A quantia mínima permitida para depósito nesta bonificação de boas vindas é de R$ 20. Já para realizar o saque dos seus possíveis ganhos é necessário cumprir o rollover de 15 vezes.

Para ficar por dentro de todos os detalhes deste bônus de boas vindas; consulte os termos e condições da oferta diretamente no site da empresa. Veja também se há um código promocional da Luva bet.

Vantagens da Luva bet para iniciantes

Abaixo, você encontra as principais vantagens e os pontos positivos de se tornar um usuário da Luva bet. Confira:

Oferta de jogos

Como já foi citado anteriormente neste texto, a Luva bet brasil tem uma variedade grande de jogos. Além das apostas esportivas, com o seu catálogo de mais de 15 modalidades, tem o cassino online. Este segundo tipo de jogo conta com os famosos crash games (Aviator, Penalty Shoot Out e Spaceman), slots games (Gates of Olympus) e os tradicionais jogos de mesa (roleta, pôquer, blackjack e baccarat).

Facilidade de uso

Navegar na página da Luva bet apostas é simples, fácil e intuitivo. O layout da operadora está em sua maioria na cor preta. O tempo de resposta entre uma página e outra é bem rápido.

O conteúdo está em português, do Brasil, porém, caso seja do seu interesse, é possível mudar de idioma. Espanhol e inglês são outras duas possibilidades de línguas oferecidas pela marca.

Segurança e licenciamento

A Luva bet apostas se trata de uma plataforma 100% licenciada pela Curaçao eGaming. Este licenciamento está entre uma das principais da atualidade no cenário mundial dos jogos online. A partir do ano que vem a operadora vai estar regulamentada pelo Governo Federal.

Vale citar também que, desde o ano de 2018, as apostas esportivas estão liberadas no Brasil. Isto aconteceu depois de o então presidente Michel Temer assinar a Lei 13.756/18. A lei permite as apostas de quotas fixas, aquelas em que o jogador saber o quanto terá de retorno em caso de acerto.

E os jogos de cassino estão liberados? Se for no ambiente virtual, sim, pois as operadoras estão registradas fora do Brasil. O Congresso Federal também vem discutindo a liberação dos cassinos físicos juntamente com outros jogos de azar.

Desvantagens da Luva bet

Nem só de vantagens é formada uma plataforma de apostas online. Por isso, aqui, você encontra as desvantagens e pontos negativos de se cadastrar na Luva bet Brasil. É normal.

A casa de apostas não tem um aplicativo para dispositivo móvel – celular e tablet. Outro ponto a ser considerado é que ela não oferece muitas opções de ofertas e promoções aos seus jogadores.

Taxas e comissões

Em contato com a Luva bet, a operadora informou que ela não cobra nenhuma taxa ou comissão por transação. Agora, se a sua conta ficar inativa durante 180 dias, a casa pode aplicar uma multa administrativa por isso. Para ficar por dentro dos detalhes é indicado conferir os termos e condições direto na plataforma.

Como fazer uma aposta na Luva bet?

Agora, você fica por dentro de como realizar as suas apostas na Luva bet. É preciso estar cadastrado como usuário O passo a passo a ser seguido por você é o seguinte:

1 - Abra o site da Luva bet Brasil;

2 - Clique em Login para acessar a sua conta de usuário. Coloque o e-mail e senha definidos por você no momento do registro;

3 - Agora, dentro do seu perfil, vá na seção de apostas esportivas;

4 - Escolha uma modalidade, um evento e indique no bilhete de apostas da Luva bet a quantia a ser aplicada;

5 - Finalize apertando o botão Depósito.

Seleção de mercado de apostas

São variados os mercados de apostas, ou seja, os tipos de palpites que você pode escolher nesta plataforma. Escolha o mercado que mais faz o seu estilo como jogador. Há opções para apostadores mais conservadores, como também para aqueles mais profissionais. No decorrer deste guia da Luva bet para iniciantes, você verá mais detalhes dos mercados mais populares.

Para apostas em futebol, a Luva bet oferece diferentes tipos de apostas esportivas

Tipos de apostas disponíveis

Na hora de apostar, você pode escolher entre apostas simples e apostas múltiplas. Na primeira opção, você faz a seleção de apenas um palpite. Já na segunda, você faz duas ou mais seleções. Os principais mercados disponíveis nos sites de apostas como este aqui são:

Moneyline (1 x 2 ou Resultado Final)

Trata-se de um mercado de apostas indicado para jogadores que estão começando a dar os seus palpites. Ele é bem direto. Você aposta em quem irá vencer a partida. No caso do futebol, o empate também é uma opção possível para apostar.

Ambos Marcam

Os dois times precisam fazer ao menos um gol cada para você acertar esta aposta. Há também a possibilidade de palpitar no oposto, no ambos não marcam.

Dupla-Chance (Hipótese-Dupla)

Aposte em dois resultados possíveis de acontecer. Vitória do Time A ou empate, vitória do Time B ou empate e vitória, independentemente do time, são as opções disponíveis.

Empate Anula Aposta (Draw no Bet)

Este mercado se parece muito com a moneyline. A grande diferença é que se o duelo em partidas de futebol terminar igualado, a casa irá devolver o valor apostado por você. Só é possível apostar em resultados como vitória do Time A ou vitória do Time B.

Handicap

Neste mercado é como se o time mais fraco do duelo tivesse uma vantagem fictícia no placar. Funciona assim: no handicap – 3.5, o Time A, cotado como favorito, tem que vencer por quatro ou mais gols de margem. No handicap+ 3.5, o Time B, visto como azarão, precisa perder por até três gols.

Apostas futuras (apostas a longo prazo ou outrights)

Os palpites são focados nos futuros, no que irá acontecer no evento na Luva bet para iniciantes. Dá para apostar em quem será campeão, rebaixado, artilheiro e por aí vai. As odds sofrem variações – para cima e para baixo – no decorrer da competição conforme o desempenho dos atletas e equipes.

Dicas para apostas

Confira as dicas que vão te ajudar a dar ops seus palpites na hora de realizar as apostas na Luva bet. As principais são:

As apostas são uma forma de entretenimento e não uma maneira de ganhar dinheiro fácil e de enriquecimento;

e não uma maneira de ganhar dinheiro fácil e de enriquecimento; Defina um limite de tempo e de dinheiro na hora de apostar. Saber a hora de dar uma pausa é muito importante na Luva bet para iniciantes;

na hora de apostar. Saber a hora de dar uma pausa é muito importante na Luva bet para iniciantes; Em caso de perdas, não busque recuperar a todo custo a quantia que foi perdida por você anteriormente nos sites de apostas;

Não jogue se você estiver sob efeito de álcool ou alguma substância tóxica;

Antes de apostar, procure estudar e analisar as equipes e os atletas envolvidos nos seus palpites;

Veja se há um código promocional da Luva bet para iniciantes que você possa utilizar;

Não use o dinheiro de despesas de rotina para jogar. Separe uma parte da sua grana para entretenimento. Ao acabar esta verba, pare.

Apostas ao vivo na Luva bet

Nesta seção na Luva bet os principais esportes estão presentes, não ficando restrito ao futebol. É comum os sites de apostas oferecerem dados e estatísticas das partidas. Nesta operadora, não tem muito este tipo de informação, somente as mais básicas. Não há o recurso de livestream – que é a transmissão ao vivo de eventos esportivos em imagens.

Já o cash out está, sim, presente. Esta se trata de uma ferramenta que permite você encerrar a aposta antes de o jogo chegar ao fim. Dá para garantir um retorno melhor, em caso de acerto, ou diminuir a perda, se não estiver indo bem. O cash out não aparece em todos os eventos, apenas em alguns pré-selecionados pela marca.

Como funcionam as apostas ao vivo

As apostas ao vivo permitem que você e os demais jogadores deem palpites em tempo real, no mesmo momento em que o evento acontece. Este tipo de aposta faz também com que você tenha retornos maiores em caso de acerto. Se você sentir que está mandando bem, pode acionar o cash out – caso esteja disponível – e encerrar a sua aposta.

Dicas para aproveitar as apostas ao vivo

Algumas das vantagens de dar os seus palpites na seção de apostas ao vivo são:

Usar as estatísticas e os dados que a casa oferece são uma boa pedida para você embasar os seus próximos palpites.

Durante o momento em que você está apostando, estude o comportamento das equipes;

Dependendo do que acontecer na partida, o seu retorno em caso de acerto pode ser maior.

App da Luva bet

Até o momento em que este guia da Luva bet para iniciantes foi escrito, não havia o app da Luva bet. Porém não significa que você não consegue apostar diretamente no seu aparelho de celular. Para isso é só acessar o site por meio da barra de navegação.

Funcionalidades do app

O site é 100% responsivo. Significa que a versão mobile conta com os mesmos recursos e conteúdos da versão desktop (computador). Não há perda alguma de qualidade. Trata-se de uma boa alternativa na falta do app da Luva bet.

Como baixar e instalar o app

Para acessar a versão mobile da Luva bet Brasil é só digitar o endereço do site da casa de apostas na barra de navegação do celular.

Vantagens de usar o app

Algumas das vantagens de apostar pelo celular são as seguintes:

Liberdade total de poder apostar quando e onde quiser por meio do seu dispositivo móvel;

Com a versão mobile não é necessário fazer o download de um app, não ocupando espaço em seu aparelho. Muitos sites de apostas trabalham desta forma.

Luva bet para iniciantes - Nossa opinião

Apesar de não ser conhecida como outras casas de apostas online, a Luva bet aparece no mercado como uma boa opção. Logo que você se cadastrar, é possível resgatar um bônus de boas vindas dando aos novos jogadores. Não deixe de ver se há um código promocional da Luva bet para iniciantes.

Há muita variedade de jogos, seja nas apostas esportivas ou então no cassino online. Basta ver qual destas modalidades de apostas online mais te chama atenção. Se você for dar palpites nas apostas ao vivo, pode usar o recurso de cash out, caso esteja disponível. Se precisar entrar em contato com a operadora, o chat ao vivo é 24/7 – todos os dias, durante 24 horas.

Agora, há também alguns pontos que podem ser implementados e outros aprimorados. Nas apostas ao vivo não há a transmissão livestream dos eventos esportivos. Na hora de depósito e de saque, apenas o Pix aparece como meio de pagamento disponível.

Perguntas frequentes sobre a Luva bet

Aqui, no fim do guia sobre a Luva bet para iniciantes, você encontra o FAQ com as principais perguntas frequentes. Aproveite para tirar as suas dúvidas e conhecer mais sobre esta operadora de apostas online. Confira:

Como começar na Luva bet?

Para você iniciar os seus jogos na Luva bet Brasil é preciso ser cadastrado como usuário. Saiba que a plataforma só aceita pessoas que são maiores de idade – tendo 18 anos ou mais. Depois de o registro ter sido feito, é preciso ter fundos em sua conta. Para isso, realize um depósito. Assim que o dinheiro chegar à plataforma, você já pode fazer as suas apostas. Use o bônus de boas vindas que é oferecido. Vale dar uma olhada no passo a passo de como se registrar na plataforma.

Qual a melhor forma de apostar na Luva bet?

Há pessoas que gostam de fazer apostas simples, enquanto há outras que preferem as apostas combinadas. Na aposta simples, você precisa fazer apenas uma seleção de palpite. Já a aposta combinada é mais aprofundada. Você faz duas ou mais seleções. Para acertar a aposta, você tem que acertar todas as seleções.

Como saber apostar na Luva bet?

Para saber apostar da melhor maneira possível é só dar uma conferida neste guia aqui sobre a Luva bet para iniciantes. Os principais detalhes que formam esta operadora de apostas esportivas e de cassino online estão aqui.

Encare as apostas como diversão e entretenimento. Não se trata de uma prática para você ganhar dinheiro fácil. Se acontecer é apenas uma consequência. Saiba o momento certo de parar. Para isso, coloque limites nas apostas online.

Como fazer um depósito na Luva bet?

Na Luva bet Brasil, para que você possa fazer um depósito a plataforma oferece apenas um método de pagamento. Trata-se do Pix. O valor mínimo para depósito é de R$ 2, enquanto a quantia mínima para a transação de saque é de R$ 10. Em questões de segundos, o seu dinheiro bate na operadora.

Como funciona a Luva bet em 2024?

A Luva bet funciona como um dos sites de apostas que contam com seções de apostas esportivas e de cassino online. Ao se cadastrar como usuário, veja se a operadora oferece um código promocional da Luva bet Brasil para usar nas ofertas e nas promoções. Ela conta com um bônus de boas vindas. Para saber mais, veja este guia sobre a Luva bet para iniciantes.