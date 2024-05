Sportingbet ou bet365: Qual casa de apostas escolher?

.







Publicada em 06/05/2024 - 10:39

Procurando uma casa de apostas esportivas para abrir conta e está em dúvida: Sportingbet ou bet365? Bem, então chegou ao artigo certo. Afinal, aqui a nossa missão é trazer um breve comparativo entre as duas empresas.



Desde já, vamos deixar claro que nossa opinião não deve ser a palavra final. Em primeiro lugar, queremos ajudar a analisar alguns aspectos de ambas as plataformas. Mas, em todo caso, a decisão final é sua. Então, visite os dois sites e veja qual você mais gosta.

Sportingbet

Vamos listar cinco pontos sobre a operadora:



⭐️ Empresa com duas décadas e meia de experiência no setor



⭐️ Marca que cresceu bastante no Brasil nos últimos anos, com forte estratégia de marketing



⭐️ Bônus de boas-vindas para novos clientes



⭐️Boa variedade de promoções no site



⭐️ Catálogo completo de apostas esportivas



bet365

Igualmente, vamos destacar cinco aspectos interessantes sobre esta empresa:



⭐️ Um dos sites mais completos em termos de variedade de apostas esportivas



⭐️ Novos clientes ganham crédito de boas-vindas



⭐️App de apostas disponível



⭐️ Site fácil de utilizar e com navegação fluida



⭐️ Diversos recursos disponíveis para o apostador, como Cash Out e mais



Bônus de boas vindas para apostas online: bet365

Escolha você Sportingbet ou bet365, você terá um bônus de boas vindas à sua disposição.



A Sportingbet oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$750 sobre o primeiro depósito. A bet365 também tem ofertas para novos clientes de apostas esportivas.

A fim de saber mais detalhes sobre cada bônus, visite os sites das operadoras e leia os Termos e Condições (T&C) completos.



Aliás, na plataforma da bet365 você pode usar o código bônus bet365 MAXLANCE. Com ele é possível a novos jogadores receberem créditos de apostas. (O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)

Porque gostamos um pouco mais do bônus desta casa, aponte para ele. Para saber mais sobre os bônus de boas-vindas de cada operadora, não deixe de visitar nosso artigo dedicado ao código de bônus bet365.



Variedade de mercados de aposta e esportes disponíveis: empate

Outro aspecto fundamental em uma boa plataforma de apostas é a variedade de esportes e mercados. Ou seja, as opções de apostas online. E, aqui, quem ganha: Sportingbet ou bet365?

Ao analisar os dois sites, encontramos um catálogo extenso em ambos. Primeiramente, vamos apresentar os esportes. Na Sportingbet, encontramos as seguintes modalidades esportivas:



- Futebol

- Basquete

- Tênis

- Vôlei

- Futebol americano

- Beisebol

- Fórmula 1

- Esportes de combate

- Boxe

- Badminton

- Biatlo

- Hóquei no gelo

- E-Sports



Em seguida, ao analisar a plataforma da bet365, listamos os seguintes esportes:



- Futebol

- Basquete

- Tênis

- Futebol americano

- Beisebol

- Vôlei

- Boxe/MMA

- Ciclismo

- Corridas de cavalos

- E muitos mais



Em suma, como é possível ver, seja Sportingbet ou bet365, ambos os sites estão recheados de opções.

Sportingbet ou bet365: comparação de mercados de apostas

Depois que analisamos os esportes, fomos para os mercados de apostas online. Em outras palavras, os tipos de apostas dentro dos eventos esportivos.



A fim de usar o mesmo evento, selecionamos o jogo Áustria x França, válido pela Liga das Nações.



Primeiramente, na Sportingbet, encontramos esses principais mercados:



- Resultado da partida

- Chance dupla

- Total de gols (acima/abaixo)

- Empate sem aposta

- Ambas as equipes marcam

- Placar correto

- Total de escanteios

- Resultado/ambas as equipes marcam

- Primeira equipe a marcar

- Resultado da partida/total de gols

- Handicap

- Mercados de jogadores (marcadores de gol, etc)

- Cartões



Então, na bet365, os principais mercados que encontramos foram:



- Resultado final (1x2)

- Para ambos os times marcam

- Resultado/para ambos os times marcam

- Resultado correto

- Mercados de jogadores (marcadores de gols, entre outros)

- Entre outros



Assim, ao final, encontramos diversas opções de apostas nas duas plataformas. Assim, o nosso veredito neste tópico é o de empate.

Odds (probabilidades de apostas): bet365 ganha por ligeira vantagem

As odds são fundamentais nas apostas esportivas seja para Sportingbet ou bet365. Por isso, sites de apostas com odds competitivos são essenciais ao apostador.



Dessa maneira, nada melhor do que fazer um comparativo. E, com o propósito de auxiliar nesta missão, vamos com a mesma partida Áustria x França, da Liga das Nações.



Em termos de mercado, vamos usar o de Resultado Final (1x2) como base.



Na Sportingbet, as odds foram as seguintes:



- Áustria: 4.60 - Empate: 3.70 - França: 1.77



As odds da bet365 são levemente mais competitivas. Contudo, as odds estão sujeitas a alterações e flutuações. Dessa maneira, pode haver eventos em que determinada operadora leva vantagem sobre a outra e vice-versa. Portanto, sempre verifique antes de apostar.



Mas, no nosso exemplo, entre Sportingbet ou bet365, ponto para a segunda.



Quais são os benefícios principais da plataforma Sportingbet?

Esta é uma excelente opção para quem deseja se envolver em apostas esportivas. Com uma presença consolidada no mercado brasileiro por mais de uma década, a Sportingbet se destaca como uma escolha tanto para iniciantes no universo das apostas quanto para apostadores em busca de odds vantajosas.

Além disso, possui um site intuitivo, a opção de cash out e uma ampla gama de promoções regulares.

Em resumo, é uma plataforma única. Entre as diversas opções de apostas disponíveis no Brasil, a Sportingbet certamente se destaca como uma das mais atrativas, sendo superada apenas pela bet365.

Descubra a seguir quais são as vantagens de criar uma conta nesta plataforma de apostas.

Excelente desempenho em apostas e jogos de cassino online

Odds competitivas

Diversidade de mercados de apostas

Apostas ao vivo em diversos mercados

Navegação intuitiva

Variedade de jogos de cassino

Possibilidade de cash out

Navegação otimizada em dispositivos móveis

Como observado, ambas as plataformas de apostas possuem seus pontos positivos. Agora, vamos explorar um pouco mais sobre os cassinos oferecidos por essas plataformas.

Sportingbet ou bet365: a experiência no cassino

Quem aprecia jogos de cassino online? Ambas as plataformas proporcionam uma experiência excepcional, tornando desafiador determinar qual delas se destaca mais em nossa análise.

Cada uma oferece jogos únicos, slots divertidos e opções de caça-níqueis distintas. Portanto, é complicado eleger a melhor opção para cada jogador.

O universo dos cassinos é singular, e cada usuário possui suas preferências de jogo e títulos favoritos. Além disso, Sportingbet e bet365 apresentam ofertas específicas em seus cassinos.

Por isso, é essencial visitar o site de cada uma e avaliar onde você terá mais benefícios e qual delas oferece o bônus mais atrativo para suas sessões de cassino.

Em resumo, tanto Sportingbet quanto bet365 são excelentes escolhas.

E lembre-se: divirta-se no cassino, mas jogue com responsabilidade, certo?

App mobile para dispositivos móveis: qual o melhor aplicativo móvel? Empate

Seja Sportingbet ou bet365, ambos os sites adaptaram bem suas plataformas para dispositivos mobile. Além disso, as duas empresas disponibilizam aplicativos aos seus usuários. Isto é, versões para celulares Android das plataformas de apostas.



E, neste tópico, também podemos dar um empate, já que os dois apps são de qualidade.



Apostas ao vivo e streaming: bet365 vence

Se você gosta de apostar ao vivo, pode optar por Sportingbet ou bet365. Afinal, ambas as casas disponibilizam boas opções de apostas ao vivo. Mas, neste quesito, damos uma pequena vantagem para a segunda casa.



A casa tem uma lista muito extensa e ainda oferece muitos eventos com transmissão em vídeo. Dessa maneira, fica difícil superar o que a operadora disponibiliza.

Mas o streaming depende da sua localização. Além disso, você deve ter algum saldo em sua conta e ter feito apostas nas últimas 24 horas.

Métodos de Pagamento na Sportingbet ou bet365

Quer saber como pagar na Sportingbet e na bet365? Assim, você pode escolher o que é melhor para você.

Na Sportingbet, é fácil depositar com várias opções, como transferência bancária, boleto, PIX e carteiras virtuais, com depósito mínimo de R$20.

Já na bet365, o depósito é simples e você pode ganhar até R$200 em créditos de aposta. Os métodos incluem PIX, cartões de crédito, transferência bancária e carteira virtual (Astropay).

Lembre-se de depositar com responsabilidade, sem comprometer suas finanças. Ambas as operadoras oferecem vantagens, então considerar abrir conta em ambas pode ser uma boa ideia para aproveitar os bônus e odds.

Qual é a melhor escolha: Sportingbet ou bet365?

Tanto a Sportingbet quanto a bet365 são excelentes para suas apostas esportivas. Ambas oferecem ótimos bônus, com destaque para a bet365, e uma variedade de jogos para apostar.

A Sportingbet também tem uma oferta atrativa para novos clientes, o que pode impulsionar seus ganhos. Ambas as plataformas são confiáveis, com licenças internacionais, garantindo a segurança do seu dinheiro.

Nossa sugestão é: por que não se cadastrar nas duas? Assim, você aproveita os bônus, as boas odds de ambas e os benefícios oferecidos por cada uma.

Nossa opinião final: Sportingbet ou bet365, qual é a melhor?

Chegando ao final, quem levou a melhor em nossa batalha: Sportingbet ou bet365?



Como deve ter ficado claro, as duas casas de apostas online oferecem ótimos serviços. Mas, em alguns aspectos, como bônus, odds e apostas ao vivo, a bet365 ficou à frente.



Dessa maneira, ela é a vencedora do nosso comparativo. Mas lembre-se lembre que esta é uma opinião da nossa equipe editorial e, portanto, subjetiva. Sinta-se à vontade para escolher o site que mais te agradar.



