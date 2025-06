Atualmente, você pode fazer o cadastro no Rei do Pitaco para acessar esportes, jogos de cassino e apostas fantasy. O registro na empresa pode ser feito em menos de 5 minutos usando seu e-mail, Facebook ou conta Google.

➡️ Todavia, se busca pelas melhores casas de apostas do Brasil para começar bets de forma segura, saiba que existem boas alternativas, como bet365, Betano, Superbet e outras.

Dessa forma, confira, a seguir, um guia descomplicado para criar sua conta na operadora. Ao longo do texto, também apresentamos bônus, recursos e dicas de apostas na plataforma.

Passo a passo para abrir uma conta no Rei do Pitaco

Seja pelo celular ou computador, o cadastro no Rei do Pitaco é um processo intuitivo, mesmo para iniciantes nas operadoras. Como existem 3 formas de realizá-lo, abaixo focamos em apresentar as etapas para se registrar usando o e-mail na empresa.

1 - Primeiramente, acesse o site oficial do Rei do Pitaco;

2 - Por lá, aperte o botão Criar conta e escolha a opção Cadastrar com e-mail;

3 - No formulário, informe seu e-mail, CPF, número de celular, endereço e crie uma senha de acesso;

4 - Para finalizar, aceite os Termos de Uso, Políticas de Privacidade e Condições de Jogo Responsável e selecione Criar conta;

5 - Pronto, a partir daqui basta ativar sua conta com o código enviado por SMS pela operadora.

Durante o cadastro, todas as suas informações são protegidas por reCAPTCHA e armazenadas em servidores protegidos com firewalls modernos. Desse modo, você não precisa se preocupar com seus dados sendo acessados por terceiros.

Em caso de dúvidas em alguns dos pontos, você pode contar com o suporte ao cliente em português da operadora. O atendimento é feito por profissionais e pode ser acessado diretamente pelo site ou app, permitindo assistência sempre que precisar.

Como fazer login no Rei do Pitaco?

Depois do cadastro no Rei do Pitaco, os futuros acessos a sua conta podem ser feitos realizando o login. Assim como no registro, é possível utilizar e-mail, ou contas no Google e Facebook para entrar na empresa. Continuando o guia acima, apresentamos agora como fazer login com o e-mail:

1 - Comece entrando na operadora,

2 - Pelo site oficial, selecione a opção Entrar no canto superior direito;

3 - Em seguida, escolha a alternativa Entrar com e-mail;

4 - No painel de login, adicione seu e-mail e senha de acesso;

5 - Finalmente, aperte novamente em Entrar e aguarde alguns segundos.

Caso perca sua senha, ainda é possível recuperar os dados de acesso, desde que você tenha acesso ao e-mail utilizado durante o cadastro. Para isso, abra o menu de login, escolha a alternativa Recuperar senha e envie um link de recuperação para o seu endereço digital.

A partir do link, é possível redefinir suas senha seguindo as indicações que vieram com ele. Se você estiver com problemas para encontrar o link de recuperação, confira as seções de lixo eletrônico ou itens excluídos. Às vezes, o e-mail pode acabar sendo filtrado nelas por engano.

Como verificar sua conta no Rei do Pitaco?

Ao entrar na empresa pela primeira vez, você pode verificar os dados cadastrais para adicionar outra camada de segurança à sua conta. Esse processo, requer utilizar um tablet, smartphone ou computador com câmera disponível, mas pode ser feito da seguinte maneira:

1 - Faça o login para acessar a sua conta na empresa;

2 - Na casa, abra o menu do seu perfil pelo apertando as três listras do painel superior e selecione a opção Verificação de conta;

3 - Após ser redirecionado, aperte em Preencher dados pendentes caso o seu cadastro no Rei do Pitaco tenha sido feito pelo Google ou Facebook;

4 - Para verificar sua identidade, envie fotos frente e verso do seu RG ou CNH;

5 - Por fim, escaneie o seu resto para completar a verificação biométrica.

Concluído o envio dos seus dados, a documentação será analisada e comparada com as informações utilizadas na criação da conta. Apesar desse processo poder levar algumas horas, a empresa notifica os usuários quando ele é concluído.

Antigos usuários da operadora também precisam confirmar as suas identidades se quiserem continuar utilizando o site. Além disso, a empresa pode solicitar informações adicionais a qualquer momento, caso identifique atividades incomuns nas apostas.

Termos e condições para abrir uma conta no Rei do Pitaco

Antes de fazer o cadastro no Rei do Pitaco, todos os jogadores precisam conferir atentamente os regulamentos da empresa. Cada um dos termos de uso da empresa podem ser acessados a qualquer momento pelo site oficial, e incluem questões como:

Para usar a plataforma, você precisa criar uma conta e estar em território brasileiro, lembrando que o acesso à casa é restrito a maiores de idade;

Os dados utilizados durante o cadastro não podem pertencer a terceiros e devem ser verificados para evitar erros;

A proteção dos dados de login é uma obrigação dos apostadores, assim como a atualização dos dados na empresa;

Você pode possuir uma conta ativa na operadora que não pode ser transferida, comercializada ou utilizada por outros jogadores;

Contas inativas por mais de 180 dias serão encerradas pela operadora, mas podem ser reativadas futuramente;

As regras da operadora podem ser atualizadas sem aviso prévio, quando isso acontecer você precisa aceitar as alterações para continuar apostando.

Descumprir esses ou outros regulamentos da empresa pode resultar em advertências, ou mesmo no cancelamento do seu perfil na empresa. Portanto, caso você tenha dúvidas sobre os T&C, procure por assistência especializada no atendimento ao cliente.

O site Rei do Pitaco traz uma interface com usabilidade amigável | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Cadastro no Rei do Pitaco pelo celular

Por possuir um aplicativo e site mobile, você pode fazer o registro e apostar no Rei do Pitaco pelo smartphone. O processo de registro da operadora em aparelhos móveis requer as mesmas informações da versão tradicional. Confira abaixo as etapas para criar sua conta no celular.

1 - Primeiro, abra o app ou site mobile da empresa;

2 - Após isso, aperte em Criar conta e continue o registro com e-mail, Google ou Facebook;

3 - Pelo formulário, adicione todos os seus dados pessoais, contato, endereço e de login;

4 - Confira e aceite os termos e condições da empresa;

5 - Termine seu cadastro selecionando a opção Criar conta e ative sua conta com o código enviado via SMS.

Utilizar as versões mobile da operadora permite acessar a experiência completa da plataforma. Com elas, você pode montar suas apostas de qualquer lugar e se planejar para acompanhar eventos ao vivo.

Outro destaque exclusivo do aplicativo da operadora são as notificações personalizadas que você pode habilitar para receber as ofertas e notícias da empresa. Tudo isso, apostando nos jogos e esportes da empresa de maneira otimizada e intuitiva.

Como baixar a versão mobile do Rei do Pitaco?

Os usuários de aparelhos móveis com sistema Android podem baixar o aplicativo nativo da operadora pelo site oficial. Ao todo, esse recurso ocupa menos de 150 MB de memória, funcionam mesmo em aparelhos mais antigos e pode ser instalado pelos passos a seguir:

1 - Come entrando no site mobile na operadora e vá até o rodapé da página;

2 - Por lá, aperte na opção Google Play para fazer o download do app;

3 - Selecione a arquivo instalado e aperte em Instalar;

4 - Após alguns segundos o app será adicionado à sua tela inicial.

5 - Daqui em diante, você pode fazer o cadastro no Rei do Pitaco e começar a usar o aplicativo da empresa.

Se estiver tendo problemas para adicionar o aplicativo, você pode habilitar a instalação de fontes desconhecidas no seu smartphone. Essa opção aparece nas configurações de segurança e pode ser ativada ou desativada em menos de 1 minuto.

Durante nossos testes de segurança, não encontramos nenhum vírus no app da empresa e percebemos que ele é legítimo. Então, desde que você mantenha esse recurso atualizado, ele não vai interferir no desempenho do seu tablet ou celular.

Como instalar o atalho do site mobile no seu celular?

Para os usuários que não procuram ou podem ter o aplicativo da empresa, é possível adicionar um atalho do site. Essa alternativa é bastante utilizada por apostadores com dispositivos iOS, já que permite acessar a plataforma diretamente pela tela inicial. Veja agora como adicioná-lo:

1 - Utilize o Safari ou outro navegador no seu iOS para acessar a operadora;

2 - Abra o menu de compartilhamento pelos 3 pontinhos e aperte em Criar atalho;

3 - Confirme o nome do futuro atalho e selecione a opção Adicionar;

4 - Em alguns segundos o recurso será adicionado à tela inicial do seu aparelho;

5 - Pronto, você já pode acessar a casa pelo atalho.



Mesmo sem um app, o Rei do Pitaco traz uma versão que se adapta às telas menores | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Bônus no Rei do Pitaco

Desde que foi aprovada no processo de regulamentação das operadoras, o Rei do Pitaco disponibiliza diferentes promoções. Rodadas grátis e créditos de aposta são algumas das ofertas mais recorrentes nos bônus temporários da empresa.

Contudo, o diferencial da casa está nas suas ofertas recorrentes que permitem conseguir reembolsos e opções de apostas exclusivas. Abaixo, apresentamos todos os detalhes sobre os principais bônus da operadora.

Retorno do rei

Com o retorno do rei, você pode conseguir 10% de reembolsos sobre suas apostas falhas em jogos selecionados pela operadora. Os jogos elegíveis para a oferta podem mudar diariamente e são apresentados na página da promoção.

As Coroas acumuladas podem ser utilizadas tanto em apostas esportivas quanto no cassino, e não possuem prazo de validade. Elas são creditadas automaticamente no dia seguinte à realização das apostas e podem se encaixar nos estilos de vários jogadores. Aplicam-se os T&C.

Pechincha

De modo geral, as pechinchas são opções de apostas esportivas únicas que permitem melhorar as condições dos seus palpites. Seu funcionamento básico é aumentar a cotação de eventos selecionados pela operadora, como ofertas de super odds.

A empresa conta com uma área dedicada a essas opções, com eventos de diferentes modalidades que são atualizados diariamente. Você pode conferir os mercados mais recentes e termos e condições aplicados, acessando o site oficial do Rei do Pitaco.

Como apostar no Rei do Pitaco

Uma vez que você tenha terminado o cadastro no Rei do Pitaco, verificado sua conta e feito o primeiro depósito, todas as opções de aposta da casa ficarão disponíveis. Desse modo, você pode navegar pelas seções do site para escolher mercados ou jogos de diferentes categorias.

Nos esportes, é possível criar bilhetes personalizados adicionando palpites simples ou combinados, com base nos mercados escolhidos. O valor mínimo para apostar não é especificado, permitindo que jogadores com todos os tipos de orçamentos apostem sem problemas.

Já nos jogos da empresa, você pode apostar em slots, crash games, mesas ao vivo, game shows e poker. Para participar de todas essas opções, basta abrir o título, conferir a aposta mínima da rodada, verificar as condições da partida e começar a jogar.

Dicas de aposta

Terminou o seu cadastro no Rei do Pitaco e está em busca de uma forcinha extra para montar suas apostas? A seguir, separamos algumas dicas para montar palpites e jogar no cassino da plataforma.

Ao começar na empresa, estabeleça um orçamento com base na sua condição financeira; Defina metas realistas e mantenha o controle das suas apostas; Não se deixe levar pelo lado emocional e sempre avalie sua situação antes de apostar; Opte por mercados e competições que você conhece; Acompanhe jornais e blogs esportivos especializados para ficar por dentro das notícias dos bastidores.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Seguindo a tendência de outras plataformas licenciadas, após o cadastro no Rei do Pitaco você pode fazer transferências via Pix. Tanto os saques, quanto depósitos da operadora são permitidos em contas registradas em seu próprio nome.

Não são cobradas taxas operacionais pelas transações na operadora, o que permite movimentar seus fundos com mais flexibilidade e transparência. A seguir, apresentamos guias completos para fazer o seu primeiro depósito e saques na plataforma.

Métodos de depósito

Depois de abrir uma conta no Rei do Pitaco, os depósitos serão os primeiros processos para conseguir fundos de aposta. Pelo Pix, você pode fazer recargas a partir de R$5, que são processadas em minutos. Veja o tutorial para adicionar fundos à sua conta no site:

1 - Antes de tudo, faça o login no Rei do Pitaco;

2 - Pelo painel superior da empresa, selecione o símbolo do cifrão ($);

3 - Nesse momento, indique o valor que será depositado e aperte em Continuar;

4 - Um código de pagamento será gerado, e você pode usar o app do seu banco para escaneá-lo;

5 - Para finalizar, basta aguardar até que os fundos caiam na sua carteira.

Se você estiver pelo app da casa, também é possível copiar o código Pix e colá-lo diretamente no aplicativo do seu banco. Em todo caso, o Rei do Pitaco exibe uma notificação assim que os fundos estiverem disponíveis na sua carteira virtual.

Processo de retirada

Após fazer um depósito na operadora, a mesma conta bancária poderá ser utilizada para fazer saques a partir de R$10. Essas transferências na maioria das vezes são processadas em até duas horas e podem ser feitas completando as seguintes etapas:

1 - Comece fazendo o login no Rei do Pitaco;

2 - Na operadora, abra o menu do seu perfil e aperte em Sacar;

3 - Informe o valor do saque e aperte em Continuar.

4 - Agora, selecione ou adicione os seus dados bancários e quaisquer outras informações solicitadas;

Termine confirmando o saque e aguardando pelo fim do tempo de processamento.

Vale mencionar que, diferente dos depósitos, os saques na operadora podem ser solicitados somente por jogadores com contas verificadas. Outro ponto importante é que saques de mais de R$10.000 passam por uma análise adicional e podem levar mais tempo para cair na conta.

Atendimento ao cliente no Rei do Pitaco

Como mencionamos durante o artigo, a plataforma conta com opções de suporte nativo para atender todos os seus usuários. Então, em caso de dúvidas sobre o cadastro no Rei do Pitaco, é possível consultar a operadora por meio de:

Chat ao vivo 24h;

Telefone;

E-mail.

Se você procura atendimento imediato, o chat ao vivo e o telefone da empresa são opções que respondem em 5 minutos. Já o e-mail, deve ser utilizado para questões mais específicas, pois seu tempo de retorno é de algumas horas.

Perguntas frequentes

Chegou até aqui, mas ainda possui dúvidas sobre o cadastro no Rei do Pitaco? Confira a seguir a nossa seção de perguntas e respostas sobre a operadora.

O Rei do Pitaco é confiável?

Na nossa opinião, tudo indica que sim. Afinal, a operadora é licenciada, transparente, utiliza tecnologias para criptografia de dados e tem suporte em tempo integral.

O que é o Rei do Pitaco Fantasy?

Ele é uma simulação em que você monta seu próprio time com jogadores reais das principais ligas nacionais e internacionais. Após isso, você pode participar de disputas contra outros usuários.

Qual é a melhor hora para jogar no Rei do Pitaco?

A plataforma funciona 24h e seus jogos não são influenciados pelo horário. Assim, você pode fazer login no Rei do Pitaco e apostar quando houver tempo disponível na sua agenda.

Quais esportes estão disponíveis no Rei do Pitaco?

No site, é possível encontrar 16 modalidades de esportes e e-Sports, incluindo: futebol. Counter Strike, basquete, tênis, vôlei, e mais.

O que é Cashout?

Essa é uma opção de saque antecipado que permite cancelar palpites em andamento para resgatar uma parte do valor apostado. Nela, os seus retornos são calculados multiplicando a aposta inicial pelas odds no momento do saque.