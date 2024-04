in2BET apostas: bônus, mercados e odds

Use o código de bônus in2bet para receber uma oferta de boas-vindas da plataforma de apostas | Crédito: Divulgação / in2bet







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A in2BET é uma plataforma licenciada com opção de apostas esportivas e cassino online. Além disso, a operadora possui bônus de boas-vindas para novos jogadores. Então, descubra agora como a casa de apostas funciona e seus principais recursos.

Como a in2BET Apostas funciona?

A in2BET Brasil é uma casa de apostas registrada e licenciada em Curaçao. Por enquanto, a operadora oferece jogos de cassino online e apostas esportivas em diferentes modalidades. Além disso, também tem a seção ao vivo do cassino e de esportes.

Essa operadora pode ser acessada tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis. Portanto, é possível jogar na in2BET Apostas de onde você estiver, quando possuir conexão com a internet.

Antes de começar a apostar é necessário se cadastrar no site e depositar em sua conta. Afinal, é necessário para processar suas apostas. Depois de jogar, você consegue solicitar a retirada de seus fundos para uma conta bancária de sua titularidade.

Como apostar em futebol na in2BET?

Fazer apostas na in2BET não é um procedimento complicado, já que o site é intuitivo e organizado. Sendo assim, montamos um guia detalhado de como apostar em futebol na operadora. Siga as instruções abaixo para fazer seu primeiro palpite:

1- Acesse a in2BET e faça login em sua conta pelo botão “Entrar”;

2- Clique em “Esportes”, localizado na barra superior da página inicial do site;

3- Em seguida, utilize o menu lateral esquerdo e selecione “Futebol” e a competição de sua preferência;

4- Selecione um jogo para consultar os mercados disponíveis e faça sua análise;

5- Por último, clique nos mercados que deseja para adicionar ao bilhete de apostas, digite um valor e confirme.

As instruções acima abordam todos os passos que você precisa seguir para apostar na in2BET. No entanto, se tiver mais dúvidas, você pode entrar em contato com o suporte da plataforma.

No que posso apostar em futebol na in2BET apostas?

O catálogo da in2BET Brasil é extenso e abrange muitas competições e modalidades esportivas. Inclusive, o futebol é o esporte com mais opções de ligas e torneios para você fazer palpites. Por lá encontramos as competições mais populares do mundo e outras menos tradicionais. Veja abaixo:

Brasil : Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais;

: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais; Inglaterra : Premier League, Championship, FA Cup, Copa da Liga Inglesa;

: Premier League, Championship, FA Cup, Copa da Liga Inglesa; Espanha : La Liga, Copa do Rei, La Liga Feminina, La Liga 2ª divisão;

: La Liga, Copa do Rei, La Liga Feminina, La Liga 2ª divisão; Alemanha : Bundesliga, Bundesliga 2, Copa da Alemanha;

: Bundesliga, Bundesliga 2, Copa da Alemanha; Internacional: Copa Libertadores, Champions League, Europa League.

Esses são apenas alguns exemplos de ligas populares presentes na in2BET Apostas. Complementando, também existe uma grande variedade de mercados dentro desse esporte. A seguir, selecionamos alguns dos principais.

1x2

O mercado 1x2 consiste em tentar prever o resultado final de um jogo, utilizando os 3 cenários possíveis no futebol. Ou seja, você faz um palpite se o jogo vai terminar em vitória do time 1 ou 2 ou empate.

Essa opção é a mais tradicional entre apostadores iniciantes, pois ela é simples de entender. Para um palpite correto é necessário acertar o resultado escolhido em sua aposta.

Total de Gols(Mais/Menos)

Nesse caso você tenta adivinhar o número de gols que acontecem em uma partida utilizando o recurso Mais/Menos. Por exemplo, se apostar na linha “Mais 2.5 Gols” é necessário que o jogo tenha no mínimo 3 gols.

Handicap Asiático

O Handicap é uma funcionalidade que aplica uma vantagem ou desvantagem imaginária para um dos times. A sua função é equilibrar confrontos e criar odds mais atrativas aos apostadores. Ademais, a modalidade asiática tem recursos adicionais, como reembolso, retorno parcial, entre outros.

Quais são os bônus de boas vindas?

A principal oferta de cadastro da in2BET é seu bônus de esportes. Inclusive, você pode ativar um código de bônus in2BET durante a abertura da sua conta. Claro, isso pode ser feito de forma totalmente opcional.

Bônus de Boas Vindas de Apostas Esportivas

Ao abrir sua conta, você pode ativar um bônus in2BET exclusivo para esportes. Essa oferta consiste em possibilitar um bônus de valor equivalente ao seu primeiro depósito na plataforma. A partir disso, o saldo pode ser usado para apostas esportivas pelo site. Veja os principais termos de uso abaixo:

É necessário ter no mínimo 18 anos para realizar o cadastro e a ativação da promoção;

O valor mínimo de depósito elegível ao bônus in2BET é R$ 10;

O máximo que pode ser recebido com a promoção é R$ 100;

Os fundos de bônus devem ser apostados por completo totalizando 5 vezes o valor depositado em odds de pelo menos 1.7 por seleção, e de 2.0 no comprovante de aposta antes do saque;

A promoção só pode ser ativada uma única vez por pessoa.

Existem outras regras e condições para ativar e utilizar o bônus. Portanto, antes de fazer a ativação, acesse o site e avalie se vale a pena para você.

Como usar o código de bônus in2BET?

O código promocional da plataforma é opcional e não é obrigatório para ativar as ofertas. No entanto, ainda é válido incluí-lo. Sendo assim, veja como se cadastrar com o código e ativar posteriormente o bônus de boas vindas:

1- Acesse o site da in2BET Apostas e clique em “Cadastro”;

2- Preencha o formulário com suas informações pessoais até o final;

3- Na última página você pode inserir o código de bônus in2BET no campo especificado;

4- Finalize o seu cadastro e em seguida clique no botão de depósito;

5- Selecione o Pix e faça uma transferência de no mínimo R$ 10 para ativar o bônus in2BET.

Antes de finalizar o seu cadastro leia os termos de uso para entender melhor como a plataforma funciona. Além disso, vale a pena destacarmos que a in2BET é confiável e segura. Sendo assim, você pode usar os seus dados pessoais verdadeiros sem preocupações.

Como fazer um depósito na in2BET?

Para começar a apostar na operadora e utilizar o bônus de boas vindas será necessário depositar na sua conta. Neste momento, a in2BET oferece apenas um método de pagamento, o Pix, considerado o favorito dos brasileiros. Veja a seguir como realizar uma transferência para sua conta:

1- Acesse o site da in2BET e faça login na sua conta normalmente;

2- Clique em “Depositar”, que fica em destaque no canto superior direito;

3- Digite o valor que deseja depositar (mínimo R$ 10) e clique em “Depositar”;

4- Será gerado um código Pix e um QR Code para você fazer o pagamento;

5- Acesse o aplicativo do seu banco e conclua o pagamento.

Após concluir, basta aguardar o valor entrar na sua conta para começar a apostar. O Pix tem um tempo de processamento instantâneo, então rapidamente o saldo aparece na sua carteira. O bônus de primeiro depósito é creditado automaticamente quando o valor entrar na sua conta.

Embora o Pix seja um método seguro e confiável, consideramos um ponto negativo as poucas opções de pagamento. Afinal, o jogador não tem poder de escolha e acaba sendo obrigado a usar o Pix ao apostar na in2BET.

Como fazer um saque de sua conta?

Os saques da in2BET também são processados via PIX e podem ser solicitados a partir de R$ 10. Sendo assim, veja como fazer sua solicitação de retirada após apostar na operadora:

1- Faça login na sua conta in2bet para acessar o seu perfil;

2- Passe o mouse sobre a opção “Minha Conta”, no canto superior direito;

3- Em seguida, clique em “Saques” no menu expandido;

4- Na próxima página você pode escolher qual tipo de chave Pix deseja utilizar;

5- Insira a chave Pix, o valor que deseja transferir e confirme sua solicitação.

Após finalizar esse procedimento, basta aguardar o saldo entrar em sua conta bancária. Contudo, lembre-se que para poder solicitar o saque é necessário ter verificado sua conta. Isso pode ser feito enviando documentos pessoais na seção específica do site.

Seu saldo só pode ser sacado na conta que você usou durante o depósito. Complementando, essa conta precisa ser de sua titularidade, de acordo com as regras do site. O tempo para que ele seja concluído é incerto, visto que depende da aprovação da solicitação.

Qual o valor mínimo para apostar na in2BET?

O valor mínimo das apostas na in2BET podem variar dependendo da categoria que você for jogar. No caso das apostas esportivas, é necessário apostar no mínimo R$1. Enquanto que no cassino, você encontra jogos com rodadas a partir de R$ 0,20.

Qual é o in2BET app?

Por enquanto, a in2BET Brasil ainda não tem um aplicativo oficial para download. Contudo, isso não significa que você não consegue jogar pelo seu celular. Afinal, a plataforma tem uma versão mobile que funciona pelo navegador de dispositivos Android e iOS.

Complementando, se você preferir, pode adicionar o ícone do site na tela inicial do seu dispositivo. Desse modo, ele pode funcionar semelhante a um app. Veja abaixo como fazer esse processo:

1- Utilize o navegador do seu celular ou tablet para acessar a in2BET Apostas;

2- No Android, clique nos “3 pontinhos” para acessar as configurações do navegador;

3- No iOS, clique no botão de compartilhamento para expandir o menu do navegador;

4- Em seguida, procure pela opção “Adicionar à tela de início”;

5- Clique e confirme sua solicitação para finalizar o processo.

Assim você cria um ícone da in2BET no menu do seu celular. A partir disso, basta clicar no ícone para ser direcionado ao site rapidamente, como se fosse um aplicativo.

Como posso entrar em contato com o suporte ao cliente?

A in2BET possui diferentes formas de prestar suporte aos seus clientes. Entre os métodos disponíveis estão o chat ao vivo, e-mail e as redes sociais. Todas as opções são eficientes para tirar dúvidas ou resolver eventuais problemas técnicos.

No entanto, o chat é o recurso de maior destaque no site, pois fica disponível a qualquer momento. Além disso, proporciona respostas em tempo real para resolver os problemas rapidamente. Para acessá-lo, clique no “balãozinho” que fica localizado no canto inferior direito da interface ou no botão “Entre em contato” e seguir o procedimento.

A in2BET é confiável?

A resposta para essa pergunta é positiva, já que a casa de apostas é licenciada. A in2BET Apostas está hospedada em Curaçao e possui a licença de operação emitida pelo governo do país. Portanto, isso indica que ela segue os regulamentos e atua dentro da legislação de seu país.

Outro aspecto que torna a empresa confiável é o método de pagamento. A in2BET aceita depósitos e saques somente via Pix, um método seguro e popular entre os brasileiros. Isso possibilita transferências rápidas e seguras entre sua conta de apostas e bancária.

Conclusão sobre a in2BET

A in2BET é uma casa de apostas com pontos positivos e outros pontos que poderiam melhorar. No entanto, de maneira geral, a experiência no site é positiva. Inclusive, a operadora tem um bônus de boas vindas que pode ser ativado ao depositar no mínimo R$ 10.

Esse bônus é um dos pontos positivos da operadora. A oferta libera um bônus no mesmo valor do seu primeiro depósito que pode ser usado somente nas apostas esportivas.

Em resumo, recomendamos a in2BET para os apostadores. Primeiramente, é uma casa de apostas confiável, com muitos esportes e jogos de cassino online. Além disso, o site tem uma interface de fácil navegação.

Embora seja recomendada, ainda existem alguns pontos de melhoria na plataforma. Por exemplo, poderia ter mais opções de pagamento no site além do Pix. A falta do in2BET App oficial também é um ponto negativo em comparação com outras casas de apostas.

Perguntas Frequentes

Selecionamos algumas perguntas frequentes relacionadas à in2BET. Veja abaixo e tire as dúvidas que possam ter surgido.

A in2BET paga mesmo?

A operadora é confiável e paga corretamente utilizando o PIX como método de pagamento. Caso tenha algum problema com seu saque, acione o suporte técnico para resolver a questão.

Quem é elegível ao bônus in2BET?

A oferta de boas vindas é exclusiva para novos usuários do site que ainda não depositaram na conta. Para poder se cadastrar e ativar a promoção é necessário ter 18 anos ou mais.

Quais são as outras modalidades disponíveis na in2BET?

Além do futebol, é possível apostar em basquete, tênis, futebol americano, vôlei, e-sports e muito mais.