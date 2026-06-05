O que é Chance Dupla nas apostas? Guia completo

O mercado Chance Dupla cobre dois resultados em uma única aposta. Assim, o apostador pode prever a vitória do mandante e o empate, e só perderá a aposta se o visitante vencer. Por causa da margem de segurança, as odds são menores do que as de outros palpites.

Esse jeito de apostar gera confusão porque certas bets mostram "1X", "12" e "X2", em vez dos nomes das equipes. Mas apesar da má primeira impressão, já adiantamos que a lógica por trás disso é usada há muito tempo, estando presente até nas transmissões de futebol.

Para entender melhor, convidamos você a ficar conosco e entender o que é Chance Dupla nas apostas de uma vez por todas. Mais do que isso, aprenderemos as estratégias que queríamos ter descoberto antes das nossas primeiras apostas!

Casa de apostas com Chance Dupla Maior destaque Depósito mínimo 1. Superbet Aumento de até 150% em múltiplas R$1 2. Sportingbet Chance Dupla com 100% até R$10 de múltipla protegida R$5 3. BetBoom Diferentes mercados de Dupla Possibilidade R$5

O que significa Chance Dupla nas apostas?

A Chance Dupla é o mercado em que o apostador cobre dois dos três resultados possíveis de uma partida. Com um único palpite, dá para vencer a aposta se qualquer uma das equipes vencer e a aposta é perdida apenas no empate.

Linha O que cobre Quando perde 1X ✅ O mandante do jogo vence ou há empate ❌ O visitante vence 12 ✅ Qualquer uma das equipes vence ❌ Há empate X2 ✅ Empate ou o visitante vence ❌ O mandante vence

Em comparação às apostas 1x2, você tem odds reduzidas devido à margem de segurança. Vamos considerar a partida entre Flamengo x Estudiantes, pela Libertadores. Enquanto o Estudiantes pagará 7.60x, o X2 (empate ou Estudiantes) terá 2.67x.

💡 Curiosidade: no futebol, a ordem das equipes sempre começa pelo time mandante. A mesma lógica é usada em transmissões esportivas, tabelas e publicações de jornais ao apresentar os confrontos.

Como funciona cada linha de pagamento da Chance Dupla?

O pagamento da Chance Dupla tem as odds fixas independentemente do resultado final. Ao apostar em 1X, a vitória do mandante ou o empate pagam o mesmo prêmio. Para entender melhor, preparamos um exemplo prático de como tudo funciona.

🤓 Teste prático: nós usamos o confronto entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, com odds retiradas às 14h35 da Superbet, em 20/05.

Chance Dupla 1X

A Chance Dupla 1X cobre dois resultados: a vitória de quem decide a partida em casa e o empate. Geralmente, os mandantes são favoritos e isso se reflete nas odds. Ao navegar em diferentes campeonatos, a maioria dos mercados tinha odds abaixo de 1.35.

Vamos considerar uma aposta de Chance Dupla em 1X na partida entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã. Como o Mengão tem o mando de campo, as odds para este mercado são 1.19. Se apostarmos R$100, ganharemos R$119 de prêmio.

Chance Dupla 12

O mercado Chance Dupla 12 considera a vitória do mandante ou do visitante. Se a equipe com o mando de campo for a favorita, as odds tendem a ser baixas. Isso vale para qualquer cenário, ainda que as odds fiquem abaixo de 1.45 (pouca coisa acima de 1X).

Voltamos à partida entre o Mengão e o Alviverde Paulista para entender como funcionam as odds deste mercado. Nesta disputa, as odds para 12 são 1.34. Quando apostamos R$100, temos R$134 de prêmio total em caso de green.

Chance Dupla X2

Chance Dupla X2 considera empate ou vitória do visitante. O palpite ignora o favorito natural (mandante da partida) e tem odds bem melhores. Geralmente, elas ficam acima de 1.65.

Mesmo diante do equilíbrio entre os maiores vencedores do Brasil na última década, o mando do Flamengo pesa nas odds. Ainda assim, o mercado X2 (empate ou Palmeiras) aparece em 1.95, retornando R$195 para apostas de R$100.

Tabela de pagamento do mercado Chance Dupla

Mercado Odds Retorno para R$100 Chance Dupla 1X (Flamengo ou empate) 1.19 R$119 Chance Dupla 12 (Flamengo ou Palmeiras) 1.34 R$134 Chance Dupla X2 (empate ou Palmeiras) 1.95 R$195

Odds consultadas em 20/05/2026 e retiradas às 15h56 na Superbet.

Qual é a diferença entre Chance Dupla e Empate Anula Aposta?

No Empate Anula Aposta, o empate devolve o valor apostado; na Chance Dupla, o empate pode ser parte da cobertura (1X e X2) ou causa de perda (12).

Muitas vezes, a opção de Empate Anula Aposta reduz as odds a favor do mandante ou favorito da partida. Por outro lado, o "azarão" fica com cotações maiores sem a possibilidade de empate, que devolveria o valor da aposta como freebet.

Ainda no exemplo da partida entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, a vitória do time carioca pagaria 1.27x, enquanto o time paulista pagaria 3.10x. Preparamos uma tabela para a diferença ficar mais clara:

Cenário Chance Dupla Empate Anula Aposta Aposta no Flamengo Odds 1.19 (1X). Com R$100, prêmio de R$119 Odds 1.27 (DNB). Com R$100, prêmio de R$127, aumento de 6,7% Aposta no Palmeiras Odds 1.95 (X2). Com R$100, prêmio de R$195 Odds 3.10 (DNB). Com R$100, prêmio de R$310, aumento de 59% Cobertura do empate Incluído em 1X e X2 Empate devolve o valor apostado

Odds consultadas em 20/05/2026 e retiradas às 15h56 na Superbet.

Como combinar a Chance Dupla com outros mercados?

É possível combinar a aposta Chance Dupla com a ferramenta Criar Aposta, selecionando dois ou mais mercados de um mesmo evento esportivo. Outra possibilidade é fazer apostas múltiplas de Dupla Hipótese de diferentes partidas.

Neste último exemplo, as odds são multiplicadas entre si e, caso uma aposta termine em empate, o mercado é anulado e apenas o segundo palpite é considerado.

Chance Dupla e Total de Gols

O mercado Total de Gols foca na quantidade de gols nos 90 minutos ou no 1º ou 2º tempo da partida. Em ambos os casos, a ideia é prever se serão marcados Mais/Menos 1.5, 2.5, 3.5 gols e assim por diante.

Se apostarmos em Mais de 2.5 Gols, é necessário que aconteçam 3 gols ou mais na disputa. Quando optarmos por Menos 2.5 Gols, a soma não pode ultrapassar 2 gols no total.

Opinião do Autor Davi Costa "O Total de Gols é bem oportuno com a Chance Dupla. Isso porque há diferentes faixas de Mais/Menos, com odds baixas, intermediárias e elevadas. Se combinarmos 1X e Mais de 2.5 Gols, as odds finais são excelentes!"

Chance Dupla e Ambas as Equipes Marcam

Como o próprio nome sugere, o mercado Ambas Marcam considera que as duas equipes balançam as redes ao menos uma vez. Esse palpite tem odds bem equilibradas na maioria dos casos, ficando entre 1.35 e 1.95.

Ao combinar Chance Dupla com Ambas Marcam no Criar Aposta, as odds crescem bastante. Uma aposta de R$100 em odds 1.33 retorna R$133, mas ao adicionarmos uma odd de 1.87, a cotação sobe para 2.80, elevando o prêmio potencial para R$280.

Opinião do Autor Davi Costa "Para mim, essa combinação é a mais recomendada. Quando há uma boa média de gols das duas equipes, combinar o mercado 12 com Ambas Marcam - Sim funciona como uma odd aumentada!"

Chance Dupla e Escanteios

O mercado Total de Escanteios analisa quantos escanteios acontecem durante a partida ou em tempos específicos. As apostas costumam envolver linhas como Mais/Menos 7.5, 8.5 ou 9.5 escanteios, considerando a soma das duas equipes.

Ao apostar em Mais de 8.5 Escanteios, o jogo precisa ter ao menos 9 cobranças. Já no Menos de 8.5 Escanteios, a partida pode registrar no máximo 8 cobranças de canto para que a aposta tenha green.

Opinião do Autor Davi Costa "Uma alternativa ao Total de Gols e Ambas Marcam, a quantidade de escanteios é uma opção às partidas menos competitivas, com aquelas equipes que disputam o famoso "meio de tabela"."

Quando vale apostar na Chance Dupla?

Vale quando há incerteza sobre o resultado exato, mas você tem convicção sobre dois dos três desfechos. Vamos considerar três cenários práticos abaixo:

Clássico equilibrado: casa ou empate, mas lembre-se de considerar o histórico das últimas partidas; Mandante forte sem folga: equipes resilientes com mando de campo têm odds bem baixas. Aqui, vale considerar Resultado Final ou combinar 1X ou 12 com Total de Gols, Ambas Marcam ou Escanteios; Visitante sólido em campeonato longo: X2 é a melhor opção neste cenário, tendo odds intermediárias por causa do fator casa do adversário.

Quais são as melhores estratégias para apostar na Chance Dupla?

A Chance Dupla funciona melhor quando o apostador analisa estatísticas e ajusta a linha ao contexto da partida. Dentre os pontos que ajudam na hora de apostar estão a análise de ambas as equipes e o ajuste do palpite a depender do contexto do campeonato.

Nós selecionamos as 5 principais dicas que descobrimos ao longo dos nossos testes. Veja a seguir como apostar em futebol com Chance Dupla da melhor forma!

Aposte contra o favoritismo exagerado

O futebol é imprevisível, ainda mais em confrontos dados como certos. Isso não afeta apenas os apostadores, mas também os atletas classificados como "azarões". Muitas vezes, esse tipo de comentário serve como combustível a favor da equipe mais "fraca".

Em cenários assim, há duas opções: X2 ou 12. Geralmente, nós apontamos o X2 como a melhor alternativa, visto que, após abrir uma vantagem, a equipe com o favoritismo exagerado pode buscar o empate.

Cruze estatísticas de empate antes de escolher a linha

Um ponto importante é considerar a média entre as duas equipes, especialmente o histórico de empate das últimas partidas de ambos os lados. Para ter esses números em instantes, faça os seguintes passos:

1 . Entre na partida para apostar; 2 . Toque no "📊", que fica à direita no banner principal da partida; 3 . Navegue entre os números do confronto.

Os dados apontam o histórico entre as duas equipes, assim como as partidas recentes do visitante e do mandante. Nós usamos a central de dados da Superbet, Sportingbet e BetBoom, e todas as bets com Chance Dupla têm informações relevantes.

Ajuste a linha conforme o contexto da rodada

Mais acima, nós compartilhamos três cenários hipotéticos sobre quando vale apostar em Chance Dupla, mas reforçamos que tudo depende. Para ficar mais perto do green neste mercado, convém ajustar a linha conforme o contexto da rodada.

Isto é, se o Flamengo e o Palmeiras disputam a 1ª posição no Brasileirão, o empate não interessa a ninguém. Nesse contexto, 12 é um mercado mais interessante do que X2, por exemplo.

Prefira bets com ganhos aumentados em múltipla

As melhores bets com Chance Dupla contam com ferramentas de ganhos aumentados. Essa promoção é útil porque nos permite combinar dois ou mais mercados de eventos individuais e ter aumentos de até 200% no prêmio.

A Superbet, por exemplo, tem a Supermúltipla, que paga até 150% a mais em múltiplas. Desta forma, podemos combinar mercados de Dupla Hipótese e mesmo as menores cotações têm prêmios mais relevantes.

Use apostas ao vivo a seu favor

Partidas com gols rápidos costumam transformar o mercado de Chance Dupla ao vivo. Quando um favorito abre vantagem cedo, as odds contra seu resultado aumentam bastante, criando oportunidades interessantes para explorar cotações mais altas durante o jogo.

Na Sul-Americana, o Santos foi ao intervalo vencendo por dois gols, mas sem dominar ofensivamente. Com dificuldades recentes para sustentar resultados, as odds de X2 subiram, tornando a aposta contra a vitória santista uma alternativa de valor.

Quais casas de apostas contam com esse mercado?

As melhores casas de apostas com Chance Dupla em junho de 2026 são Superbet, Sportingbet e BetBoom. Nós testamos os três sites de apostas e compartilhamos a nossa análise completa abaixo!

1. Superbet: a melhor casa de apostas com Dupla Chance

A Superbet é a melhor casa de apostas com Chance Dupla. Esse site de apostas tem um ícone "ℹ️" que explica o que cada linha de aposta significa, soma mais de 12 mercados alternativos de Dupla Chance e possui uma longa lista de promoções.

Em nossos testes, nós usamos a Supermúltipla e ganhamos entre 5% e 150% de aumento quando combinamos mercados de Dupla Chance, com cotações a partir de 1.35. Além disso, esse mercado é elegível ao Super Sextou, que dá aposta grátis toda sexta.

2. Sportingbet: Chance Dupla com múltipla protegida

A Sportingbet tem 100% até R$10 de múltipla protegida em partidas selecionadas. Na prática, nós podemos apostar em Chance Dupla e, em caso de red, temos até R$10 de aposta extra para fazermos um novo palpite.

Outro destaque é o Criar Aposta+, ferramenta que combina dois ou mais mercados do mesmo evento. Quando todos os palpites possuem odds mínimas de 1.25, é possível receber até 200% de aumento, limitado a R$5.000 extras nos ganhos.

3. BetBoom: mercados raros de Dupla Hipótese

A BetBoom tem o mercado de Dupla Hipótese e aparece na nossa lista por contar com combinações pré-montadas e Chance Dupla em Intervalo/Final, 2º tempo e até para cartões amarelos, chutes a gol, faltas e impedimentos.

Infelizmente, a BetBoom não tem Criar Aposta ou ofertas de ganho aumentado. Inclusive, é por isso que a marca não aparece em posições mais elevadas do nosso ranking. Apesar disso, a quantidade de mercados raros sempre presentes surpreende positivamente!

Perguntas frequentes sobre Chance Dupla

Tem alguma dúvida sobre o mercado de Chance Dupla nos sites de apostas? Se a resposta for sim, confira a seção de perguntas e respostas que preparamos!

O que é X2 na Chance Dupla?

X2 na Chance Dupla cobre dois resultados: empate ou vitória do visitante. A aposta só perde se o mandante vencer a partida nos 90 minutos regulamentares.

Qual é a diferença entre Dupla Hipótese e Chance Dupla?

Dupla Hipótese e Chance Dupla representam o mesmo mercado nas apostas esportivas. Ambos permitem cobrir dois dos três resultados possíveis da partida com um único palpite.

Como funciona a Chance Dupla no 1º tempo?

Na Chance Dupla do 1º tempo, a aposta considera apenas o resultado parcial antes do intervalo. O mercado cobre dois resultados possíveis nos primeiros 45 minutos da partida.

Apostar na Chance Dupla vale a pena?

A Chance Dupla vale a pena para quem busca mais segurança nas apostas. O mercado reduz os riscos ao cobrir dois resultados, embora ofereça odds menores em comparação ao mercado tradicional 1x2.

Qual a diferença entre Chance Dupla e Empate Anula Aposta?

Na Chance Dupla, o empate pode fazer parte da aposta vencedora. Já no Empate Anula Aposta, o empate devolve o valor apostado, mantendo apenas vitórias ou derrotas como resultados finais.