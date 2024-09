Apostas Bola de Ouro 2024: Vini Jr é o favorito; veja odds

Grandes casas de apostas cotam os favoritos ao Bola de Ouro







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro

Você está pronto para fazer suas apostas na Bola de Ouro 2024? Neste ano um brasileiro volta a ser um grande favorito: Vinicius Junior está em primeiro na lista de odds. Nas operadoras abaixo você pode encontrar o mercado para apostar na Bola de Ouro.

Como fazer apostas na Bola de Ouro 2024

Nem todas as pessoas que gostam de dar os seus palpites em apostas em futebol sabem que as melhores odds das casas de apostas estão nos mercados de longo prazo.

Isso ocorre pela dificuldade de se acertar, por exemplo, em um futuro campeão de uma determinada competição. Ou até mesmo com a proximidade da edição da Bola de Ouro 2024, acertar em quem deverá levar esse tão desejado troféu.

Para poder fazer esse tipo de aposta o procedimento é o habitual como em qualquer outra aposta. O primeiro passo é abrir uma conta em uma casa de apostas. O processo para efetuar o seu registro não se diferencia muito de uma plataforma para outra: fornecer suas informações básicas, criar uma senha e, após a confirmação, realizar o primeiro depósito.

Estando registrado clique em apostas esportivas, apostas de longo prazo e finalmente em Bola de Ouro 2024 ou Ballon d’Or. Poderão existir alguns procedimentos diferentes de acordo com cada operadora.

Mas o mercado para Bola de Ouro estará sempre em apostas a longo prazo ou então em Apostas futuras. Antes de escolher a operadora para realizar sua aposta estude as odds oferecidas por cada uma delas e as bonificações disponíveis.

O que é a Bola de Ouro e quando será a edição 2024?

A Bola de Ouro, conhecida em francês como Ballon D’Or, é uma premiação dada pela revista francesa France Football ao melhor jogador de futebol do mundo. O recordista e também último ganhador do prêmio foi o argentino Lionel Messi, que agora soma nada mais, nada menos do que 8 conquistas.

A próxima Bola de Ouro em sua edição 2024 ocorrerá em 28 de outubro em Paris no Théâtre du Châtelet e terá mais duas novas categorias a serem premiadas: melhores treinadores do futebol masculino e feminino.

A edição deste ano pode ficar ainda mais especial porque pode ser a coroação de Vinicius Junior como melhor jogador do mundo. O último brasileiro a ganhar a Bola de Ouro foi Kaká e desde 2007, quando ele venceu, apenas tivemos duas terceiras posições de Neymar, em 2015 e 2017.

A edição também marca o fim da dominância de Cristiano Ronaldo e Messi. Apesar de outros jogadores já terem ganhado em edições passadas, Messi venceu a última edição e ambos ainda eram considerados. Agora chegou a hora de novos nomes. E Vini Jr é o favorito nas odds da Bola de Ouro.

Quem são os favoritos para vencer a Bola de Ouro 2024

A revista France Football realiza uma pré-seleção com 30 jogadores e em seguida envia para jornalistas selecionados. São um de cada um dos 100 primeiros países que estão no ranking da FIFA, que elencam 5 nomes. Quem conseguir mais pontos é o jogador que leva a Bola de Ouro.

Os favoritos para vencer a Bola de Ouro, na ordem, são:

Vinicius Junior

A campanha de Vinicius com o Real Madrid foi histórica. Campeão espanhol e europeu, o atacante brasileiro fez gol na final da Champions e foi o protagonista do time merengue em mais uma campanha histórica. Apenas ficou restando a boa campanha com o Brasil na Copa América, o que teria garantido sem dúvidas a Bola de Ouro. Mesmo assim é difícil tirar dele.

Rodri

O volante espanhol aproveitou a oportunidade da Euro para fazer uma campanha incrível, sendo o protagonista do meio-campo da campeã. Entretanto, sua temporada com o Manchester City não foi tão brilhante como a anterior. Seria mais um prêmio pelas duas temporadas do que por essa, o que não seria justo.

Jude Bellingham

Em sua primeira temporada no Real Madrid o jogador inglês mostrou logo de cara a que veio e foi muito importante para o time. Mas seu rendimento caiu ao longo da temporada e sua Euro não foi espetacular. Isso apesar de ter marcado um golaço contra a Eslováquia e ter chegado na final pela Inglaterra. Vinicius foi mais importante no Real Madrid e Rodri ganhou a Euro, por isso Bellingham está em terceiro nas odds das casas de apostas.

Outros candidatos

Há vários outros nomes que correm bastante por fora, como o de Phil Foden, Dani Carvajal, Toni Kroos e até Kylian Mbappé. As chances desses nomes são bastante baixas e suas odds, consequentemente, bastante altas.

Jogadores brasileiros costumam estar presentes na lista do Bola de Ouro

Como escolhemos os melhores sites para apostar na Bola de Ouro

Fazer a escolha certa no momento de apostar na Bola de Ouro é fundamental. Nossa relação levou em conta diversos critérios, alguns deles eliminatórios. Por exemplo, todas as casas precisam ter licenças e operar bem em dispositivos móveis.

Os jogadores precisam antes mesmo de realizar o registro observar a qualidade das odds e a variedade de mercados de apostas juntamente com a atenção dada pela empresa em seu atendimento ao cliente para que não tenham problemas no futuro.

O processo realizado pela nossa equipe editorial é minucioso, mas, claro, subjetivo. As ofertas aqui expressas devem ser avaliadas com cuidado e também cabe ao leitor pesar qual é a mais indicada para seu perfil de jogo.

Nossa seleção de ofertas para fazer apostas na Bola de Ouro 2024

Uma das praticas habituais das casas de apostas para atrair novos clientes são os bônus. A seguir daremos uma relação de sites de apostas com bônus interessantes para quem deseja entar no mercado de apostas e dar o seu palpite de qual jogador será eleito para a Bola de Ouro deste ano. Leiam com atenção os Termos e Condições de cada um deles.

Mercados de aposta para a Bola de Ouro 2024

A Bola de Ouro é um prêmio de enorme credibilidade e a cobertura dele tornou-se uma necessidade para as principais casas. Por enquanto as odds são restritas ao melhor jogador de futebol masculino, mas não será surpresa ver outros mercados abrindo, especialmente com a proximidade da premiação. Ainda mais porque há vários prêmios interessantes como o prêmio de melhor jogadora, de melhor treinador e também de jogador abaixo de 21 anos.

Odds Bola de Ouro 2024

Ao comparar as odds Bola de Ouro 2024 você pode notar que há diferenças entre as casas. Isso pode se dever a várias razões, como número de apostas feitas em determinadas opções ou até uma análise diferente de uma casa. Por isso, antes de fazer uma aposta na Bola de Ouro na bet365 ou em outra casa, compare bastante.

No caso do prêmio da France Football, há uma unanimidade: Vinicius Junior é o favorito. Na bet365, a odd para o jogador do Real Madrid levar o prêmio é 1.44. Rodri é o maior concorrente de Vini Jr, com 2.75. Jude Bellingham vem logo em seguida com 21.00 e Dani Carvajal fecha o top 4 com odd 26.00.

*As odds estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Odds colhidas em 05/09/2024 às 15h.

Perguntas e repostas sobre apostas Bola de Ouro 2024

Você ainda tem dúvidas sobre como apostar na Bola de Ouro. Abaixo estão algumas perguntas frequentes e suas respectivas respostas.

Como eu crio uma conta para apostar na Bola de Ouro?

O processo depende da casa de apostas, mas de forma geral, ele é semelhante. As operadoras pedem algumas informações pessoais e a criação de uma senha. Para fazer a aposta é preciso fazer um depósito. Consulte os termos e condições de cada empresa e também se há um bônus de boas-vindas.

Como encontro as odds da Bola de Ouro?

Dependendo da casa pode ser um pouco difícil encontrar as odds e o mercado. Digite na procura Bola de Ouro ou Ballon D’Or (nome em francês) e veja se aparece. Consulte também a seção de futebol. Se não achou ainda, entre em contato com o atendimento que um link direto deve ser fornecido rapidamente.

Quando vai ser entregue a Bola de Ouro?

A Revista France Football vai organizar um evento em Paris no dia 28 de outubro para entregar a Bola de Ouro. Outros prêmios também serão entregues nessa cerimônia de máxima importância para o futebol.

O evento vai ser transmitido?

Tanto a Bola de Ouro como o prêmio FIFA The Best são transmitidos de diversas formas. Ainda não foi divulgado, mas é de esperar que algum canal da TV paga, streaming e até canal com transmissão no YouTube devam transmitir o evento para o público brasileiro.