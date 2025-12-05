Ambas Marcam é um mercado de apostas autoexplicativo: você aposta e ganha quando Ambas Equipes Marcam (ou não) durante a partida. Com uma mecânica direta, ele é recomendado para apostadores iniciantes que já sabem como analisar estatísticas dos times.

A dinâmica do Ambos Marcam é simples, com apenas duas opções, "Sim" ou "Não". Para te ajudar a entender quando e como usar o mercado ao seu favor, preparamos um guia completo com dicas, cenários possíveis e as melhores plataformas para apostar. Confira!

O que significa Ambas Marcam nas apostas esportivas?

Ambas Marcam é um mercado de apostas esportivas no qual você palpita se "sim", as duas equipes irão balançar as redes, ou "não", uma delas não marcará nenhum gol.

Nesse mercado, o resultado da partida é irrelevante, assim como o total de gols. Tudo o que importa é que as equipes marquem ao menos 1 vez durante a partida. Assim, é indicado para quem quer reduzir o risco da aposta, mas não abre mão de odds competitivas.

Ambas Equipes Marcam: Sim

Apostar em Ambas Equipes Marcam: sim significa palpitar que as duas equipes irão balançar as redes durante o tempo regulamentar da partida. Para ganhar, é preciso que as equipes marquem apenas uma vez.

Como exemplo, separamos alguns placares comuns para te ajudar a entender o resultado da aposta nesse mercado:

1x1, 2x1, 3x2, 4x4, etc.: vence se tiver apostado “sim” em Ambos Marcam;

vence se tiver apostado “sim” em Ambos Marcam; 0x0, 1x0, 2x0, 3x0, etc.: perde caso tenha apostado "sim” em Ambos Marcam.

Ambas Equipes Marcam: Não

Palpitar em "não", ambas equipes não marcam significa apostar que, ao menos, uma das equipes não irá marcar durante a partida. Para dar green no seu bilhete, basta que a partida acabe empatada ou que o time vitorioso seja o único a balançar as redes.

Confira abaixo alguns dos placares mais comuns e o resultado deles no mercado Ambas Não Marcam:

0x0, 1x0, 2x0, 3x0: vence se tiver apostado “não” em Ambos Marcam;

vence se tiver apostado “não” em Ambos Marcam; 1x1, 2x2, 3x3, 4x4: perde caso tenha apostado “não” em Ambos Marcam.

A seguir, preparamos uma tabela com os principais resultados de cada aposta:

Placar Ambos Marcam Ambos Não Marcam 0-0 ❌ ✅ 1-0 ❌ ✅ 1-1 ✅ ❌ 2-1 ✅ ❌ 3-2 ✅ ❌

Melhores casas para apostar em Ambos Marcam

Selecionamos, a seguir, as melhores casas para apostar em Ambos Marcam. Escolhemos com base em confiabilidade, segurança, estatísticas disponíveis e promoções oferecidas para o mercado.

Superbet: Dados completos em H2H

A Superbet é a melhor casa de apostas para o Ambos Marcam quando o assunto é ter acesso a estatísticas das equipes. A plataforma oferece dados de confrontos diretos, desempenho dentro e fora de casa, além dos resultados das últimas partidas.

Além disso, tem um comparativo pré-jogo com as estatísticas da competição para equipe. Assim, dá para checar a média de:

xG (Gols esperados); Gols marcados e sofridos; Chutes no gol; Chutes; Escanteios.

Com os dados em mãos, você pode criar sua aposta múltipla incluindo o Ambas as Equipes Marcam entre as seleções ou optar por um palpite simples. E, na sexta-feira, ainda conta com uma aposta grátis que pode ser usada para o mercado, desde que cumpram as odds mínimas da promoção.

Betano: Múltipla Protegida no Ambas Marcam

A Betano oferece promoções para quem quer apostar em Ambas Marcam. Com o Bônus Acumulador, ao adicionar o mercado no seu cupom de apostas com seleções de outros eventos, você ganha um acréscimo nos ganhos potenciais.

Além disso, o BTTS participa da Múltipla Protegida. Em outras palavras, sua aposta múltipla é anulada e você recebe o dinheiro de volta se errar apenas uma das seleções.

Com isso, pode apostar no Ambos Marcam em grandes competições do futebol, como:

Brasileirão Betano;

Liga dos Campeões;

Copa do Rei;

Libertadores;

Sul-Americana;

Premier League.

Bet365: Ambas Marcam com Acumuladores Aumentados

A bet365 traz o mercado de Ambos Marcam com direito a acumuladores aumentados. Você pode adicionar no seu bilhete de apostas com seleções de outros eventos e receber um aumento percentual no potencial de ganhos se acertar todas.

Captura de tela tirada no dia 04/12/2025 às 09:42 no mercado Ambos Marcam

Além disso, há como usar a função de Criar Aposta para adicionar o BTTS no seu palpite com outros mercados harmônicos da mesma partida, como:

Total de gols; Resultado final; Jogador para marcar.

Ao clicar nas estatísticas do mercado, os apostadores conseguem ver a média de gols das equipes no 1º e 2º tempo dos últimos 5 encontros. Assim, a plataforma ajuda na análise das estatísticas e decisão.

KTO: Odds combinadas com Ambos Marcam

Na KTO, você encontrará o Ambas Equipes Marcam disponível para apostas simples e múltiplas. Há como apostar nele usando o Criar Aposta ou escolher uma das odds combinadas, que são sugestões da plataforma com seleções específicas.

Além das Odds Combinadas, a KTO oferece também algumas seleções que cobrem dois resultados em um só palpite. Por exemplo, pode apostar no Botafogo para vencer E Ambos os Times Marcam sim. Se o Glorioso terminar a partida com 2 a 1, ou mais, os ganhos são adicionados na sua carteira.

Na plataforma, você encontrará ainda recursos especiais, como o cash out e promoções, como Múltiplas Aumentadas e apostas grátis.

Stake: Ambos Marcam parciais no 1º e 2º tempo

A Stake oferece o mercado de Ambas Marcam nas principais competições de futebol, com odds para o tempo regulamentar e parciais (1º e 2º tempo). Você pode adicionar essas seleções no seu cupom e montar suas apostas múltiplas cobrindo as duas metades da partida.

O mercado está disponível em campeonatos populares dentro da Stake, como:

Campeonato Brasileiro Série A;

Champions League;

Premier League;

Libertadores da América.

Assim, os usuários encontrarão competições que costumam ter volume ofensivo elevado, tornando o Ambos Marcam parcial um mercado especialmente interessante para quem busca valor nas odds da plataforma.

Como apostar em Ambas Equipes Marcam

Você encontrará o Ambas Marcam entre os mercados para apostar em jogos de futebol. Graças a sua dinâmica simples, não há mistério de como adicioná-lo no seu cupom de apostas.

Confira o passo a passo que preparamos a seguir na Betano:

1 . Faça o login na sua conta da Betano; 2 . Na seção de esportes, escolha uma partida disponível; 3 . Role a tela até encontrar Ambas Equipes Marcam; 4 . Clique no mercado; 5 . Informe o valor da aposta e confira os ganhos potenciais; 6 . Por fim, clique em “Aposte já”.

Dicas para analisar o mercado Ambos Marcam (BTTS)

O mercado Ambos Marcam é um dos mais populares do futebol, sendo ideal para quem já sabe analisar estatísticas das equipes. Tanto o desempenho ofensivo como o equilíbrio defensivo entre as equipes impactam diretamente nas chances de as equipes marcarem gols durante o tempo regulamentar.

A seguir, nossa equipe preparou cinco dicas práticas para apostar de forma mais estratégica.

Avalie o desempenho ofensivo recente das equipes

Times que finalizam muito, criam chances claras e têm atacantes em boa fase aumentam as probabilidades de Ambos Marcam. Diante disso, analisar os gols marcados nos últimos 5 a 10 jogos e o número médio de finalizações certas é essencial.

Se uma equipe tem marcado com frequência, mesmo que apenas uma vez em cada partida, pode ser uma boa escolha apostar em Ambas Marcam. Mas se ela está numa fase sem gols, a opção "Não" pode ser melhor.

Estude a média de gols sofridos dos times

Times que fazem muitos gols, mas também têm defesas vulneráveis, costumam gerar mais cenários favoráveis para o BTTS. Verifique gols sofridos, desatenções recorrentes e fragilidade em bolas paradas ou aéreas.

Se a zaga costuma ter muitas falhas, há chances maiores da equipe levar um gol. Nesses casos, você pode até incluir o Ambas Marcam em apostas múltiplas com mercados que façam sentido, como total de gols.

Avalie o estilo de jogo das equipes

O estilo de jogo das equipes influencia diretamente no mercado de Ambos os Times Marcam. Algumas equipes praticam um futebol mais acelerado, com transições rápidas e passes curtos. Já outras são mais defensivas, segurando o jogo ou dependendo de contra-ataques esporádicos.

Observar padrões táticos, como a postura em jogos grandes ou decisivos, também ajuda. Nas partidas onde ambos buscam a vitória, a chance de cada um marcar aumenta.

Em jogos de mata-mata, porém, algumas equipes podem ser mais conservadoras, especialmente se já tem vantagem do jogo de ida, com probabilidades maiores de ambos não marcarem.

Verifique desfalques importantes no ataque ou na defesa

A ausência de centroavantes titulares, meias armadores de jogadas ou principais finalizadores reduzem bastante o potencial ofensivo. Da mesma forma, desfalques defensivos, como zagueiros e volantes, aumentam a chance de os dois times sofrerem gols.

Sempre consulte as notícias pré-jogo, suspensões e lesões. Às vezes, a linha Ambos Marcam parece promissora antes da partida começar, mas um time chega completamente desfalcado na escalação. Em contrapartida, uma defesa remendada pode criar exatamente o cenário ideal para o mercado Ambos Marcam.

Considere o histórico do confronto (H2H)

Alguns confrontos têm padrão próprio: rivalidades, jogos abertos e roteiro histórico de gols para os dois lados. Se as equipes costumam marcar uma na outra com frequência, isso é um excelente indicativo.

Não se baseie apenas no histórico geral, mas também no recente. Mudanças de técnico, fase atual e até estádio influenciam se o jogo tende a ser mais ofensivo ou mais controlado. O H2H recente é especialmente útil para detectar tendências claras.

Avalie o contexto da partida no campeonato

Quando ambos os times precisam da vitória ou do saldo de gols positivo, a partida costuma ser mais aberta, favorecendo o BTTS. Assim, entender a motivação e o momento do campeonato ajuda a identificar se o jogo deve ser disputado com intensidade ou com cautela.

Jogos decisivos elevam o ritmo ofensivo, com maiores oportunidades de jogadas criadas. Já partidas em que uma equipe está confortável na tabela, ou quando um empate basta, tendem a ser mais travadas.

Gerencie o risco e a banca

Ao apostar em Ambos Marcam, é importante definir limites claros de investimento. Apesar de todos os dados disponíveis pré-jogo, o andamento da partida em tempo real pode ser diferente do esperado, com jogos truncados ou muito defensivos.

Aposte apenas uma parte pequena da banca e evite recuperar perdas com apostas maiores, mantendo disciplina a longo prazo. Entenda as ferramentas, aprenda como usar cash out e o streaming ao vivo ao seu favor quando acha que o cenário pode mudar nos próximos minutos.

Para aumentar suas chances de acerto, portanto, é essencial observar padrões objetivos: produtividade no ataque, vulnerabilidade na defesa, estilo de jogo e contexto da partida.

Perguntas frequentes sobre Ambas Equipes Marcam

A aposta Ambas Equipes Marcam é um dos mercados mais populares do futebol, especialmente para quem prefere palpites baseados no estilo de jogo e no desempenho ofensivo dos clubes. A seguir, respondemos às perguntas mais frequentes sobre esse mercado:

O que é Ambas Marcam?

É um mercado em que você aposta se os dois times marcarão pelo menos um gol na partida. Para vencer o palpite, o placar final precisa ter gol para ambos os lados, sendo irrelevante se houve empate ou um time saiu vitorioso.

Como funcionam Ambas Não Marcam?

Ambos Não Marcam é o mercado oposto, no qual você palpita que, ao menos, um dos times não irá marcar durante a partida. Ele é mais limitado, com vitória apenas nos placares como 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, etc.

Como analisar Ambos Marcam?

Avalie o histórico recente das equipes, média de gols marcados e sofridos, estilo tático, escalações e qualidade ofensiva. Confrontos diretos, jogos decisivos e cheios de rivalidade também ajudam a indicar maior probabilidade de gols dos dois lados.

Como funcionam Ambas Marcam?

No Ambas Marcam, você vence o palpite se cada time balançar a rede pelo menos uma vez. Ou seja, é apenas outro nome para o mercado Ambos os Times Marcam, assim como Both Teams To Score e Ambas Equipes Marcam.

O que quer dizer para Ambos Os Times Marcarem?

Significa que você está apostando que nenhum time passará em branco. Se cada equipe fizer ao menos um gol, o palpite é considerado vencedor, independentemente do resultado final da partida.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da Bet365. A Bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br