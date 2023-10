A Bwin é uma plataforma de apostas esportivas operada pela ElectraWorks Limited, uma empresa licenciada pelo Governo de Gibraltar. Na página oficial, no rodapé, você encontra o endereço e os números de Licença que permitem que o site execute todas suas atividades no setor de apostas em conformidade com as leis do país. Portanto, é seguro dizer que a Bwin é confiável.