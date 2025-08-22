Deyverson, do Fortaleza, é um dos atletas recentemente afastados pela equipe cearense. O atacante se pronunciou em rede social nesta sexta-feira (22). O Tricolor vive um momento ruim e tenta sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Deyverson, você já passou por esse deserto, então acalma seu coração. Deus é comigo - postou.

Deyverson publica mensagem em seu Instagram pessoal (Foto: Reprodução)

— Somos mais fortes do que imaginamos, meu amor - disse em uma segunda publicação, aparecendo ao lado de Karina Alexandre, sua esposa.

Deyverson publica mensagem em seu Instagram pessoal (Foto: Reprodução)

O afastamento de jogadores foi explicado por Renato Paiva em um vídeo publicado pelo Fortaleza. O técnico português não chegou a mencionar nomes em sua fala, veiculada na quinta-feira (21), mas Deyverson faz parte do grupo em questão.

➡️ Eliminado, Fortaleza retoma briga contra rebaixamento na Série A

Deyverson comemora gol do Fortaleza contra o Atlético Bucaramanga-COL, pela Copa Libertadores. Os times empataram em 1 a 1 (Foto: Raul Arboleda/AFP)

Deyverson lidera números ofensivos no Fortaleza; veja

Contratado pelo Fortaleza em março deste ano, Deyverson soma cinco gols pelo clube, sendo o quarto melhor marcador do elenco na temporada. Além dos tentos, obteve uma assistência em 26 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Renato Paiva soma 25% de aproveitamento com o Fortaleza; veja

Dentre as peças do setor ofensivo, Deyverson lidera em números como disputas aéreas (82, com 51% de sucesso), interceptações (26) e acerto em finalizações (44%). Os dados são da empresa The Net Scouter. O atleta entrou em campo sete vezes nos oito jogos de Renato Paiva, tendo seis titularidades e dois gols no período.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da eliminação contra o Vélez Sarsfield-ARG, na Copa Libertadores, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (24). A equipe receberá o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).