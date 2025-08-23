Diretor da Kings League revela novidades para próximos eventos

Flávio Levi, diretor de Negócios da Kings League Brasil, esteve presente no palco Sport Tech by Lance!, do evento Rio Innovation Week, no último dia 14 de agosto. Na ocasião, o profissional falou com o Lance!, de forma exclusiva, e revelou novidades e expectativas para os eventos futuros.

O próximo evento nacional da modalidade será o segundo split de 2025. O torneio está marcado para acontecer em novembro. Para a próxima temporada da Kings League Brasil, Flávio revelou que terá a chegada de novos presidentes às equipes.

- Se eu solto os novos nomes o pessoal me mata (risos). A boa notícia é que a gente sempre busca trazer presidentes que agreguem valor. Alguns clubes tinham só um presidente, e isso sobrecarregava, porque é uma função que tem sempre que estar postando, sendo presente nos eventos e até batendo pênalti. Posso dizer que teremos adições de peso para a próxima temporada, em outubro terá novidades - concluiu.

Além disso, em janeiro do ano que vem, o Brasil irá receber a Copa do Mundo da modalidade. O profissional revelou bastidores e a expectativa para a realização do evento.

- As expectativas são grandes. Temos dois mundiais importantes ao longo do ano. Um é o de clubes, que normalmente acontece no meio do ano e outro é de nações, que acontece em janeiro. É o nosso maior evento. O mês foi escolhido por conta de não ter outros campeonatos acontecendo e junto com período de férias escolares. Serão duas semanas de jogos todos os dias até a final, que o lugar ainda é um segredo - contou o diretor.

Entrevista completa sobre a Kings League Brasil

Próximos passos

"Nossos próximos passos são continuar desenvolvendo formas para deixar nosso público sempre engajado. Como manter ele conectado. Como trazer dinâmicas novas para manter a partida dinâmica. Precisamos ver como manter a chama acessa, porque nosso diferencial é sempre ter algo acontecendo o todo podo. Então, como manter isso, de uma forma que não pareça que é sempre a mesma coisa".

Como foi o começo?

"É uma caixa de surpresa (a Kings League no Brasil). Estamos falando do país do futebol, mas do tradicional. A expectativa era alta, mas não esperavamos que seria o sucesso que foi. Hoje, temos ingressos que esgotam em questão de minutos e milhões de dispositivos assistindo nossas partidas. Mas no começo, tivemos dúvidas".

Kings League Brasil x mundo

"A maior diferença é a torcida. Sem sombra de dúvidas. No Mundial de Clubes, na França, dava quase para ouvir a respiração dos jogadores, porque fica um silêncio na arena. Aqui não, você mal consegue falar. Porque tem torcida organizada, a galera leva instrumento e faz muito barulho".

Qual é o público?

"Boa parte do nosso clube não era consumidora de futebol. A maioria dos nossos presidentes são do mundo dos gamers. Então, temos um público muito forte nesse nicho. Isso remete um pouco da origem da Kings League, que viu a geração Z não muito interessada no futebol, por achar chato. Mas obviamente, tem gente que vê porque gosta de futebol, e tem também quem não considera que a Kings é um jogo de futebol, para estes, convido para ir assistir uma partida ".