Entre as várias opções de apostas no mercado brasileiro, o jogador pode escolher fazer suas apostas na Luckbet. A Luckbet Brasil é uma das casas regulamentadas pelo governo e oferece uma plataforma interessante, com boa cobertura esportiva, odds competitivas e ofertas para eventos selecionados.

Neste guia, confira detalhes da plataforma, ou seja, veja como funcionam os bônus na Luckbet, se tem um aplicativo, como são feitos depósitos e saques e mais.

➡️Além disso, confira o nosso ranking das melhores casas de apostas do Brasil.

A Luckbet é confiável?

A resposta é sim, e isso pode ser observado por meio de alguns fatores-chave que garantem segurança e tranquilidade aos usuários. Dedicaremos também espaço à existência da licença para operar.

Primeiramente, a Luckbet utiliza tecnologia de criptografia para proteger os dados dos seus usuários, incluindo informações bancárias e pessoais.

Além disso, a plataforma conta com medidas contra fraudes e controle de acesso, tornando o ambiente mais seguro para todos.

Outro ponto importante é a transparência da operadora quanto às suas regras e termos de uso. A página de Termos e Condições está sempre disponível, com explicações claras sobre o funcionamento das apostas, política de bônus da Luckbet e conduta da empresa. Ou seja, quem fizer login na Luckbet pode ficar tranquilo.

É legal apostar na Luckbet no Brasil?

Sim. Desde a Lei 13.756/2018, as apostas esportivas de quota fixa são permitidas no Brasil. A Luckbet opera de acordo com os padrões internacionais de apostas online e segue as diretrizes da regulamentação brasileira.

A principal razão para afirmar isso é sua busca por ser uma empresa regulamentada no Brasil e assim seguir todas as leis nacionais e as normas para ter uma licença.

O pedido dessa licença está registrado no Sistema de Gestão de Apostas, com o número 0090/2024. A empresa dona da marca e do pedido é a LBBR Apostas de Quota Fixa Limitada.

Bônus na Luckbet Brasil

Uma grande dúvida dos apostadores mais experientes é a existência dos bônus na Luckbet e em qualquer outra casa de apostas. É normal se perguntar isso porque após a regulamentação, a questão das promoções e bônus mudou bastante.

Se antes um código promocional da Luckbet permitiria o acesso a um bônus de boas-vindas, por exemplo, agora esse não é o caso. O bônus de boas-vindas não é mais usado no mercado e você não terá esse extra para fazer apostas na Luckbet pela primeira vez.

Mesmo assim dá para encontrar um código promocional da Luckbet e ativá-lo, mas o acesso a promoções pode ser feito por qualquer cliente. E a casa já oferece algumas.

Uma delas é um cashback semanal de até 20% para usuários que se enquadrarem em certas condições. Outra promoção é um bônus em promoções feitas na sexta-feira, também com condições a serem respeitadas.

Há ainda bônus em múltiplas nos jogos do Brasileirão e outras promoções sazonais, inclusive para cassino.

Esses tipos de promoções, com odds aumentadas, cashbacks e bônus nas múltiplas são cada vez mais comuns nas casas de apostas.

Com a regulamentação, elas estão se adaptando, mas ainda usando ofertas para conseguir clientes e fidelizá-los

O site da Luck bet Brasil conta com variedade de mercados de apostas esportivas e boas odds | Crédito: Reprodução / Luck bet

Como fazer o cadastro na Luckbet?

O processo de cadastro na Luckbet é simples e rápido. Veja o passo a passo:

1 - Acesse o site oficial da Luckbet;

2 - Clique no botão Registre-se no topo da página, seja no computador ou celular;

3 - Preencha o formulário com seus dados pessoais: nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, e crie uma senha segura;

4 - Aceite os termos de uso e confirme que você tem mais de 18 anos;

5 - Finalize o cadastro e acesse sua conta.

Após isso, o usuário pode realizar o primeiro depósito e começar a apostar. Para saques, será necessário validar o perfil com documentos, seguindo as diretrizes do KYC (Know Your Customer).

Esse processo de validação é bem simples e rápido. A casa precisa se certificar que o cliente está usando seu nome (e não o de terceiros) e tem mais de 18 anos. Por isso solicita uma cópia de um documento oficial com foto e uma selfie. Essa validação é feita rapidamente e se aprovada, você poderá ter acesso a todas as funcionalidades da casa após fazer o login na Luckbet.

Como apostar na Luckbet?

Uma casa de apostas precisa facilitar ao máximo seu processo de apostas, certo? A seguir vamos falar sobre as etapas para fazer apostas na Luckbet.

Lembrando, então, que sua conta tem que estar criada e o primeiro depósito feito.

1 - Acesse sua conta com o login no site da Luckbet já feito e informando a senha;

2 - Escolha a modalidade esportiva desejada no menu lateral (futebol, basquete, entre outras);

3 - Selecione um evento e os mercados disponíveis;

4 - Clique na odd que deseja e a seleção aparecerá no boletim de apostas (parte inferior da tela);

5 - Informe o valor da aposta e clique em Confirmar.

A plataforma permite apostas simples, múltiplas e ao vivo, com odds atualizadas em tempo real. Se você for fazer uma aposta múltipla, continue selecionando as odds e veja se elas abrem no boletim de apostas. A odd da aposta também precisa ser atualizada.

Opções de apostas esportivas na Luckbet

A Luckbet oferece uma ampla variedade de esportes, com destaque para o futebol brasileiro e internacional. Veja os principais.

Futebol na Luckbet

Sempre é o carro-chefe das casas de apostas e na Luckbet não é diferente. É possível apostar em competições como Brasileirão, Libertadores, Premier League, La Liga, Champions League, entre outros.

Os mercados vão desde o resultado final (1x2) até apostas em escanteios, cartões e gols. Abaixo vamos falar mais sobre os mercados.

Basquete

O basquete ainda é um esporte muito popular e a liga mais famosa do esporte, a NBA (liga norte-americana) está presente com dezenas de mercados por jogo.

Também há apostas em ligas europeias e em torneios internacionais, como o Mundial da FIBA. Nosso NBB também está presente.

Tênis

Por ter um calendário repleto de competições, o tênis é um queridinho dos apostadores. Mercados em torneios da ATP, WTA e Grand Slams são obrigatórios.

É possível apostar em vencedor da partida, número de sets, tie-break e muito mais.

e-Sports

Uma seção que cresce a cada ano. Jogos como CS:GO, Dota 2, League of Legends e Valorant estão disponíveis com odds competitivas.

Dá para acompanhar os eventos ao vivo com facilidade também.

Vôlei

Tanto o vôlei nacional quanto o internacional são cobertos. Apostas em resultado, número de sets, pontos e handicap são algumas das opções.

Mercados de apostas na Luckbet

A plataforma oferece diversos tipos de mercados que atendem desde o apostador iniciante até o mais experiente. Abaixo vamos destacar o futebol. Confira os principais

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

O mercado mais tradicional: você escolhe se o time da casa vence (1), se o visitante ganha (2) ou se haverá empate (X).

Há ainda variações, como a dupla chance (dá para apostar na vitória da casa e empate, se um dos times vai vencer ou se teremos empate e vitória do visitante).

Empate Anula

Caso a partida termine empatada, o valor apostado é devolvido. Uma alternativa segura para quem quer evitar riscos. Isso não se aplica a outros esportes, já que o empate é raro.

Apostas Futuras

Permitem apostar em quem será o campeão de um torneio ou quem será o artilheiro, por exemplo.

Por exemplo, você tem uma ideia de quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026? Esses mercados são ideais para estratégias de longo prazo, então tenha em mente isso ao fazer apostas na Luckbet.

Handicap Europeu e Asiático

Esses mercados ajustam o equilíbrio das partidas. No handicap asiático, por exemplo, você pode apostar com vantagens ou desvantagens parciais (como -0.5, +1.25 e por aí vai), o que abre mais possibilidades.

Over/Under (Mais/Menos)

Aposte se haverá mais ou menos de determinado número de gols, pontos, sets, etc. No caso do futebol, dá para apostar em over/under até de finalizações, escanteios e cartões.

Ambas Marcam

Ambos os times vão marcar em um jogo? Então aposte no sim porque a odd pode ser interessante. Você acha que um dos dois times – ou até os dois – não vão comemorar um gol? Aposte no não.

Odds na Luckbet

Os apostadores querem saber: Como são as odds na Luckbet e outras funcionalidades da plataforma. Abaixo vamos falar mais sobre isso.

Odds da Luckbet

As odds da Luckbet são competitivas, comparando com outros players do mercado das apostas esportivas. Isso, sem considerar os bônus da Luckbet que podem trazer odds melhoradas em eventos populares como jogos importantes do futebol brasileiro e Champions League.

A casa também apresenta odds em diferentes formatos: decimal (padrão), fracionário e americano, facilitando a adaptação de apostadores de diversos perfis.

As odds em apostas ao vivo também se atualizam em tempo real, o que permite tirar vantagem de mudanças nas partidas.

Apostas ao vivo na Luckbet

A seção de apostas ao vivo da Luckbet é bastante intuitiva, com design claro e boas funcionalidades. Ela funciona igual às outras plataformas, tendo uma boa cobertura de esportes e eventos.

Você pode visualizar o tempo da partida, placar, estatísticas e variação das odds conforme o jogo acontece.

A plataforma também divide os eventos por esportes, ajudando na navegação. Quem gostar de fazer apostas ao vivo terá uma boa plataforma na Luckbet.

A Luckbet é uma plataforma de apostas esportivas e jogos online confiável e segura

A Luckbet tem Livestreaming?

Até o momento, a Luckbet não oferece live streaming direto na plataforma. Em seu “media center” ela oferece em tempo real, gráficos animados da movimentação do jogo, além das odds dinâmicas.

Opção de Cash Out

Sim, a Luckbet disponibiliza a opção de Cash Out em diversos eventos. Com essa função, você pode encerrar sua aposta antes do fim da partida.

Dessa forma, você garante parte do valor da aposta devolvido ou até um acréscimo, caso a sua aposta esteja se direcionando para um acerto.

O Cash Out está disponível tanto para apostas simples quanto múltiplas e funciona de forma rápida e eficiente.

App da Luckbet

Uma das grandes dúvidas perguntadas na internet sobre as casas de apostas é a existência ou não de um app.

Quem tem um celular ou tablet pode apostar tranquilamente com as versões mobile dos sites, mas um app é um diferencial. E no caso do app da Luckbet, a resposta é positiva: sim, tem um aplicativo, mas apenas para Android.

Como baixar a Luckbet para Android (apk)?

E se tem um app para Android, tem um arquivo apk da Luckbet. Afinal, ainda não é possível baixar o Luckbet app na Google Play Store. Mas não se preocupe, o processo é bem simples. Abaixo vamos mostrar isso com um passo a passo.

1 - Acesse o site da Luckbet Brasil com o celular ou dispositivo móvel;

2 - Tanto no topo do site como no rodapé terão ícones para baixar o arquivo apk da Luckbet;

3 - Aperte o botão e confira se está baixando;

4 - Abra o arquivo. Imediatamente aparecerá uma mensagem do aparelho solicitando permissão para instalar. Aprove essa permissão;

5 - Pronto, o arquivo está instalado e você pode fazer o login na casa.

Essa permissão se deve ao fato que o aplicativo não foi baixado pela loja oficial do Google (Google Play Store).

Portanto, fique tranquilo porque o app da Luckbet é seguro e sua atividade é monitorada assim como o do site, tendo que se adequar completamente à regulamentação e às leis nacionais.

Como baixar o app da Luckbet no iOS?

No momento, há apenas um app para smartphones e dispositivos com o sistema operacional Android.

Para quem tiver um iPhone (ou iPad), a casa funciona perfeitamente em telas menores. Há ainda a possibilidade de facilitar o acesso, seguindo este passo a passo:

1 - Abra o site da Luckbet usando o navegador Safari;

2 - Vá até o ícone de compartilhamento;

3 - Escolha Adicionar à Tela de Início;

4 - Pronto, agora você terá um ícone da Luckbet na sua tela inicial.

5 - Assim o acesso à versão site da plataforma será mais fácil, sem pesar no celular.

A Luckbet disponibiliza uma plataforma móvel que se adapta bem às telas de smartphones e tablets

Métodos de pagamento na Luckbet

Os métodos de pagamento são uma parte muito importante desta análise. Mas se antes existia uma grande variedade de métodos, indo de cartões de crédito e débito a boletos, passando por transferências bancárias, carteiras eletrônicas e até criptomoedas, agora tudo ficou mais fácil.

O PIX é o método único de depósitos e saques. Abaixo vamos ensinar como fazer essas transferências de modo simples e rápido.

Como fazer depósitos na Luckbet?

Após criar sua conta é preciso fazer um depósito para começar a apostar. Independente se você ativou um código promocional Luckbet ou não, não tem como escapar desse depósito inicial. E ele é feito assim:

1 - Vá até sua conta no site da Luckbet e escolha fazer um depósito;

2 - Selecione o método (só tem PIX) e insira o valor;

3 - Um código QR e copia e cola serão criados. Use seu app do banco ou internet banking para efetuar o pagamento;

4 - Feito o pagamento, seu saldo na conta da Luckbet Brasil será atualizado.

5 - O processamento é instantâneo, se aproveitando da tecnologia do PIX e seu amplo acesso desde que foi criado.

Como fazer saques na Luckbet?

Os saques também são realizados principalmente via Pix, com prazos de algumas horas após a solicitação. Para isso, é necessário que o perfil do usuário esteja verificado (documentação aprovada).

O processo também é simples:

1 - Entre em sua conta no site da Luckbet e vá até saques;

2 - Insira o valor desejado e informe a chave PIX;

3 - Complete o processo e logo o dinheiro estará na sua conta.

Não se esqueça: é obrigatório que a chave PIX esteja registrada no mesmo nome que o do dono da conta na plataforma de apostas.

Se não, o processo não será completado. Em caso de dúvidas ou problemas entre em contato com o atendimento ao cliente.

Suporte da Luckbet - Atendimento ao Cliente

O atendimento ao cliente da Luckbet é bem simples de acessar. A casa tem um chat ao vivo que conta com um ícone no canto inferior direito.

Clicando nele você só precisa preencher algumas informações, ou, se você estiver logado, já enviar sua dúvida. Esse atendimento está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, como manda a regulamentação.

Há ainda outros canais de contato como e-mail e telefone (0800), que podem ser usados para quem preferir esses meios ou tiver dúvidas de maior complexidade.

Todos os canais são satisfatórios e resolvem dúvidas sobre bônus da Luckbet, entre outras coisas, com rapidez e eficácia.

Perguntas Frequentes sobre a Luckbet

Abaixo estão algumas perguntas rápidas (com respostas também rápidas) para fazer apostas na Luckbet.

O que é Luckbet?

A Luckbet Brasil é uma casa de apostas legalizada para atuar no Brasil. Sua plataforma é segura, fácil de usar e conta com uma seção de apostas esportivas e outra de cassino online.

Como funciona a Luckbet?

Quem estiver interessado em fazer apostas na Luckbet precisa criar uma conta, verificar sua identidade e fazer um depósito. Quem quiser também pode usar o app da Luckbet para dar seus palpites e jogar. Dá também para ativar um código promocional da Luckbet, porém ele não dá acesso a promoções especiais.

O que significa handicap asiático na Luckbet?

O handicap asiático é um dos mercados mais explorados nas casas de apostas e na Luckbet não é exceção. O handicap asiático visa igualar os dois lados nas odds, dando uma vantagem pro azarão e uma desvantagem pro favorito.

O que é Cash Out na Luckbet?

O cash out é uma funcionalidade também presente na Luckbet onde o usuário pode encerrar uma aposta que fez antes de sua conclusão. Fique atento ao valor ofertado pela casa e avalie se vale a pena encerrar a aposta antes do momento natural.