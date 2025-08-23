Aposte com odds 50 em Cruzeiro x Internacional; veja bônus para rodada

A rodada do Campeonato Brasileiro 2025 deste fim de semana traz oportunidades para apostadores na Novibet. Isso porque a casa de apostas está oferecendo promoções exclusivas com odds multiplicadas para dois confrontos decisivos:

Odds 50 para Cruzeiro x Internacional : Aposte R$1 no vencedor e multiplique seus retornos;

: Aposte R$1 no vencedor e multiplique seus retornos; Odds 50 para Vasco da Gama x Corinthians: Chance de transformar R$1 em R$50 acertando o time vencedor.

Mas saiba que essas promoções são válidas exclusivamente para usuários cadastrados na plataforma, com regras específicas para cada jogo. Portanto, use o código promocional Novibet para aproveitar as odds turbinadas.

Odds Especiais na Novibet: entenda as promoções para o Campeonato Brasileiro

Odds especiais ou turbinadas são cotações promocionais oferecidas por casas de apostas, significativamente maiores que as odds normais do mercado.

Enquanto uma odd normal para um favorito poderia ser 1.50, uma odd turbinada pode chegar a 50.0, multiplicando exponencialmente o potencial de ganho do apostador.

Essas promoções geralmente têm limitações como valor máximo de aposta e são destinadas a atrair novos clientes ou incentivar apostas em eventos específicos.

No caso da Novibet, a casa oferece odds 50 para dois jogos do Brasileirão, permitindo que apostadores transformem R$1 em R$50 com um palpite correto.

Como apostar no Brasileirão na Novibet?

Para aproveitar essas promoções especiais, siga estes passos simples:

1 - Registre-se no site da Novibet usando o código correspondente para cada jogo;

2 - Faça seu primeiro depósito e adicione fundos à sua conta para poder apostar;

3 - Navegue até o jogo desejado. Portanto, encontre Cruzeiro x Internacional ou Vasco x Corinthians na seção de futebol;

4 - Escolha o mercado de resultado final ou super odds 0%

5 - Aposte R$1 no time que você acredita que vencerá. Por fim, confirme sua aposta e torça pelo resultado!

Odds 50 para Cruzeiro x Internacional: mineiros e colorados em confronto direto

A primeira super promoção da Novibet é válida para o duelo entre Cruzeiro e Internacional, que acontece no sábado (23/08), às 18:30, no Mineirão.

O Cruzeiro, atual 3º colocado com 38 pontos, enfrenta o Internacional, 12º colocado com 24 pontos.

Esta promoção estará disponível a partir de sexta-feira (22/08) e será válida até o início da partida, às 18:29 de sábado.

Novos usuários devem se registrar usando o código CRUZINT50 e poderão apostar R$1 em qualquer uma das equipes para vencer, com odds multiplicadas para 50!

Odds 50 para Vasco da Gama x Corinthians: clássico nacional com super cotação

A segunda promoção especial contempla o confronto entre Vasco da Gama e Corinthians, marcado para domingo (24/08), às 16:00, em São Januário.

O duelo coloca frente a frente equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento: o Vasco está em 16º com 19 pontos, enquanto o Corinthians ocupa a 14ª posição com 22 pontos.

Esta promoção já está disponível e segue válida até às 15:59 de domingo. Com apenas R$1, você pode apostar no vencedor do confronto e, em caso de acerto, receber R$50 de retorno.

Por fim, jogue com responsabilidade. Apostas são proibidas para menores de 18 anos.