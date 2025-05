Bigbet: apostas esportivas, odds, jogos e bônus 

A Bigbet é uma casa de apostas esportivas e cassino online já regulamentada para operar no Brasil. A bet traz um jogos populares e odds competitivas para cobrir os principais eventos esportivos do mundo, com foco no futebol. Além disso, conta com promoções e ofertas exclusivas para jogadores cadastrados.

Todavia, se você procura por casas de apostas já consagradas no mercado nacional

Neste artigo mostraremos tudo o que você precisa saber sobre a Bigbet e suas funcionalidades. Descubra como se cadastrar, quais as principais vantagens do site e entenda o porque a casa é considerada confiável e segura.

Nossa avaliação da Bigbet

A casa de apostas tem diversas vantagens que a transformam em uma opção interessante para se considerar. Por exemplo, a plataforma é licenciada e segue todos os regulamentos da lei brasileiro, portanto é uma casa confiável.

Adicionalmente, a operadora oferece um catálogo extenso de esportes, jogos de cassino e eventuais promoções sem precisar de um código promocional da Bigbet.

No geral, a operadora consegue proporcionar uma experiência majoritariamente positiva aos seus clientes. Contudo, como todo site desse mercado, há algumas desvantagens que podem ser importantes dependendo das preferências do jogador.

Por exemplo, não existe um aplicativo nativo para download, trabalha apenas com Pix, entre outras questões.

Pensando em tornar o nosso artigo mais completo, listamos as principais vantagens e desvantagens de acordo com nossa opinião. Lembrando que a lista é subjetiva e a importância de cada ponto pode variar dependendo do que o usuário procura.

Vantagens

A plataforma é confiável e legalizada;

Há uma ampla variedade de tipos de jogos e eventos esportivos para explorar;

A interface é fácil de navegar até mesmo por novos clientes;

O cadastro é seguro e rápido, podendo ser feito pelo celular.

Desvantagens

Não possui streaming de eventos esportivos;

Não oferece o download de um app da Bigbet oficial;

Tanto os depósitos, quanto os saques são processados apenas através do Pix.

A Bigbet é confiável? Como é a segurança da plataforma?

Uma das questões mais importantes para se avaliar ao conhecer uma casa de apostas é sua credibilidade. Afinal, o site envolve apostas que utilizam dinheiro real e também armazenam informações pessoais dos clientes.

No caso da Bigbet, podemos afirmar que a plataforma é confiável a partir de alguns critérios. Primeiramente, a operadora se adequa à regulamentação brasileira referente às apostas online. Por conta disso, a empresa que controla o site recebeu a autorização do Governo para se manter em atividade.

Isso significa que o site é constantemente monitorado e deve respeitar regras importantes de segurança. Por exemplo, a presença de criptografia para proteger os dados dos clientes e garantias de que pagará corretamente.

Outro ponto importante é que a operadora promove o jogo responsável e justo. No quesito do jogo responsável, você consegue definir limites de depósito e até mesmo solicitar uma pausa ou auto exclusão da conta.

Já em relação à integridade dos games da Bigbet, a casa trabalha somente com jogos de cassino de provedoras confiáveis. Por exemplo, a Pragmatic Play, PG Soft, Spribe, Evolution e muito mais. Todas essas empresas têm uma boa reputação e tecnologias que garantem a integridade dos seus jogos.



Visite o site da BigBet Brasil e explore um amplo catálogo de apostas esportivas, com cotações competitivas | Crédito: Reprodução / Bigbet

A Bigbet é legal?

Após as mudanças na regulamentação das apostas online, somente as casas de apostas autorizadas são legalizadas. Ou seja, as empresas precisam solicitar a licença e respeitar todos os critérios da lei brasileira.

Para que o público saiba quais empresas são legais e foram autorizadas pelo Governo, existe o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP). Esse site conta com uma lista de todas as operadoras que conseguiram a autorização do Ministério da Fazenda.

No caso da Bigbet, o site (big.bet.br) é operado pela Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A. Quando pesquisamos pela empresa no SIGAP, encontramos sua autorização. Resumindo, a Bigbet é legalizada e segue todos os regulamentos necessários para se manter em atividade.

Promoções na Bigbet

Não há nenhum bônus de boas-vindas na Bigbet, pois estamos falando de uma plataforma legalizada e regulamentada. Esse tipo de oferta não é mais permitido de acordo com a lei brasileira referente às apostas online. No entanto, outros tipos de promoções continuam permitidos. Mesmo assim, os bônus não são um dos pontos fortes da operadora.

O site até conta com eventuais ofertas em seu site, mas não há uma grande diversidade, principalmente nas apostas esportivas. Como alternativa, a operadora permite a entrada em seu grupo no Telegram. De acordo com a Bigbet, lá são divulgadas ofertas exclusivas para os participantes.

Antes de ativar qualquer bônus da Bigbet, verifique os termos e condições de uso. Fique atento a regras, como valor mínimo de participação, prazo e jogos elegíveis. Procure entender também se há rollover ou alguma limitação de como usar os valores promocionais. Só ative uma oferta caso você realmente concorde com todas as condições descritas.

Como fazer uma aposta na Bigbet?

A operadora tem uma interface organizada, o que facilita fazer apostas na Bigbet. Até mesmo os novos usuários conseguem se adaptar rapidamente, principalmente se seguirem o nosso passo a passo. Veja a seguir como fazer o seu primeiro palpite:

Após o cadastro, faça login em sua conta e realize um primeiro depósito; Em seguida, clique em Esporte na barra de opções no topo da página inicial; Escolha um esporte e uma competição no menu da lateral esquerda; Clique em um dos jogos apresentados e estude os mercados disponíveis; Selecione o palpite que você deseja, digite um valor no bilhete e confirme.

Além das apostas simples, você pode também montar um bilhete com mais de um palpite. Para isso, basta adicionar mais de uma seleção para criar as apostas múltiplas. Nesse caso, o bilhete só é considerado vencedor se todos os palpites forem previstos corretamente.

A plataforma tem odds competitivas em comparação com as concorrentes. Ou seja, as cotações não são muito diferentes em relação às outras casas de apostas. Todavia, a operadora não conta com a função de odds aumentadas, como outras casas disponibilizam.

Mercados de apostas na Bigbet

Uma das vantagens que encontramos durante nossa análise é o extenso catálogo de mercados de apostas da Bigbet. Há uma ampla variedade de esportes e de torneios que podem ser explorados pelos usuários. Confira abaixo algumas das modalidades mais populares do site:

Futebol; Basquete; Tênis; Fórmula 1; E-sports; Futsal; Voleibol.

Dentro de cada modalidade é possível filtrar as variadas competições disponíveis. Desse modo, mesmo sendo uma longa lista de eventos, a visualização não fica poluída e complicada. Há ligas do mundo todo e de diferentes níveis técnicos. Em resumo, dificilmente um apostador não encontra o evento que está procurando na Bigbet.

Como é uma lista de opções muito longa, recomendamos que acesse o site para consultar todos os esportes disponíveis. Aproveite para visualizar também os mercados de cada esporte que variam dependendo da modalidade. Já podemos adiantar algumas opções, como resultado final, handicap asiático, total de gols/pontos, escanteios, entre outras variações.

Apostando em futebol na Bigbet

O futebol é o esporte com mais opções de apostas na Bigbet. O motivo disso é por conta da modalidade ser a mais procurada pelos apostadores brasileiros. Sendo assim, há uma ampla variedade de ligas do mundo todo para os usuários apostarem.

Isso inclui campeonatos nacionais, como o Campeonato Brasileiro Série A e B, Copa do Brasil, Estaduais, entre outros. Além disso, há também ligas internacionais, como Champions League, Premier League, La Liga e mais.

Essas são as competições mais famosas do site, mas não acaba por aqui. A operadora tem também torneios de países menos tradicionais e ligas alternativas. Por exemplo, ligas do Chipre, Camboja, Tanzânia e outros países que não são famosos pelo esporte. O resultado disso são centenas de eventos atualizados diariamente que todos os clientes podem escolher.



A BigBet traz apostas pré-jogo e apostas ao vivo para eventos esportivos selecionados

Apostas ao vivo

Além das apostas pré-jogo, há uma página exclusiva com jogos em andamento para fazer apostas ao vivo. Esse tipo de palpite é mais dinâmico, pois as odds se atualizam conforme o jogo acontece. Ou seja, se um time estiver pressionando o outro, provavelmente as cotações colocarão esse time como favorito.

Ao clicar no menu de jogos ao vivo, você pode filtrar por esporte para visualizar apenas a modalidade que te interessa. Isso facilita a visualização e agiliza o processo de encontrar as partidas de sua preferência.

Sentimos falta de alguns recursos que são fundamentais para proporcionar uma experiência positiva aos apostadores. Por exemplo, não há streaming, então não é possível assistir aos jogos ao vivo pelo site. Contudo, ainda há outras desvantagens, como a falta de estatísticas em tempo real e até mesmo de uma linha do tempo da partida. A falta dessas ferramentas prejudicam a experiência de apostar ao vivo pela Bigbet.

O único recurso disponível que pode ser usado é o cash out. Essa funcionalidade permite o encerramento antecipado das apostas realizadas. Desse modo, o jogador recebe o valor oferecido pela casa e resolve seu palpite sem depender dos próximos acontecimentos do evento esportivo.

Jogos de cassino na Bigbet

Há diferentes tipos de games na Bigbet, como slots, crash games, jogos de mesa, jogos com jackpot e até mesmo jogos ao vivo. O site conta com uma ampla variedade de títulos de provedoras famosas. Por exemplo, da PG Soft, Pragmatic Play e Spribe.

Assim como no menu de esportes é possível filtrar os jogos por categorias. Dessa maneira, fica mais ágil encontrar os games que realmente se encaixam na modalidade que você procura. Adicionalmente, é possível até mesmo pesquisar diretamente pelo nome do jogo para encontrá-lo ainda mais rápido.

Na página do cassino ao vivo há transmissão em tempo real, diferentemente dos esportes. Neste menu há mesas de roleta, blackjack e game shows com regras especiais. A transmissão é de boa qualidade e os jogadores podem acompanhar os dealers em tempo real.

Fortune Tiger

Conhecido também como Jogo do Tigrinho, esse é um dos slots mais procurados pelos brasileiros. O Fortune Tiger é da PG Soft que também desenvolveu o Fortune Dragon, Fortune Mouse, entre outros títulos.

Esse jogo se encaixa na modalidade de slots, então seu objetivo é conseguir combinações específicas de símbolos. O Fortune Tiger conta com algumas funções especiais, por exemplo, respins e multiplicador 10x.

Sua jogabilidade é simples e adequada para computador ou mobile. Além disso, tem gráficos de boa qualidade e design inspirado no horóscopo chinês.

Aviator

O Aviator é o crash games mais famoso da atualidade e é oferecido pela Spribe. Neste jogo, o cliente faz sua aposta no começo da rodada e precisa retirá-la antes que ocorra o “crash”. Esse termo refere-se ao fim abrupto do turno, ilustrado pelo avião voando para longe.

O jogo permite que sejam feitas apostas duplas e também conta com recursos de automação. Desse modo, é possível adotar estratégias diferentes para jogar e pode usar a automação para simplificar a jogabilidade.

Os prêmios de cada rodada são calculados pelo valor da sua aposta multiplicado pelo coeficiente na tela no momento da sua retirada. Caso o saque não ocorra a tempo, a aposta é considerada perdida.

Roleta Brasileira Ao Vivo

Esse jogo faz parte do menu ao vivo do cassino da Bigbet e é um dos jogos mais populares de sua modalidade. Neste título você consegue acompanhar uma mesa de roleta, como se fosse de um cassino real.

Nesse caso, é possível assistir ao dealer, interagir no chat e colocar suas fichas na mesa virtual. Assim como nas roletas tradicionais, é preciso acertar onde a bolinha vai parar para vencer em cada rodada.

A transmissão em tempo real é de boa qualidade, mas exige uma conexão estável com a internet. Caso contrário, podem ocorrer travamentos que vão atrapalhar consideravelmente as suas apostas.

Como abrir uma conta na Bigbet – passo a passo

Antes de começar a apostar na operadora é preciso abrir sua conta. Esse processo não é demorado e nem complexo, mas exige atenção para fazer tudo certo. Por isso, preparamos um guia explicativo de como se cadastrar na plataforma. Veja abaixo:

Acesse o site oficial da Big Bet Brasil e clique em Registre-se; Preencha o formulário de cadastro com as informações solicitadas; Leia os termos de uso da plataforma e assinale que concorda com as regras; Confirme o código enviado para o seu e-mail; Finalize o seu registro na plataforma.

Depois disso, será preciso validar a sua identidade para liberar todas as funções da operadora. Essa etapa é uma das novas regras impostas pela regulamentação das apostas online. O objetivo é garantir que nenhum menor de idade se cadastre e impede a criação de contas falsas.

Para completar a verificação de identidade é necessário enviar uma foto do seu RG, CNH ou passaporte. Além disso, o site solicita também uma validação da sua biometria facial para comparar com os documentos. Caso esteja tudo certo, sua conta será aprovada em alguns minutos.

De maneira geral, o processo todo não é demorado e nem maçante. Afinal, a plataforma solicita somente as informações pessoais necessárias para criar o seu cadastro. Por exemplo, CPF, e-mail, número do telefone e mais alguns detalhes.

Termos e condições para abrir uma conta na Bigbet

Antes de completar o seu cadastro, é recomendado que reserve alguns minutos para ler os termos de uso da plataforma. Esse documento conta com todas as regras e explica exatamente como funciona o site. Ao abrir sua conta é obrigatório informar que leu e está de acordo com as condições previstas.

Há muitas regras relevantes para se atentar quando você for abrir sua conta. Pensando nisso, selecionamos alguns exemplos de termos mais importantes. Veja abaixo:

É necessário ter 18 anos ou mais para poder abrir sua conta;

A validação de identidade é obrigatória para todos os clientes;

A sua conta é pessoal e não pode ser compartilhada com terceiros;

As informações usadas no cadastro devem ser verdadeiras e atualizadas;

Os depósitos e saques serão feitos através de uma conta cadastrada de mesma titularidade.

Esses são apenas alguns exemplos de termos disponíveis no documento da operadora. É preciso ler todas as regras para evitar problemas no futuro, como suspensão da conta ou ser impedido de se registrar.



A BigBet Brasil conta com uma plataforma otimizada para acesso via dispositivos móveis

Qual é o app da Bigbet?

Atualmente é muito mais comum fazer apostas online pelo celular do que pelo computador. Afinal, o aparelho mobile é mais prático e pode ser usado de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a internet. Por conta disso, existe um site adaptado para dispositivos móveis. No entanto, não há um app da Bigbet disponível para download.

O site adaptado tem uma interface mais simplista para evitar a poluição visual. Além disso, tudo fica dividido em categorias principais e sub páginas para ser mais fácil encontrar o que está procurando. Sem precisar fazer configurações avançadas.

Todas as funcionalidades presentes no computador, também estão presentes no celular. Isso também se expande para o catálogo de esporte e jogos, já que não há diferença entre as duas versões.

O site mobile não precisa ser baixado, então não ocupa espaço de armazenamento no celular. Adicionalmente, não é um site pesado, então até mesmo aparelhos mais modestos conseguem rodar a plataforma sem dificuldades.

Uma das vantagens da Bigbet é que sua versão mobile é compatível com Android e com iOS. Desse modo, não há diferença de qual aparelho você usa para acessar o site. Em ambos os casos a interface, ferramentas e catálogo são semelhantes, o que facilita a vida dos players.

Bigbet Android

Embora não seja possível baixar um app nativo, existe uma alternativa para agilizar o acesso ao site mobile. O processo envolve a criação de um atalho na página inicial do seu aparelho. Confira a seguir como fazer isso:

Abra o Google Chrome e acesse o site oficial da operadora; Toque nos três pontinhos do navegador; Procure pelo botão de adicionar à tela inicial; Digite um nome para o seu atalho e confirme.

Fazendo isso, será criado um ícone da Bigbet no menu inicial do seu dispositivo. Desse modo, basta um toque, como se fosse um app, para acessar a plataforma.

Bigbet iOS

Em iPhones e iPads também é possível gerar um atalho de acesso rápido ao site mobile. Veja a seguir o passo a passo adaptado para aparelhos iOS:

Abra o Safari e acesse o site da plataforma; Clique no botão de compartilhamento do Safari; Escolha a opção de adicionar à tela de início; Nomeie o ícone da maneira que você achar melhor; Clique em adicionar para confirmar.

Assim como nos dispositivos Android, este atalho funciona como se fosse um aplicativo. Ao tocar no ícone você é direcionado para o site mobile pelo navegador. É uma maneira de economizar tempo e não precisar digitar todas as vezes o endereço do site para acessá-lo.

Métodos de pagamento da Bigbet

Como já mencionamos anteriormente, a operadora utiliza dinheiro real em suas apostas. Portanto, é obrigatório fazer um primeiro depósito para começar a apostar. Posteriormente, é possível solicitar um saque para uma conta bancária de sua titularidade.

O site tem como método de pagamento oficial apenas o Pix. Esse método é conhecido pela velocidade de processamento e também por funcionar todos os dias a qualquer horário. Atualmente, é a melhor forma de pagamento para casas de apostas por conta de sua agilidade e disponibilidade.

Uma das qualidades da plataforma são seus saques instantâneos. Ou seja, poucos segundos após a solicitação de retirada, o seu dinheiro entra na sua conta bancária. Somente em alguns casos específicos a operadora pode levar um tempo maior para processar o saque.

Suporte ao cliente da Bigbet

Em caso de dúvidas sobre saques, depósitos, código promocional da Bigbet ou qualquer outro ponto, contate o suporte ao cliente. A operadora oferece atendimento humanizado todos os dias, 24 horas por dia. Sendo assim, a todo momento os usuários estão amparados para resolver problemas e tirar dúvidas. Confira abaixo os canais disponíveis:

Chat ao vivo;

E-mail;

Telefone.

O chat ao vivo pode ser acessado rapidamente diretamente pelo site. Basta fazer login na Bigbet e clicar no balãozinho no canto inferior direito. A partir disso, navegue pelas opções automáticas ou solicite para falar diretamente com um humano. Esse é o método mais prático e que oferece respostas com mais agilidade.

O e-mail também é útil, mas tem um tempo de resposta maior, já que não é em tempo real. Esse método pode ser interessante para enviar vários prints e relatos mais longos que exigem análises mais atenciosas.

Por último, também há como opção usar o telefone para ligar e conversar com o atendente. Embora seja funcional e muitas pessoas prefiram conversar por telefone, é um método menos prático que o chat.

Sentimos falta de uma página de Central de Ajuda em que os usuários consigam respostas sem precisar contatar o suporte. É muito comum em casas de apostas existir esse menu com artigos explicativos sobre as principais ferramentas do site.

Perguntas frequentes sobre a Bigbet

Neste tópico selecionamos algumas perguntas frequentes sobre a operadora. Veja as respostas abaixo para não restarem dúvidas referentes à Bigbet.

A Bigbet é uma plataforma segura para apostas online?

A Bigbet está entre as bets legalizadas no Brasil e opera com autorização oficial do Governo Federal. Seus produtos de apostas seguem os padrões de segurança exigidos pela legislação atual. A plataforma utiliza criptografia para proteger dados pessoais e transações.

Os produtos disponíveis na plataforma vêm de fornecedores certificados, o que garante a integridade do game. Esta casa está registrada no SIGAP, sistema que monitora as bets autorizadas a oferecer serviços e recursos no país.

Quais produtos estão disponíveis na plataforma Bigbet?

O website da Bigbet oferece diversos produtos para apostadores brasileiros. Seu catálogo inclui produtos esportivos com diversos mercados, desde futebol até e-sports. Para o setor de cassino, a plataforma disponibiliza produtos como slots, inclusive o Fortune Tiger game.

O conteúdo da plataforma é completo, com opções de crash games e cassino ao vivo. As bets esportivas cobrem campeonatos nacionais e internacionais, com vários tipos de apostas disponíveis previsto.

Como funciona o suporte ao cliente da Bigbet?

A plataforma oferece atendimento em idioma português do Brasil por diferentes canais. Os usuários podem acessar suporte para resolver questões sobre sua conta ou sobre os produtos oferecidos.

O atendimento está disponível por chat ao vivo, e-mail ou telefone. Esta é uma das formas mais eficientes de solucionar dúvidas sobre apostas ou problemas de configurações técnicos no sistema.

A Bigbet possui aplicativo para dispositivos móveis?

A Bigbet não disponibiliza um aplicativo nativo, mas seu site é adaptado para uso em dispositivos móveis. Muitos sites de apostas seguem esta tendência de otimização para smartphones.

Esta solução permite acesso aos mesmos produtos sem ocupar espaço de armazenamento no celular. Os usuários podem criar atalhos na tela inicial para acessar a plataforma rapidamente, similar a um aplicativo.

Como a Bigbet se posiciona em relação à publicidade online?

A Bigbet segue as regulamentações da publicidade online no setor de apostas. Por isso, evita promessas irrealistas sobre seus produtos, anúncios e vídeos, e não oferece bônus de boas-vindas (seja da categoria que for).

A plataforma mantém comunicação transparente sobre promoções (inclusive nas redes sociais, como o Instagram) e termos de uso. Esta postura está alinhada com as novas regras para casas de apostas no Brasil, que visam um mercado mais responsável.