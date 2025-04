MC Games: mercados de apostas, recursos e ofertas

A MC Games é a mais nova casa de apostas disponível no mercado brasileiro. Regulamentada pelo Governo Federal, a Mc Games bet oferece apostas esportivas, jogos populares de cassino online, além de promoções exclusivas.

Por outro lado, se você prefere suas apostas em plataformas já reconhecidas no Brasil, opte pela bet365, pela Betano e pela Superbet.

➡️ Por fim, confira nossa seleção das melhores bets do Brasil.

Agora, se você está interessado em conhecer detalhes sobre a casa de apostas MC Games, este é o artigo ideal. Nosso objetivo aqui é fazer um review completo sobre a plataforma, contendo todas as informações essenciais sobre ela.

Para saber mais sobre a MC Games Brasil, então, siga sua leitura. Veremos todos os detalhes relevantes sobre a casa: como se cadastrar, fazer pagamentos, jogar, ativar bônus e mais.

Nossa revisão sobre a MC Games

Você está prestes a ver um review completo sobre a MC Games Brasil, com informações detalhadas. Antes de se aprofundar na análise, porém, talvez seja interessante ver alguns destaques.

Para facilitar a visualização, separamos aqueles que consideramos serem os maiores prós e contras da casa. Confira abaixo nossa opinião resumida sobre os serviços da MC Games.

Vantagens:

Para começar, vejamos aqueles que consideramos ser os pontos fortes da MC Games. Na nossa visão, as maiores vantagens de apostar na casa são as seguintes:

Streaming ao vivo de eventos

Saques ilimitados;

Plataforma legal e regulamentada no Brasil.

Desvantagens:

Claro que há também pontos negativos sobre a MCGames, como haveria sobre qualquer plataforma. Nossa opinião é de que essa casa de apostas peca nos seguintes aspectos:

Não oferece app para Android;

Não oferece app para iOS

Poucas opções de bônus.

MC Games é confiável?

A primeira coisa que queremos explicar sobre a MC Games é sua segurança enquanto prestadora de serviço. Felizmente, estamos de fato falando de uma casa de apostas segura, como se espera, mas devemos ver porquê.

Antes de mais nada, saiba que seus dados de navegação online estão seguros no site. A plataforma é protegida por sistema de criptografia, o que impede terceiros de acessarem suas informações sensíveis e, claro, dinheiro.

Além do mais, a casa solicita verificação de perfil por parte dos clientes. Veremos detalhes disso mais adiante, mas basicamente, quem joga na MCGames bet precisa fornecer documentos e tirar uma selfie de segurança.

Isso serve para proteger a casa e os jogadores, prevenindo práticas de lavagem de dinheiro ou tentativas de fraude. É tudo bem simples de ser feito, e veremos mais informações na parte de criação de conta, não se preocupe.

MC Games é legal?

Vimos anteriormente que a MC Games é segura, mas não é só isso. A casa também atua de forma legalizada perante as leis brasileiras. Isso é particularmente importante agora que o país passou por mudanças na legislação.

A regulamentação da MC Games foi feita junto ao Governo Federal, através do órgão SIGAP, filiado do Ministério da Fazenda. O registro da MCGames no SIGAP é o 0109/2024.

Além disso, a empresa abriu filial no Brasil, sob nome (razão social) Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda., recebendo o CNPJ 06.023.798/0001-73. Essas informações estão disponíveis no site da plataforma e podem ser consultadas também no site do SIGAP.



Visite o site da MC Games Brasil para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: MC Games / AlfaBet

Promoções na MC Games

Falar sobre promoções é algo mais complexo hoje por conta das mudanças nas leis de aposta no Brasil. Se você procura um bônus de boas-vindas da MC Games, por exemplo, sua busca não dará resultados; esse tipo de oferta não é mais permitido.

Na verdade, nenhuma promoção envolvendo depósito + bônus é válida hoje, por determinação governamental. Por outro lado, a casa oferece algumas outras opções para seus jogadores. Avisamos de antemão, porém: os bônus da MC Games não são o ponto forte da casa. Não obstante, vejamos detalhes.

Torneios MC Games

Ao se cadastrar na casa e validar sua conta, o jogador passa a ter acesso aos Torneios MC Games. São, simplesmente, competições amigáveis entre os jogadores, que buscam subir no ranking do game da MCGames.

Os torneios variam bastante, mas geralmente envolvem slots, isto é, jogos de caça-níqueis do cassino. Via de regra, o participante precisa apostar uma quantia X e, conforme vence, avança no ranking do torneio. Ao final do prazo estipulado, os melhores classificados recebem premiações específicas. Aplicam-se T&Cs.

Missões MC Games

As missões da MC Games são similares aos torneios, mas são mais abrangentes. Em geral, também envolvem apostar em slots, mas não se resumem a isso muitas vezes.

O objetivo da missão, claro, é cumprir determinado objetivo. Pode ser atingir quantia X em apostas, pontuar em certo game, etc. Em todos os casos, é preciso ler as regras antes de participar para entender como jogar.

Código de referência MC Games

Conforme falamos no início, não existe um código promocional MC Games, isto é, um código de ativação para bônus de boas-vindas da MC Games. Por outro lado, é possível usar um código de referência no momento de depositar.

Note, porém, que esse código é simplesmente uma referência, ou seja, ele não libera um bônus. Como vimos, os bônus de depósito não são mais legalizados no Brasil.

Outras promoções

Não temos como falar de pormenores de outros bônus da MC Games bet, porque são todos de caráter rotativo. Todavia, vale a pena tomar ciência de que a casa, eventualmente, oferece opções especiais. Os bônus rotativos geralmente envolvem

Cashback apostando em eventos selecionados;

Giros grátis em slots específicos;

Outros.

As opções de novas promoções e bônus na MC Games aparecem no blog da casa, acessível pelo site. Em todos os casos, aplicam-se Termos & Condições.

Como fazer uma aposta na MC Games

Já vimos como usar os bônus da MC Games, então é importante entendermos onde eles se aplicam. Isso significa, claro, vermos como fazer uma aposta na prática usando essa plataforma.

O primeiro ponto é criar uma conta, e em seguida fazer um depósito inicial. Veremos detalhes sobre isso mais adiante, não se preocupe. Nosso foco agora é entender, simplesmente, como navegar pela casa e fazer sua aposta.

Primeiramente, então, é importante vermos quais são as opções de esportes da casa. Há muitas modalidades diferentes, claro, mas queremos ilustrar com as categorias principais, que incluem:

Futebol; Tênis; Basquete; Vôlei; eSports; Outros.

Para acessar os cinco primeiros esportes da lista, que são os cinco mais populares, a MC Games deixa atalhos na homepage. Basta entrar numa das categorias para ver os campeonatos e eventos disponíveis.

Uma vez que tenha encontrado o evento, você deve simplesmente selecionar o mercado – ou mercados – e criar um bilhete de aposta. Aqui é preciso citar as nuances das apostas, isto é, as diferentes modalidades possíveis.

Na MC Games, o cliente pode optar por fazer apostas simples, múltiplas ou em sistema. Além do mais, há a opção de criar uma aposta customizada, ou seja, misturar mercados dentro de um mesmo evento, ou de vários.

Uma vez que esteja satisfeito com seu bilhete, é só inserir o valor da aposta e confirmar a operação. Lembre-se apenas de respeitar o valor mínimo por bet, que na MC Games é de R$ 1.

Mercados de aposta MC Games

Você já sabe como fazer uma aposta na MC Games Brasil de forma bem prática. Todavia, antes de criar sua conta e começar a jogar, vamos falar sobre os mercados de aposta.

Mercados de aposta, antes de mais nada, são diferentes de esportes ou eventos. Mercados são as opções de aposta em si, isto é, quem vai ganhar, quantos gols/pontos, quantos sets, etc.

Cada esporte tem sua própria lista de mercados, e não caberia falar de todos aqui. Para ilustrar, então, veremos os mercados mais comuns num jogo de futebol de nível alto. As opções incluem bets em:

1X2 (Resultado Final); Total de gols; Placar correto; Handicap; Chance dupla; Empate Devolve Aposta; Outros.

Apostas em futebol na MC Games

Vamos nos manter no assunto futebol por enquanto. Vimos já as principais opções de aposta no esporte, isto é, os mercados. Vale a pena conhecer também os principais campeonatos com os quais a MCGames trabalha. Os torneios incluem:

Brasileirão;

Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Premier League;

Champions League

La Liga;

Outros.

Obviamente há muitas outras opções de apostas na MC Games em se tratando de futebol. É possível fazer bets em divisões inferiores, futebol feminino, torneios de países menores, etc.



A MC Games bet conta com uma mercado de apostas esportivas amplo, como foco no futebol

Apostas ao vivo

Apostar ao vivo significa apostar conforme um evento já está acontecendo. É uma prática comum nas bets online, que é o padrão no Brasil hoje. Naturalmente, na MC Games é possível fazer apostas ao vivo também.

O mais importante sobre avaliar os mercados ao vivo de uma casa é ver quais ferramentas de auxílio estão presentes. No caso da MC Games bet, esse é certamente um ponto forte, pois a plataforma oferece cashout e streaming.

Cashout: é a possibilidade de retirar seu dinheiro antecipadamente de um mercado. É um botão que fica disponível no bilhete de uma aposta que já está correndo. O valor disponível no cashout vai depender do andamento da bet.

Streaming: trata-se, naturalmente, da transmissão de eventos em tempo real, o que é muito útil para apostar ao vivo. Algumas casas oferecem apenas gráficos e dados; a MC Games, porém, transmite eventos num player próprio. Note, porém, que nem todos os eventos têm cobertura. É possível filtrar pelos jogos com streaming acionando um botão diretamente no site.

Jogos de cassino na MC Games

Vimos bastante informações sobre as apostas no MC Games, isto é, as bets esportivas. Todavia, essa casa é também um cassino online com muitas opções. São mais de 800 jogos simultâneos todos os dias disponíveis para os clientes.

Por conta desse número, não tem como discriminar um por um numa lista. Todavia, vale a pena conhecer as principais categorias com as quais a MC Games trabalha. Elas incluem:

Slots (caça-níqueis); Crash Games (jogos de explosão); Jogos de roleta; Cassino ao vivo; Outros.

O cassino ao vivo, em particular, merece atenção especial, pois é uma categoria muito grande. Ali acontecem os jogos em tempo real, ou seja, salas virtuais com jogadores de verdade.

Dentro das salas há crupiês, isto é, dealers, que dão as cartas, acionam roletas, etc. Quem se conectar pode assistir tudo, pois está sendo transmitido por câmeras. Há muitas opções diferentes de jogo, entre elas:

Blackjack; Pôquer; Bacará; Roleta; Outros.

Como abrir uma conta na MC Games – passo a passo

Vimos os detalhes mais importantes sobre os games na MCGames bets, bem como as opções de aposta. Sem delongas, então, vamos ao passo a passo prático de como abrir sua conta na casa:

Entre no site mcgames.bet.br; Escolha a opção Registre-se; Insira seu CPF; Preencha os novos campos que aparecerem; Confirme ser maior de idade e conclua a operação.

Note que você não vai encontrar um campo para inserir seu código promocional MC Games na página de cadastro. Você só vai encontrar essa opção na hora de fazer um depósito, como veremos mais adiante.

Uma vez que sua conta estiver aberta, você fica livre para explorar as opções da casa. Todavia, para começar a jogar pra valer, é preciso tomar ciência dos Termos & Condições, bem como validar a conta. Veremos detalhes disso a seguir.

Termos & Condições para abrir uma conta na MC Games

Abrir a conta na MC Games Brasil é bem simples, mas é preciso cumprir algumas regras. Felizmente, é tudo bem simples e acessível. Para poder jogar corretamente na casa, o jogador deve:

Ter mais de 18 anos de idade; Portar documentos brasileiros válidos; Ler e concordar com os Termos & Condições (T&Cs) gerais da casa; Validar a conta conforme solicitado.

Sobre a validação da conta, vale a pena entrar em detalhes. Sem fazer isso, o jogador fica limitado em várias ações na plataforma – especialmente na hora de sacar dinheiro.

A verificação de conta não é obrigatória, mas libera uma série de recursos aos clientes. Para fazer isso, o jogador deve:

Verificar o e-mail com o código enviado;

Verificar o número celular com o código enviado;

Enviar a foto de um documento válido (RG ou CNH);

Tirar uma selfie de segurança, para reconhecimento facial.

O procedimento é feito clicando no perfil do jogador, no setor Meu Perfil e em seguida selecionando Dados da Conta. Por ali é possível solicitar os links de validação de e-mail e celular, bem como acessar o link de validação de documentos.

Para validar os documentos e tirar a selfie é preciso abrir o link pelo seu celular, usando o QR Code gerado. Isso porque, claro, a casa pede uma foto tirada com a câmera do celular. Não se esqueça de separar também um documento em bom estado.

Qual é o app da MC Games?

É normal que muitas casas de apostas invistam na experiência mobile para seus usuários, pois a maior parte do acesso à internet no Brasil é feito pelo celular, segundo o IBGE. Por conta disso, várias plataformas oferecem apps mobile.

Infelizmente, esse não é o caso da MC Games, que por enquanto não tem app para Android ou iOS para seus usuários. Todavia, em ambos os casos (isto é, para ambos os sistemas operacionais), há alternativas para jogar via mobile.



O site da MC Games conta com uma versão móvel que se adapta a dispositivos móveis

MC Games Android

O sistema Android é o mais comum no Brasil, mas infelizmente não há um app da MCGames para celulares que rodam com ele. O que é possível fazer para contornar isso é usar um atalho de acesso ao site da MC Games.

Para instalar o atalho, o jogador pode usar o navegador mobile de sua preferência. O passo a passo da instalação é o seguinte:

Através do navegador mobile do seu Android, acesse o site da casa de apostas; Selecione o ícone de compartilhamento; Escolha a opção Adicionar à Tela Inicial.

Isso permite aos jogadores acessarem o site de forma bem rápida, pois cria-se um ícone da MC Games na página de início do browser. Não é o equivalente a um app da MC Games, claro, mas serve para economizar tempo.

MC Games iOS

De forma geral, aplicativos de aposta para iOS são raros. Infelizmente, seguindo essa tendência, não há app da MC Games para iOS. Por outro lado, da mesma forma que acontece com o Android, é possível instalar um atalho no navegador.

Vejamos abaixo o passo a passo de instalação do atalho do MCGames no iOS. Para fins de referência, usaremos o navegador Safari como exemplo na instalação.

Entre no site mcgames.bet.br pelo navegador do iPhone/iPad Toque no compartilhamento da página; Escolha a opção Adicionar à Tela de Início; Se quiser testar, feche o Safari e o abra novamente.

Você pode inclusive dar o nome que quiser ao ícone recém-criado. É uma forma mais simples de acessar os serviços da MC Games pelo celular, embora a ausência do app dedicado seja, naturalmente, uma falha.

Opções de pagamento na MC Games

Falar sobre os pagamentos na MC Games não leva muito tempo, e por motivo simples: só há um método disponível. Esse método é o Pix, que é o meio oficial de depositar e retirar dinheiro da casa de apostas.

Essa não é uma falha, e sim uma determinação do Governo Brasileiro. Assim, atente-se simplesmente aos limites e, mais importante, à conta que estiver usando. Seja para depositar ou sacar, você deve fazer a operação de uma conta que tenha seu CPF – o mesmo CPF que usou no cadastro na casa.

A vantagem de usar o Pix é que, entre outras coisas, ele não tem restrição de horário. Assim, é possível sacar e depositar na casa à vontade, sem se preocupar com o horário ou dia da semana. Além do mais, sendo um método digital, os pagamentos feitos por ali são processados na hora.

Como depositar na MC Games

É muito simples fazer um depósito na MC Games. O procedimento começa, naturalmente, com a criação e validação da conta, mas dali em diante fica fácil. Para ajudar na visualização, fizemos um passo a passo de como colocar dinheiro na sua conta de apostas da MC Games:

Faça login na MC Games pelo site; Escolha a opção Depositar; Selecione o valor desejado, entre R$ 10 e R$ 100 mil; Se tiver um, use seu código promocional MCGames no campo correspondente; Use o QR Code gerado para prosseguir com a operação no seu app de banco.

O dinheiro deve cair na hora, já que o Pix é um meio digital. Atente-se simplesmente à chave Pix que for usar, pois ela deve direcionar para uma conta vinculada ao seu CPF. Em outras palavras, você não pode usar a conta de terceiros para depositar.

Como sacar na MC Games

Sacar é igualmente simples na MC Games, mas tem um detalhe a mais: a conta de quem solicita o saque deve estar validada. Além disso, a regra de conta bancária com o mesmo CPF de destino se aplica aqui também.

Quanto ao procedimento de saque em si, o processo é bem simples. O jogador deve fazer o seguinte:

Faça login na MC Games; Selecione seu saldo, no canto superior direito; Escolha a opção Sacar; Insira o valor que deseja sacar, a partir de R$ 20 e R$ 200 mil; Prossiga com a operação.

Se estiver tudo em dia com a sua conta, o saque deve cair na hora, já que é feito por Pix. Caso tenha algum problema, espere algumas horas e, se o dinheiro não aparecer, entre em contato com a casa.

Atendimento ao cliente MC Games

Se você precisar entrar em contato com a MCGames Brasil, existem alguns canais especialmente pensados para isso. A lista de métodos de suporte ao cliente inclui:

Central de Ajuda

Chat ao vivo;

E-mail.

A Central de Ajuda é uma espécie de setor de Perguntas Frequentes, com artigos prontos e barra de pesquisa. Se quiser falar diretamente com a casa, todavia, nossa dica é usar o chat ao vivo. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e em português.

Perguntas frequentes sobre MC Games

Nosso objetivo com este review da MC Games foi dar uma noção geral sobre a casa e seus serviços. Ainda assim, pode ser que, por qualquer razão, você não tenha visto alguma informação ou resposta que julga importante.

Pensando nisso, estendemos o artigo com um setor de Perguntas Frequentes (FAQ). Aqui esperamos poder solucionar eventuais dúvidas que tenham ficado sem resposta, confira.

Onde encontro o código promocional MC Games?

Não se preocupe em procurar por um código promocional da MC Games, ou bônus por depósito. Não existe bônus de boas-vindas da MC Games que necessite de link de ativação, por determinação legal. O máximo que você pode obter é um código de referência de outro usuário, mas isso não impacta na sua experiência de apostas.

Existe bônus de boas-vindas da MC Games?

Não, pois hoje em dia não é mais permitido às casas de aposta oferecerem esse tipo de bônus. Bonificações por depósito, isto é, que são ativadas quando o jogador insere dinheiro na casa, não são mais aceitas pela regulamentação do SIGAP.

A MC Games oferece transmissão por streaming?

Sim, vários jogos e eventos são cobertos pelo streaming da MC Games. Note, porém, que nem todos os esportes recebem cobertura. Para filtrar quais jogos podem ser vistos por lá, ative o botão Streaming, presente na home das apostas ao vivo.

Posso usar criptomoedas na MC Games?

Não, pois esse tipo de método não é legalizado nas apostas no Brasil desde 2025. Meios como criptomoedas, carteiras virtuais e cartões de crédito, por exemplo, não são mais válidos, por isso o único método de depósito e saque aceito hoje é o Pix.

É seguro apostar na MC Games?

Sim, ao apostar na MC Games bet você está seguro e dentro da lei por vários motivos. A casa está devidamente regulamentada no Brasil, e seus dados de registro podem ser consultados na própria página (CNPJ, razão social, endereço, etc.). Além disso, o site é seguro, protegido por criptografia SSL, e as contas de usuário são validadas individualmente através de reconhecimento facial e envio de documentação adequada.