Confira a transmissão ao vivo de Brasil x Bulgária, na quarta partida pelo Mundial sub-21 de vôlei masculino 2025, nesta terça-feira, às 3h (de Brasília), em Jiangmen, na China. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World. Assista no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Brasil quer 5º título mundial da competição; conheça os atletas

O duelo integra a fase de grupos, no Grupo C, que conta também com Bulgária, Colômbia, Cuba e Tchéquia. A Seleção Brasileira aparece como uma das equipes favoritas ao título e entra em quadra em busca do pentacampeonato mundial da categoria.

Assista ao vivo a Brasil x Bulgária, pelo Mundial sub-21

Como chega a Seleção

A equipe do técnico Anderson Rodrigues começou a preparação em maio no Centro de Desenvolvimento de Voleibol Saquarema Enel Brasil. Os treinamentos também passaram pelo Centro de Treinamento da CBV na Europa, na região de La Moselle, na França, e aclimatação na Coreia do Sul. No período internacional da preparação, a equipe realizou 12 amistosos, entre eles contra seleções sub-21 da França, da Alemanha, da Bulgária e da Coreia do Sul.

continua após a publicidade

— Este é um time alto, de grande potencial físico. Temos valores interessantes para a continuidade dentro da seleção brasileira. Nossa função é dar um direcionamento para esses talentos. Fizemos partidas contra os times sub-23 e universitário do Brasil dentro do período de treinos em Saquarema, aproveitamos para simular situações que enfrentaremos no Mundial, como o saque forçado da Bulgária, e durante as partidas que fizemos em La Moselle e na Coreia do Sul refinamos o nosso modelo de jogo — analisou Anderson.

Brasil em ação no Mundial de vôlei Sub-21 de vôlei masculino (Foto: Divulgação Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda do Brasil na fase de grupos

Brasil x Japão – Quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Colômbia – Sexta-feira, 22 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Tchéquia – Sábado, 23 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Cuba – Segunda-feira, 25 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Bulgária – Terça-feira, 26 de agosto, às 3h (Brasília)