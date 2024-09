O Pix é um dos métodos de pagamentos mais rápidos disponíveis na Betsson Brasil







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Quer saber mais sobre o Pix na Betsson para começar a apostar na empresa? Preparamos um guia completo sobre o método de pagamento, juntamente a listas detalhadas de como utilizá-lo em saques e depósitos. Inclusive, seu primeiro depósito via Pix pode ser usado como critério de classificação para obter o Betsson bônus de boas-vindas.

Além das características do Pix, ainda apresentamos suas vantagens, desvantagens e dicas de como empregá-lo conscientemente na operadora online. Continue no texto para saber se essa opção de pagamento é a escolha certa para você.

Ademais, conheça mais casas de apostas que aceitam Pix assim como a Betsson.

Apostas com Pix na Betsson — principais informações

Apostar com Pix é uma opção rápida e prática que vem se tornando cada vez mais popular no Brasil. A partir do método de pagamento, você consegue realizar depósitos instantâneos para começar a palpitar logo em seguida nas novas operadoras de apostas.

Mais do que rápido, o método é seguro, já que utiliza autenticação de vários fatores para proteger as suas transações. Desse modo, o Pix é uma das opções de transferência mais procuradas pelos brasileiros na Betsson e em outras operadoras.

O grande diferencial na Betsson está nos limites de transação flexíveis que permitem que apostadores com diversos orçamentos acessem a casa. Uma vez com fundos válidos, você pode apostar nas maiores modalidades esportivas e jogos de cassino para melhorar sua experiência.

Outro ponto forte para a operadora, é que não existem taxas operacionais sobre os seus saques e depósitos via Pix. Logo, você não precisa se preocupar em compensar descontos na hora de fazer transações no site.

Apostar agora >>

O que é o Pix?

Para realmente entender como utilizar o Pix na Betsson, primeiro é preciso saber como funciona o método de pagamento. Nesse sentido, adiantamos que o Pix é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, disponível desde 2020.

Ele foi projetado para permitir a realização de transferência a qualquer momento de forma descomplicada. Não à toa, você pode utilizar o Pix por meio dos aplicativos de transferência, bancos e carteiras digitais.

Dependendo do app utilizado, é possível cadastrar várias chaves Pix ou mesmo realizar pagamentos escaneando um QR Code. Entretanto, para utilizar esse método da Betsson, apenas contas bancárias no mesmo CPF cadastrado na operadora podem ser utilizadas.

Como fazer depósito por Pix na Betsson?

Os depósitos utilizados no Pix da Betsson são as primeiras transações que você pode realizar antes de começar a apostar. Por conta disso, o processo para fazer as recargas é bastante simplificado e mesmo iniciantes podem completá-lo seguindo algumas etapas, sendo elas:

A princípio, acesse o site oficial da Betsson para se cadastrar ou entrar em uma conta pré-existente; Estando na plataforma, selecione o botão verde escrito Depositar; Caso esse seja o seu primeiro depósito, agora você poderá selecionar diferentes ofertas para se inscrever; Escolhendo ou não uma oferta, o próximo passo é selecionar o Pix dentre os métodos de pagamento e conferir se o seu CPF foi adicionado corretamente; Por fim, basta indicar o montante que será transferido e confirmar a transação apertando o botão Depositar.

Em caso de dúvidas durante qualquer momento da transação, é possível consultar o suporte ao cliente da empresa. Para isso, é preciso selecionar a opção Clique para abrir o chat e preencher o formulário com os dados requisitados pelo site.

O suporte via bate-papo da Betsson atende em menos de 2 minutos, dependendo da demanda pelo serviço naquele horário. Todavia, para ser realmente atendido é preciso consultar o bate-papo entre as 10h da manhã, até as 00h da noite.

O site da Betsson conta com apostas esportivas, jogos de cassino e promoções para jogadores

Bônus de primeiros depósitos na Betsson

As ofertas para novos jogadores são um dos recursos mais procurados pelos apostadores na hora de começar nas operadoras online. Mesmo sendo promoções de resgate único, através dos bônus de boas-vindas você poderá turbinar suas primeiras apostas.

Caso você seja um novato no mundo das apostas, diferentes tipos de bonificações podem ser resgatadas no seu primeiro depósito com o Pix da Betsson. Confira abaixo um resumo das principais condições das duas melhores promoções para iniciantes da Betsson.

Aposta sem risco de R$50 para esportes

Os esportes possuem um lugar de destaque na Betsson, com a empresa possuindo cobertura para as modalidades mais populares nacionalmente. Mais do que mercados, na casa você também pode resgatar um palpite extras de até R$50 na recarga inicial. As condições desta oferta incluem:

Para participar do bônus, você deve se cadastrar e fazer um depósito de pelo menos R$50; Os fundos promocionais podem ser utilizadas em um único cupom com no máximo 2 seleções; Se o seu palpite for bem-sucedido, você resgata apenas o resultado líquido das apostas. Ou seja, retornos totais menos o valor apostado com fundos promocionais; Os valores resgatados no resultado líquido possuem rollover de 3x em mercados com odds de 2.00 ou mais; São aplicados os termos e condições gerais da Betsson.

Pegar bônus >>

400% até R$2.000 + 100 giros grátis no cassino

Contando com títulos populares como Fortune Tiger, Aviator e Big Bass Bonanza, o cassino da Betsson é um dos pontos fortes da empresa. Se você é um entusiasta em jogos, sua experiência pode ser bastante diversificada através dos títulos e ofertas da casa.

Do mesmo modo que nos esportes, existe uma oferta para os primeiros depósitos no cassino da casa utilizando o Pix. Com ela, você consegue 400% de bônus de até R$2.000 e 100 rodadas adicionais. Dentre os principais regulamentos dessa bonificação estão:

Você pode se classificar para a bonificação e os 100 giros adicionais a partir de R$50; As rodadas extras estão disponíveis para utilização no Jackpot Play Games; Todos os fundos promocionais resgatados podem ser utilizados meio a meio em caça-níqueis e jogos de cassino ao vivo selecionados; Apostando nos caça-níqueis você resgata 2,5% de bônus para cada giro como fundos promocionais que possuem rollover de 1x no cassino; Nos jogos do cassino ao vivo você resgata 2,5% de bônus a cada 5 giros como fundos promocionais que possuem rollover de 1x em jogos classificados; Quaisquer retornos obtidos com as rodadas adicionais devem ser apostados 25x antes de serem resgatados. Aplicando-se também os T&C gerais da Betsson.

Jogar agora >>

Como sacar na Betsson via Pix?

Após fazer apostas com Pix na Betsson, você poderá fazer saques sempre que seus saldos reais chegarem a R$25. Do mesmo modo que nos depósitos, o processo para fazer uma retirada é bastante simples, bastando completar as etapas abaixo.

Antes de tudo, acesse a sua conta no site da Betsson realizando o login; Em seguida, verifique se existem fundos mínimos para fazer um Saque por Pix na sua carteira digital; Agora, selecione o botão Sacar e escolha o Pix como método de pagamento; Nesse momento, adicione as informações requisitadas pela empresa e o valor da transferência; Por último, selecione a opção Sacar e aguarde até que a transação seja processada.

Como parte das normas da Betsson, os saques podem ser solicitados através dos mesmos métodos utilizados durante o depósito. Lembrando que, saldos promocionais só podem ser resgatados após o cumprimento das suas respectivas condições de rollover.

Dependendo da oferta na plataforma, tentativas de saque antecipadas vão anular os fundos de bônus resgatados. Então, confira com antecedência o panorama dos seus fundos, já que lá aparecem os saldos promocionais, fundos bloqueados e valores disponíveis para sacar.

Depósito via Pix na Betsson

Já vimos qual o procedimento completo para realizar depósito por Pix na Betsson de forma rápida e intuitiva. Feito isso, você é livre para explorar os recursos da empresa e realizar transações utilizando o método de pagamento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil.

O Pix da Betsson é um ponto positivo da empresa para os jogadores nacionais, visto sua utilização no cotidiano brasileiro. Através dele, você pode utilizar diversos aplicativos de pagamento para realizar suas transações de forma descomplicada.

Além disso, como a modalidade é rápida, segura e não apresenta taxas adicionais, ela representa uma opção sólida para jogadores. Porém, abordaremos mais detalhes das recargas utilizando o Pix em seguida.

Quanto tempo demora o depósito por Pix na Betsson?

Uma das principais características dos pagamentos via Pix são os seus processamentos que acontecem de forma instantânea. Nos depósitos feitos com esse método na Betsson, não é diferente, logo você pode conseguir fundos a qualquer momento.

Essa flexibilidade para depósitos permite que o Pix se encaixe nas estratégias de praticamente todos os tipos de apostadores. Afinal, os saldos nas operadoras são recursos fundamentais para acessar a maioria das funções e opções da plataforma.

Qual o valor mínimo do depósito por Pix na Betsson?

Tão importante quanto a presença de pagamentos via Pix nas operadoras online, são os limites operacionais estabelecidos pela empresa. Nesse sentido, as melhores plataformas equilibram os seus valores de depósito mínimo para atender a maior quantidade de orçamentos possíveis.

Acessando a Betsson, você pode realizar seu primeiro depósito via Pix para começar a apostar a partir de R$20. Inclusive, esse é o menor valor disponível para realizar operações bancárias em geral na empresa.

Apesar dos depósitos mínimos na casa possuírem valores acessíveis, as ofertas da Betson exigem transferências de montantes maiores para serem ativadas. As promoções de boas-vindas, por exemplo, requerem transferências de R$50 como critérios de participação.

O Pix está disponível na Betsson como método de pagamento seguro para depósitos e saques

Saque na Betsson por Pix — Valores e Tempo de Saque

Os saques com Pix da Betsson são os processos que vão permitir que você resgate quaisquer saldos conseguidos na operadora. Esses fundos podem ser provenientes tanto das apostas esportivas, quanto dos jogos de cassino ou mesmo promoções com requisitos completados.

Independente do método, sempre que você conseguir fundos válidos suficientes as opções de saque serão liberadas na plataforma. Neles, é possível resgatar valores variados que podem ser ajustados conforme suas estratégias e objetivos de aposta.

Um ponto importante sobre os saques via Pix na Betsson, é que eles são exibidos apenas após o primeiro depósito. Mas, para auxiliar os jogadores que ainda não se cadastraram na empresa, selecionamos a seguir algumas questões-chave deste método.

Quanto tempo demora o saque via Pix na Betsson?

Apesar dos depósitos com Pix serem processados instantaneamente na Betsson, realizar saques exige uma maior paciência por parte dos jogadores. De modo geral, o tempo de espera das retiradas pode levar até 24h na operadora.

Geralmente os saques são creditados em intervalos de tempo menores. Entretanto, a melhor abordagem em caso de problemas com as retiradas da casa é esperar até que o tempo de processamento seja encerrado.

Qual o saque mínimo por Pix na Betsson?

Nesse momento, você pode realizar saques na Betsson utilizando o Pix a partir de R$25. Com isso, não é preciso aguardar muito tempo para acessar os fundos depositados inicialmente, o que lhe permite sempre estar movimentando seus saldos.

A casa não possui taxas operacionais para limitar os saques, logo você pode realizar retiradas conforme suas estratégias. Lembrando que, no caso de dúvidas, a casa possui uma central de ajuda com várias informações úteis sobre os saques.

As transações com valores baixos também tornam as apostas da casa uma experiência mais acessível para os iniciantes. Essa questão é aplicada principalmente aos jogadores mais conservadores que ainda não confiam totalmente na segurança dos serviços da Betsson.

Apostar agora >>

Pix é uma boa opção na Betsson?

Até aqui, apresentamos várias questões que demonstram que o Pix da Betsson é uma opção sólida para os jogadores nacionais. Afinal, ele é uma opção amplamente reconhecida no mercado nacional, muito fácil de ser utilizada para saques e depósitos.

Contudo, a avaliação se o Pix é uma boa opção depende muito de critérios subjetivos dos próprios jogadores. Diante disso, selecionamos abaixo as vantagens e desvantagens do método de pagamento para você avaliar se ele vale a pena.

Vantagens do Pix

Logo à primeira vista, existem diversas vantagens na utilização do Pix para realizar saques e depósitos na Betsson. Essas questões podem melhorar bastante a experiência dos jogadores que procuram por agilidade, segurança e flexibilidade, sendo elas:

Processamentos rápidos e sem taxas operacionais;

Disponibilidade 24 horas;

Compatibilidade com vários bancos e aplicativos de pagamento nacionais;

Limites operacionais flexíveis para montar apostas com Pix da sua maneira;

Pode ser utilizado na ativação das ofertas de boas-vindas da empresa.

Desvantagens do Pix

Apesar dos pontos fortes, você precisa levar alguns critérios em consideração antes de utilizar o Pix na Betsson. Todas essas questões, podem limitar bastante sua experiência de apostas na plataforma, por incluírem questões como:

Dependência de acesso a bancos ou outros aplicativos de pagamento;

Geralmente não permite realizar transações em crédito;

Falta de suporte fora do mercado nacional.

Outros métodos de pagamento na Betsson

Caso você não queira utilizar o Pix da Betsson, a empresa ainda conta com vários outros métodos de pagamento. Por conta disso, você pode selecionar as opções de pagamento que melhor se encaixarem em seu estilo de jogo.

Para conferir todas as formas de pagamento da casa e seus respectivos limites operacionais, basta conferir os paineis de transferência. Mas, para economizar o seu tempo, resumimos a seguir os meios de transferência disponíveis na empresa.

Cartões de crédito

Os cartões de crédito são opções de pagamento confiáveis operadas por grandes instituições financeiras internacionais. Na Betsson, você pode utilizar cartões bancários com as bandeiras Visa e Mastercard para fazer suas transações na empresa.

Um dos grandes destaques desses métodos é a opção de fazer depósitos utilizando o crédito. Desse modo, é possível conseguir fundos de forma simples para apostar. Porém, caso for utilizar esses cartões, empregue-os com responsabilidade, mantendo sempre o controle das suas finanças.

Transferência bancária

As transferências bancárias são outras formas de pagamento reconhecidas pela sua segurança, já que são operadas por instituições bancárias tradicionais. Realizando transações com elas, você pode manter o controle das suas finanças acompanhado o histórico de transações.

Dito isso, atualmente você pode utilizar o Banco do Brasil ou Bradesco para fazer essas transações na empresa. Assim, representando uma opção sólida para os usuários dos serviços bancários das instituições acima.

Carteiras eletrônicas

Nos últimos anos, cada vez mais apostadores têm adotado as carteiras eletrônicas pela conveniência e funcionalidades modernas desses métodos. Não à toa, a Betsson permite que você utilize várias dessas opções como Pay4Fun, EcoPayz, Much Better, e LuxonPay.

Esses métodos são reconhecidos pelas transações rápidas, tecnologias de criptografia modernas e armazenamento digital. Contudo, são os recursos adicionais dessas categorias como possibilidade de conversão de moedas e facilidade de utilização internacional que a torna uma opção única.

Dicas para utilizar o Pix na Betsson

Agora que você conhece os principais pontos sobre o Pix da Betsson, existem várias dicas que podem lhe auxiliar a utilizar o método corretamente. Cada uma dessas opções requer abordagem simples e fáceis de serem empregadas, então separamos as principais delas a seguir.

Confira os limites de depósito e saque

O primeiro passo para realmente utilizar o Pix na Betsson é conferir atentamente os limites operacionais. Com essas informações, você pode planejar o seu orçamento e montar apostas de forma mais consciente na empresa.

Todos os limites de saque e depósito do Pix podem ser conferidos nos paineis de transferência ou suporte ao cliente. Portanto, conhecê-los é bastante simples e pode fazer toda a diferença para suas estratégias a curto e longo prazo.

Verifique os T&C dos bônus

Existem diferentes tipos de promoções para iniciantes e veteranos que podem ser ativadas utilizando o Pix na Betsson. Por meio dessas ofertas, você pode tornar sua experiência de aposta única, acessando condições especiais que incluem fundos extras.

Diante disso, é importante conferir atentamente as regras das bonificações que você visa resgatar para saber inicialmente como as ativar. Em seguida, os regulamentos das ofertas vão indicar tudo o que você precisa fazer para resgatá-las.

Evite fazer depósitos acima do seu orçamento

Muitos jogadores podem se deixar levar pela facilidade dos pagamentos com Pix na Betsson e fazer recargas desconsiderando seus limites. Todavia, apostar mais do que suas condições permitem, atrapalha a gestão da banca e a experiência de aposta a longo prazo.

Então, ao acessar as empresas online, estabeleça um teto de apostas e transferências que seja realista e respeite suas condições. Se você estiver com dificuldades em definir esses limites, a operadora possui opções para regulamentação dessas questões pela página de jogo responsável.

Apostar agora >>

Perguntas Frequentes sobre Depósitos e Saques por Pix na Betsson

Ainda possui questões sobre o Pix na Betsson? Confira abaixo algumas perguntas e respostas selecionadas pela nossa equipe editorial sobre as transferências via Pix na casa.

Qual o valor máximo que posso sacar por Pix na Betsson?

Você pode fazer saques de até 15.000 via Pix na Betsson. Esse limite é referente às transações individuais, porém é importante estar atento às restrições de saque semanais ou mensais estabelecidas pelo site.

Pix da Betsson não caiu. O que fazer?

Caso o Pix na empresa ainda não tenha caído, o primeiro passo é conferir o tempo de processamento da transação. Entretanto, se os problemas se prolongarem por mais de 24 horas é possível consultar o serviço de suporte ao cliente.

Betsson aceita Pix?

Sim, você pode utilizar o Pix para fazer saques e depósitos na Betsson em contas bancárias cadastradas no seu CPF. As recargas são feitas a partir de R$10, enquanto os saques na casa ficam disponíveis com R$50 ou mais em conta.

Betsson paga por Pix?

O Pix é um dos principais métodos de pagamento que você pode utilizar para fazer saques sem taxas na Betsson. Porém, antes de fazer uma retirada é importante conferir os limites operacionais e tempos de processamento da opção de transferência.

Pix na Betsson demora muito?

Os depósitos são processados instantaneamente na plataforma, o que lhe permite conseguir fundos para apostar a qualquer momento. Todavia, os saques feitos via Pix na Betsson possuem um período de processamento maior, mas que geralmente não se estende por mais de 24h.

É seguro apostar com Pix na Betsson?

As transferências feitas via Pix são seguras e a Betsson possui tecnologias que agem para privacidade dos seus dados sensíveis. Dito isso, você pode fazer suas transferências sem preocupações na empresa. Mas, lembre-se de atuar conscientemente na hora de apostar pelo site.