GP da Holanda: confira horários e onde assistir à próxima etapa da F1
Prova holandesa será neste domingo (31); veja programação completa
Após as férias de verão, a Fórmula 1 retorna com o GP da Holanda a partir desta sexta-feira (29). A prova acontece no Circuito de Park Zandvoort, nas dunas em Zandvoort. O evento principal é neste domingo (31), às 10h (de Brasília), e tem transmissão da Band e F1 TV. Confira com o Lance! os horários e a programação completa.
No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 284 pontos, nove a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vêm em sequência.
Após marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1, e quebrar um jejum de mais de sete anos do Brasil sem pontuar, Gabriel Bortoleto emendou uma sequência positiva com a Sauber. Ele foi oitavo e marcou quatro pontos no GP da Áustria, em junho. O piloto também marcou pontos na Bélgica e da Hungria, onde alcançou sua melhor marca da carreira.
Relembre prova de 2024
No ano passado, Lando Norris foi o vencedor da prova. O pódio foi completado por Max Verstappen e Charles Leclerc.
PÓDIO: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º)
POLE POSITION: Lando Norris (1:09.673)
VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris (1:13.878)
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV
➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV
*Horários de Brasília
