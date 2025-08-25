Red Bull busca tetracampeão espanhol para vaga na F1 2026

A equipe Red Bull busca o piloto espanhol Alex Palou, atual tetracampeão da IndyCar, para formar dupla com Max Verstappen na Fórmula 1 a partir da temporada 2026. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pelo site "IndyStar", especializado na cobertura da categoria americana de monopostos. Seria a terceira mudança da equipe em cerca de um ano.

continua após a publicidade

➡️ GP da Holanda: confira horários e onde assistir à próxima etapa da F1

O piloto catalão de 28 anos conquistou os títulos da Indy nas temporadas 2021, 2023, 2024 e já garantiu matematicamente o campeonato de 2025, mesmo com a competição ainda em andamento. Além do tetracampeonato, Palou venceu a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis neste ano pela equipe Chip Ganassi.

Segundo o portal, o espanhol ocuparia a posição atualmente pertencente ao japonês Yuki Tsunoda, que assumiu a segunda vaga da Red Bull em 2025 após a saída do neozelandês Liam Lawson. Apesar de manifestações de insatisfação com o carro, Verstappen confirmou sua permanência na equipe austríaca para a próxima temporada.

continua após a publicidade

A possível contratação se insere no histórico da Red Bull de frequentes mudanças em seu quadro de pilotos. Com isso, continua-se a busca por um companheiro ideal para Verstappen no grid da principal categoria do automobilismo mundial.

Não há informações sobre o estágio das negociações, valores envolvidos ou duração de um possível contrato. Caso a transferência se concretize, Palou deixaria a IndyCar após uma carreira vitoriosa para ingressar na Fórmula 1. Apesar disso, ao ser questionado sobre o interesse da Red Bull após a etapa de Milwaukee Mile no domingo, o espanhol afirmou não estar ciente de eventuais conversas e negociações com o time da F1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda situação entre Verstappen e Red Bull

Max Verstappen anunciou que continuará na Red Bull para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Durante as entrevistas antes do final de semana do Grande Prêmio da Hungria, o piloto holandês declarou que não saíra da equipe austríaca, onde tem vinculo até 2028. O tetracampeão mundial tinha negociações com a Mercedes.

Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no Grande Prêmio da Bélgica, realizado no final de semana passado, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.

Durante o fim de semana em Spa-Francorchamps, Verstappen venceu a corrida sprint, somando oito pontos, e terminou em quarto lugar na prova principal, adicionando mais 12 pontos ao seu total. Com os 20 pontos conquistados, o piloto da Red Bull chegou a 285 pontos na classificação geral e abriu 28 de vantagem sobre George Russell, quarto colocado com 257.

A chegada de Mekies representa uma tentativa da equipe austríaca de superar a crise interna que enfrenta atualmente. Os últimos quatro anos foram marcados pelo sucesso da equipe, que conquistou dois títulos de construtores (2022 e 2023), enquanto Verstappen foi campeão mundial consecutivamente de 2021 a 2024.

Apesar da diferença de 81 pontos para o líder Oscar Piastri, que venceu o GP da Bélgica, Max Verstappen terá a oportunidade de reavaliar sua posição no mercado em 2026. A próxima temporada da F1 será marcada pela introdução de novos regulamentos técnicos e de motores.