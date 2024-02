Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques



Pulamos um procedimento bem importante: fazer um depósito do valor que será apostado. Assim, é preciso colocar saldo antes de fazer sua primeira aposta. Por outro lado, após vencer um palpite, é possível sacar os retornos. Abaixo explicaremos como fazer ambos.



Como fazer depósitos?



A Sportingbet permite fazer depósitos via Pix, boleto, transferência bancária e outros métodos.



Entre com sua conta na Sportingbet;



1- Clique em “Depósito”;

2- Escolha um dos métodos;

3- Insira a quantia que irá transferir;

4- Faça o pagamento.



Se for depositar pela primeira vez, lembre-se do depósito mínimo para ativar o Sportingbet bônus de boas vindas. Caso transfira um valor menor, não receberá saldo extra.



Como fazer saques na Sportingbet?



Ao apostar, também se lembre das regras do Sportingbet bônus de boas vindas. Dito isso, as retiradas podem ser feitas seguindo esse passo a passo:



1- Entre com sua conta no site da Sportingbet;

2- Abra o menu do usuário;

3- Selecione o menu de saques;

4- Escolha o método de retirada;

5- Insira os dados requisitados.



A casa de apostas pode exigir a comprovação de identidade antes do primeiro saque. Isso pode ser feito diretamente pelo site, enviando as documentações exigidas.



Suporte ao cliente



Teve algum problema ao se cadastrar ou está com dúvidas? Estes são os canais de suporte ao cliente da Sportingbet:



- Chat ao vivo;

- Perguntas Frequentes;

- E-mail.



Fique atento aos horários de funcionamento. O chat funciona apenas das 8h às 1h. Já o e-mail pode levar algumas horas até ser respondido. Cadastre-se sabendo disso.



Perguntas Frequentes



Finalizando nosso guia, respondemos as principais perguntas sobre Sportingbet cadastro. As respostas também podem ser encontradas na própria plataforma.



Como se cadastrar no Sportingbet?



Para fazer o Sportingbet cadastro, acesse o site da plataforma. Em seguida, clique em “Registre-se agora” e informe seus dados. Depois, confirme o cadastro.



Porque não consigo entrar na Sportingbet?



Você pode estar informando uma senha incorreta. Nesse caso, clique em “Esqueceu sua senha?” para recuperar o acesso.



Qual o código promocional Sportingbet?



Não é preciso utilizar código promocional Sportingbet para receber bônus de boas vindas na Sportingbet.



Qual o valor mínimo da Sportingbet?



O depósito mínimo da Sportingbet é de R$20 via Pix. Já o saque mínimo é de R$40.



Como sacar dinheiro no Sportingbet?



Para sacar, é preciso fazer login com sua conta. Em seguida, abra o menu de usuário e selecione os saques. Depois, escolha um dos métodos, insira seus dados e o valor. Confirme o saque e aguarde o tempo de processamento.



É seguro apostar na Sportingbet?



Sim, o site é confiável e possui licença de funcionamento. Além disso, oferece diferentes ferramentas de segurança.