Bet dá Sorte cadastro: como abrir conta e apostar 

O cadastro na Bet dá Sorte permite o acesso do apostador a uma das marcas do grupo “Da Sorte”. A plataforma oferece uma experiência inovadora no mercado de apostas esportivas e cassino online no país.

A Bet dá Sorte é patrocinadora oficial do Santa Cruz FC, um dos times mais tradicionais do Nordeste. Portanto, confira nossa análise atualizada de como abrir uma conta na Bet dá Sorte e conheça mais sobre a marca.

➡️ Além disso, confira também nossos ranking dos melhores sites de apostas do Brasil. Jogue com responsabilidade.

Passo a passo: como abrir uma conta na Bet dá Sorte

O primeiro passo que o apostador deve fazer ao decidir pela operadora é fazer o cadastro na Bet dá Sorte corretamente. Essa é uma etapa importante no processo de conhecimento da plataforma porque permite que o usuário tenha suas primeiras impressões.

A operadora se destaca entre as casas de apostas esportivas e cassino online porque a usabilidade do site é reconhecidamente boa. Por isso, o cadastro na Bet dá Sorte é um ponto forte da plataforma e pode ser feito intuitivamente.

Nesse sentido, o que faremos a seguir é apresentar o passo a passo de como abrir uma conta na Bet dá Sorte. Seja na versão mobile ou para computador, o procedimento é o mesmo e a facilidade também. Por isso, confira abaixo o que fazer:

1 - Entre no site da Bet dá Sorte e clique no botão Registrar que está destacado com a cor amarela no canto superior direito da página inicial;

2 - Uma vez que seja selecionado o botão correspondente, o jogador poderá dar prosseguimento na abertura da sua conta na Bet dá Sorte preenchendo o formulário;

3 - Coloque o seu CPF, email desejado para validar sua conta, telefone de contato e senha;

4 - Confirme que você tem mais de 18 anos de idade completados e aceita os termos e condições de uso do site;

5 - Depois é só clicar no botão Criar conta e buscar suas melhores jogadas no site.

Termos e Condições para abrir uma conta na Bet dá Sorte

Vale a pena mencionar quais são as principais regras que os apostadores interessados em se registrar precisam seguir. Como se sabe, com a nova legislação das apostas, é fundamental que o usuário e a plataforma estejam em consonância com a lei.

Por isso, cabe ao jogador cumprir alguns termos e condições para abrir uma conta na Bet dá Sorte. Abaixo estão algumas das regras que devem ser seguidas à risca por todos os usuários que completarem o cadastro na plataforma.

A primeira coisa que é bom saber é que todos os seus dados estão protegidos conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Portanto, uma vez realizado o registro na Bet dá Sorte, o jogador tem a segurança de que suas informações bancárias e pessoais estão protegidas.

Assim, fica salvaguardado ao usuário o seu anonimato no que se refere a questões de proteção. Nesse sentido, fica vedada à plataforma a comercialização dos dados dos usuários para quaisquer fins que não sejam aqueles acordados entre as partes na hora da criação da conta.

No que se refere a idade mínima para poder completar o cadastro na Bet dá Sorte, os apostadores precisam ter pelo menos 18 anos. Além do mais, estão abertos todos os canais de ajuda para que os usuários que se sentirem com comportamentos de adição.

Está proibido o uso da conta na Bet dá Sorte por parte de terceiros. Isso significa que não é permitido o manejo do perfil ou ainda o envio de dinheiro por meio do saque para outras contas bancárias que não sejam as do usuário titular.

Por fim, para ficar por dentro de todos os termos e condições exigidos, é fácil. Basta entrar em contato com o suporte da Bet dá Sorte.

No site da Bet dá Sorte jogadores encontram boa cobertura esportiva, com foco no futebol | Crédito: Reprodução / Bet dá Sorte

Bônus de boas-vindas na Bet dá Sorte

Uma vez que o cadastro na Bet dá Sorte esteja completado, o usuário pode começar a navegar pelo site normalmente. Todas as sessões estarão disponíveis, inclusive as promoções.

Já no que se refere ao bônus de boas-vindas, ele está indisponível no site da Bet dá Sorte. No entanto, a plataforma oferece outras possibilidades para os jogadores.

Bônus para Esportes

Como mencionamos, a plataforma não possui bônus de boas-vindas para esportes. Contudo, isso não significa que os apostadores saem de mãos vazias quando completam o cadastro na Bet dá Sorte.

Isso é assim porque, depois de feito seu perfil de jogador, o usuário ganha uma quantidade enorme de torneios para escolher onde apostar. Entre os principais torneios que podem ser selecionados pelo usuário estão os maiores campeonatos do Brasil e do mundo.

Desta forma, ainda que os bônus para Esportes estejam indisponíveis no momento, motivos para jogar são que não faltam. Vale a pena mencionar a importância de acompanhar as comunicações da plataforma com os usuários através do e-mail, por exemplo.

A partir desses canais, a Bet dá Sorte pode avisar quaisquer eventuais promoções pontuais. Uma delas é o aumento do valor das odds para os mercados escolhidos pela operadora. Essa é uma maneira da plataforma contemplar o usuário que fez o login na Bet dá Sorte e gosta das modalidades esportivas oferecidas.

Termos e Condições da oferta

Cada promoção possui seus termos e condições específicas para a participação dos usuários. Nesse sentido, é recomendável ler todas as regras das ofertas na página da promoção.

No caso das odds turbinadas, o mais importante é que o jogador faça a sua aposta justamente no mercado que está com melhores preços. Além disso, o apostador precisa cumprir com os termos e condições gerais da plataforma que foram aceitos ao completar o cadastro na Bet dá Sorte.

Bônus de Cassino

Feito o login na Bet dá Sorte e selecionada a opção de jogos de cassino online, é hora de procurar as ofertas. No que diz respeito à parte de cassino, a operadora tem mais promoções do que nas outras verticais.

Ainda assim, é preciso mencionar que a Bet dá Sorte não dá bônus de boas-vindas para cassino. Neles, o jogador pode selecionar o cashback diário de até 15% nos jogos de slots selecionáveis. Também é possível escolher os torneios da desenvolvedora de jogos, Pragmatic Play, que dão prêmios bastante interessantes.

Além de todas essas promoções que estão vigentes há algum tempo, o apostador pode selecionar outras ofertas. Normalmente, para esse tipo de oferta, o usuário deve jogar algum dos jogos especificados pela operadora.

Termos e Condições da oferta

Os termos e condições das ofertas de cassino são únicos para elas. Isso quer dizer que o usuário precisa acessar a página da promoção para conferir as regras exigidas pela operadora.

No caso do cashback diário de até 15%, alguns dos termos e condições indicam que o apostador deve jogar nas slots selecionáveis. Além disso, o jogador precisa clicar no botão de participação específico.

Já no que se refere ao torneio da Pragmatic Play, o usuário ganha incentivos da desenvolvedora uma vez que é selecionado. Para isso, uma das regras é usar os giros grátis dentro do prazo estipulado (normalmente 7 dias) pelos termos e condições da promoção.

Cadastro na Bet dá Sorte pelo celular

Fazer o cadastro na Bet dá Sorte através do dispositivo móvel é possível e intuitivo. Isso pode ser feito usando o navegador do seu celular, uma vez que a plataforma funciona como um PWA (Progressive Web App).

Dessa forma, o usuário consegue criar um atalho do site diretamente para a tela inicial do seu dispositivo móvel. Assim, basta um clique para ter a plataforma funcionando normalmente na palma da sua mão.

No que diz respeito ao registro no site via celular, o procedimento é semelhante ao realizado através da versão para computador. Dado que as duas versões funcionam do mesmo jeito, o jogador deve completar os seguintes passos no momento de fazer o registro:

1 - No site da Bet dá Sorte, clique no botão Registrar que está localizado no canto superior direito;

2 - Complete o formulário de cadastro com as suas informações pessoais (CPF, e-mail, telefone e senha);

3 - Aceite os termos e condições de uso da plataforma e confirme que a sua idade é superior aos 18 anos completos;

4 - Leia sobre a política de privacidade em caso de dúvidas;

5 - Confirme o cadastro clicando no botão Criar conta.

O futebol é o carro-chefe da cobertura esportiva na Bet dá Sorte

Como apostar na Bet dá Sorte

Para apostar na plataforma, o jogador precisa ter um cadastro realizado com sucesso no site. Depois disso, é preciso que o apostador faça o seu login na Bet dá Sorte para poder ter acesso ao seu perfil de cliente da operadora. Uma vez que essas condições estejam resolvidas, o jogador precisa ter saldo suficiente para fazer uma aposta esportiva online.

Os métodos para fazer o depósito são bastante intuitivos, por isso é importante completar corretamente seus dados.

Depois que o usuário completou o cadastro, fez o seu login e tem saldo para jogar, é momento de escolher qual o mercado de apostas selecionado.

Nesses casos, nossa dica é a de que o jogador se aprofunde em linhas de apostas previamente às suas jogadas.

A importância disso é fundamental porque quando a modalidade esportiva for escolhida e o mercado de apostas selecionado, é hora de colocar o valor da jogada. O usuário deve verificar a jogada no Boletim de Apostas antes de confirmar sua aposta.

Os passos anteriores devem ser repetidos quando a vertical desejada for o cassino. A diferença é que nesse caso, o usuário deve conferir as condições de apostas no jogo de cassino selecionado.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Como mencionamos anteriormente, para completar sua experiência de jogo na plataforma é preciso ter saldo para apostar. Sendo assim, o usuário precisa completar os requisitos necessários para efetuar as transações financeiras disponíveis na plataforma.

Estamos falando do depósito e saque ou retirada. Se para fazer sua aposta o usuário precisa depositar para ter saldo em conta, quando quiser sacar o retorno, o apostador deve saber como fazê-lo.

Vale a pena relembrar que todos os movimentos financeiros respeitam os termos e condições de proteção de dados dos usuários. Isso faz com que a Bet dá Sorte seja considerada confiável pelos apostadores brasileiros.

Outro ponto a ser ressaltado é que a utilização da conta de jogador precisa ser usada com esta finalidade e pelo titular da conta. Por fim, confira abaixo um resumo de como depositar e solicitar retiradas no site da Bet dá Sorte.

Métodos de Depósito

O único método de depósito aceito pela plataforma de apostas esportivas e cassino online da Bet dá Sorte é o Pix. Este é o método de pagamentos digitais mais utilizado pelos brasileiros, é a forma de depositar na operadora.

Quando falamos nos limites máximos e mínimos, precisamos registrar que os valores podem variar dependendo das últimas atualizações da plataforma.

É por isso que a nossa equipe resolveu estabelecer uma franja de valores para que você possa ter uma ideia dos valores praticados pela operadora.

Sendo assim, o valor mínimo para depositar por Pix na Bet dá Sorte varia entre R$1 e R$5. Já os valores máximos vão desde R$100.000, dependendo da fonte que está fazendo o depósito.

Processos de Retirada

Depositar em uma plataforma de apostas pode até ser muito bom, mas nada se compara ao saque dos ganhos. Imaginamos que você já sabe que o método de retirada permitido pela plataforma é através do Pix.

Por isso, seja como for, esse é o método financeiro a ser usado pelos jogadores. Os valores máximos e mínimos para solicitar o saque também podem variar. No entanto, geralmente está a partir de R$30 como mínimo até acima de R$3.000.

A boa notícia é que, uma vez que a sua solicitação de saque é aprovada, o dinheiro cai automaticamente na sua conta bancária registrada.

Atendimento ao Cliente na Bet dá Sorte

Vamos nos aproximando da parte final da nossa revisão sobre a Bet dá Sorte. No entanto, antes de encerrar o texto, vale a pena comentar sobre o atendimento ao cliente da operadora.

Essa parte de ajuda aos clientes é sempre uma das mais importantes nos sites de apostas esportivas online. Isso é assim porque não é raro que diversos jogadores estejam com bastante dúvidas, mas não conseguem uma resposta satisfatória.

Nesses casos, entrar em contato com a operadora pode ser ainda mais efetivo. Sem mais delongas, confira abaixo os principais canais de contato entre os usuários da plataforma e seus funcionários.

Chat ao vivo - Ainda que o chat esteja disponível durante todo o tempo, para poder usá-lo o jogador precisa ter efetivado o seu login da Bet dá Sorte;

E-mail - A mensagem do usuário pode levar até 48 horas para ser respondida, normalmente a equipe revisa isso diariamente;

Outros métodos para entrar em contato com a plataforma são Formulário (Fale Conosco), Telegram, WhatsApp, Telefone e muito mais.

Confira abaixo uma tabela com os principais canais de comunicação entre a plataforma e o usuário, a disponibilidade do serviço e o tempo estimado para a resposta ao cliente.

Canal Disponibilidade Tempo de Resposta Estimado Chat ao Vivo 24/7 2–5 minutos (ou cerca de 3 minutos) E-mail 24/7 ou horário comercial 24–72 horas úteis Formulário (Fale Conosco) Através do site Até 48 horas Telegram 24/7 Não especificado WhatsApp Seg–sex 08h–22h; sáb/dom 10h–22h Variável Redes Sociais (FB, Insta) Presente, mas variável Variável Telefone Seg–sex 8h–16h (se disponível) Imediato (se ativo)

Perguntas Frequentes (FAQs) sobre a Bet dá Sorte

Ficou com alguma dúvida sobre as principais perguntas acerca do tema? Não se preocupe porque abaixo nossa equipe listou algumas das perguntas frequentes.

A Bet dá sorte é confiável?

Sim, a plataforma de apostas esportivas e cassino online da Bet dá Sorte é confiável. A marca faz parte de um grupo maior e também está de acordo com a legislação nacional.

Como posso jogar na Bet dá Sorte?

A melhor maneira de jogar na Bet dá Sorte é abrindo uma conta de usuário no site. Confira todos os passos para efetivar seu registro diretamente na página da operadora.

Qual é o valor mínimo de saque na Bet dá Sorte?

Ainda que esta seja uma informação relevante, é possível que existam muitas mudanças previamente. Ainda assim, o valor mínimo para sacar é de R$30.