Golden State Warriors anuncia primeiro reforço na NBA

O Golden State Warriors enfim anunciou a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2025/26 na NBA. Ainda preso com a "novela Kuminga", a equipe fechou com o ala-armador Taevion Kinsey um acordo do tipo Exhibit 10. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Michael Scotto, da "Hoops Hype". Vale destacar que a franquia californiana não havia realizado nenhuma movimentação no mercado durante esta offseason até o momento.

O contrato permite que Kinsey participe dos treinamentos de pré-temporada do Warriors, onde terá a oportunidade de disputar uma vaga no elenco principal. O acordo inclui um salário mínimo não garantido pelo período de um ano, podendo ser convertido em contrato padrão caso o jogador impressione a comissão técnica.

— O Warriors e Taevion Kinsey chegaram a um acordo. Ele tinha um contrato de dez dias e two-way com o Utah Jazz em 2024. Além disso, foi selecionado para o United Team da NBA G League para a Copa Intercontinental FIBA ​​de 2025, em setembro — declarou Scotto.

Quem é Taevion Kinsey?

O atleta de 25 anos e 1,95 metro de altura não foi selecionado no Draft de 2023 após sua carreira universitária pelo Marshall Thundering Herd. Posteriormente, assinou com o Utah Jazz. Durante suas duas temporadas na G-League, o ala-armador registrou médias de 11,6 pontos, 3,4 rebotes e 2,4 assistências por partida, além de quase um roubo de bola por jogo.

Kinsey demonstrou eficiência ofensiva na liga de desenvolvimento ao registrar aproveitamento de 54% nos arremessos de quadra e 38% nas tentativas de três pontos. Na última Summer League, em que atuou pelo Sacramento Kings em seis jogos, o jogador obteve médias de 4,5 pontos e 1,2 rebote por partida, com 55% de sucesso.

A jovem estrela também representará o United Team da NBA G-League na Copa Intercontinental FIBA, torneio que começa em 18 de setembro. A equipe americana enfrentará o Flamengo, que está no mesmo grupo da competição mundial.

Enquanto a contratação de Kinsey representa um movimento inicial do Warriors no mercado, a franquia ainda busca reforços de maior impacto. De acordo com Dan Favele, do site "Bleacher Report" o time ainda deve finalizar um acordo com Al Horford por dois anos no valor de US$ 11,7 milhões.