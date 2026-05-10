Real Betis x Elche – Palpite, análise e odds (12/05)

Palpites Rápidos Contexto da rodada: Betis (5º – 54 pts); Elche (14º – 39 pts) Previsão de placar: Real Betis 2 x 1 Elche – Odd 7,50 na Betsson Palpite principal: Vitória do Real Betis e ambas as equipes marcam – Odd 3,28 na Betsson Aposta de valor: Menos de 8,5 escanteios – Odd 1,93 na Betano Destaque ofensivo: Antony – 8 gols e 6 assistências na La Liga 2025/26 – Marcar ou Dar assistência – Odd 1,90 na Br4Bet

Real Betis e Elche se enfrentam nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela 36ª rodada da La Liga. Os Verdiblancos ocupam a quinta colocação com 54 pontos e seguem vivos na disputa por uma vaga na próxima Champions League após o empate por 2 x 2 diante da Real Sociedad, em Anoeta, no último sábado.

O Elche, comandado por Eder Sarabia, aparece na 14ª posição com 39 pontos e está muito próximo de confirmar a permanência na elite em sua temporada de retorno após dois anos fora da primeira divisão. A equipe chega após empate por 1 x 1 com o Alavés, no Martínez Valero, e tenta melhorar um desempenho fraco como visitante, com apenas uma vitória fora de casa em toda a campanha da La Liga.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Real Betis chega para esta rodada com a obrigação de vencer para seguir na briga por uma vaga na próxima Champions League. A equipe de Manuel Pellegrini vem de empate por 2 x 2 com a Real Sociedad, resultado que aumentou a sensação de pontos desperdiçados na reta decisiva da temporada. O time chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais após perder o controle da partida.

Apesar disso, o retrospecto recente como mandante reforça o favoritismo dos Verdiblancos. A vitória por 3 x 0 sobre o Real Oviedo mostrou um Betis agressivo ofensivamente, com destaque para Juan Hernández e Abde Ezzalzouli. Enquanto o Benito Villamarín segue em reformas, La Cartuja tem funcionado como casa provisória da equipe e mantido o bom ambiente para os jogos decisivos.

O Elche, por outro lado, vive uma realidade oposta fora de casa. A equipe de Eder Sarabia praticamente assegurou a permanência na elite, mas soma apenas uma vitória como visitante em toda a campanha da La Liga, além de 11 derrotas em 16 partidas longe do Martínez Valero. O contraste entre os desempenhos em casa e fora segue sendo o principal problema do time na temporada.

Ainda assim, os Franjiverdes mostraram evolução recente ao vencer Valencia, Atlético de Madrid e Oviedo como visitantes entre abril e maio. A sequência positiva terminou com derrota para o Celta de Vigo e empate diante do Alavés, mas reforçou a capacidade do time de competir em jogos de transição rápida. Sem grande pressão na tabela, o Elche tenta encerrar a temporada deixando boa impressão antes dos duelos contra Real Madrid e Athletic Bilbao nas rodadas finais.

Outros palpites para Real Betis x Elche

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O primeiro turno desta La Liga terminou empatado por 1 x 1 no Martínez Valero, em 18 de agosto de 2025, na rodada de abertura do campeonato. Aitor Ruibal abriu o placar para o Real Betis aos 21 minutos, enquanto Germán Valera empatou para o Elche aos 81. Apesar dos Franjiverdes terem dominado a posse de bola, com 67,9%, os Verdiblancos foram mais perigosos e finalizaram mais vezes no alvo: quatro contra duas.

As equipes também se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Rei, em janeiro, em jogo único disputado em La Cartuja. O Betis venceu por 2 x 1, com dois gols de Chimy Ávila na segunda etapa, após Léo Pétrot abrir o placar para o Elche. No retrospecto recente entre os clubes, os Verdiblancos levam vantagem, com seis vitórias, quatro derrotas e três empates nos últimos 13 confrontos, segundo dados do FotMob.

Notícias de Real Betis x Elche

Real Betis

O Real Betis chega para o confronto com apenas duas baixas confirmadas por lesão: Marc Bartra, que segue em recuperação de uma ruptura na fáscia plantar e só deve retornar no fim de maio, e Ángel Ortiz, fora por problema no bíceps femoral. A principal novidade da semana é Junior Firpo, que voltou a treinar normalmente com o grupo e foi relacionado para o duelo contra a Real Sociedad após longo período afastado.

A situação de Natan ainda gera dúvidas para terça-feira. O zagueiro seria titular na última partida, mas sentiu um problema físico durante o aquecimento e acabou substituído de última hora por Ricardo Rodríguez. Manuel Pellegrini deve aguardar nova avaliação antes de definir a escalação defensiva.

No setor ofensivo, Cucho Hernández retomou espaço e voltou a iniciar entre os titulares diante da Real Sociedad, devendo permanecer como referência no ataque. Antony, mesmo convivendo com pubalgia, segue sendo uma das principais armas ofensivas da equipe: o brasileiro marcou novamente na última rodada e soma oito gols e seis assistências na atual edição da La Liga.

Provável escalação do Real Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Valentín Gómez e Ricardo Rodríguez; Marc Roca e Sergi Altimira; Antony, Pablo Fornals e Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Elche

No Elche, Rafa Mir continua em fase final de recuperação de uma lesão muscular sofrida em janeiro e ainda não deve retornar nesta rodada. O atacante, um dos artilheiros da equipe na liga com seis gols, não atua há mais de quatro meses. Yago Santiago também segue fora e completa a lista de desfalques confirmados.

Eder Sarabia tende a manter a base utilizada no empate com o Alavés. André Silva deve seguir como principal referência ofensiva após alcançar nove gols na La Liga, enquanto Álvaro Rodríguez aparece como parceiro de ataque e soma sete gols em todas as competições na temporada.

Provável escalação do Elche (3-5-2): Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber e Pedro Bigas; Germán Valera, Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar e Tete Morente; Álvaro Rodríguez e André Silva. Técnico: Eder Sarabia.

Destaques individuais de Real Betis x Elche

Jogador destaque · Real Betis Antony 8 Gols na La Liga 2025/26, marcou na Real Sociedad 6 Assistências na La Liga, segundo melhor do elenco 7,4 Nota média FotMob, melhor do Real Betis 2.135 Minutos disputados, mesmo lidando com pubalgia Jogador destaque · Elche André Silva 9 Gols na La Liga, artilheiro do Elche na competição 10 Gols em todas as competições em 27 jogos 1 Gol na derrota mais recente, por 3 x 1 para o Celta 2 Gols nas últimas três partidas

Os Técnicos

Manuel Pellegrini vive sua sexta temporada no comando do Real Betis, algo raro no futebol espanhol atual. O treinador chileno de 72 anos transformou os Verdiblancos em presença frequente nas competições europeias, conquistou a Copa do Rei em 2022 e ainda levou o clube à final da Conference League na última temporada. Apesar da campanha mais irregular em 2025/26, o Betis segue vivo na disputa por uma vaga na próxima Champions League.

A experiência de Pellegrini continua sendo um dos principais pilares da equipe. Seu trabalho consolidou um modelo de jogo ofensivo e competitivo, sustentado pela regularidade em casa e pela evolução de jogadores importantes do elenco nas últimas temporadas.

Eder Sarabia, por outro lado, vive a consolidação de seu trabalho no Elche. Em sua segunda temporada no clube, o treinador basco renovou contrato até 2027 após conduzir a equipe de volta à La Liga e garantir uma campanha segura na elite espanhola. Ex-auxiliar de Quique Setién no Barcelona, Sarabia implementou um modelo baseado em posse de bola e construção curta desde sua chegada.

O desempenho do Elche no Martínez Valero simboliza bem essa identidade. A equipe se tornou competitiva atuando em casa, mas ainda encontra dificuldades para reproduzir o mesmo controle e intensidade como visitante, cenário que ajuda a explicar o contraste de rendimento dos Franjiverdes nesta reta final de temporada.

Análise Tática

Manuel Pellegrini deve manter o 4-2-3-1 utilizado diante da Real Sociedad, com Marc Roca e Sergi Altimira formando a dupla de volantes e o trio Antony, Pablo Fornals e Abde Ezzalzouli atuando atrás de Cucho Hernández. A ideia do Betis passa por acelerar pelos lados e explorar os espaços que o Elche costuma deixar entre as linhas quando atua fora de casa.

O Elche, por sua vez, tem utilizado sistemas com três zagueiros nas últimas rodadas, buscando maior proteção defensiva sem abandonar a proposta de posse de bola característica do trabalho de Eder Sarabia. O problema é que o modelo perde força ofensiva longe do Martínez Valero e tende a oferecer espaços perigosos contra equipes com boa transição ofensiva.

A fragilidade dos Franjiverdes como visitantes é um dos principais pontos de atenção da partida. O Elche venceu apenas uma vez fora de casa em toda a campanha da La Liga e acumula 11 derrotas em 16 jogos longe de seus domínios. O Betis não vive grande regularidade ofensiva, mas costuma crescer diante de defesas expostas, especialmente com Antony pela direita e Ezzalzouli atacando o corredor esquerdo.

Os dados indicam um confronto concentrado nas transições ofensivas. O Elche tem dificuldade para sustentar pressão alta durante os 90 minutos como visitante, enquanto o Betis precisa de eficiência no terço final para evitar mais um tropeço que complique a disputa por vaga na próxima Champions League após os pontos desperdiçados contra a Real Sociedad.

Prognóstico de placar exato para Real Betis x Elche

🎯 Previsão de Placar Real Betis 2 x 1 Elche A análise aponta para uma vitória do Real Betis em um jogo com boas chances de gols em La Cartuja. A equipe de Manuel Pellegrini ainda briga por vaga na próxima Champions League e enfrenta um Elche que segue muito frágil como visitante nesta La Liga. A qualidade ofensiva de Antony, Pablo Fornals e Ezzalzouli, somada ao bom retrospecto recente dos Verdiblancos em casa, reforça o favoritismo dos donos da casa. Mesmo irregular nas últimas rodadas, o Betis continua sendo uma equipe perigosa em transições ofensivas. O Elche, por outro lado, costuma encontrar espaços para marcar fora de casa e tem em André Silva uma referência confiável no ataque. O cenário sugere vitória dos sevillanos, mas com possibilidade de gol dos visitantes ao longo da partida. O Real Betis ocupa a quinta posição com 54 pontos e precisa reagir após o empate na última rodada

com 54 pontos e precisa reagir após o empate na última rodada O Elche venceu apenas uma vez em 16 jogos como visitante na competição, com 11 derrotas no período

como visitante na competição, com 11 derrotas no período O Elche marcou em sete dos últimos oito jogos fora de casa, padrão que sustenta o palpite de ambas as equipes marcam

fora de casa, padrão que sustenta o palpite de ambas as equipes marcam Antony soma oito gols e seis assistências na La Liga 2025/26

Resumo dos palpites do Lance para Real Betis x Elche