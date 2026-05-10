Fluminense x Operário-PR – Palpites, análise e odds (12/05)
Veja os palpites e informações de Fluminense x Operário-PR pela Copa do Brasil
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O Fluminense recebe o Operário-PR no Maracanã na terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo decisivo pela quinta fase da Copa do Brasil. O empate por 0 x 0 no jogo de ida, disputado em 23 de abril no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, deixou tudo aberto para a definição da vaga nas oitavas de final.
O Tricolor das Laranjeiras vive um momento delicado, com apenas duas vitórias nos últimos dez compromissos, mas ainda chega como amplo favorito pelo fator casa e pela diferença técnica. O Fantasma faz a melhor campanha de sua história no torneio, com três jogos sem sofrer gols antes do empate em casa, embora venha de derrota dura por 3 x 0 para o CRB pela Série B.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.
O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.
O Operário-PR aparece em sexto lugar na Série B, com 12 pontos em oito rodadas, e voltou ao Paraná após sofrer derrota por 3 x 0 para o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com dois gols de Pedro Castro e um de Mikael. Foi a segunda derrota do time nas últimas três rodadas e expôs limitações ofensivas que podem voltar a aparecer no Maracanã.
A jornada do Fantasma na Copa do Brasil, no entanto, segue impressionante: três vitórias e um empate, seis gols marcados e zero sofridos. O time de Luizinho Lopes eliminou Betim, Capital-DF e Londrina sem ser vazado e tem a melhor defesa entre os 32 clubes classificados a esta fase, segundo dados da CBF.
Palpites para Fluminense x Operário-PR
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
Fluminense e Operário-PR se enfrentaram pela primeira vez na história em jogo oficial em 23 de abril, no Germano Kruger. O confronto pela quinta fase é, portanto, inédito entre as equipes, e o duelo desta terça-feira será apenas o segundo encontro entre os clubes em competições nacionais.
O jogo de ida foi um retrato fiel das limitações ofensivas das duas equipes naquela noite. O Fluminense finalizou nove vezes, mas pouco preocupou o goleiro Vagner, e a melhor chance da partida foi do dono da casa, com Boschilia obrigando Fábio a uma defesa difícil aos nove minutos do segundo tempo após tabela com Caio Dantas.
A perda de Martinelli, substituído por Otávio logo nos primeiros minutos do primeiro tempo após sentir a coxa esquerda, desorganizou o meio de campo do Tricolor. A equipe de Zubeldía reclamou do gramado de Ponta Grossa, sofreu com a queda de ritmo após a substituição forçada e teve apenas uma finalização ao gol no primeiro tempo, contra quatro tentativas do Operário, segundo dados da partida.
Notícias de Fluminense e Operário-PR
Fluminense: desfalques e dúvidas
A baixa mais sensível segue sendo Matheus Martinelli. O volante sofreu lesão grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda no jogo de ida e tem prazo de retorno entre seis e oito semanas, segundo boletim divulgado pelo clube em 27 de abril, ficando fora do confronto e dos próximos dez compromissos da equipe.
Germán Cano e Matheus Reis seguem em tratamento no departamento médico, sem previsão de retorno. Hulk, anunciado em 5 de maio como reforço para o segundo semestre, só poderá ser inscrito após a abertura da segunda janela de transferências, o que tira o atacante das contas para esta fase do torneio.
Por outro lado, Zubeldía recupera Facundo Bernal, Lucho Acosta e Jefferson Savarino para a partida de volta. O argentino tende a escalar o que tem de melhor à disposição, já que a Copa do Brasil é a oportunidade mais concreta de título do Tricolor em 2026, e John Kennedy chega motivado pela marca de 11 gols na temporada, sendo o atual artilheiro isolado da equipe e a maior referência ofensiva.
Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules e Bernal; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Operário-PR: desfalques e dúvidas
Luizinho Lopes não tem desfalques relevantes para a viagem ao Rio de Janeiro. Os cartões amarelos recebidos por Mikael Doka, Cuenú, Vinícius Diniz e Miranda na partida contra o CRB pela Série B não geram suspensão na Copa do Brasil, já que cada competição contabiliza advertências separadamente, conforme regulamento da CBF.
O atacante Pablo, que sofreu contratura na coxa antes do jogo de ida e atuou apenas no segundo tempo em Ponta Grossa, voltou a treinar normalmente e disputa vaga no ataque com Caio Dantas. A tendência é de que Luizinho Lopes repita a base que segurou o empate na ida, com poupanças pontuais por causa do desgaste da viagem ao Nordeste.
Boschilia, capitão e camisa 10, segue como referência técnica do time, e foi o autor da melhor chance criada pelo Fantasma no jogo de ida. O meia, eleito Craque do Paranaense em 2026, é a principal arma para uma eventual estratégia de contra-ataque ou bola parada no Maracanã.
Provável escalação do Operário-PR (4-3-3): Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.
Destaques individuais de Fluminense x Operário-PR
Os técnicos
Luis Zubeldía está no comando do Fluminense desde setembro de 2025 e vive sua semana mais turbulenta no Rio de Janeiro. O argentino de 45 anos, campeão da Copa Sul-Americana de 2023 com a LDU Quito, tem contrato até dezembro de 2026, mas convive com fortes rumores de demissão depois da sequência negativa, e parte da imprensa carioca informa que ele pode não comandar a equipe contra o Bolívar, na próxima rodada da Libertadores.
Do outro lado, Luizinho Lopes assumiu o Operário em janeiro de 2026 e transformou o cenário do clube. Antes da derrota para o CRB, o treinador acumulava 19 jogos de invencibilidade, conquistou o Campeonato Paranaense pelo segundo ano consecutivo e foi premiado como melhor técnico do estadual, somando agora quatro títulos estaduais em sua carreira, com passagens anteriores por Vila Nova, Paysandu, Brusque e Confiança.
Análise tática
O Fluminense deve voltar ao 4-2-3-1 que utiliza como base, com Hércules e Bernal protegendo a defesa, Lucho Acosta livre entre as linhas e os pontas Canobbio e Savarino abrindo o campo para alimentar John Kennedy. A obrigação de criar volume ofensivo dentro de casa exige que os laterais Samuel Xavier e Renê apoiem a um nível alto, o que costuma deixar espaços para transições rápidas pelo lado direito do ataque adversário.
O Operário-PR tende a se organizar em um 4-3-3 mais reativo, repetindo a postura de Ponta Grossa: bloco compacto a partir do meio-campo, marcação por referência e escape pelas pontas com Aylon e Berto. Boschilia, livre da função puramente defensiva, é o jogador que decide se o time consegue sair com qualidade do próprio campo ou se apenas afunila os espaços perto da área de Vagner.
O grande dilema tático para Luizinho Lopes é o equilíbrio entre se proteger e arriscar. Como o agregado está em 0 x 0, qualquer gol marcado pelo Fantasma no Maracanã obriga o Fluminense a fazer dois e expõe a defesa do Tricolor, que sofreu gols em sete dos últimos dez jogos.
Para o Fluminense, a leitura aponta uma posse alta, com circulação por dentro pelos pés de Acosta e arremates de média distância, já que o Operário raramente deixa espaço entre linhas. As bolas paradas, com Canobbio e Hércules como cobradores, costumam ser uma das principais armas do time carioca, e o Fantasma tem média de 4,7 cartões por jogo na Série B, sinal de que pode oferecer oportunidades em faltas frontais.
Prognóstico de placar exato para Fluminense x Operário-PR
- O Operário-PR conseguiu marcar apenas quatro gols nos últimos cinco jogos da Série B
- O Fluminense soma 13 gols nos últimos cinco jogos em todas as competições
- John Kennedy marcou em quatro dos últimos seis jogos do Tricolor
- O Operário ainda não venceu como visitante na temporada de 2026, somando empates e derrotas em quatro saídas
- O Fluminense não toma gol em casa em três dos últimos quatro jogos no Maracanã
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Operário-PR
Melhor palpite do jogo: Vitória do Fluminense – Odd 1,40 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 0,5 gols no 1º tempo – Odd 1,40 na Betsson
Palpite alternativo 2: John Kennedy marca a qualquer momento – Odd 2,40 na Superbet
Palpite alternativo 3: Fluminense vence e ambas as equipes não marcam – Odd 2,05 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Fluminense 2 x 0 Operário-PR – Odd 5,00 na Betsson
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