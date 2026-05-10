Fluminense x Operário-PR – Palpites, análise e odds (12/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Fluminense – 1.40 na Betsson Placar provável: Fluminense 2 x 0 Operário-PR – 5.00 na Betsson Resultado: Fluminense vence e ambas as equipes não marcam – 2.05 na Betano Aposta de valor: John Kennedy marca a qualquer momento – 2.40 na Superbet Aposta ousada: Mais de 0,5 gols no 1º tempo – 1.40 na Betsson Contexto: Operário não sofreu gols em três jogos do mata-mata e tem a melhor defesa entre os 32 classificados, mas o Fluminense joga no Maracanã com John Kennedy, dono de 11 gols na temporada.

O Fluminense recebe o Operário-PR no Maracanã na terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo decisivo pela quinta fase da Copa do Brasil. O empate por 0 x 0 no jogo de ida, disputado em 23 de abril no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, deixou tudo aberto para a definição da vaga nas oitavas de final.

O Tricolor das Laranjeiras vive um momento delicado, com apenas duas vitórias nos últimos dez compromissos, mas ainda chega como amplo favorito pelo fator casa e pela diferença técnica. O Fantasma faz a melhor campanha de sua história no torneio, com três jogos sem sofrer gols antes do empate em casa, embora venha de derrota dura por 3 x 0 para o CRB pela Série B.

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Análise da partida

O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.

O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.

O Operário-PR aparece em sexto lugar na Série B, com 12 pontos em oito rodadas, e voltou ao Paraná após sofrer derrota por 3 x 0 para o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com dois gols de Pedro Castro e um de Mikael. Foi a segunda derrota do time nas últimas três rodadas e expôs limitações ofensivas que podem voltar a aparecer no Maracanã.

A jornada do Fantasma na Copa do Brasil, no entanto, segue impressionante: três vitórias e um empate, seis gols marcados e zero sofridos. O time de Luizinho Lopes eliminou Betim, Capital-DF e Londrina sem ser vazado e tem a melhor defesa entre os 32 clubes classificados a esta fase, segundo dados da CBF.

Palpites para Fluminense x Operário-PR

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Confrontos diretos

Fluminense e Operário-PR se enfrentaram pela primeira vez na história em jogo oficial em 23 de abril, no Germano Kruger. O confronto pela quinta fase é, portanto, inédito entre as equipes, e o duelo desta terça-feira será apenas o segundo encontro entre os clubes em competições nacionais.

O jogo de ida foi um retrato fiel das limitações ofensivas das duas equipes naquela noite. O Fluminense finalizou nove vezes, mas pouco preocupou o goleiro Vagner, e a melhor chance da partida foi do dono da casa, com Boschilia obrigando Fábio a uma defesa difícil aos nove minutos do segundo tempo após tabela com Caio Dantas.

A perda de Martinelli, substituído por Otávio logo nos primeiros minutos do primeiro tempo após sentir a coxa esquerda, desorganizou o meio de campo do Tricolor. A equipe de Zubeldía reclamou do gramado de Ponta Grossa, sofreu com a queda de ritmo após a substituição forçada e teve apenas uma finalização ao gol no primeiro tempo, contra quatro tentativas do Operário, segundo dados da partida.

Notícias de Fluminense e Operário-PR

Fluminense: desfalques e dúvidas

A baixa mais sensível segue sendo Matheus Martinelli. O volante sofreu lesão grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda no jogo de ida e tem prazo de retorno entre seis e oito semanas, segundo boletim divulgado pelo clube em 27 de abril, ficando fora do confronto e dos próximos dez compromissos da equipe.

Germán Cano e Matheus Reis seguem em tratamento no departamento médico, sem previsão de retorno. Hulk, anunciado em 5 de maio como reforço para o segundo semestre, só poderá ser inscrito após a abertura da segunda janela de transferências, o que tira o atacante das contas para esta fase do torneio.

Por outro lado, Zubeldía recupera Facundo Bernal, Lucho Acosta e Jefferson Savarino para a partida de volta. O argentino tende a escalar o que tem de melhor à disposição, já que a Copa do Brasil é a oportunidade mais concreta de título do Tricolor em 2026, e John Kennedy chega motivado pela marca de 11 gols na temporada, sendo o atual artilheiro isolado da equipe e a maior referência ofensiva.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules e Bernal; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Operário-PR: desfalques e dúvidas

Luizinho Lopes não tem desfalques relevantes para a viagem ao Rio de Janeiro. Os cartões amarelos recebidos por Mikael Doka, Cuenú, Vinícius Diniz e Miranda na partida contra o CRB pela Série B não geram suspensão na Copa do Brasil, já que cada competição contabiliza advertências separadamente, conforme regulamento da CBF.

O atacante Pablo, que sofreu contratura na coxa antes do jogo de ida e atuou apenas no segundo tempo em Ponta Grossa, voltou a treinar normalmente e disputa vaga no ataque com Caio Dantas. A tendência é de que Luizinho Lopes repita a base que segurou o empate na ida, com poupanças pontuais por causa do desgaste da viagem ao Nordeste.

Boschilia, capitão e camisa 10, segue como referência técnica do time, e foi o autor da melhor chance criada pelo Fantasma no jogo de ida. O meia, eleito Craque do Paranaense em 2026, é a principal arma para uma eventual estratégia de contra-ataque ou bola parada no Maracanã.

Provável escalação do Operário-PR (4-3-3): Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.

Destaques individuais de Fluminense x Operário-PR

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy 11 Gols na temporada 2026 Artilheiro Maior goleador isolado do Fluminense em 2026 4 Gols nos últimos seis jogos do clube 28 Partidas disputadas em 2026 Jogador destaque · Operário-PR Gabriel Boschilia 15 Gols na temporada 2025 pelo Fantasma Craque Eleito o melhor do Paranaense 2026 3º Maior em participações em gols na Série B 2025 Ex-Monaco Passagens por São Paulo, Internacional e Coritiba

Os técnicos

Luis Zubeldía está no comando do Fluminense desde setembro de 2025 e vive sua semana mais turbulenta no Rio de Janeiro. O argentino de 45 anos, campeão da Copa Sul-Americana de 2023 com a LDU Quito, tem contrato até dezembro de 2026, mas convive com fortes rumores de demissão depois da sequência negativa, e parte da imprensa carioca informa que ele pode não comandar a equipe contra o Bolívar, na próxima rodada da Libertadores.

Do outro lado, Luizinho Lopes assumiu o Operário em janeiro de 2026 e transformou o cenário do clube. Antes da derrota para o CRB, o treinador acumulava 19 jogos de invencibilidade, conquistou o Campeonato Paranaense pelo segundo ano consecutivo e foi premiado como melhor técnico do estadual, somando agora quatro títulos estaduais em sua carreira, com passagens anteriores por Vila Nova, Paysandu, Brusque e Confiança.

Análise tática

O Fluminense deve voltar ao 4-2-3-1 que utiliza como base, com Hércules e Bernal protegendo a defesa, Lucho Acosta livre entre as linhas e os pontas Canobbio e Savarino abrindo o campo para alimentar John Kennedy. A obrigação de criar volume ofensivo dentro de casa exige que os laterais Samuel Xavier e Renê apoiem a um nível alto, o que costuma deixar espaços para transições rápidas pelo lado direito do ataque adversário.

O Operário-PR tende a se organizar em um 4-3-3 mais reativo, repetindo a postura de Ponta Grossa: bloco compacto a partir do meio-campo, marcação por referência e escape pelas pontas com Aylon e Berto. Boschilia, livre da função puramente defensiva, é o jogador que decide se o time consegue sair com qualidade do próprio campo ou se apenas afunila os espaços perto da área de Vagner.

O grande dilema tático para Luizinho Lopes é o equilíbrio entre se proteger e arriscar. Como o agregado está em 0 x 0, qualquer gol marcado pelo Fantasma no Maracanã obriga o Fluminense a fazer dois e expõe a defesa do Tricolor, que sofreu gols em sete dos últimos dez jogos.

Para o Fluminense, a leitura aponta uma posse alta, com circulação por dentro pelos pés de Acosta e arremates de média distância, já que o Operário raramente deixa espaço entre linhas. As bolas paradas, com Canobbio e Hércules como cobradores, costumam ser uma das principais armas do time carioca, e o Fantasma tem média de 4,7 cartões por jogo na Série B, sinal de que pode oferecer oportunidades em faltas frontais.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Operário-PR

🎯 Palpite do Lance! Fluminense 2 x 0 Operário-PR O Fluminense deve quebrar o bloqueio do Operário com a paciência de quem tem mais técnica e a urgência de quem precisa do título da Copa do Brasil para salvar a temporada. A diferença entre Série A e Série B costuma aparecer ao longo dos 90 minutos, sobretudo no Maracanã, onde a pressão sobre o adversário cresce a cada minuto sem gol. O Operário-PR conseguiu marcar apenas quatro gols nos últimos cinco jogos da Série B

gols nos últimos cinco jogos da Série B O Fluminense soma 13 gols nos últimos cinco jogos em todas as competições

gols nos últimos cinco jogos em todas as competições John Kennedy marcou em quatro dos últimos seis jogos do Tricolor

dos últimos seis jogos do Tricolor O Operário ainda não venceu como visitante na temporada de 2026 , somando empates e derrotas em quatro saídas

, somando empates e derrotas em quatro saídas O Fluminense não toma gol em casa em três dos últimos quatro jogos no Maracanã

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Operário-PR