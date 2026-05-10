Al-Nassr x Al-Hilal – Palpites, análise e odds (12/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1.40 na Betsson Placar provável: Al Nassr 3 x 1 Al Hilal – 14.00 na Betsson Resultado: Al Nassr vence + mais de 2,5 gols – 2.95 na Betsson Aposta de valor: Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento – 1.90 na Betano Aposta ousada: Al Nassr: Handicap -1,5 – 4.00 na Superbet Contexto: Al Nassr lidera com 82 pontos e venceu 27 dos 32 jogos na temporada; Al Hilal está invicto na liga mas soma oito empates e depende de tropeço do rival para alcançar o título; Ronaldo acaba de atingir 100 gols na Saudi Pro League

O maior clássico do futebol saudita ganha contornos de decisão de campeonato nesta terça-feira, quando o Al Nassr recebe o Al Hilal no Al-Awwal Park, em Riad, pela 32ª rodada da Saudi Pro League 2025/26. Com 82 pontos e cinco de vantagem sobre o rival, o time de Jorge Jesus pode carimbar matematicamente o título em caso de vitória diante de sua torcida.

O Al Hilal, porém, chega embalado pela conquista da Copa do Rei na sexta-feira, quando virou sobre o Al Kholood por 2 x 1 com gols de Nasser Al-Dawsari e Theo Hernández. A equipe de Simone Inzaghi tem um jogo a menos e sabe que precisa dos três pontos para manter viva a perseguição ao décimo título do Al Nassr e ao seu próprio 21º troféu nacional. Em campo, o duelo também carrega um peso histórico individual: Cristiano Ronaldo, que acaba de completar 100 gols na liga saudita, reencontra o ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, contratado pelo Al Hilal em fevereiro.

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Análise da partida

O Al Nassr construiu uma campanha dominante sob o comando de Jorge Jesus. São 27 vitórias em 32 jogos, quatro derrotas e um único empate em toda a temporada, com mais de 85 gols marcados e apenas 26 sofridos. A sequência de 16 vitórias consecutivas na liga foi interrompida na derrota surpreendente por 3 x 1 para o Al Qadsiah em 4 de maio, mas o time reagiu imediatamente com a goleada de 4 x 2 sobre o Al Shabab três dias depois.

Como mandante, o Al Nassr é praticamente imbatível nesta temporada. O time venceu as últimas dez partidas em casa na liga, marcando ao menos dois gols em oito delas. A única derrota no Al-Awwal Park aconteceu em 8 de janeiro, contra o Al Qadsiah (1 x 2), e desde então o time de Jorge Jesus não cedeu mais pontos diante de sua torcida.

O Al Hilal, por sua vez, ostenta uma marca singular: é o único time invicto na Saudi Pro League 2025/26. Em 31 jogos, são 23 vitórias e oito empates, sem nenhuma derrota. O problema é que esses oito empates custaram pontos preciosos, especialmente no período entre janeiro e março, quando a equipe viu a liderança de sete pontos se transformar em desvantagem de cinco.

O Al Hilal marcou mais de 80 gols e sofreu menos de 30 na liga, números que refletem a força ofensiva do elenco montado por Inzaghi. A chegada de Benzema em fevereiro reforçou o setor de ataque, mas não impediu os tropeços que abriram caminho para a arrancada do Al Nassr. Fora de casa, o Al Hilal venceu 12 dos 15 jogos na liga, perdendo apenas em termos de empates acumulados.

Palpites para Al-Nassr x Al-Hilal

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Confrontos diretos

O histórico geral favorece amplamente o Al Hilal. Em 65 confrontos desde 2005 (todas as competições), o Al Hilal venceu 34 vezes, contra 15 do Al Nassr e 16 empates. Na Saudi Pro League, o domínio é ainda mais evidente: 21 vitórias do Al Hilal em 41 jogos, contra 11 do Al Nassr.

O jogo do primeiro turno desta temporada, em 12 de janeiro, terminou com vitória do Al Hilal por 3 x 1 no Kingdom Arena. Ronaldo abriu o placar aos 42 minutos, mas o goleiro Nawaf Al-Aqidi foi expulso aos 60 e o time de Inzaghi aproveitou a superioridade numérica. Salem Al-Dawsari empatou de pênalti, Mohamed Kanno ampliou com um toque de craque, e Rúben Neves fechou a conta nos acréscimos, também da marca penal.

Na temporada passada, o Al Nassr venceu o confronto no segundo turno por 3 x 1 fora de casa, mostrando que tem capacidade de bater o rival em jogos decisivos. O último empate entre os dois no campeonato foi um 1 x 1 em novembro de 2024, e a média de gols nos cinco confrontos mais recentes é de 3,4 por jogo.

Notícias do Al Nassr e Al Hilal

Al Nassr: desfalques e dúvidas

Jorge Jesus tem ausências importantes para o clássico. Kingsley Coman, o ponta francês contratado junto ao Bayern de Munique, está fora por lesão. Angelo, o jovem brasileiro ex-Chelsea que soma oito gols e 12 assistências na temporada, sofreu nova dor muscular na coxa durante os treinos e é dúvida para o jogo.

Mubarak Al Buainain, Raghed Najjar e Sami Al-Najei também estão no departamento médico. Por outro lado, Mohamed Simakan, o zagueiro francês que forma dupla com Iñigo Martínez, está disponível. Marcelo Brozovic, peça central no meio-campo, deve ser titular ao lado de Abdullah Al-Khaibari.

O trio ofensivo titular deve ser João Félix, que vem de hat-trick contra o Al Shabab (17 gols na liga), Ronaldo na referência e Sadio Mané aberto pela esquerda. A boa notícia para Jesus é que a espinha dorsal do time está preservada e descansada.

Provável escalação do Al Nassr (4-2-3-1): Bento; Al-Ghannam, Simakan, Iñigo Martínez e Boushal; Brozovic e Al-Khaibari; João Félix, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Hilal: desfalques e dúvidas

Simone Inzaghi enfrentou uma crise de lesões ao longo da temporada, com mais de nove jogadores afastados em diferentes momentos. Kalidou Koulibaly, o zagueiro senegalês, sofreu uma lesão no joelho que Inzaghi classificou como «muito estranha» em abril, e sua presença é incerta. Simon Bouabri e Yusuf Akçıkçık seguem no departamento médico.

A principal preocupação vem da final da Copa do Rei: Benzema foi substituído aos 75 minutos junto com Salem Al-Dawsari, sugerindo possível gestão de carga ou desconforto físico. Theo Hernández, autor do gol da vitória, jogou os 90 minutos na sexta-feira e terá apenas três dias de recuperação. O desgaste da final pode pesar em um elenco que já acusou sobrecarga ao longo da temporada.

Inzaghi deve manter o esquema 3-1-4-2 que utilizou na Copa do Rei, com Rúben Neves e Hassan Al-Tambakti se alternando como líbero. Malcom, que foi decisivo na construção dos gols da final, é peça garantida no ataque ao lado de Benzema.

Provável escalação do Al Hilal (3-1-4-2): Bounou; Al-Tambakti, Koulibaly (Al-Harbi), Theo Hernández; Rúben Neves; Mutaib Al-Harbi, Kanno, Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari; Malcom, Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

Destaques individuais de Al Nassr x Al Hilal

Jogador destaque · Al Nassr Cristiano Ronaldo 26 Gols na Saudi Pro League 2025/26 100 Gols na carreira na liga saudita 0,96 Gols por 90 minutos na temporada 17/17 Marcou contra todos os adversários da liga Jogador destaque · Al Hilal Karim Benzema 3 Títulos sauditas na carreira Decisivo Assistência no gol do título da Copa do Rei Fev/2026 Chegou do Al Ittihad como reforço de peso Invicto Não perdeu nenhum jogo na liga pelo Al Hilal

Os técnicos

Jorge Jesus tem uma relação particular com este confronto. O treinador português comandou o próprio Al Hilal em 2024, conquistando o título da liga e a Copa do Rei naquela temporada antes de ser demitido.

Agora do outro lado, Jesus transformou o Al Nassr em uma máquina ofensiva, com média de 2,63 gols por jogo na liga. Seu estilo de jogo direto, baseado em transições rápidas e pressão alta, encaixou perfeitamente com o elenco à disposição.

Simone Inzaghi chegou ao Al Hilal em junho de 2025 após deixar a Inter de Milão. O italiano manteve o time invicto na liga, marca impressionante em qualquer campeonato do mundo, mas a quantidade de empates (oito) e uma crise de lesões constante geraram críticas da torcida e da imprensa. A conquista da Copa do Rei na sexta-feira aliviou a pressão, mas o técnico sabe que o título da liga é o objetivo principal e depende de uma vitória no Al-Awwal Park.

Análise tática

Jorge Jesus deve escalar o Al Nassr em 4-2-3-1, com Brozovic e Al-Khaibari protegendo a dupla de zaga Simakan-Iñigo Martínez. João Félix terá liberdade para flutuar entre as linhas, e o jogo ofensivo passará pelas combinações entre Mané pela esquerda e Ronaldo na área. O Al Nassr precisa vencer, mas não precisa se arriscar de forma irresponsável: um empate já mantém a vantagem de cinco pontos.

O Al Hilal, por outro lado, precisa dos três pontos e provavelmente virá com o 3-1-4-2 que Inzaghi adotou na Copa do Rei. Nesse sistema, Rúben Neves e Al-Tambakti se alternam como líbero atrás da linha de três, enquanto Milinkovic-Savic e Kanno dominam o meio-campo central. O ponto fraco ficou exposto na final: bolas longas nas costas da defesa de três pegaram o Al Hilal desprevenido nos primeiros minutos contra o Al Kholood.

A principal ameaça tática do Al Hilal são as investidas de Theo Hernández pelo corredor esquerdo e a inteligência posicional de Malcom cortando para dentro pela direita. Benzema opera como referência, mas também recua para criar jogadas, como fez na assistência para o gol de Hernández na final. Para o Al Nassr, a chave será explorar o espaço nas costas de Theo Hernández quando ele avançar, usando João Félix ou Otávio em contra-ataques rápidos pelo lado direito.

Prognóstico de placar exato para Al Nassr x Al Hilal

🎯 Palpite do Lance! Al Nassr 3 x 1 Al Hilal O Al Nassr deve prevalecer no Al-Awwal Park impulsionado pela força como mandante e pela necessidade do Al Hilal de atacar, o que abrirá espaços para contra-ataques letais. O desgaste da final da Copa do Rei, disputada apenas quatro dias antes, pode cobrar seu preço nos minutos finais. O Al Nassr venceu as últimas dez partidas como mandante na Saudi Pro League

partidas como mandante na Saudi Pro League Os cinco últimos confrontos diretos tiveram média de 3,4 gols por jogo

gols por jogo O Al Hilal jogou a final da Copa do Rei na sexta-feira e terá apenas três dias de recuperação

dias de recuperação Ronaldo marcou 14 gols em casa na liga e tem média de 0.96 gol por 90 minutos na temporada

Resumo dos palpites do Lance! para Al Nassr x Al Hilal