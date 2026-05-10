Al-Nassr x Al-Hilal – Palpites, análise e odds (12/05)
Veja os palpites e informações de Al-Nassr x Al-Hilal pelo Campeonato Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
O maior clássico do futebol saudita ganha contornos de decisão de campeonato nesta terça-feira, quando o Al Nassr recebe o Al Hilal no Al-Awwal Park, em Riad, pela 32ª rodada da Saudi Pro League 2025/26. Com 82 pontos e cinco de vantagem sobre o rival, o time de Jorge Jesus pode carimbar matematicamente o título em caso de vitória diante de sua torcida.
O Al Hilal, porém, chega embalado pela conquista da Copa do Rei na sexta-feira, quando virou sobre o Al Kholood por 2 x 1 com gols de Nasser Al-Dawsari e Theo Hernández. A equipe de Simone Inzaghi tem um jogo a menos e sabe que precisa dos três pontos para manter viva a perseguição ao décimo título do Al Nassr e ao seu próprio 21º troféu nacional. Em campo, o duelo também carrega um peso histórico individual: Cristiano Ronaldo, que acaba de completar 100 gols na liga saudita, reencontra o ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, contratado pelo Al Hilal em fevereiro.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Al Nassr construiu uma campanha dominante sob o comando de Jorge Jesus. São 27 vitórias em 32 jogos, quatro derrotas e um único empate em toda a temporada, com mais de 85 gols marcados e apenas 26 sofridos. A sequência de 16 vitórias consecutivas na liga foi interrompida na derrota surpreendente por 3 x 1 para o Al Qadsiah em 4 de maio, mas o time reagiu imediatamente com a goleada de 4 x 2 sobre o Al Shabab três dias depois.
Como mandante, o Al Nassr é praticamente imbatível nesta temporada. O time venceu as últimas dez partidas em casa na liga, marcando ao menos dois gols em oito delas. A única derrota no Al-Awwal Park aconteceu em 8 de janeiro, contra o Al Qadsiah (1 x 2), e desde então o time de Jorge Jesus não cedeu mais pontos diante de sua torcida.
O Al Hilal, por sua vez, ostenta uma marca singular: é o único time invicto na Saudi Pro League 2025/26. Em 31 jogos, são 23 vitórias e oito empates, sem nenhuma derrota. O problema é que esses oito empates custaram pontos preciosos, especialmente no período entre janeiro e março, quando a equipe viu a liderança de sete pontos se transformar em desvantagem de cinco.
O Al Hilal marcou mais de 80 gols e sofreu menos de 30 na liga, números que refletem a força ofensiva do elenco montado por Inzaghi. A chegada de Benzema em fevereiro reforçou o setor de ataque, mas não impediu os tropeços que abriram caminho para a arrancada do Al Nassr. Fora de casa, o Al Hilal venceu 12 dos 15 jogos na liga, perdendo apenas em termos de empates acumulados.
Palpites para Al-Nassr x Al-Hilal
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico geral favorece amplamente o Al Hilal. Em 65 confrontos desde 2005 (todas as competições), o Al Hilal venceu 34 vezes, contra 15 do Al Nassr e 16 empates. Na Saudi Pro League, o domínio é ainda mais evidente: 21 vitórias do Al Hilal em 41 jogos, contra 11 do Al Nassr.
O jogo do primeiro turno desta temporada, em 12 de janeiro, terminou com vitória do Al Hilal por 3 x 1 no Kingdom Arena. Ronaldo abriu o placar aos 42 minutos, mas o goleiro Nawaf Al-Aqidi foi expulso aos 60 e o time de Inzaghi aproveitou a superioridade numérica. Salem Al-Dawsari empatou de pênalti, Mohamed Kanno ampliou com um toque de craque, e Rúben Neves fechou a conta nos acréscimos, também da marca penal.
Na temporada passada, o Al Nassr venceu o confronto no segundo turno por 3 x 1 fora de casa, mostrando que tem capacidade de bater o rival em jogos decisivos. O último empate entre os dois no campeonato foi um 1 x 1 em novembro de 2024, e a média de gols nos cinco confrontos mais recentes é de 3,4 por jogo.
Notícias do Al Nassr e Al Hilal
Al Nassr: desfalques e dúvidas
Jorge Jesus tem ausências importantes para o clássico. Kingsley Coman, o ponta francês contratado junto ao Bayern de Munique, está fora por lesão. Angelo, o jovem brasileiro ex-Chelsea que soma oito gols e 12 assistências na temporada, sofreu nova dor muscular na coxa durante os treinos e é dúvida para o jogo.
Mubarak Al Buainain, Raghed Najjar e Sami Al-Najei também estão no departamento médico. Por outro lado, Mohamed Simakan, o zagueiro francês que forma dupla com Iñigo Martínez, está disponível. Marcelo Brozovic, peça central no meio-campo, deve ser titular ao lado de Abdullah Al-Khaibari.
O trio ofensivo titular deve ser João Félix, que vem de hat-trick contra o Al Shabab (17 gols na liga), Ronaldo na referência e Sadio Mané aberto pela esquerda. A boa notícia para Jesus é que a espinha dorsal do time está preservada e descansada.
Provável escalação do Al Nassr (4-2-3-1): Bento; Al-Ghannam, Simakan, Iñigo Martínez e Boushal; Brozovic e Al-Khaibari; João Félix, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
Al Hilal: desfalques e dúvidas
Simone Inzaghi enfrentou uma crise de lesões ao longo da temporada, com mais de nove jogadores afastados em diferentes momentos. Kalidou Koulibaly, o zagueiro senegalês, sofreu uma lesão no joelho que Inzaghi classificou como «muito estranha» em abril, e sua presença é incerta. Simon Bouabri e Yusuf Akçıkçık seguem no departamento médico.
A principal preocupação vem da final da Copa do Rei: Benzema foi substituído aos 75 minutos junto com Salem Al-Dawsari, sugerindo possível gestão de carga ou desconforto físico. Theo Hernández, autor do gol da vitória, jogou os 90 minutos na sexta-feira e terá apenas três dias de recuperação. O desgaste da final pode pesar em um elenco que já acusou sobrecarga ao longo da temporada.
Inzaghi deve manter o esquema 3-1-4-2 que utilizou na Copa do Rei, com Rúben Neves e Hassan Al-Tambakti se alternando como líbero. Malcom, que foi decisivo na construção dos gols da final, é peça garantida no ataque ao lado de Benzema.
Provável escalação do Al Hilal (3-1-4-2): Bounou; Al-Tambakti, Koulibaly (Al-Harbi), Theo Hernández; Rúben Neves; Mutaib Al-Harbi, Kanno, Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari; Malcom, Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.
Destaques individuais de Al Nassr x Al Hilal
Os técnicos
Jorge Jesus tem uma relação particular com este confronto. O treinador português comandou o próprio Al Hilal em 2024, conquistando o título da liga e a Copa do Rei naquela temporada antes de ser demitido.
Agora do outro lado, Jesus transformou o Al Nassr em uma máquina ofensiva, com média de 2,63 gols por jogo na liga. Seu estilo de jogo direto, baseado em transições rápidas e pressão alta, encaixou perfeitamente com o elenco à disposição.
Simone Inzaghi chegou ao Al Hilal em junho de 2025 após deixar a Inter de Milão. O italiano manteve o time invicto na liga, marca impressionante em qualquer campeonato do mundo, mas a quantidade de empates (oito) e uma crise de lesões constante geraram críticas da torcida e da imprensa. A conquista da Copa do Rei na sexta-feira aliviou a pressão, mas o técnico sabe que o título da liga é o objetivo principal e depende de uma vitória no Al-Awwal Park.
Análise tática
Jorge Jesus deve escalar o Al Nassr em 4-2-3-1, com Brozovic e Al-Khaibari protegendo a dupla de zaga Simakan-Iñigo Martínez. João Félix terá liberdade para flutuar entre as linhas, e o jogo ofensivo passará pelas combinações entre Mané pela esquerda e Ronaldo na área. O Al Nassr precisa vencer, mas não precisa se arriscar de forma irresponsável: um empate já mantém a vantagem de cinco pontos.
O Al Hilal, por outro lado, precisa dos três pontos e provavelmente virá com o 3-1-4-2 que Inzaghi adotou na Copa do Rei. Nesse sistema, Rúben Neves e Al-Tambakti se alternam como líbero atrás da linha de três, enquanto Milinkovic-Savic e Kanno dominam o meio-campo central. O ponto fraco ficou exposto na final: bolas longas nas costas da defesa de três pegaram o Al Hilal desprevenido nos primeiros minutos contra o Al Kholood.
A principal ameaça tática do Al Hilal são as investidas de Theo Hernández pelo corredor esquerdo e a inteligência posicional de Malcom cortando para dentro pela direita. Benzema opera como referência, mas também recua para criar jogadas, como fez na assistência para o gol de Hernández na final. Para o Al Nassr, a chave será explorar o espaço nas costas de Theo Hernández quando ele avançar, usando João Félix ou Otávio em contra-ataques rápidos pelo lado direito.
Prognóstico de placar exato para Al Nassr x Al Hilal
- O Al Nassr venceu as últimas dez partidas como mandante na Saudi Pro League
- Os cinco últimos confrontos diretos tiveram média de 3,4 gols por jogo
- O Al Hilal jogou a final da Copa do Rei na sexta-feira e terá apenas três dias de recuperação
- Ronaldo marcou 14 gols em casa na liga e tem média de 0.96 gol por 90 minutos na temporada
Resumo dos palpites do Lance! para Al Nassr x Al Hilal
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,40 na Betsson
Palpite alternativo: Al Nassr vence + mais de 2,5 gols – Odd 2,95 na Betsson
Palpite alternativo 2: Al Nassr: Handicap -1,5 – Odd 4,00 na Superbet
Palpite alternativo 3: Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento – Odd 1,90 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Al Nassr 3 x 1 Al Hilal – Odd 14,00 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias