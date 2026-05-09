PSG x Brest – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do PSG + mais de 2,5 gols – 1,50 na Betsson Placar provável: PSG 3 x 0 Brest – 8,00 na Betsson Resultado: PSG não sofre gol – 2,15 na Betsson Aposta de valor: Mais de 3,5 gols no total – 1,84 na Betano Aposta ousada: Désiré Doué marca a qualquer momento – 2,00 na Superbet Contexto: PSG venceu os seis últimos duelos contra o Brest na Ligue 1 e chega com 70 pontos, podendo praticamente assegurar o título; Brest não vence há seis rodadas e marcou apenas dois gols nos últimos quatro jogos fora de casa

O PSG recebe o Brest neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 33ª rodada da Ligue 1. Os parisienses entram em campo ainda sob o efeito da classificação para a final da Champions League, garantida na quarta-feira com o empate em 1 x 1 na Allianz Arena e a vitória por 6 x 5 no agregado contra o Bayern de Munique. Agora, o foco é o título francês.

A tarefa tem urgência: o Lens venceu o Nantes por 1 x 0 na sexta-feira e reduziu a diferença para três pontos. Uma vitória do PSG nesta noite abre seis pontos de vantagem sobre o Lens com dois jogos restantes para cada equipe — o suficiente para praticamente assegurar o quinto título consecutivo da Ligue 1. O Brest, por sua vez, chega ao Parc des Princes sem nenhuma ambição: 12º colocado com 38 pontos, vindo de zero vitórias nos últimos seis jogos do campeonato.

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Análise da partida

O PSG fecha a temporada em modo de exibição. Líder com 70 pontos e saldo de 43 gols, Luis Enrique promoverá rotações consideráveis de olho na final de 30 de maio em Budapeste contra o Arsenal. A profundidade do elenco parisiense justifica essa gestão: 20 jogadores diferentes marcaram gols na temporada, e alternativas como Désiré Doué, Ibrahim Mbaye e Dro Fernández têm qualidade para manter o nível exigido.

O Brest chega ao Parc des Princes sem vencer há seis rodadas da Ligue 1 — três empates e três derrotas, incluindo a goleada de 4 x 0 sofrida diante do Paris FC em 3 de maio no Stade Jean-Bouin. O clube brestois marcou apenas dois gols em seus últimos quatro jogos como visitante, número que ilustra o colapso ofensivo nas semanas finais da temporada.

Palpites para PSG x Brest

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico na Ligue 1 entre as equipes é devastador para o Brest: o PSG venceu 21 dos 23 confrontos, empatou dois e não perdeu nenhum. O Brest nunca derrotou o PSG no campeonato francês. A média de gols nessas 23 partidas ultrapassa 3,5 por jogo.

Os parisienses acumulam seis vitórias consecutivas contra o Brest na L1 — o maior recorde do clube contra um mesmo adversário no campeonato. No jogo de ida desta temporada, em 25 de outubro de 2025 no Stade Francis-Le-Blé, o PSG venceu por 3 x 0 com dois gols de Hakimi e um de Doué. Na temporada anterior, os dois clubes se cruzaram nos playoffs da Champions: o PSG aplicou 3 x 0 em Paris e 7 x 0 em Brest, eliminando os bretões com um agregado de 10 x 0.

Notícias do PSG e do Brest

PSG: desfalques e dúvidas

Achraf Hakimi (coxa) e Lucas Chevalier (coxa) estão confirmados fora. Quentin Ndjantou (isquiotibial) também não estará disponível. Rotações amplas são esperadas: Marin deve aparecer nos gols — Safonov relatou dores na panturrilha após o jogo em Munique e é incerto — enquanto Lucas Beraldo e Ilya Zabarnyi disputam vaga ao lado de Willian Pacho na zaga.

No ataque, Désiré Doué é o favorito para liderar a linha ofensiva — ele marcou nas duas últimas rodadas da Ligue 1. Dembélé, com dez gols e seis assistências no campeonato, e Kvaratskhelia, com sete e quatro, podem ser poupados ou entrar no segundo tempo. Bradley Barcola segue como opção de confiança no corredor esquerdo.

Provável escalação do PSG (4-3-3): Marin; Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Willian Pacho e Lucas Hernández; Kangin Lee, Fabián Ruiz e Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Désiré Doué e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Brest: desfalques e dúvidas

Bradley Locko (isquiotibial) encerrou a temporada. Soumaïla Coulibaly (lesionado) também está fora. Kenny Lala cumpre suspensão. Daouda Guindo retorna ao grupo após suspensão e deve ocupar a lateral esquerda, com Raphaël Le Guen entrando na zaga ao lado de Brendan Chardonnet. Romain Del Castillo, que flertava com o risco de suspensão por acúmulo de cartões, está disponível.

A peça de interesse narrativo é Junior Dina Ebimbe: formado no PSG, o meia tem cinco gols na Ligue 1 nesta temporada e marcou três vezes nos últimos cinco jogos. Enfrenta seu ex-clube no Parc des Princes, onde foi revelado. Ludovic Ajorque, com sete gols e nove assistências no campeonato, lidera o ataque.

Provável escalação do Brest (4-1-4-1): Grégoire Coudert; Luc Zogbé, Brendan Chardonnet, Raphaël Le Guen (dúvida) e Daouda Guindo; Joris Chotard; Romain Del Castillo, Hugo Magnetti, Lucas Tousart e Junior Dina Ebimbe; Ludovic Ajorque. Técnico: Éric Roy.

Destaques individuais de PSG x Brest

Jogador destaque · PSG Ousmane Dembélé 10 Gols na Ligue 1 2025/26 6 Assistências na Ligue 1 2025/26 7,50 Nota média FotMob na temporada Artilheiro do PSG na Ligue 1 2025/26 Jogador destaque · Brest Romain Del Castillo 8 Gols na Ligue 1 2025/26 3 Assistências na Ligue 1 2025/26 7,23 Nota média FotMob na temporada Único Criador regular do elenco brestois

Os técnicos

Luis Enrique vive possivelmente a temporada mais completa de sua carreira. Finalista da Champions pela segunda vez consecutiva com o PSG, o espanhol construiu uma equipe ofensiva, profunda e coesa — com 20 jogadores diferentes marcando gols e jovens como Doué e Zaïre-Emery assumindo responsabilidades sem perda de nível. Sua gestão de elenco, equilibrando os esforços europeus com o campeonato, é a marca desta temporada parisiense.

Éric Roy, 58 anos, transformou o Brest em protagonista do futebol francês nos últimos anos. A campanha histórica da Champions de 2024/25 — com a eliminação do PSG nos grupos e a chegada às oitavas — foi o ápice do projeto. Esta temporada revelou os limites estruturais do clube: elenco curto, lesões em posições estratégicas e uma queda de rendimento que Roy não teve recursos para reverter.

Análise tática

O PSG deve operar em 4-3-3 com rotações, mas sem perder a lógica ofensiva instalada por Luis Enrique. Barcola, pelo corredor esquerdo, vai pressionar o jovem Luc Zogbé em velocidade. Doué terá liberdade para combinar nos espaços entre as linhas do bloco brestois. O flanco direito do Brest — onde Daouda Guindo substitui o suspenso Lala — é a zona mais vulnerável para a equipe de Roy.

O Brest tentará se organizar em 4-1-4-1 compacto, com Joris Chotard como pivot à frente da zaga. Del Castillo pelo corredor direito e Dina Ebimbe pelo esquerdo são os pontos de saída nos contra-ataques. Dina Ebimbe pode criar um momento de perigo — três gols nos últimos cinco jogos e a motivação extra de enfrentar o clube que o formou são fatores reais. Mas dois gols em quatro jogos fora de casa mostram que o Brest não tem recursos para ameaçar uma defesa da qualidade do PSG de maneira consistente.

O PSG vence com probabilidade de 83%, segundo os modelos das principais casas de apostas. O contexto é unilateral: histórico H2H esmagador, desnível de forma e ausência de motivação brestois apontam para um resultado parisiense antes mesmo do apito inicial.

Prognóstico de placar exato para PSG x Brest

🎯 Palpite do Lance! PSG 3 x 0 Brest O PSG vence com conforto no Parc des Princes, mesmo com rotações. O Brest marcou apenas dois gols em seus últimos quatro jogos como visitante e não tem recursos para ameaçar a defesa parisiense de maneira consistente. O histórico H2H sela o prognóstico. O PSG não perdeu nenhum dos 23 jogos contra o Brest na Ligue 1 ( 21V, 2E )

jogos contra o Brest na Ligue 1 ( ) Brest marcou apenas dois gols em seus últimos quatro jogos fora de casa

gols em seus últimos jogos fora de casa O jogo de ida, em 25 de outubro de 2025, terminou em 3 x 0 para o PSG, com dois gols de Hakimi e um de Doué

para o PSG, com dois gols de Hakimi e um de Doué Os parisienses somam seis vitórias consecutivas contra o Brest — recorde do clube na Ligue 1 contra qualquer adversário Resumo dos palpites do Lance para PSG x Brest Melhor palpite do jogo: Vitória do PSG + mais de 2,5 gols – Odd 1,50 na Betsson Palpite alternativo: PSG não sofre gol – Odd 2,15 na Betsson Palpite alternativo 2: Désiré Doué marca a qualquer momento – Odd 2,00 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 3,5 gols no total – Odd 1,84 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: PSG 3 x 0 Brest – Odd 8,00 na Betsson