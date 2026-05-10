Cruzeiro x Goiás – Palpites, análise e odds (12/05)
Veja os palpites e informações de Cruzeiro x Goiás pela Copa do Brasil
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O Cruzeiro recebe o Goiás na terça-feira, 12 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil 2026, com o agregado empatado em 2 x 2 após o duelo de ida no Serra Dourada. Na ocasião, a Raposa virou o placar com gols de Keny Arroyo e Jonathan Jesus, mas Esli García arrancou o empate nos acréscimos com um golaço de fora da área, anulando a vantagem que o time de Artur Jorge construía.
A classificação se resolve nos 90 minutos regulamentares: quem vencer avança para as oitavas de final, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O hexacampeão da competição entra em campo como favorito, embalado por três vitórias nos últimos cinco jogos, diante de um público esperado de 35 mil torcedores.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Cruzeiro vive o melhor momento da temporada sob o comando de Artur Jorge, que assumiu o clube no início do ano e acumula 67% de aproveitamento. Na última rodada do Brasileirão, a Raposa venceu o Bahia de virada por 2 x 1 na Arena Fonte Nova, com gols de Kauã Moraes e Kaique Kenji, resultado que elevou o time para a décima posição da Série A, com 19 pontos em 15 jogos.
A fase recente reforça o retrospecto. Nos últimos cinco compromissos, o Cruzeiro bateu Remo (1 x 0), Boca Juniors (1 x 0 pela Libertadores) e Bahia (2 x 1 fora de casa), perdeu apenas o clássico contra o Atlético-MG (1 x 3) e empatou sem gols com a Universidad Católica no Chile. São três vitórias, um empate e uma derrota, com cinco gols marcados e quatro sofridos.
O Goiás, por sua vez, atravessou um período turbulento na Série B nas últimas semanas. Após uma invencibilidade de 20 jogos que durou do início da temporada até meados de abril, o Esmeraldino sofreu derrotas consecutivas para Juventude (2 x 0), Cuiabá (2 x 0 em casa), São Bernardo e Fortaleza (4 x 1). A equipe de Daniel Paulista caiu para a zona de rebaixamento antes de reagir com a vitória no Derby do Cerrado contra o Vila Nova por 1 x 0 na Serrinha, gol de Anselmo Ramon aos 34 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Ramon Menezes.
O desnível entre as duas divisões é concreto. O Cruzeiro investiu pesado no elenco com Gerson, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Sinisterra, peças que disputam a Série A e a Libertadores. O Goiás tenta embalar na Série B para se afastar da zona de rebaixamento, onde esteve até o último fim de semana. Nas oitavas de final, a premiação da CBF aumenta consideravelmente, valor que pode ser decisivo no planejamento de ambos os clubes.
Palpites para Cruzeiro x Goiás
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
Cruzeiro e Goiás somam agora 60 confrontos na história, com ampla vantagem mineira: 32 vitórias da Raposa, 12 empates e 16 triunfos do Esmeraldino. Na Copa do Brasil, os dois clubes não se enfrentavam desde 2003, quando o Cruzeiro eliminou o adversário goiano e conquistou o título naquela edição.
O duelo mais recente antes desta série havia sido em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada da Série A. A Raposa venceu por 1 x 0 no Serra Dourada, com gol de Robert nos acréscimos, resultado que praticamente selou o rebaixamento do Goiás naquela temporada. Nos últimos cinco confrontos antes do jogo de ida, o equilíbrio era maior: duas vitórias do Goiás, uma do Cruzeiro e dois empates.
O jogo de ida, em 22 de abril, seguiu roteiro movimentado. Nicolas abriu o placar para o Goiás aos dez minutos, aproveitando rebote de Otávio após chute de Jean Carlos. Arroyo empatou aos 17 com finalização de fora da área após erro de saída do Esmeraldino. A virada veio aos 30 do segundo tempo, com Jonathan Jesus tabelando com Bruno Rodrigues e batendo na saída de Tadeu. Quando o resultado parecia definido, Esli García acertou chute colocado aos 50 minutos e garantiu o 2 x 2.
Notícias do Cruzeiro e Goiás
Cruzeiro: desfalques e dúvidas
Artur Jorge tem dois desfalques de longa duração: o goleiro Cássio e o atacante Marquinhos, ambos se recuperando de cirurgias no joelho. Matheus Henrique, que sofreu uma pancada durante o jogo contra o Bahia e foi levado ao hospital para exames, é dúvida para a partida de terça-feira.
A boa notícia é que Kaiki e Keny Arroyo, suspensos na última rodada do Brasileirão, estão disponíveis para a Copa do Brasil, já que as punições são específicas de cada competição. Sinisterra, que fez sua primeira partida como titular em 2026 contra o Bahia, ganha ritmo e pode aparecer no banco.
Christian, artilheiro da Raposa no Brasileirão com cinco gols, e Matheus Pereira, maior nota média do elenco (7,48 no FotMob), formam a espinha criativa do time. Kaio Jorge, autor de nove gols na temporada em todas as competições, completa o setor ofensivo.
Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Goiás: desfalques e dúvidas
Daniel Paulista tem a preocupação com Ramon Menezes, expulso no clássico contra o Vila Nova pela Série B, mas a suspensão é restrita ao Campeonato Brasileiro e não se aplica à Copa do Brasil. Diego Caito, que ficou fora por semanas após cirurgia no apêndice, retornou ao time e participou do gol da vitória no derby com uma assistência para Anselmo Ramon.
Anselmo Ramon segue como referência ofensiva do Goiás em 2026, com 12 gols e cinco assistências na temporada. O centroavante de 33 anos é o principal trunfo do time goiano em bolas aéreas e jogadas de pivô. Jean Carlos e Lucas Lima completam a criação pelo lado esmeraldino.
Provável escalação do Goiás (4-2-3-1): Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado e Gegê; Lourenço, Lucas Lima e Jean Carlos; Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.
Destaques individuais de Cruzeiro x Goiás
Os técnicos
Artur Jorge chegou ao Cruzeiro no início de 2026 após a demissão de Tite, que não resistiu a uma sequência de seis jogos sem vitória no Brasileirão. O português reorganizou o elenco rapidamente: sob seu comando, a Raposa soma 67% de aproveitamento e quatro vitórias em seis partidas, desempenho que convenceu a diretoria a estender seu contrato até 2030. A grande marca de Artur Jorge tem sido a solidez defensiva e a capacidade de adaptar o time conforme o adversário, alternando entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3.
Daniel Paulista comanda o Goiás desde o início da temporada e construiu a melhor campanha do Campeonato Goiano na história recente do clube, conquistando o título estadual de forma invicta. A série de 20 jogos sem perder colocou o técnico em evidência, mas as derrotas recentes na Série B expuseram limitações do elenco diante de adversários de maior porte. Pragmático, Daniel Paulista costuma priorizar a organização defensiva fora de casa e apostar em contra-ataques rápidos, perfil que deve se repetir no Mineirão.
Análise tática
O Cruzeiro deve se organizar em 4-2-3-1 com Matheus Pereira centralizado, Arroyo aberto pela direita e Christian pela esquerda, com liberdade para buscar o jogo por dentro. Lucas Romero e Gerson formam a dupla de volantes que equilibra a equipe entre a proteção à zaga e a saída de bola limpa. Kaio Jorge será o pivô avançado, buscando movimentos diagonais para abrir espaço aos meias.
O Goiás tende a se posicionar em bloco médio-baixo, explorando a compactação entre linhas para dificultar a infiltração dos meias cruzeirenses. Filipe Machado e Gegê devem formar uma dupla de contenção com a responsabilidade de marcar Matheus Pereira na zona de criação. Nas transições, Jean Carlos e Lucas Lima são os responsáveis por alimentar Anselmo Ramon com bolas longas, aproveitando a estatura e o jogo aéreo do centroavante.
A principal fragilidade do Goiás está nas laterais. Nicolas, lateral-esquerdo que marcou o primeiro gol na ida, é atacante de origem e deixa espaços quando avança. Arroyo, pelo lado direito do Cruzeiro, pode explorar esse desequilíbrio posicional. Pelo outro flanco, Rodrigo Soares tende a ser exposto por Christian, que vem alternando posições com liberdade tática.
O fator Mineirão é significativo. Em 60 confrontos históricos, o Cruzeiro venceu 32 vezes e o peso do estádio lotado amplia essa tendência. A pressão de 35 mil torcedores empurra o time nos momentos de maior necessidade. O Goiás precisará de uma atuação defensiva quase perfeita para levar a decisão aos pênaltis, cenário que parece improvável diante da fase ofensiva da Raposa.
Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Goiás
- O Cruzeiro venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições
- O Goiás sofreu 11 gols nos últimos cinco jogos da Série B antes do derby
- Em 60 confrontos, o Cruzeiro venceu 32 vezes contra 16 do Goiás, ampla vantagem reforçada pelo fator casa
- Matheus Pereira registra nota média de 7.48 no FotMob, liderando o elenco em criação
Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Goiás
Melhor palpite do jogo: Cruzeiro vence – Odd 1,45 na Betsson
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,76 na Betsson
Palpite alternativo 2: Cruzeiro vence e não sofre gol – Odd 2,15 na Superbet
Palpite alternativo 3: Christian marca a qualquer momento – Odd 3,00 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Cruzeiro 2 x 0 Goiás – Odd 5,50 na Betsson
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