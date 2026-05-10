Cruzeiro x Goiás – Palpites, análise e odds (12/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Cruzeiro vence – 1.45 na Betsson Placar provável: Cruzeiro 2 x 0 Goiás – 5.50 na Betsson Resultado: Cruzeiro vence sem sofrer gol – 2.15 na Superbet Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1.76 na Betsson Aposta ousada: Christian marca a qualquer momento – 3.00 na Betano Contexto: Cruzeiro venceu 3 dos últimos 5 jogos e conta com público esperado de 35 mil no Mineirão; Goiás quebrou jejum de 5 jogos sem vitória no derby contra o Vila Nova, mas sofreu 4 x 1 do Fortaleza na rodada anterior da Série B

O Cruzeiro recebe o Goiás na terça-feira, 12 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil 2026, com o agregado empatado em 2 x 2 após o duelo de ida no Serra Dourada. Na ocasião, a Raposa virou o placar com gols de Keny Arroyo e Jonathan Jesus, mas Esli García arrancou o empate nos acréscimos com um golaço de fora da área, anulando a vantagem que o time de Artur Jorge construía.

A classificação se resolve nos 90 minutos regulamentares: quem vencer avança para as oitavas de final, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O hexacampeão da competição entra em campo como favorito, embalado por três vitórias nos últimos cinco jogos, diante de um público esperado de 35 mil torcedores.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Cruzeiro vive o melhor momento da temporada sob o comando de Artur Jorge, que assumiu o clube no início do ano e acumula 67% de aproveitamento. Na última rodada do Brasileirão, a Raposa venceu o Bahia de virada por 2 x 1 na Arena Fonte Nova, com gols de Kauã Moraes e Kaique Kenji, resultado que elevou o time para a décima posição da Série A, com 19 pontos em 15 jogos.

A fase recente reforça o retrospecto. Nos últimos cinco compromissos, o Cruzeiro bateu Remo (1 x 0), Boca Juniors (1 x 0 pela Libertadores) e Bahia (2 x 1 fora de casa), perdeu apenas o clássico contra o Atlético-MG (1 x 3) e empatou sem gols com a Universidad Católica no Chile. São três vitórias, um empate e uma derrota, com cinco gols marcados e quatro sofridos.

O Goiás, por sua vez, atravessou um período turbulento na Série B nas últimas semanas. Após uma invencibilidade de 20 jogos que durou do início da temporada até meados de abril, o Esmeraldino sofreu derrotas consecutivas para Juventude (2 x 0), Cuiabá (2 x 0 em casa), São Bernardo e Fortaleza (4 x 1). A equipe de Daniel Paulista caiu para a zona de rebaixamento antes de reagir com a vitória no Derby do Cerrado contra o Vila Nova por 1 x 0 na Serrinha, gol de Anselmo Ramon aos 34 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Ramon Menezes.

O desnível entre as duas divisões é concreto. O Cruzeiro investiu pesado no elenco com Gerson, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Sinisterra, peças que disputam a Série A e a Libertadores. O Goiás tenta embalar na Série B para se afastar da zona de rebaixamento, onde esteve até o último fim de semana. Nas oitavas de final, a premiação da CBF aumenta consideravelmente, valor que pode ser decisivo no planejamento de ambos os clubes.

Palpites para Cruzeiro x Goiás

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Cruzeiro e Goiás somam agora 60 confrontos na história, com ampla vantagem mineira: 32 vitórias da Raposa, 12 empates e 16 triunfos do Esmeraldino. Na Copa do Brasil, os dois clubes não se enfrentavam desde 2003, quando o Cruzeiro eliminou o adversário goiano e conquistou o título naquela edição.

O duelo mais recente antes desta série havia sido em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada da Série A. A Raposa venceu por 1 x 0 no Serra Dourada, com gol de Robert nos acréscimos, resultado que praticamente selou o rebaixamento do Goiás naquela temporada. Nos últimos cinco confrontos antes do jogo de ida, o equilíbrio era maior: duas vitórias do Goiás, uma do Cruzeiro e dois empates.

O jogo de ida, em 22 de abril, seguiu roteiro movimentado. Nicolas abriu o placar para o Goiás aos dez minutos, aproveitando rebote de Otávio após chute de Jean Carlos. Arroyo empatou aos 17 com finalização de fora da área após erro de saída do Esmeraldino. A virada veio aos 30 do segundo tempo, com Jonathan Jesus tabelando com Bruno Rodrigues e batendo na saída de Tadeu. Quando o resultado parecia definido, Esli García acertou chute colocado aos 50 minutos e garantiu o 2 x 2.

Notícias do Cruzeiro e Goiás

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

Artur Jorge tem dois desfalques de longa duração: o goleiro Cássio e o atacante Marquinhos, ambos se recuperando de cirurgias no joelho. Matheus Henrique, que sofreu uma pancada durante o jogo contra o Bahia e foi levado ao hospital para exames, é dúvida para a partida de terça-feira.

A boa notícia é que Kaiki e Keny Arroyo, suspensos na última rodada do Brasileirão, estão disponíveis para a Copa do Brasil, já que as punições são específicas de cada competição. Sinisterra, que fez sua primeira partida como titular em 2026 contra o Bahia, ganha ritmo e pode aparecer no banco.

Christian, artilheiro da Raposa no Brasileirão com cinco gols, e Matheus Pereira, maior nota média do elenco (7,48 no FotMob), formam a espinha criativa do time. Kaio Jorge, autor de nove gols na temporada em todas as competições, completa o setor ofensivo.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Goiás: desfalques e dúvidas

Daniel Paulista tem a preocupação com Ramon Menezes, expulso no clássico contra o Vila Nova pela Série B, mas a suspensão é restrita ao Campeonato Brasileiro e não se aplica à Copa do Brasil. Diego Caito, que ficou fora por semanas após cirurgia no apêndice, retornou ao time e participou do gol da vitória no derby com uma assistência para Anselmo Ramon.

Anselmo Ramon segue como referência ofensiva do Goiás em 2026, com 12 gols e cinco assistências na temporada. O centroavante de 33 anos é o principal trunfo do time goiano em bolas aéreas e jogadas de pivô. Jean Carlos e Lucas Lima completam a criação pelo lado esmeraldino.

Provável escalação do Goiás (4-2-3-1): Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado e Gegê; Lourenço, Lucas Lima e Jean Carlos; Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Destaques individuais de Cruzeiro x Goiás

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 7,48 Nota média no Brasileirão 2026 (FotMob) 2 Assistências no Brasileirão 2026 Criativo Líder em passes decisivos e bolas paradas Titular Presente em todos os jogos sob Artur Jorge Jogador destaque · Goiás Anselmo Ramon 12 Gols na temporada 2026 5 Assistências na temporada 2026 Decisivo Gol da vitória no derby contra o Vila Nova Aéreo Referência em bola aérea e pivô ofensivo

Os técnicos

Artur Jorge chegou ao Cruzeiro no início de 2026 após a demissão de Tite, que não resistiu a uma sequência de seis jogos sem vitória no Brasileirão. O português reorganizou o elenco rapidamente: sob seu comando, a Raposa soma 67% de aproveitamento e quatro vitórias em seis partidas, desempenho que convenceu a diretoria a estender seu contrato até 2030. A grande marca de Artur Jorge tem sido a solidez defensiva e a capacidade de adaptar o time conforme o adversário, alternando entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3.

Daniel Paulista comanda o Goiás desde o início da temporada e construiu a melhor campanha do Campeonato Goiano na história recente do clube, conquistando o título estadual de forma invicta. A série de 20 jogos sem perder colocou o técnico em evidência, mas as derrotas recentes na Série B expuseram limitações do elenco diante de adversários de maior porte. Pragmático, Daniel Paulista costuma priorizar a organização defensiva fora de casa e apostar em contra-ataques rápidos, perfil que deve se repetir no Mineirão.

Análise tática

O Cruzeiro deve se organizar em 4-2-3-1 com Matheus Pereira centralizado, Arroyo aberto pela direita e Christian pela esquerda, com liberdade para buscar o jogo por dentro. Lucas Romero e Gerson formam a dupla de volantes que equilibra a equipe entre a proteção à zaga e a saída de bola limpa. Kaio Jorge será o pivô avançado, buscando movimentos diagonais para abrir espaço aos meias.

O Goiás tende a se posicionar em bloco médio-baixo, explorando a compactação entre linhas para dificultar a infiltração dos meias cruzeirenses. Filipe Machado e Gegê devem formar uma dupla de contenção com a responsabilidade de marcar Matheus Pereira na zona de criação. Nas transições, Jean Carlos e Lucas Lima são os responsáveis por alimentar Anselmo Ramon com bolas longas, aproveitando a estatura e o jogo aéreo do centroavante.

A principal fragilidade do Goiás está nas laterais. Nicolas, lateral-esquerdo que marcou o primeiro gol na ida, é atacante de origem e deixa espaços quando avança. Arroyo, pelo lado direito do Cruzeiro, pode explorar esse desequilíbrio posicional. Pelo outro flanco, Rodrigo Soares tende a ser exposto por Christian, que vem alternando posições com liberdade tática.

O fator Mineirão é significativo. Em 60 confrontos históricos, o Cruzeiro venceu 32 vezes e o peso do estádio lotado amplia essa tendência. A pressão de 35 mil torcedores empurra o time nos momentos de maior necessidade. O Goiás precisará de uma atuação defensiva quase perfeita para levar a decisão aos pênaltis, cenário que parece improvável diante da fase ofensiva da Raposa.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Goiás

🎯 Palpite do Lance! Cruzeiro 2 x 0 Goiás O Cruzeiro deve impor seu jogo no Mineirão e garantir a classificação com autoridade. O Goiás chega com moral do derby, mas o desnível de elenco e a pressão do estádio lotado tornam a tarefa do Esmeraldino muito difícil. O Cruzeiro venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições

dos últimos jogos em todas as competições O Goiás sofreu 11 gols nos últimos cinco jogos da Série B antes do derby

gols nos últimos jogos da Série B antes do derby Em 60 confrontos, o Cruzeiro venceu 32 vezes contra 16 do Goiás, ampla vantagem reforçada pelo fator casa

vezes contra do Goiás, ampla vantagem reforçada pelo fator casa Matheus Pereira registra nota média de 7.48 no FotMob, liderando o elenco em criação

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Goiás