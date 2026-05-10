Internacional x Athletic Club – Palpites, análise e odds (12/05)

Palpites Rápidos Vantagem do confronto: Internacional 2 x 1 Athletic no jogo de ida, em Florianópolis Previsão de placar: Internacional 2 x 0 Athletic - Odd 5,00 na Betsson Palpite principal: Menos de 2,5 gols - Odd 1,88 na Betano Aposta de valor: Gol em ambos os tempos - Odd 1,78 na Betsson Destaque ofensivo: Rafael Borré - oito gols em 2026, artilheiro do Inter - Para marcar - Odd 2,20 na Br4Bet

Internacional e Athletic se enfrentam nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Colorado chega em vantagem após vencer por 2 x 1 na ida, de virada, em Florianópolis, com gols de Bruno Henrique e Alexandro Bernabei depois de Kauan Rodrigues abrir o placar para o Esquadrão de Aço.

O cenário é favorável ao Internacional. O time de Paulo Pezzolano avança com empate ou vitória, enquanto o Athletic precisa vencer por um gol para levar a decisão aos pênaltis ou por dois para se classificar diretamente, missão dificultada após a sequência de cinco partidas sem vitórias.

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Análise da partida

O Internacional chega ao Beira-Rio em momento de recuperação após uma sequência irregular na temporada. O Colorado conquistou a Recopa Gaúcha ao vencer o Brasil de Pelotas por 2 x 1, em 6 de maio, e anteriormente havia superado o Fluminense por 2 x 0 no Brasileirão. No último sábado, porém, deixou escapar a vitória diante do Coritiba ao sofrer o empate por 2 x 2 nos acréscimos, no Couto Pereira.

A campanha no Campeonato Brasileiro ainda gera preocupação. O time de Paulo Pezzolano ocupa apenas a 13ª colocação, com 18 pontos em 15 rodadas, distante da parte de cima da tabela e sem margem para descuidos. Nesse cenário, a Copa do Brasil ganha importância extra tanto pela premiação financeira quanto pela possibilidade de manter vivo o sonho do bicampeonato, conquistado em 1992.

O desempenho como mandante também vinha sendo um obstáculo para o Inter ao longo do ano. Antes da estreia na Copa do Brasil, o Colorado havia vencido apenas uma vez em sete partidas no Beira-Rio. A vitória convincente sobre o Fluminense ajudou a melhorar o ambiente, e a expectativa é de bom público para o confronto decisivo desta terça-feira.

O Athletic atravessa um momento diferente e chega pressionado pela sequência sem vitórias na Série B. O Esquadrão de Aço acumula cinco jogos consecutivos sem vencer, incluindo o empate por 1 x 1 com o Vila Nova e o 0 x 0 diante do Cuiabá no último sábado, em São João del-Rei. A equipe soma 10 pontos em oito rodadas e ocupa a 11ª posição da competição.

Apesar disso, a campanha na Copa do Brasil já é histórica para o clube mineiro. O Athletic eliminou Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport, incluindo a vitória por 3 x 1 em Recife na quarta fase, resultado que deu projeção nacional à equipe comandada por Alex de Souza. Agora, porém, o desafio no Beira-Rio exige um nível de atuação ainda mais alto para manter vivo o sonho da classificação.

Outros palpites para Internacional x Athletic Club

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Confrontos diretos

O histórico entre Internacional e Athletic é extremamente curto. O duelo de ida, disputado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, marcou o primeiro encontro oficial entre os dois clubes em qualquer competição. Até o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, Inter e Athletic jamais haviam se enfrentado.

Na partida, o Athletic saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo após erro na saída de bola colorada, com Kauan Rodrigues driblando Anthoni para abrir o placar. O Internacional reagiu ainda antes do intervalo, quando Bruno Henrique tabelou com Alerrandro e empatou com finalização de fora da área. Na etapa final, Bernabei marcou o gol da virada e ainda acertou o travessão em outra chance, garantindo a vantagem de 2 x 1 que o Colorado leva para o Beira-Rio.

Notícias de Internacional x Athletic Club

Internacional

O departamento médico do Internacional segue movimentado, mas o clube recebeu notícias positivas nos últimos dias. Sergio Rochet voltou a ser relacionado contra o Coritiba após se recuperar de uma distensão muscular na panturrilha direita. Mesmo com o retorno do uruguaio, Anthoni deve ser mantido como titular depois das boas atuações recentes, especialmente na vitória sobre o Fluminense, o que abriu disputa pela posição no gol colorado.

Gabriel Mercado também avançou na recuperação da lesão muscular sofrida em abril e voltou a treinar com bola na última semana, embora ainda seja dúvida para a partida desta terça-feira. Já Félix Torres e Victor Gabriel, suspensos no Brasileirão, ficam à disposição na Copa do Brasil, já que os cartões não são transferidos entre as competições.

No setor ofensivo, Alan Patrick deve retornar ao time titular após ter a carga controlada diante do Coritiba. Rafael Borré chega em alta depois de marcar na conquista da Recopa Gaúcha e também no empate contra o Coxa. O atacante soma oito gols na temporada e lidera a artilharia colorada, dois à frente de Bernabei.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Anthoni; Braian Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Rodrigo Villagra e Bruno Henrique; Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletic Club

No Athletic, a principal ausência é Ronaldo Tavares. O atacante português, destaque ofensivo da equipe sob o comando de Alex de Souza, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora do restante da temporada. A lesão representa uma perda importante para o sistema ofensivo mineiro, já que Tavares vinha em sequência decisiva de gols.

Sidimar e Rodrigo Gelado seguem no departamento médico, enquanto Ian Luccas retorna após cumprir suspensão na Série B. Sem Ronaldo Tavares, o Athletic deve apostar novamente em Max e Gabriel Moysés no ataque, com Samuel Otusanya como alternativa no banco. Kauan Rodrigues, autor do gol na partida de ida, continua sendo uma das principais válvulas de escape da equipe pelo lado direito.

Provável escalação do Athletic (4-3-3): Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Ian Luccas, João Miguel e Jota; Kauan Rodrigues, Gabriel Moysés e Max. Técnico: Alex de Souza.

Destaques individuais de Internacional x Athletic Club

Jogador destaque · Internacional Rafael Borré 8 Gols em 2026, artilheiro isolado do Inter 6,65 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 2 Gols decisivos seguidos: título da Recopa Gaúcha e empate com o Coritiba 55 Gols pelo River Plate na era Gallardo, recorde absoluto do período Jogador destaque · Athletic Kauan Rodrigues 15' Minuto do gol no jogo de ida, único do Athletic em Florianópolis 2 Defensores do Inter driblados antes do gol: Félix Torres e Thiago Maia, e ainda saiu do goleiro Anthoni 8 Partidas como titular na Série B desde a chegada por empréstimo 6,8 Última nota Sofascore na Série B, em jogo contra o CRB

Os Técnicos

Paulo Pezzolano assumiu o Internacional no início de 2026 para iniciar um processo de reconstrução após a luta contra o rebaixamento na temporada anterior. O uruguaio de 43 anos chegou ao Beira-Rio respaldado pelo trabalho de destaque no Cruzeiro, campeão da Série B em 2022, além das experiências recentes no Real Valladolid e no Watford. A conquista da Recopa Gaúcha, em 06 de maio, representou o primeiro título de sua passagem pelo clube.

Apesar da melhora recente, o ambiente ainda é de cobrança. O Inter ocupa posição discreta no Brasileirão e chegou a conviver com proximidade da zona de rebaixamento antes da sequência positiva das últimas semanas. A Copa do Brasil aparece, portanto, como oportunidade importante para consolidar o trabalho e recuperar confiança no restante da temporada.

Alex de Souza, por sua vez, assumiu o Athletic em fevereiro após a saída do português Rui Duarte. Aos 48 anos, o ex-meia da seleção brasileira iniciou a carreira de treinador nas categorias de base do São Paulo e acumulou passagens por Avaí, Antalyaspor e Operário-PR antes de chegar ao clube mineiro. Como jogador, construiu trajetória marcante por Coritiba e Fenerbahçe, onde se tornou ídolo histórico.

No Athletic, Alex encontrou um elenco limitado para disputar simultaneamente Série B e Copa do Brasil. Ainda assim, conduziu o clube à melhor campanha de sua história no torneio nacional, eliminando adversários tradicionais e levando o Esquadrão de Aço à quinta fase. A sequência recente sem vitórias na Série B, porém, evidencia as dificuldades do elenco em manter o mesmo nível de competitividade nas duas competições.

Análise Tática

Paulo Pezzolano deve manter o 4-2-3-1 utilizado nas últimas semanas, com Villagra e Bruno Henrique formando a dupla de volantes. Carbonero atua aberto pela direita, Vitinho pela esquerda, enquanto Alan Patrick centraliza a criação atrás de Rafael Borré. A proposta do Inter passa pelo controle do meio-campo com pressão alta e pela velocidade dos extremos para atacar profundidade.

O Athletic tende a repetir o 4-3-3 que se transforma em 4-5-1 sem a posse de bola. Sem Ronaldo Tavares, Alex de Souza pode utilizar Gabriel Moysés como falso 9, com Max e Kauan Rodrigues explorando os contra-ataques pelos lados. O plano mineiro deve passar por linhas mais baixas e transições rápidas, estratégia que já funcionou no jogo de ida em Florianópolis.

O principal ponto de atenção do Internacional continua sendo a saída de bola sob pressão. Contra o Coritiba, o time sofreu para escapar da marcação adversária e concedeu espaços em transições defensivas. Caso o Athletic consiga neutralizar Alan Patrick no setor central, o Colorado pode depender ainda mais das jogadas pelos corredores com Aguirre e Bernabei avançando.

Por outro lado, as bolas paradas aparecem como arma importante para o Inter. Borré, Félix Torres e Victor Gabriel oferecem força aérea, enquanto Alan Patrick segue sendo a principal referência nas cobranças. O Athletic mostrou dificuldades defensivas em cruzamentos ao longo da temporada, cenário que pode ser explorado pelos donos da casa para tentar controlar o jogo desde os minutos iniciais.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Athletic Club

🎯 Previsão de Placar Internacional 2 x 0 Athletic A análise aponta para uma classificação tranquila do Internacional no Beira-Rio. O time de Paulo Pezzolano chega em vantagem após a vitória na ida, atua diante da torcida e enfrenta um Athletic que perdeu Ronaldo Tavares, principal referência ofensiva da equipe, para o restante da temporada. Além disso, o clube mineiro vem de sequência irregular na Série B e produziu pouco ofensivamente nas últimas rodadas. O cenário favorece o Colorado também pelo desempenho apresentado no primeiro confronto. Mesmo após sair atrás no placar em Florianópolis, o Inter controlou a posse, criou as principais oportunidades e conseguiu a virada. Com Alan Patrick novamente entre os titulares e elenco tecnicamente superior, a tendência é de domínio colorado e uma vitória confortável para confirmar a vaga. O Inter venceu apenas uma vez nos primeiros sete jogos do Brasileirão no Beira-Rio nesta temporada, mas reagiu na partida mais recente em casa, quando bateu o Fluminense por 2 x 0

nesta temporada, mas reagiu na partida mais recente em casa, quando bateu o Fluminense por 2 x 0 O Athletic não vence há quatro jogos na Série B e marcou apenas nove gols em oito rodadas, números que evidenciam a falta de poder ofensivo do time

na Série B e marcou apenas nove gols em oito rodadas, números que evidenciam a falta de poder ofensivo do time Sem Ronaldo Tavares (lesão grave no joelho) e Sidimar, o Athletic perde duas peças decisivas da equipe

da equipe Rafael Borré marcou em dois dos últimos três jogos do Inter, somando oito gols na temporada como artilheiro isolado da equipe

Resumo dos palpites do Lance Internacional x Athletic Club