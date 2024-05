BetGlobal app: como ativar bônus e jogar pelo celular

Faça apostas ao vivo em esportes e cassino online na BetGlobal | Crédito: Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Para quem quer apostar pelo celular, não há um BetGlobal app disponível no momento. Porém, a casa de apostas oferece uma versão mobile adaptada que pode ser acessada em qualquer navegador. Para os interessados, há, ainda, bônus de boas-vindas para esportes e cassino.

Neste guia, explicaremos como o usuário pode aproveitar da plataforma móvel para fazer seus palpites esportivos e se divertir com games populares. Então, veja, a seguir, como ativar as ofertas pelo celular.

Embora não exista ainda um BetGlobal apk, você encontrar outas solução de apostas na nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil.

Como baixar o betglobal app

Por enquanto o apostador não encontrará um Betglobal app disponível para nenhum dos sistemas. No entanto, se trata de uma casa de apostas que ainda está se estabelecendo no país. Assim, as chances de um aplicativo ser lançado nos próximos anos (ou até mesmo meses) são altas.

Dessa forma, o apostador precisa saber como realizar a instalação corretamente. Isso porque os aplicativos de casas de apostas para iOS podem ser baixados pela loja oficial do sistema, mas a versão para Android não.

Acessar a BetGlobal >>

Para auxiliar nossos leitores, trouxemos guias para baixar o BetGlobal app quando ele for disponibilizado. Nos baseamos nos padrões atuais da indústria, mas uma ou outra etapa pode mudar. Portanto, leia com cuidado e preste atenção na hora de baixar e instalar o BetGlobal apk.

Como baixar o Betglobal app Android

Como mencionamos acima, os aplicativos de casas de apostas não podem ser baixados pela loja do sistema. A Play Store não permite que aplicativos deste tipo sejam disponibilizados em seu catálogo, o que faz com que as empresas disponibilizem os apks diretamente pelos seus sites.

Para baixar e apostar o BetGlobal app, portanto, deve seguir estes passos:

1- Primeiramente, acesse o site oficial da casa de apostas BetGlobal;

2- No rodapé ou no banner de destaque, procure pela guia de aplicativo e clique nela;

3- Aperte o botão e confirme que quer baixar o Betglobal apk;

4- Após o download, clique e confirme que deseja instalar;

5- Quando aparecer o atalho na sua tela inicial, é só clicar nele e acessar sua conta para fazer os palpites.

Pode ser que o seu celular peça que autorize o navegador a realizar a instalação. É só mudar nas configurações do aparelho ou diretamente nas permissões do navegador. O aplicativo BetGlobal Android contará com uma interface e recursos adaptados para as apostas mobile.

Como baixar o aplicativo Betglobal iOS

Para os usuários de iOS, o processo costuma ser muito mais fácil. Claro, pode ser que o Betglobal app demore mais tempo de ficar disponível, mas ele, provavelmente, poderá ser instalado diretamente da App Store.

Enquanto isso, se quiser, pode criar um atalho para o site móvel diretamente na sua tela inicial. Veja o passo a passo a seguir.

1- Entre no site da Betglobal Brasil pelo Safari;

2- Clique no botão de compartilhar;

3- Selecione a opção “Adicionar atalho na tela”;

4- Nomeie o atalho e confirme.

Em poucos segundos, um ícone parecido com o BetGlobal app aparecerá na sua tela. Sempre que quiser acessar ao site, basta clicar nele e aguardar.

A BetGlobal conta com uma cobertura ampla de eventos esportivos, com boas odds | Crédito: Reprodução / BetGlobal

BetGlobal app x Site móvel – O que é melhor

Por enquanto, não é possível avaliar o aplicativo da BetGlobal, já que ele não foi lançado. Porém, podemos avaliar o site móvel.

Primeiramente, o apostador verá que o layout do site está bem adaptado para as telas pequenas dos celulares. Com essa interface diferenciada, o acesso às categorias esportivas é facilitado. Ao mesmo tempo, suas páginas carregam rapidamente, trazendo cotações atualizadas para os jogos esportivos e variedade de jogos de cassino.

Com criptografia de ponta e protocolos de segurança, o site de apostas oferece um ambiente protegido. Os métodos de pagamento disponíveis também são conhecidos e seguros. Eles possuem transações rápidas e seguras, mesmo pelo celular.

Dessa forma, apesar de não ter um BetGlobal App, essa empresa oferece uma boa experiência móvel para seus apostadores. É possível ativar as ofertas promocionais e assistir aos eventos em tempo real, nas opções com streaming. Toda a navegação pelo celular garantirá liberdade de escolha ao jogador.

Acessar a BetGlobal >>

Bônus disponíveis e como obtê-los

Todos os novos usuários da BetGlobal contarão com ofertas de boas-vindas para reivindicar. Elas não funcionam de maneira acumulativa, o que significa que precisará escolher qual a sua favorita. No entanto, assim que tomar a decisão, basta fazer o seu cadastro e realizar os depósitos qualificatórios.

Abaixo, encontrará as informações mais importantes sobre cada um destes bônus de inscrição. Lembrando que eles também ficam disponíveis para quem se cadastrar pelo site móvel.

100% até R$800 para esportes

O bônus de boas-vindas esportivo oferece ao novo usuário a oportunidade de ganhar 100% extra no seu primeiro depósito, até R$ 800. Usando o código de bônus BEMVINDO100 e efetuando um depósito de R$ 50, o apostador dobra o saldo para apostas.

No entanto, para realizar o saque dos seus ganhos, terá que converter o bônus em saldo real apostando 6 vezes o valor total (bônus e depósito). No prazo de 7 dias, deve apostar em mercados com odds 2,0 (ou 2,5 para apostas Combo).

Pegar bônus >>

120% de até R$4,000 + 25 Rodadas Grátis no cassino

Para os fãs de jogos de cassino, a oferta de boas-vindas deve ser ativada com o código promocional BetGlobal BEMVINDO120. No 1º depósito, que deve ser acima de R$ 50 para ser elegível, receberá 120% extra e 25 rodadas no 7 Fortune Frenzy.

Limitado a R$ 4,000, este bônus de inscrição tem rollover de 30 vezes o valor total do bônus e depósito a ser cumprido dentro de 14 dias. Além disso, os termos e condições gerais da plataforma se aplicam, incluindo as taxas de contribuição dos jogos de cassino.

Ativar oferta >>

Como apostar no BetGlobal

Fazer seus palpites nessa casa de apostas é um processo muito simples, seja pelo celular ou computador. Em geral, o passo a passo será o mesmo, com diferença apenas na forma que o layout é exibido.

1- Acesse o site pelo navegador de sua escolha e faça seu login na BetGlobal;

2- Nas seções de “esportes” ou “ao vivo”, clique em uma das modalidades disponíveis;

3- Abra, então, o evento desejado e analise as cotações;

4- Clique nos odds escolhidos e verifique se ele foi adicionado ao bolhetim;

5- Para cupons com múltiplas cotações, selecione o tipo de aposta e informe o valor

6- Quando tiver finalizado, confirme a criação do cupom de apostas.

Há várias formas de fazer palpites na BetGlobal. Ela traz apostas de sistema, combo, simples, múltiplas e até mesmo If Bet. Essa última, inclusive, é válida apenas para as apostas pré-jogo. Ela funciona de maneira peculiar: apenas se a aposta no primeiro evento for premiada, o palpite será feito no outro evento selecionado.

Além de esportes, a BetGlobal traz também jogos de cassino populares para os apostadores Crédito: Parceiros Lance

Análise BetGlobal App

Antes de qualquer decisão, indicamos que faça sua própria avaliação da plataforma. Afinal, a opinião subjetiva da nossa equipe pode ser diferente da sua. No entanto, listamos os prós e contras do BetGlobal para facilitar a sua escolha.

Vantagens BetGlobal mobile

Em relação aos lados positivos dessa plataforma, podemos elogiar que ela:

Possui um layout adaptado para o celular, com carregamento rápido das páginas;

Oferece Boa organização das categorias, mercados e cotações esportivas;

Traz Streaming e painel interativo para várias partidas em tempo real;

Disponibiliza diferentes métodos de pagamentos no site.

Desvantagens da operadora

Como nem tudo são flores, é inevitável que a plataforma deixe a desejar em certos aspectos. Veja abaixo.

Não possui um Betglobal app disponível;

Algumas páginas do site ainda não foram traduzidas para o português.

Considerações finais sobre o BetGlobal App

A BetGlobal traz um bom site de apostas esportivas e jogos de cassino. Seu site é simples, com uma interface amigável e informações de fácil acesso. Pelo site móvel, a navegação é fácil e rápida, com páginas que carregam em poucos segundos.

Além disso, a empresa possui boas ofertas de boas-vindas, com direito a código promocional para ativação. Com elas, os novos usuários podem testar diferentes mercados e jogos do catálogo. Seus termos e condições são claros e de fácil compreensão.

No entanto, a ausência de um BetGlobal apk deixa a desejar. Especialmente porque há um grande foco da indústria em trazer aplicativos com recursos desenvolvidos diretamente para celular, como a biometria, código pin e notificações personalizadas.

Dessa forma, o apostador pode sim contar com uma boa experiência mobile na plataforma, mas há espaço para crescimento e melhora. Esperamos que nosso artigo tenha tirado todas as suas dúvidas e que esteja pronto para tomar sua decisão. Se quiser se cadastrar nesta operadora, não esqueça de ativar o bônus de inscrição.

Visite a BetGlobal >>

Perguntas Frequentes sobre o BetGlobal app

É comum que os apostadores tenham dúvidas específicas sobre como a operadora funciona e sobre o BetGlobal app. Abaixo, respondemos às perguntas frequentes.

A BetGlobal é confiável?

Licenciada em Curaçao, com protocolos de segurança e criptografia de ponta, há todos os sinais de que a BetGlobal é confiável. Especialmente suas parceiras com provedores de cassino renomados no mercado.

Onde baixar o Betglobal apk?

Quando lançado, o apk poderá ser baixado diretamente do site da operadora. Não confie em aplicativos da BetGlobal que sejam baixados em outro lugar, com exceção das lojas oficiais de sistema, como Play Store ou App Store (caso disponíveis).

Posso apostar ao vivo pelo celular nessa plataforma?

A BetGlobal tem um site móvel adaptado, com os mesmos recursos que o site padrão. Nele, o apostador pode assistir e apostar em eventos em tempo real, bem como realizar depósitos e levantamentos.

Preciso verificar minha identidade?

A operadora requer que o apostador passe pelo processo KYC para ter acesso às suas funcionalidades completas. Envie um comprovante de identidade e de residência para verificar sua identidade.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento ao Lance. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.