Multibet é confiável? Avaliamos licença e segurança para apostas

A Multibet é confiável como operadora de apostas esportivas e cassino online. Regulamentada pelo Governo Federal, a plataforma conta com rígidos protocolos de segurança para proteger os dados dos jogadores e fazer depósitos e saques seguros.

Neste guia, conheça um pouco mais sobre a história da Multibet, plataforma que vem crescendo muito no mercado. Além disso, saiba como falar com o suporte ao cliente da casa de apostas, em caso de dificuldades.

➡️Dessa forma, se você quer conhecer a plataforma, confira o nosso guia sobre a Multibet Brasil e a nossa seleção dos sites de apostas confiáveis para suas bets.

Por que a Multibet é confiável?

Para saber se a Multibet é confiável, é necessário, primeiramente, fazer uma análise completa sobre os principais pontos da casa. Mas não se preocupe, pois facilitamos o trabalho para você nesta análise que preparamos sobre o site de apostas.

Antes de mais nada, é importante saber que sim, a Multibet é confiável e uma boa opção de plataforma online. A operadora atua de forma legal no Brasil, tendo a licença necessária emitida pelos órgãos federais responsáveis.

Ainda, a casa também cumpre todas as regras de jogo responsável, mostrando a sua preocupação com a segurança dos clientes.

Falando em segurança, em nossas análises verificamos que o site da Multibet é seguro e possui diversos certificados neste sentido.

Esses certificados são referentes a um rígido sistema de criptografia que traz ainda mais privacidade aos dados dos clientes cadastrados. Esse é mais um fator que mostra que a Multibet é confiável para novos apostadores e outros com mais experiência.

História e reputação do Multibet

A Multibet é uma casa de apostas relativamente nova que foi criada como o braço especializado em apostas da empresa Multicap. O grupo já era conhecido dos brasileiros, porém, no setor de capitalização. Hoje, a Multibet é um dos nomes que mais crescem no setor de palpites esportivos e jogos de cassino online.

Atualmente a casa de apostas é operada pela RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda., com sede em Belo Horizonte e cadastro no CNPJ sob nº 23.159.703/0001-6. Essa empresa, por sua vez, está devidamente autorizada a operar no Brasil de acordo com os órgãos federais responsáveis.

Quanto à reputação, podemos dizer que a Multibet é confiável, pois traz um site de apostas intuitivo e seguro. A plataforma também conta com diversos recursos para as apostas online, além dos mercados mais buscados pelos usuários na atualidade. Já o cassino da casa não fica atrás, trazendo os principais nomes em slots, crash games e jogos ao vivo.

O cliente da operadora também encontra opções de ofertas disponíveis em seções promocionais específicas. Apostas com ofertas na Multibet é seguro, pois a plataforma traz termos e condições que explicam como resgatar qualquer bônus.

Além de um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos, existem os Multibet bônus para jogadores cadastrados | Crédito: Reprodução / Multibet Brasil

Multibet é seguro? O que avaliamos

Antes de se cadastrar em uma casa de apostas, é preciso ter certeza de que trata-se de uma plataforma segura. Afinal de contas, durante o processo de criação de conta, você informa seus dados pessoais e precisa ter garantias de que eles estarão seguros.

Ademais, nas casas de apostas são realizados pagamentos para depósitos e saques, sendo imprescindível ter um ambiente protegido.

Deste modo, avaliamos diferentes aspectos para verificar se o site da Multibet é seguro para apostar e jogar online.

Além de verificarmos se a casa de apostas possui licença para operar no Brasil, verificamos quais são os mecanismos de segurança utilizados para proteção da plataforma e dos usuários. Confira a seguir os detalhes desta análise.

Licença de apostas esportivas e jogos online

É importante que você tenha em mente que a Multibet é legal e atua no Brasil seguindo as leis brasileiras. O mercado de apostas no país passou por grandes mudanças desde que o processo de regulamentação começou a ter início. A Lei nº 14.790/23, também chamada de Lei das Bets, é a principal responsável por estabelecer essas mudanças.

Entre as novidades, as casas de apostas devem ter uma licença local específica para poderem atuar no Brasil. Essas licenças são expedidas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Além disso, as plataformas também devem estar cadastradas no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).

Neste sentido, a Multibet está devidamente autorizada a atuar no Brasil, pois possui a licença necessária expedida pelo governo. A casa de apostas é operada pela RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda. A empresa, por sua vez, é autorizada a operar no Brasil pela Portaria nº 2090/2024 expedida pela SPA/MF.

Além disso, o grupo no qual a Multibet faz parte também está registrado no SIGAP. O registro da empresa foi solicitado em 20/08/2024, estando sob o número 0077/2024.

Dessa forma, a Multibet é legal e atua no mercado local cumprindo todas as leis e normas federais.

Segurança do site

A segurança de uma plataforma é outro ponto importante que precisa de atenção na hora de escolher onde se cadastrar. Isso porque você irá fornecer diversas informações sensíveis nas casas de apostas, como dados pessoais, de contato e bancários.

Mas não se preocupe, pois o site da Multibet é seguro e se preocupa com a privacidade das informações cadastradas. O site de apostas utiliza um sistema de criptografía SSL que conta com uma rígida tecnologia para preservar a privacidade. Essa tecnologia é aplicada de ponta a ponta na plataforma, o que mantém ainda mais a segurança dos clientes.

Assim, você pode inserir as suas informações no site da Multibet sem problemas, pois elas estarão resguardadas e em segurança. Vale lembrar que a plataforma possui uma seção completa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Outro fator que mostra que o site da Multibet é seguro é justamente o processo de verificação exigido aos clientes. Esta é uma exigência feita às casas de apostas e faz parte das regras de KYC (Know Your Client). Além de ser uma medida de segurança, essa é uma forma das casas manterem a veracidade dos dados fornecidos.

Comprometimento com o Jogo Responsável

Atualmente, as operadoras de apostas online de jogos de cassino tem, cada vez mais, investido em produzir conteúdos voltados ao Jogo Responsável. Esta é uma forma que as plataformas encontraram para promover informações importantes aos seus usuários.

Um dos pontos que torna possível afirmar que a Multibet é confiável é o nível de comprometimento da casa de apostas com o Jogo Responsável. Ao acessar a plataforma, é possível encontrar a seção Jogo responsável, que contém amplo material sobre o tema.

Na área voltada ao Jogo Responsável na plataforma da Multibet você encontra detalhes sobre quando jogar pode ser um risco e como identificar os sinais. A casa também disponibiliza dicas para que as apostas sejam apenas uma forma de entretenimento.

Por fim, a casa orienta sobre o processo de autoexclusão, como utilizar as ferramentas de controle e coloca seus canais de atendimento à disposição dos usuários.

Política de Privacidade

É de suma importância ter conhecimento sobre como seus dados serão tratados pela casa de apostas. Por isso, a Multibet mantém uma área dedicada a informações sobre como seus dados são tratados e preservados pela plataforma.

Acessando a Política de Privacidade da casa, você encontra informações sobre os dados que são coletados pela plataforma e por quanto tempo a casa os armazena. A Multibet também dá detalhes sobre como os dados são protegidos.

A Casa adota medidas técnicas de segurança e organizacionais e armazena os dados em um ambiente operacional seguro. As informações, que são criptografadas no momento em que os dados são transferidos, ficam armazenadas em servidores protegidos por firewalls e senhas. Isso nos permite constatar que o site da Multibet é seguro, já pessoas não autorizadas não poderão acessar qualquer tipo de informação privada e sigilosa.

A Multibet conta com a cobertura dos principais eventos de futebol do Brasil e do mundo

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Um ponto essencial que mostra a preocupação de uma casa de apostas com os seus clientes é no que diz respeito ao suporte. Afinal, podem surgir dúvidas ou problemas que precisam de atenção de uma solução rápida por parte da equipe da operadora. Neste sentido, verificamos que a Multibet disponibiliza os seguintes canais de atendimento ao cliente:

Chat ao vivo;

E-mail;

Telefone.

O chat ao vivo é o meio mais rápido para falar com um atendente da Multibet atualmente. O serviço está disponível 24 horas, todos os dias, o que também mostra que este recurso da Multibet é seguro. A princípio, o atendimento é feito por um robô, mas você pode pedir para falar com uma pessoa de verdade.

O e-mail também é outro canal de atendimento bastante utilizado pelos clientes da Multibet. Para enviar a sua mensagem, basta encaminhar um e-mail para [email protected] com o assunto que deseja tratar. Porém, a resposta pode demorar algumas horas para chegar e, por isso, é aconselhável tentar falar primeiro pelo chat online.

Por fim, se você preferir falar com a casa de apostas pelo telefone, a Multibet também traz essa possibilidade. O serviço está disponível pelo telefone 0800 580 3593, mas é possível que o suporte funcione apenas em horário comercial.

Avaliação do Multibet no Reclame Aqui

É provável que você já tenha ouvido falar sobre o Reclame Aqui, um site que reúne reclamações sobre diversas empresas. Essa plataforma também traz a opinião dos clientes sobre as casas de apostas e cassinos online, como a Multibet.

Na nossa análise sobre a Multibet no Reclame Aqui, verificamos que a operadora tem uma reputação considerada regular. A nota média dada ao atendimento da plataforma nos últimos seis meses foi de 6.5/10.

Contudo, segundo o Reclame Aqui, a Multibet respondeu cerca de 99.2% das reclamações. Isso mostra que a casa tem um alto índice de respostas aos seus clientes, sendo mais uma comprovação de que a Multibet é confiável. Ainda, 53.4% dos usuários afirmam que voltariam a utilizar o serviços da casa, representando mais da metade dos clientes.

É normal surgirem problemas em qualquer plataforma online e, por isso, você pode tentar resolvê-lo primeiro no suporte da casa. Sugerimos que, nestes casos, você fale primeiro com o atendimento da Multibet antes de recorrer ao Reclame Aqui. Afinal, a equipe especializada da casa é treinada para solucionar qualquer questão que o cliente tenha.

O aplicativo do Multibet é confiável?

Atualmente, não há um app da Multibet para ser baixado em dispositivos móveis, seja em aparelhos Android ou iOS. Porém, é possível instalar um atalho para o seu smartphone. Esse recurso da Multibet é seguro e pode ser baixado diretamente pelo próprio site de apostas, como mostra o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site da Multibet pelo navegador do seu aparelho;

2 - Clique no banner com a frase Instale a Multibet grátis para iniciar o download do atalho;

3 - Clique em Instalar quando surgir o banner para instalar o aplicativo;

4 - Após instalar o atalho, você poderá acessar o site da operadora diretamente pelo ícone criado.

5 - O atalho para o site também pode ser baixado em dispositivos Android acessando a página pelo dispositivo e clicando em Adicionar à tela inicial e em Adicionar, pelo menu do navegador.

Assim, mesmo sem um app da Multibet, você pode acessar a casa pelo navegador sem ocupar a memória do celular. O site mobile da plataforma é totalmente otimizado e traz os mesmos recursos encontrados pelo desktop.

Aliás, o site mobile da Multibet também é a única possibilidade de acesso à Multibet por dispositivos móveis iOS. Isso porque, neste momento, também não há um app da Multibet para download em aparelhos com o sistema operacional iOS.

Mas não se preocupe, pois o site da Multibet pode ser acessado tranquilamente pelo seu dispositivo iOS. Por ali é possível realizar o seu cadastro, fazer depósitos e saques, ativar ofertas, apostar ou jogar em cassino.

Ainda, se você quiser, poderá instalar um atalho de acesso rápido à página móvel da Multibet no aparelho iOS. Para isso, basta acessar o site pelo smartphone e clicar no botão de Compartilhar. Então, clique em Adicionar à Tela de Início e, depois, em Adicionar.



O site da Multibet Brasil é otimizada para smartphones e dispositivos móveis

Os métodos de pagamento na Multibet são seguros?

O Pix é a única opção de pagamento disponibilizada pela Multibet atualmente para depósitos e saques na casa de apostas. Mesmo só havendo essa alternativa, esse não é um problema, já que o Pix é um método de pagamento seguro. Além de ser autorizado pelo governo federal, o Pix também é um meio rápido e prático para pagamentos nas plataformas.

Porém, como a Multibet é legal, a casa segue todas as determinações do governo sobre os pagamentos realizados pelos clientes. Uma delas determina que apenas é possível utilizar uma conta bancária própria para depositar ou sacar na casa. Ou seja, o cliente da operadora não poderá utilizar dados bancários de terceiros para realizar operações no site de apostas.

Depósitos seguro na Multibet

É necessário ter saldo na conta da Multibet para fazer apostas esportivas ou jogar nos jogos de cassino da casa. O processo de depósito na Multibet é confiável e você pode completá-lo em poucos minutos. Confira a seguir um passo a passo prático para incluir valores na sua conta na plataforma:

1 - Acesse o site da Multibet e faça o login na sua conta cadastrada;

2 - Selecione o botão Depositar na parte superior da página;

3 - Informe o valor que deseja depositar e clique novamente em Depositar;

4 - Escaneie o QR Code ou o copie e cole no app onde sua conta bancária está cadastrada para concluir o pagamento.

O depósito mínimo na Multibet é de R$5, enquanto a quantia máxima é de R$200.000. Ainda, somente é possível fazer depósito na conta da plataforma se for utilizado uma conta bancária cadastrada em nome do cliente.

Para cadastrar, é necessário, primeiramente, fazer a verificação do novo cadastro no site de apostas depois que completar o registro.

Ainda, como estamos falando de transações via Pix, os pagamentos costumam ser compensados instantaneamente.

Porém, você pode falar diretamente com o suporte ao cliente da Multibet se surgir qualquer problema com o seu depósito.

Saques rápido na Multibet

Os saques na Multibet também podem ser realizados de uma maneira muito descomplicada utilizando o Pix. O meio de pagamento também é o único aceito pela casa de apostas atualmente para fazer retiradas na plataforma. Essa é uma forma segura de pagamento, além de ser rápida e descomplicada.

Quer saber como fazer um saque na sua conta na Multibet? Então veja a seguir quais são as etapas necessárias para isso:

1 - Acesse o site da Multibet e faça o login com os dados registrados;

2 - Clique no ícone de acesso à sua conta, na parte superior da página, e escolha a opção Carteira;

3 - Clique em Sacar no menu da sua conta;

4 - Informe o valor que deseja sacar e qual é a chave Pix da conta para onde o valor será transferido;

5 - Finalize clicando novamente em Sacar.

Após seguir os passos acima, a quantia sacada deve ser creditada na sua conta bancária em poucas horas. Já o valor do saque mínimo na Multibet é de R$30, enquanto o máximo o é de R$5.000.

É importante lembrar que somente é possível enviar os saques para a conta cadastrada em nome do cliente da Multibet. Porém, se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente da operadora.

Bônus da Multibet - Quais são as ofertas disponíveis?

Se você é um apostador de longa data, já deve ter ouvido falar sobre os bônus de boas-vindas, não é mesmo? Porém, é importante que você saiba que esse tipo de oferta não é mais permitida nas casas de apostas. Essa foi uma decisão trazida pelas Leis da Bets e com o processo de regulamentação das apostas no Brasil.

Isso não significa, porém, que os sites de apostas não possam trazer ofertas para que os clientes possam apostar ou jogar em cassino online. Assim como acontece na Multibet Brasil, os usuários com cadastro ativo podem encontrar opções de promoções nas plataformas.

Verificamos que, neste momento, a Multibet conta com uma seção promocional no menu principal da página chamada de Promoções. Porém, ainda não há nenhuma opção de oferta disponível nesta área no momento.

Contudo, a plataforma possui outros tipos de ofertas para os seus clientes. Esse é o caso das promoções que localizamos no site: Missões MultiVip, Torneio MultiVip e Programa de Indicação.

Separamos um breve resumo sobre cada uma destas ofertas a seguir para que você possa tirar suas dúvidas. Porém, lembre-se de ler os termos e condições trazidos pelo sites de apostas antes de participar de uma das promoções.

Missões MultiVip

O programa de missões é bastante comum em diversas casas de apostas e, na Multibet, é necessário que você esteja logado para poder visualizá-las. As Missões MultiVip são desafios diários ou semanais que podem ser ativados pelo cliente, conforme preferir. Essas missões podem ser ativadas diretamente no menu lateral, clicando em Missões MultiVip.

Depois de escolher um desafio, você deve completá-lo no tempo em que ele estiver ativo para poder receber recompensas. Os prêmios oferecidos pela casa de apostas podem variar de acordo com a missão que o cliente escolher. A premiação é representada por bônus extras e moedas da casa para apostar e jogar n o cassino online.

Torneios MultiVip

Outra opção trazida pela plataforma que pode ser ativada pelos clientes cadastrados é a de torneios especiais do site. Esses torneios podem ter um período específico e funcionam como uma espécie de competição entre os usuários inscritos. Para participar, basta clicar em Torneios MultiVip no menu da página e se inscrever na competição que mais lhe agradar.

Os Torneios MultiVip podem abranger diversos títulos de jogos de cassino populares da atualidade, incluindo jogos de cassino ao vivo. O período de cada torneio poderá variar entre semanal, quinzenal e mensal para saber qual é a classificação final.

Então, o cliente poderá receber prêmios especiais da casa de acordo com a sua classificação. Porém, não deixe de ler os termos e condições fornecidos pela plataforma para tirar suas dúvidas sobre a promoção.

Indique um amigo

Outro programa que se tornou cada vez mais comum nas casas de apostas é o de indicação de amigos. Também existe um programa deste tipo na Multibet, que pode ser conferido no menu ou na área do cliente.

Na Multibet, verificamos que o programa de indicação de amigos pode trazer até R$5 extras ao cliente que indicar. Porém, para isso, a pessoa que for indicada deve fazer o cadastro e um primeiro depósito mínimo de R$20.

Para participar, a indicação deverá ser feita utilizando o link de cliente cadastrado obtido na área do cliente que indicou. O saldo recebido por quem indicar poderá ser utilizado tanto para apostas esportivas, quanto para jogos online de cassino.

Vantagens e desvantagens da Multibet

Que a Multibet é confiável, você já sabe por conta de todas as informações trazidas neste guia que preparamos. Além disso, você pode conferir todos os detalhes sobre a segurança da plataforma, recursos e como os dados são tratados.

A Multibet também é uma operadora legal e autorizada no Brasil, pois respeita as leis de regularização do mercado local. Ainda, você também viu que a Multibet é um site descomplicado, mas completo, com muitas opções de ofertas e jogos.

Contudo, assim como outras casas de apostas, a Multibet também possui alguns pontos que podem ser melhorados para os clientes.

O primeiro é o saque mínimo na plataforma, que é de R$30, podendo ser considerado um valor alto atualmente. Também faltam opções de ofertas disponíveis na área promocional da plataforma atualmente, seja para as apostas esportivas ou para cassino.

Vantagens

Como dissemos, a Multibet é uma opção de casa de apostas segura atualmente, além de ser completa e segura. Confira a seguir quais são as principais vantagens que encontramos na plataforma atualmente:

Casa de apostas com licença para operar no Brasil;

Muitas opções para apostas esportivas e cassino online;

Funcionamento intuitivo para jogadores novatos;

Programa de indicação para novos amigos;

Missões semanais e torneios interativos com outros clientes.

Desvantagens

Assim como outras casas de apostas, existem alguns pontos que podem ser melhorados na Multibet. Essas melhorias poderiam trazer uma experiência ainda mais interessante para os clientes. Veja a seguir quais são algumas destas questões, mas lembre-se de que essa é uma análise subjetiva:

O valor mínimo de saque é de R$30, sendo um pouco alto;

Não há opções de apostas ao vivo com streaming;

Ainda não há opções na área de promoções;

Há apenas uma opção de método de pagamento.

Por que devo apostar na Multibet?

Ao final desta análise, você conferiu todos os pontos que mostram que a Multibet é confiável e uma boa opção. A operadora segue as normas da lei brasileira sobre as apostas e possui a licença necessária para atuar no mercado.

Além disso, a operadora conta com um processo de verificação de cadastro onde o novo usuário poderá fornecer seus dados.

O site da Multibet é seguro também e traz um rígido sistema de criptografia e certificados de segurança online. Esses fatores são muito importantes para manter a privacidade dos dados dos clientes, sejam os pessoais ou os bancários.

Assim, você tem uma confiança a mais de que as suas informações estarão seguras quando armazenadas no site de apostas.

Por fim, a Multibet respeita as regras de Jogo Responsável, trazendo recursos especiais para os clientes que precisarem de ajuda. Essas regras, assim como os Termos e Condições de utilização da casa e a Política de Privacidade podem ser verificados no rodapé da plataforma.

É importante que o usuário leia estas seções atentamente para poder ter uma experiência melhor e mais segura na operadora.