Apostas em tênis de mesa: onde apostar, mercados e dicas

As apostas em tênis de mesa estão mais populares no Brasil, impulsionadas pelo sucesso do carioca Hugo Calderano, que venceu a Copa do Mundo da modalidade em 2025, e está no top 10 do ranking mundial há uma década.

Mas quais são os principais eventos e mercados para apostar nesse esporte? Descubra a resposta neste guia completo, que traz ainda estratégias para quem está começando e uma lista com os melhores sites de apostas esportivas do Brasil:

*LAN365 é usado apenas para fins de marketing.

Melhores casas para apostar em tênis de mesa

Novibet, Superbet, KTO e bet365 são as melhores casas para apostar em tênis de mesa porque têm transmissão ao vivo dos principais eventos do circuito mundial e permitem apostas a partir de R$0,50, sendo um valor acessível para explorar mercados e promoções.

Além disso, todas são regularizadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), o que significa que elas são licenciadas no Brasil, têm acesso restrito a maiores de 18 anos e garantem proteção de dados e do dinheiro do usuário.

1. Novibet: ganho antecipado no tênis de mesa com o Early Win

A Novibet ocupa o topo do nosso ranking porque disponibiliza o recurso exclusivo Early Win nas apostas em tênis de mesa. A ferramenta liquida de maneira antecipada seleções específicas em apostas múltiplas, de sistema ou aquelas feitas com o Criar Aposta.

Captura de tela feita no dia 17/04/2026, com odds relativas ao momento do print.

Verificamos que o benefício é válido para todos os usuários cadastrados, incluindo quem usa o código promocional Novibet. Além disso, não existe um odd ou valor mínimo de aposta para aproveitar a promoção.

2. Superbet: bônus de até 150% em apostas múltiplas

Se você curte montar um bilhete de apostas múltiplas, saiba que a Superbet concede bônus de até 150% sobre os palpites vencedores. O aumento é ativado em cupons que tenham ao menos 3 eventos, sendo que nesse caso, o bônus é de 5%.

Ou seja, caso vença uma aposta de R$100, você receberá R$5 extras. Em nossos testes com o cupom de bônus Superbet ativado, conferimos que a promoção é válida para bilhetes com odds individuais mínimas de 1.35.

3. KTO: reembolso de até R$30 com o Chance Extra

A Chance Extra da KTO funciona assim: você recebe um reembolso limitado a R$30 em um palpite sem sucesso com odd mínima de 1.80. O valor é liberado em forma de aposta grátis e pode ser utilizado em até 4 dias após entrar na sua conta.

Ao testarmos a promoção com o código de indicação KTO aplicado no cadastro, verificamos que o valor reembolso deve ser utilizado em apostas no celular ou tablet. Além disso, é preciso selecionar o botão "Aceito participar" na página da oferta.

4. bet365: Criar Aposta disponível nas apostas em tênis de mesa

A bet365 é uma das poucas plataformas que oferecem a ferramenta de Criar Aposta no tênis de mesa. A ferramenta permite incluir diversos mercados ao apostar em uma única partida.

Captura de tela feita no dia 17/04/2026, com odds relativas ao momento do print.

Confirmamos em nossa análise que o recurso está disponível para todos os usuários cadastrados, incluindo os que usam o código de indicação bet365. É possível incluir mercados de Vencedor, Handicap ou ainda vencedor de um set específico.

O que avaliar ao escolher uma casa para apostar em tênis de mesa?

O primeiro e principal critério para escolher uma casa de apostas em tênis de mesa é que ela seja regulamentada no Brasil. Verifique ainda se a plataforma oferece mercados pré-jogo e ao vivo nos principais torneios do circuito mundial, além dos fatores a seguir:

Licença: escolha marcas licenciadas pela SPA/MF; Cobertura de torneios: veja se a casa tem Grand Smashes e Series da WTT; Mercados: busque por opções além do Resultado Final, como Handicap e Sets; Odds: confira se a marca tem cotações competitivas e atualizadas em tempo real; Pagamentos: prefira casas com Pix, por ter transações instantâneas e sem tarifas; Streaming: privilegie plataformas com transmissão ao vivo de jogos importantes.

Como funcionam as apostas em tênis de mesa?

As apostas em tênis de mesa têm dinâmica mais acelerada em relação às apostas em tênis tradicional. Cada ponto pode ser definido em questão de segundos, sendo que uma partida completa costuma durar de 30 minutos a uma hora.

Essa velocidade exige atenção redobrada, especialmente nas apostas ao vivo, cujas odds oscilam constantemente. Um jogador que estava com cotação de 2.50 pode despencar para 1.60 em questão de segundos se abrir vantagem no placar.

Já no pré-jogo, é possível analisar as estatísticas e o momento de cada atleta ou equipe com calma, mas você também fica suscetível a zebras. Confira um resumo com as diferenças fundamentais entre apostas em pré-jogo e ao vivo.

Pré-jogo: odds estáveis baseadas em retrospecto e análise estatística; Ao vivo: cotações voláteis que flutuam a cada ponto disputado.

Antes de partirmos para o próximo ponto, lembramos que cada partida é disputada em melhor de 5 ou 7 sets, com 11 pontos cada, sendo necessário estabelecer diferença mínima de 2 pontos.

Principais mercados de apostas em tênis de mesa

Os principais mercados de apostas em tênis de mesa são Resultado Final, Handicap e Total de Pontos, além de Sets, no qual você pode focar seus palpites em partes específicas de um jogo. Conheça mais sobre cada opção:

Resultado Final

Essa é a opção mais recomendada para iniciantes, uma vez que sua missão é prever quem vai vencer a partida sem se preocupar com sets ou pontos. Verifique o ranking de cada atleta e o histórico do confronto direto para aumentar suas chances de retorno.

Esse mercado também pode ser apresentado como "Vencedor" ou "Moneyline", mas não pode ser confundido com 1x2, pois não há empate no tênis de mesa. Veja nosso artigo sobre o que é 1x2 nas apostas para saber mais detalhes sobre essa linha.

Total de pontos

Aqui você aposta se a soma de pontos em um set ou partida ficará acima ou abaixo de uma linha definida pela casa. Neste sentido, observe o desempenho recente e o estilo dos atletas para identificar se eles fecham os jogos rapidamente ou se cedem muitos pontos.

Em um duelo entre o campeão olímpico em Paris-2024, Chuqin Wang, e um adversário defensivo, a linha pode ser de 18.5 pontos no primeiro set. Com o ritmo intenso do chinês, que impõe ataques fulminantes, apostar em -18.5 pontos seria recomendável.

Handicap

Disponível desde palpites em futebol a apostas em CS2, o mercado de Handicap equilibra confrontos desiguais atribuindo uma vantagem ou desvantagem fictícia, podendo ser aplicada ao número de sets ou à quantidade de pontos totais de uma partida.

Em um jogo entre Hugo Calderano contra um jogador fora do top 100, você pode apostar, por exemplo, em uma linha de -1.5 sets para o brasileiro. Para vencer, Calderano terá que superar o adversário por uma diferença de dois sets, como 4-1 ou 4-2.

Resultado de set específico

Esse mercado permite apostar isoladamente no vencedor de um set, ignorando o resultado final da partida. É recomendável especialmente em apostas ao vivo, de forma que você possa ler melhor desempenhos avassaladores ou atletas que estão frios na partida.

Se Félix Lebrun enfrenta um oponente de ranking inferior, apostar na vitória do francês no primeiro set é uma opção comum. Dono de dois bronzes em Paris-2024, o jovem tem histórico de impor ritmo intenso logo na largada, vencendo sets iniciais com autoridade.

Dicas para apostas em tênis de mesa

Analisar estatísticas, conhecer o perfil dos principais atletas e acompanhar torneios populares do circuito WTT são algumas tarefas essenciais para quem quer começar a fazer apostas no tênis de mesa.

Se inscrever em um grupo de apostas esportivas é outra dica de ouro para não perder eventuais promoções. Mas você também deve ficar de olho em outras estratégias :

Foque no ao vivo

O ritmo fulminante do tênis de mesa favorece quem pode acompanhar partidas em tempo real, pois as odds oscilam a cada ponto e oferecem janelas curtas de valor. Observar a linguagem corporal e o ritmo dos atletas pode revelar mais do que estatísticas pré-jogo.

Fora do top 5, Lin Yun-Ju, do Taipé Chinês, quebrou um jejum de 26 meses ao vencer o WTT Champions Doha 2026, mostrando que a análise de momento pode ser mais importante do que apenas checar quem está no topo do ranking.

Evite odds muito baixas

Favoritos com cotação abaixo de 1.30 raramente entregam o retorno proporcional ao risco nas apostas em tênis de mesa, sendo que a modalidade é repleta de zebras e viradas relâmpago, capazes de derrubar qualquer odd "segura" em poucos segundos.

Prefira explorar mercados alternativos como Handicap de pontos ou Total de Sets quando o favorito for muito evidente. Dessa forma, você mantém o palpite alinhado ao favoritismo, mas pode aproveitar odds com maior potencial de retorno.

Observe padrão de sets

Cada jogador tem um comportamento característico ao longo da partida, e identificar esses padrões ajuda na escolha de mercados específicos. Alguns atletas entram com intensidade máxima, enquanto outros precisam ler o adversário antes de engrenar.

Se notar que determinado jogador costuma perder o primeiro set para depois reagir, apostar nele a partir do segundo set pode ser uma forma de ter odds mais expressivas.

Atenção para partidas de duplas

As disputas em duplas têm dinâmica própria: entrosamento e comunicação pesam mais do que o ranking individual de cada atleta. Há atletas que brilham mais nessa modalidade do que em simples, como as coreanas Hanna Ryu e Nayeong Kim.

Antes de apostar em duplas, pesquise se a parceria já atuou junta em torneios anteriores e qual foi o desempenho recente. Evite confiar apenas no ranking de simples, sendo que uma dupla entrosada frequentemente supera dois craques que nunca jogaram lado a lado.

Capriche na gestão de banca

Com jogos a cada 15 minutos nas principais casas licenciadas, o volume de apostas em tênis de mesa pode sair do controle. Por isso, usar stakes menores (entre 1% e 3% da banca por aposta) é uma boa prática para diluir o risco e permanecer ativo por mais tempo.

Defina um limite diário de perdas e respeite o montante que você se dispôs a apostar. Lembre-se: apostar com responsabilidade é fundamental para que você mantenha uma boa relação com as apostas esportivas.

Vale a pena apostar em tênis de mesa?

Sim, a modalidade é ideal para quem tem pouco tempo disponível, já que os resultados podem sair em cerca de 30 minutos. Além disso, a simplicidade das regras e a ausência de empates facilitam a compreensão dos mercados.

No entanto, a mesma velocidade que atrai também exige disciplina: é fácil perder o controle do número de apostas realizadas. Por isso, é importante definir uma estratégia de gestão de banca focada na modalidade e seguir o plano à risca.

Acompanhar um esporte com brasileiros em evidência é outro atrativo das apostas em tênis de mesa. Hugo Calderano briga sempre no topo, enquanto Bruna Takahashi frequenta o top 20 em competições que costumam ser transmitidas nas principais casas de apostas.

Perguntas frequentes sobre apostas em tênis de mesa

Se você ainda ficou com dúvidas, confira as perguntas mais frequentes sobre o tema, acompanhadas de respostas diretas:

Como apostar em tênis de mesa?

Crie conta em uma casa licenciada pela SPA/MF, deposite via Pix e acesse a seção de tênis de mesa no menu de esportes. Escolha o mercado, insira o valor e confirme a aposta.

Quais são os mercados mais populares no tênis de mesa?

Resultado final (Vencedor), Handicap, Total de pontos e Vencedor de um set específico. Em apostas ao vivo também é possível apostar em "corrida até X pontos".

Qual o melhor site para apostar no tênis de mesa?

O melhor site para apostas em tênis de mesa é Novibet, que oferece o Early Win, um ganho antecipado em uma seleção específica de apostas múltiplas, de sistema ou palpites feitos com o Criar Aposta. Superbet, KTO e bet365 também são sites recomendados.

Quais são os atletas favoritos em apostas no tênis de mesa?

Chiqin Wang, Truls Moregard e Hugo Calderano estão entre os principais nomes no ranking masculino, enquanto a disputa feminina é liderada pelas chinesas Yingsha Sun, Manyu Wang, Xingtong Chen e Man Kuai.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.