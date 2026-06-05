Colômbia x Jordânia Palpite – Análise e odds (07/06)
Veja os principais palpites de Colômbia x Jordânia em Amistoso Internacional
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A Colômbia faz seu último teste antes da Copa do Mundo de 2026 no domingo, 7 de junho, quando enfrenta a Jordânia no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos, em amistoso internacional da série "Countdown to 26".
Os Cafeteros vêm de uma vitória por 3 x 1 sobre a Costa Rica no jogo de despedida em Bogotá, com gols de Dávinson Sánchez, Luis Díaz e Luis Suárez, mas carregam preocupações reais após as derrotas de março para Croácia (1 x 2) e França (1 x 3) em solo americano.
Para a Jordânia, o amistoso representa um ensaio geral antes da estreia histórica em Copas do Mundo: os Nashama nunca disputaram o torneio e abrirão o Grupo J contra a Áustria em 17 de junho. Confira aqui outras dicas de apostas de hoje.
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Análise da partida - Colômbia busca confiança antes do Mundial
A Colômbia chega ao amistoso de domingo com um retrospecto irregular em 2026.
Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção de Néstor Lorenzo terminou em terceiro lugar, com 28 pontos em 18 jogos (sete vitórias, sete empates e quatro derrotas), ficando atrás de Argentina e Equador, e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026.
A fase final das eliminatórias trouxe instabilidade: a equipe encadeou seis jogos sem vencer na segunda metade da campanha, com três empates e três derrotas contra adversários diretos como Equador, Uruguai e Brasil.
Nos amistosos de março de 2026, disputados nos Estados Unidos, a Colômbia perdeu por 1 x 2 para a Croácia em Orlando e por 1 x 3 para a França em Landover.
Contra os franceses, Désiré Doué marcou duas vezes, Marcus Thuram ampliou de cabeça, e a defesa colombiana mostrou fragilidades claras na transição defensiva, mesmo tendo gerado 13 finalizações.
A vitória por 3 x 1 sobre a Costa Rica no dia 1 de junho, no El Campín, ajudou a restaurar parte da confiança.
Dávinson Sánchez abriu o placar de cabeça aos 17 minutos, Luis Díaz ampliou aos 23 após erro na saída de bola costarriquenha, e Luis Suárez fechou a conta aos 81 com assistência de James Rodríguez.
A Jordânia, 63ª no ranking da FIFA, vive um momento histórico.
Sob o comando do marroquino Jamal Sellami, a seleção classificou-se pela primeira vez para uma Copa do Mundo, terminando em segundo lugar no grupo das eliminatórias asiáticas, atrás da Coreia do Sul e à frente de Iraque, Omã, Palestina e Kuwait.
No último teste preparatório, porém, a Jordânia foi goleada por 4 x 1 pela Suíça em St. Gallen, no dia 31 de maio.
Dois pênaltis convertidos por Embolo e Xhaka, um gol de Ndoye e outro de Fassnacht no segundo tempo definiram a partida, com Odeh Fakhoury marcando o gol de honra jordaniano aos 52 minutos.
O resultado evidenciou fragilidades defensivas: os Nashama concederam dois pênaltis no primeiro tempo e sofreram quatro gols em 79 minutos diante de uma seleção europeia de nível intermediário.
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Confrontos diretos entre Colômbia a Jordânia
Colômbia e Jordânia se enfrentaram apenas uma vez na história: em 6 de junho de 2014, em Buenos Aires, pela preparação para a Copa do Mundo do Brasil.
Naquela ocasião, a Colômbia venceu por 3 x 0, com dois gols de pênalti (James Rodríguez e Juan Guillermo Cuadrado) e um golaço de Freddy Guarín nos minutos finais.
O contexto era semelhante ao atual: a Colômbia de José Pekerman usava o amistoso como último ensaio antes da estreia mundialista, enquanto a Jordânia buscava rodagem após uma eliminação na repescagem intercontinental contra o Uruguai.
Notícias de Colômbia x Jordânia
Colômbia: desfalques e dúvidas
A principal ausência na lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo é Jhon Jáder Durán, excluído por questões disciplinares.
Sebastián Villa também ficou de fora, por forte pressão pública após sua condenação por violência de gênero na Argentina.
O goleiro David Ospina, aos 37 anos, faz sua quarta Copa do Mundo e traz experiência ao grupo, mas a titularidade deve ficar com Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) ou Camilo Vargas (Atlas).
Contra a Costa Rica, Lorenzo escalou Vargas no gol, Santiago Arias na lateral direita, Willer Ditta e Dávinson Sánchez na zaga, Johan Mojica na esquerda, Richard Ríos, Jorge Carrascal e Gustavo Puerta no meio-campo, com Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández e Luis Díaz no ataque.
James Rodríguez começou no banco e entrou no segundo tempo, o que sugere que o meia pode ser poupado para o início da Copa ou utilizado gradualmente.
Como se trata do último amistoso antes da estreia contra o Uzbequistão em 17 de junho, Lorenzo deve dividir o tempo entre titulares e reservas, testando diferentes combinações.
Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.
Jordânia: desfalques e dúvidas
O principal desfalque da Jordânia é o atacante Yazan Al-Naimat, fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão no joelho sofrida na Copa Árabe de 2025.
O capitão Ehsan Haddad retorna após quase um ano afastado por lesão e ancora a defesa, com 90 jogos pela seleção.
Mousa Al-Tamari, ponta do Rennes, é o jogador mais talentoso do elenco e principal referência ofensiva, com sete gols e 11 assistências em 36 jogos de liga e copa pelo clube francês na temporada 2025/26 e sete gols nas eliminatórias asiáticas.
Ali Olwan, terceiro maior artilheiro das eliminatórias asiáticas com nove gols (incluindo um hat-trick contra Omã), lidera o ataque ao lado de jovens promissores como Ali Azaizeh, Odeh Fakhoury e Ibrahim Sabra.
Dos 26 convocados, 13 jogam no campeonato jordaniano, o que dá ao elenco um perfil majoritariamente doméstico.
Contra a Suíça, Sellami optou por um esquema 5-3-2, e é provável que repita uma formação semelhante, priorizando a compactação defensiva.
Provável escalação da Jordânia (5-3-2): Yazeed Abu Laila; Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib e Mohannad Abu Taha; Mohammad Abu Hasheesh, Nizar Al-Rashdan e Amer Jamous; Mousa Al-Tamari e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.
Destaques individuais de Colômbia x Jordânia
Os técnicos - Experiências distintas no caminho para o Mundial
Néstor Lorenzo
O argentino Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em junho de 2022 e transformou a seleção em uma das mais consistentes da América do Sul.
Sob seu comando, a equipe emplacou uma sequência de 28 jogos invictos, encerrada apenas na final da Copa América 2024 contra a Argentina, e classificou-se para a Copa do Mundo com relativa tranquilidade, terminando em terceiro nas eliminatórias da CONMEBOL.
Jamal Sellami
O marroquino Jamal Sellami, de 55 anos, ex-meia que atuou a maior parte da carreira no Casablanca, foi nomeado técnico da Jordânia após a saída de Hussein Ammouta.
Em seu primeiro trabalho fora do futebol marroquino, Sellami conquistou feitos inéditos: classificou a Jordânia para sua primeira Copa do Mundo e levou a equipe à final da Copa Árabe de 2025, onde perdeu por 3 x 2 para o Marrocos na prorrogação.
Análise tática de Colômbia x Jordânia
A Colômbia deve atuar no 4-2-3-1 que é a base de Lorenzo, com Lerma e Ríos como dupla de volantes, James Rodríguez centralizado e Luis Díaz aberto pela esquerda, cortando para dentro.
A largura ofensiva dos Cafeteros, proporcionada pelos laterais Muñoz e Mojica, tende a criar superioridade numérica contra a linha de cinco defensores da Jordânia.
A Jordânia de Sellami, por sua vez, provavelmente vai optar por um bloco baixo no 5-3-2, buscando compactar o meio-campo e explorar contra-ataques pela velocidade de Al-Tamari e Olwan.
Contra a Suíça, essa estratégia sofreu com a pressão alta e os erros individuais que resultaram em dois pênaltis, mas o segundo tempo mostrou capacidade de reação quando Al-Tamari e Fakhoury subiram o ritmo.
A chave tática para a Colômbia está em furar o bloco defensivo jordaniano com movimentações entre linhas, especialmente de James Rodríguez, e cruzamentos de Mojica e Muñoz.
Para a Jordânia, o desafio é reduzir os espaços e evitar erros na saída de bola, aproveitando as transições rápidas para levar perigo ao gol de Vargas.
Prognóstico de placar exato para Colômbia x Jordânia
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