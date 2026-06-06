Espanha x Peru Palpites – Análise e odds (08/06)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Espanha x Peru
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A Espanha encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (8), contra o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. A Fúria chega como atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título mundial, mas vem de um empate por 1 x 1 com o Iraque que levantou dúvidas.
Do outro lado, o Peru não estará na Copa e usa os jogos de junho como laboratório sob o comando de Mano Menezes. O treinador brasileiro assumiu em janeiro, após a eliminação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para hoje.
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Análise da partida - Espanha precisa de respostas, Peru testa identidade
A Espanha chega a Puebla em condição diferente da esperada para o último amistoso antes do Mundial. Na quinta-feira (4), Luis de la Fuente escalou uma formação alternativa contra o Iraque, com Joan García no gol, Alejandro Grimaldo na lateral e Borja Iglesias no ataque. O empate por 1 x 1 ficou abaixo da expectativa.
Ferran Torres abriu o placar aos 16 minutos, em jogada individual de contra-ataque, mas Merchas Doski empatou aos 27, em chute colocado que surpreendeu García fora do gol. A Espanha teve 66% de posse e 13 finalizações, contra apenas três do Iraque, mas não transformou o domínio em vitória. O resultado reforçou a necessidade de maior eficiência no terço final.
Para esta segunda-feira, De la Fuente deve dar mais minutos a jogadores projetados como titulares no Mundial. Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz podem ganhar espaço no meio-campo, enquanto Dani Olmo, Yéremy Pino e Ferran Torres disputam funções no ataque. Nico Williams viaja para o México e pode receber minutos, dependendo da avaliação médica.
Mesmo com a desconfiança criada pelo último resultado, a Espanha chega sustentada por uma campanha forte nas Eliminatórias: liderou o Grupo E com cinco vitórias e um empate, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.
O Peru chega a este amistoso ainda em meio a um processo de reconstrução. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas foi decepcionante, com apenas duas vitórias em 18 partidas, 12 pontos conquistados e apenas seis gols marcados — o pior desempenho ofensivo entre todas as seleções da CONMEBOL. O resultado foi a nona colocação, à frente apenas do Chile.
A equipe comandada por Mano Menezes ganhou novo fôlego na sexta-feira (5), ao vencer o Haiti por 2 a 1, em Miami. Apesar de sair atrás no placar após uma falha na saída de bola, o Peru reagiu na etapa final e construiu a virada com gols de Renzo Garcés e Jairo Vélez, ambos originados em jogadas de bola parada.
O triunfo encerrou uma sequência de três partidas sem vitória sob o comando de Mano e trouxe mais confiança para o confronto diante da Espanha. Além disso, reforçou a importância das bolas paradas como uma das principais armas da equipe, especialmente contra adversários que costumam controlar a posse de bola e oferecer poucas oportunidades em jogo corrido.
Outros palpites e odds para Espanha x Peru
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Confrontos diretos entre Espanha x Peru
Peru e Espanha se enfrentaram três vezes na história, com três vitórias espanholas. O primeiro duelo foi em Lima, em 1960, com triunfo europeu por 3 x 1. Os outros dois confrontos aconteceram na Espanha: vitória por 2 x 1 em Barcelona, em 2004, e novo 2 x 1 em Huelva, em 2008.
Todos os jogos foram amistosos, o que limita a profundidade da análise histórica. Ainda assim, o retrospecto confirma a vantagem espanhola: três vitórias em três partidas, seis gols marcados e três sofridos.
O encontro desta segunda-feira será o quarto entre as seleções e o primeiro disputado fora das fronteiras dos dois países. Em campo neutro, no México, o contexto atual reforça o favoritismo da Espanha, que chega mais estruturada e com elenco muito superior.
Notícias de Espanha x Peru
Espanha: desfalques e dúvidas
Lamine Yamal é a ausência mais relevante contra o Peru. O atacante do Barcelona sofreu lesão no tendão da coxa esquerda em abril e não foi utilizado contra o Iraque. De la Fuente confirmou que ele viaja para o México com o grupo, mas a tendência é que seja preservado mais uma vez.
Fermín López está fora da Copa do Mundo. O meia do Barcelona fraturou o quinto metatarso do pé direito e passou por cirurgia, ficando fora da lista final de 26 convocados.
Nico Williams também viaja para Puebla com o elenco. O ponta do Athletic Club se recupera de uma lesão moderada no tendão da coxa, e a comissão técnica avaliará sua condição dia a dia. A prioridade é tê-lo disponível para a estreia no Mundial.
Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, foi poupado contra o Iraque e deve voltar ao time titular. Unai Simón, goleiro titular de De la Fuente desde 2023, também deve reassumir a posição no lugar de Joan García.
Provável escalação da Espanha (4-2-3-1): Unai Simón; Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri e Pedri; Dani Olmo, Gavi e Yéremy Pino; Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.
Peru: desfalques e dúvidas
O Peru chega para este compromisso com baixas importantes. O zagueiro Miguel Araújo e o atacante Alex Valera foram cortados por lesão, abrindo espaço para jogadores que aproveitaram a oportunidade na vitória sobre o Haiti. Renzo Garcés, titular na defesa, marcou o gol de empate, enquanto Jairo Vélez saiu do banco para anotar o gol da virada.
A partida em Miami também trouxe questionamentos sobre o desempenho de André Carrillo. Escalado como meia central e capitão da equipe, o veterano cometeu o erro que originou o gol haitiano e voltou a ser alvo de debates sobre sua adaptação ao sistema implementado por Mano Menezes.
A renovação do elenco segue sendo uma das principais marcas desta seleção peruana. Dos 23 jogadores convocados, 18 possuem menos de dez partidas pela equipe principal, cenário que evidencia o trabalho de reconstrução conduzido pela comissão técnica.
Entre os nomes que ganharam espaço recentemente estão Oliver Sonne, mantido na lateral direita, além de Erick Noriega e Jairo Concha no meio-campo. Após a reação diante do Haiti, a tendência é que Mano Menezes preserve boa parte da base que terminou aquela partida e conseguiu construir a virada no segundo tempo.
Provável escalação do Peru (4-4-2): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha e Yoshimar Yotún; Jairo Vélez e Kenji Cabrera. Técnico: Mano Menezes.
Destaques individuais de Espanha x Peru
Os técnicos - De la Fuente ajusta as últimas peças, Mano reconstrói
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente, de 63 anos, assumiu a Espanha em 2023 e rapidamente consolidou seu trabalho com o título da Eurocopa de 2024. Formado nas categorias de base do futebol espanhol, também foi campeão europeu com as seleções sub-19 e sub-21 antes de chegar ao time principal.
O desafio nesta reta final é encontrar o equilíbrio entre rotação e intensidade. O empate com o Iraque mostrou que a Espanha perde fluidez quando muda muitas peças ao mesmo tempo. Contra o Peru, De la Fuente deve aproximar a escalação do desenho que pretende usar no Mundial.
Mano Menezes
Mano Menezes, de 63 anos, foi apresentado como técnico do Peru em janeiro de 2026, com a missão de reconstruir a seleção após a eliminação nas Eliminatórias. O brasileiro já comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, além de passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense.
Com poucos jogos no cargo, Mano ainda está em fase de mapeamento do elenco. A prioridade da Federação Peruana é construir uma base competitiva para o ciclo rumo à Copa de 2030. A janela de junho serve justamente para isso: testar jovens, definir referências e começar a dar forma a uma equipe mais organizada.
Análise tática de Espanha x Peru
A Espanha deve atuar no 4-2-3-1, com Rodri e Pedri como base de controle no meio-campo. Gavi ou Fabián Ruiz podem atuar em uma faixa mais adiantada, aproximando-se de Ferran Torres. A ideia de De la Fuente será dominar a posse e criar superioridade pelos corredores.
Sem Yamal, a Espanha precisa redistribuir o peso ofensivo. Dani Olmo pode aparecer como meia ou extremo pelo lado direito, enquanto Yéremy Pino oferece amplitude pelo lado oposto. Ferran Torres deve ser a referência mais móvel, alternando entre a área e os lados do ataque.
O Peru deve responder em um 4-4-2 compacto, com linhas próximas e prioridade à proteção central. Carrillo, aberto pela direita, será um dos principais pontos de saída, enquanto Bassco Soyer deve tentar dar profundidade como segunda referência ofensiva.
O espaço entre as linhas peruanas será o ponto mais sensível. Pedri, Olmo e Gavi têm qualidade para receber nessa zona e acelerar combinações curtas. Se o Peru recuar demais, a Espanha terá tempo para circular a bola e encontrar finalizações de média distância ou infiltrações pelos lados.
Prognóstico de placar exato para Espanha x Peru
- A Espanha venceu os três confrontos contra o Peru na história, marcando seis gols
- O Peru marcou apenas seis gols em 18 partidas nas eliminatórias da CONMEBOL
- Pedri registrou nove assistências em 29 jogos pela La Liga 2025/26
- Os dois gols do Peru contra o Haiti saíram de escanteios, nos minutos 80 e 83
- Espanha teve 66% de posse e 13 finalizações contra o Iraque no último amistoso
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