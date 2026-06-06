Espanha x Peru Palpites – Análise e odds (08/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Espanha vencer sem sofrer gols – 1,85 na Betsson Placar provável: Espanha 2 x 0 Peru – 6,00 na Betsson Aposta de valor: Gol em ambos os tempos – 1,57 na Betsson Aposta alternativa: Espanha ganhar ambos os tempos – 1,91 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam: Não – 1,50 na Br4Bet

A Espanha encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (8), contra o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. A Fúria chega como atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título mundial, mas vem de um empate por 1 x 1 com o Iraque que levantou dúvidas.

Do outro lado, o Peru não estará na Copa e usa os jogos de junho como laboratório sob o comando de Mano Menezes. O treinador brasileiro assumiu em janeiro, após a eliminação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Espanha x Peru em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Espanha precisa de respostas, Peru testa identidade

A Espanha chega a Puebla em condição diferente da esperada para o último amistoso antes do Mundial. Na quinta-feira (4), Luis de la Fuente escalou uma formação alternativa contra o Iraque, com Joan García no gol, Alejandro Grimaldo na lateral e Borja Iglesias no ataque. O empate por 1 x 1 ficou abaixo da expectativa.

Ferran Torres abriu o placar aos 16 minutos, em jogada individual de contra-ataque, mas Merchas Doski empatou aos 27, em chute colocado que surpreendeu García fora do gol. A Espanha teve 66% de posse e 13 finalizações, contra apenas três do Iraque, mas não transformou o domínio em vitória. O resultado reforçou a necessidade de maior eficiência no terço final.

Para esta segunda-feira, De la Fuente deve dar mais minutos a jogadores projetados como titulares no Mundial. Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz podem ganhar espaço no meio-campo, enquanto Dani Olmo, Yéremy Pino e Ferran Torres disputam funções no ataque. Nico Williams viaja para o México e pode receber minutos, dependendo da avaliação médica.

Mesmo com a desconfiança criada pelo último resultado, a Espanha chega sustentada por uma campanha forte nas Eliminatórias: liderou o Grupo E com cinco vitórias e um empate, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.

O Peru chega a este amistoso ainda em meio a um processo de reconstrução. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas foi decepcionante, com apenas duas vitórias em 18 partidas, 12 pontos conquistados e apenas seis gols marcados — o pior desempenho ofensivo entre todas as seleções da CONMEBOL. O resultado foi a nona colocação, à frente apenas do Chile.

A equipe comandada por Mano Menezes ganhou novo fôlego na sexta-feira (5), ao vencer o Haiti por 2 a 1, em Miami. Apesar de sair atrás no placar após uma falha na saída de bola, o Peru reagiu na etapa final e construiu a virada com gols de Renzo Garcés e Jairo Vélez, ambos originados em jogadas de bola parada.

O triunfo encerrou uma sequência de três partidas sem vitória sob o comando de Mano e trouxe mais confiança para o confronto diante da Espanha. Além disso, reforçou a importância das bolas paradas como uma das principais armas da equipe, especialmente contra adversários que costumam controlar a posse de bola e oferecer poucas oportunidades em jogo corrido.

Outros palpites e odds para Espanha x Peru

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Confrontos diretos entre Espanha x Peru

Peru e Espanha se enfrentaram três vezes na história, com três vitórias espanholas. O primeiro duelo foi em Lima, em 1960, com triunfo europeu por 3 x 1. Os outros dois confrontos aconteceram na Espanha: vitória por 2 x 1 em Barcelona, em 2004, e novo 2 x 1 em Huelva, em 2008.

Todos os jogos foram amistosos, o que limita a profundidade da análise histórica. Ainda assim, o retrospecto confirma a vantagem espanhola: três vitórias em três partidas, seis gols marcados e três sofridos.

O encontro desta segunda-feira será o quarto entre as seleções e o primeiro disputado fora das fronteiras dos dois países. Em campo neutro, no México, o contexto atual reforça o favoritismo da Espanha, que chega mais estruturada e com elenco muito superior.

Notícias de Espanha x Peru

Espanha: desfalques e dúvidas

Lamine Yamal é a ausência mais relevante contra o Peru. O atacante do Barcelona sofreu lesão no tendão da coxa esquerda em abril e não foi utilizado contra o Iraque. De la Fuente confirmou que ele viaja para o México com o grupo, mas a tendência é que seja preservado mais uma vez.

Fermín López está fora da Copa do Mundo. O meia do Barcelona fraturou o quinto metatarso do pé direito e passou por cirurgia, ficando fora da lista final de 26 convocados.

Nico Williams também viaja para Puebla com o elenco. O ponta do Athletic Club se recupera de uma lesão moderada no tendão da coxa, e a comissão técnica avaliará sua condição dia a dia. A prioridade é tê-lo disponível para a estreia no Mundial.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, foi poupado contra o Iraque e deve voltar ao time titular. Unai Simón, goleiro titular de De la Fuente desde 2023, também deve reassumir a posição no lugar de Joan García.

Provável escalação da Espanha (4-2-3-1): Unai Simón; Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri e Pedri; Dani Olmo, Gavi e Yéremy Pino; Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Peru: desfalques e dúvidas

O Peru chega para este compromisso com baixas importantes. O zagueiro Miguel Araújo e o atacante Alex Valera foram cortados por lesão, abrindo espaço para jogadores que aproveitaram a oportunidade na vitória sobre o Haiti. Renzo Garcés, titular na defesa, marcou o gol de empate, enquanto Jairo Vélez saiu do banco para anotar o gol da virada.

A partida em Miami também trouxe questionamentos sobre o desempenho de André Carrillo. Escalado como meia central e capitão da equipe, o veterano cometeu o erro que originou o gol haitiano e voltou a ser alvo de debates sobre sua adaptação ao sistema implementado por Mano Menezes.

A renovação do elenco segue sendo uma das principais marcas desta seleção peruana. Dos 23 jogadores convocados, 18 possuem menos de dez partidas pela equipe principal, cenário que evidencia o trabalho de reconstrução conduzido pela comissão técnica.

Entre os nomes que ganharam espaço recentemente estão Oliver Sonne, mantido na lateral direita, além de Erick Noriega e Jairo Concha no meio-campo. Após a reação diante do Haiti, a tendência é que Mano Menezes preserve boa parte da base que terminou aquela partida e conseguiu construir a virada no segundo tempo.

Provável escalação do Peru (4-4-2): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha e Yoshimar Yotún; Jairo Vélez e Kenji Cabrera. Técnico: Mano Menezes.

Destaques individuais de Espanha x Peru

Jogador destaque · Espanha Pedri 7,8 Nota média FotMob na La Liga 2025/26 (29 jogos) 9 Assistências na La Liga 2025/26 91,7% Precisão de passe na La Liga 2025/26 2,73 Passes-chave por jogo na La Liga 2025/26 Jogador destaque · Peru André Carrillo 104 Convocações pela seleção peruana desde 2011 11 Gols pela seleção peruana 37 Jogos pelo Corinthians desde setembro de 2024 6,92 Nota média WhoScored nas duas últimas temporadas

Os técnicos - De la Fuente ajusta as últimas peças, Mano reconstrói

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, de 63 anos, assumiu a Espanha em 2023 e rapidamente consolidou seu trabalho com o título da Eurocopa de 2024. Formado nas categorias de base do futebol espanhol, também foi campeão europeu com as seleções sub-19 e sub-21 antes de chegar ao time principal.

O desafio nesta reta final é encontrar o equilíbrio entre rotação e intensidade. O empate com o Iraque mostrou que a Espanha perde fluidez quando muda muitas peças ao mesmo tempo. Contra o Peru, De la Fuente deve aproximar a escalação do desenho que pretende usar no Mundial.

Mano Menezes

Mano Menezes, de 63 anos, foi apresentado como técnico do Peru em janeiro de 2026, com a missão de reconstruir a seleção após a eliminação nas Eliminatórias. O brasileiro já comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, além de passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense.

Com poucos jogos no cargo, Mano ainda está em fase de mapeamento do elenco. A prioridade da Federação Peruana é construir uma base competitiva para o ciclo rumo à Copa de 2030. A janela de junho serve justamente para isso: testar jovens, definir referências e começar a dar forma a uma equipe mais organizada.

Análise tática de Espanha x Peru

A Espanha deve atuar no 4-2-3-1, com Rodri e Pedri como base de controle no meio-campo. Gavi ou Fabián Ruiz podem atuar em uma faixa mais adiantada, aproximando-se de Ferran Torres. A ideia de De la Fuente será dominar a posse e criar superioridade pelos corredores.

Sem Yamal, a Espanha precisa redistribuir o peso ofensivo. Dani Olmo pode aparecer como meia ou extremo pelo lado direito, enquanto Yéremy Pino oferece amplitude pelo lado oposto. Ferran Torres deve ser a referência mais móvel, alternando entre a área e os lados do ataque.

O Peru deve responder em um 4-4-2 compacto, com linhas próximas e prioridade à proteção central. Carrillo, aberto pela direita, será um dos principais pontos de saída, enquanto Bassco Soyer deve tentar dar profundidade como segunda referência ofensiva.

O espaço entre as linhas peruanas será o ponto mais sensível. Pedri, Olmo e Gavi têm qualidade para receber nessa zona e acelerar combinações curtas. Se o Peru recuar demais, a Espanha terá tempo para circular a bola e encontrar finalizações de média distância ou infiltrações pelos lados.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Peru