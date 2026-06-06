GP de Monaco Palpite – Guia da pista, horário e onde assistir

Palpites Rápidos Melhor palpite: Kimi Antonelli vence a corrida – 1.75 na Betsson Aposta alternativa: Pit stop mais rápido: Ferrari – 3.00 na Superbet Pódio previsto: Antonelli, Leclerc e Hamilton – 8.00 na Betsson Aposta ousada: Volta mais rápida: Kimi Antonelli – 3.25 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Max Oscar Piastri entre os seis primeiros colocados – 1.90 na Betano

A temporada 2026 da Fórmula 1 chega ao Principado de Monaco para a sexta etapa do campeonato neste domingo, 7 de junho de 2026, com largada às 10h (horário de Brasília). Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato de pilotos com 131 pontos e uma vantagem de 43 sobre o companheiro George Russell após vencer as últimas quatro corridas consecutivas – Japão, China, Miami e Canadá.

No entanto, pelas ruas sinuosas do Principado, o favoritismo muda de mãos: a Ferrari de Charles Leclerc dominou os dois treinos livres de sexta-feira, com Leclerc e Hamilton terminando em primeiro e segundo nas duas sessões.

O GP de Monaco é o grande teste para saber se alguma equipe consegue quebrar a sequência perfeita da Mercedes em 2026. A Ferrari, com um chassi que se destaca nas curvas de baixa velocidade, chega como favorita em um circuito onde a classificação de sábado define quase tudo – apenas seis dos 22 vencedores desde 2003 triunfaram sem largar da pole. A FIA, além disso, fechou uma brecha regulamentar que permitia à Mercedes elevar a taxa de compressão do motor acima do limite legal de 16:1, o que pode nivelar a competição.

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Melhor palpite para o GP de Monaco

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Análise da corrida – Ferrari desafia a hegemonia Mercedes nas ruas do Principado

A Mercedes dominou o início da era dos novos regulamentos graças à superioridade de sua unidade de potência. George Russell abriu a temporada com vitória na Austrália, mas Antonelli rapidamente tomou o protagonismo: quatro triunfos seguidos que o colocaram 43 pontos à frente no campeonato. Em Montreal, Russell chegou a liderar após vencer a sprint, mas uma falha na unidade de potência encerrou prematuramente o que seria um duelo decisivo entre os dois pilotos de Brackley. Após a desistência do companheiro, Antonelli cruzou em primeiro e ampliou a margem.

A grande questão em Monaco é se a potência da Mercedes será suficiente no circuito mais curto e lento do calendário. O Straight Mode estará desativado, e o traçado de 3,337 km com 78 voltas valoriza chassi e aderência mecânica – justamente os pontos fortes da Ferrari. O Overtake Mode permanece disponível para pilotos a menos de um segundo do carro à frente na zona de detecção, mas ultrapassagens em pista seguem sendo extremamente raras no Principado.

A Mercedes, no entanto, garantiu a pole em todas as cinco corridas disputadas até agora. Mesmo em circunstâncias adversas, a velocidade dos carros prateados na classificação é um fator que não pode ser ignorado. Antonelli, aos 19 anos, busca se tornar o primeiro italiano a vencer em Monaco desde Jarno Trulli em 2004.

Leclerc acumula bons resultados em casa: venceu o GP de Monaco em 2024 – tornando-se o primeiro monegasco a triunfar no campeonato desde 1931 – e terminou em segundo em 2025, atrás de Lando Norris. O piloto de 28 anos chega após um fim de semana difícil no Canadá, onde limitou os danos com um quarto lugar, mas precisa de um resultado de peso para se aproximar dos líderes. Atualmente terceiro no campeonato com 75 pontos, está 56 atrás de Antonelli.

Ao lado dele, Lewis Hamilton carrega o embalo do melhor resultado desde que se juntou à Ferrari: um segundo lugar em Montreal, após uma grande disputa com Max Verstappen. O heptacampeão é tricampeão em Monaco – 2008, 2016 e 2019 – e detém a volta mais rápida da história do circuito (1min12s909, em 2021). O duelo interno de classificação na Ferrari está empatado em 5 a 5, e Hamilton superou Leclerc em Montreal, sinalizando que a disputa no sábado será decidida por milésimos.

Para a McLaren, o Canadá foi desastroso: uma decisão equivocada de largar com pneus intermediários em pista seca, somada à desistência de Norris por problema na caixa de câmbio e ao 11º lugar de Piastri após penalidade por colisão com Alex Albon.

A atual campeã de construtores celebra sua milésima corrida na F1 com pintura especial, mas chega a Monaco precisando de um resultado forte para não perder mais terreno para a Ferrari. Max Verstappen, por sua vez, tentará repetir o pódio do Canadá – seu primeiro na temporada. O tricampeão venceu em Monaco em 2021 e 2023 e, apesar do início irregular da Red Bull, o traçado de rua pode jogar a seu favor.

Outros palpites e odds para o GP de Monaco

Volta mais rápida: Kimi Antonelli – 3.25 na Betsson Pit stop mais rápido: Ferrari – 3.00 na Superbet Max Oscar Piastri entre os seis primeiros colocados – 1.90 na Betano

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Histórico em Monaco

O Circuit de Monaco faz parte do calendário da Fórmula 1 desde 1950 e é, sem dúvida, o circuito mais glamoroso e um dos mais exigentes para os pilotos. Ayrton Senna permanece como o maior vencedor, com seis triunfos. Graham Hill e Michael Schumacher acumulam cinco vitórias cada, enquanto Alain Prost venceu quatro vezes no Principado.

Entre os pilotos do grid atual, Hamilton é o mais vitorioso em Monaco, com três vitórias – uma a mais que Fernando Alonso e Verstappen. Leclerc, nascido e criado em Monte Carlo, venceu aqui em 2024 e terminou em segundo em 2025, enquanto Norris é o atual vencedor após triunfar na edição do ano passado.

Trechos icônicos como o túnel e a seção da piscina continuam sendo os grandes desafios do circuito. Na sexta-feira, Isack Hadjar bateu no muro durante o primeiro treino livre justamente na seção da piscina, ilustrando o quanto Monaco pune qualquer erro. A classificação de sábado é, na prática, a sessão mais decisiva do ano.

Notícias das equipes para o GP de Monaco

Ferrari: atualizações e escalação

A Ferrari chega a Monaco em forma ascendente. Após terminar com os dois pilotos entre os quatro primeiros no Canadá (Hamilton em segundo, Leclerc em quarto), a equipe de Maranello dominou os treinos livres de sexta-feira. O chassi forte da Scuderia é seu maior trunfo em um circuito que exige downforce máxima e onde a vantagem de velocidade em reta da Mercedes é neutralizada.

Leclerc vestirá um macação especial inspirado na cidade para a corrida de casa. O duelo interno de classificação segue equilibrado: 5 a 5 entre ele e Hamilton na temporada, com o britânico levando a melhor em Montreal. A expectativa é de que a Ferrari ataque a classificação com atualizações aerodinâmicas específicas para circuitos de baixa velocidade.

Mercedes: atualizações e escalação

A Mercedes chega com a marca de ter vencido todas as cinco corridas da temporada, mas enfrenta um cenário atípico: pela primeira vez em 2026, nenhum dos pilotos da equipe é o favorito nas casas de aposta. A FIA fechou a brecha do motor que permitia elevar a taxa de compressão acima de 16:1, e Monaco, sem o Straight Mode ativado, é o pior cenário possível para um carro que depende de potência.

Russell teve um fim de semana frustrante no Canadá: venceu a sprint, mas abandonou a corrida com falha na unidade de potência quando liderava. Antonelli, por outro lado, aproveitou para ampliar a vantagem no campeonato. A relação entre os dois companheiros ficou tensa após reclamações de Antonelli no rádio durante a sprint de Montreal, rapidamente silenciadas por Toto Wolff.

McLaren e Red Bull: os outros candidatos

A McLaren chega a Monaco após o pior fim de semana da temporada. A decisão de largar com pneus intermediários em pista seca no Canadá custou caro: Norris abandonou por problema na caixa de câmbio, e Piastri terminou fora dos pontos após penalidade. A equipe celebra sua milésima corrida na F1 com uma pintura especial, mas precisa de resultados para manter a terceira posição no campeonato de construtores.

A Red Bull, por sua vez, busca consistência após um início irregular. Verstappen conquistou o primeiro pódio da temporada no Canadá (terceiro lugar) e chega a um circuito onde tem dois triunfos (2021 e 2023). Isack Hadjar, porém, bateu no muro na sexta-feira e pode enfrentar dificuldades caso o carro tenha sofrido danos estruturais.

Destaques individuais do GP de Monaco

Destaque da Ferrari Charles Leclerc 3º Posição no campeonato (75 pts) 1 Vitória em Monaco (2024) 3/5 Poles nas últimas cinco edições do GP de Monaco 1º Nos dois treinos livres de sexta-feira em Monaco Destaque da Mercedes Kimi Antonelli 1º Líder do campeonato (131 pts) 4 Vitórias consecutivas em 2026 +43 Pontos de vantagem sobre Russell 0 Vitórias em Monaco (busca ser 1º italiano desde 2004) Destaque da Ferrari Lewis Hamilton 4º Posição no campeonato (72 pts) 3 Vitórias em Monaco (2008, 2016, 2019) 2º Melhor resultado 2026 (Canadá) 1:12.9 Volta mais rápida da história de Monaco (2021)

Análise tática do GP de Monaco

Monaco é o grande equalizador da Fórmula 1. Com o Straight Mode desativado e o Overtake Mode como única ferramenta para tentativas de ultrapassagem, a classificação de sábado praticamente define o grid de chegada de domingo. A Ferrari, com o melhor chassi do grid em curvas de baixa velocidade, pode explorar exatamente o tipo de aderência mecânica que Monaco exige. Se Leclerc ou Hamilton conquistarem a pole, a tarefa de Antonelli será quase impossível em pista – o italiano precisaria de uma janela de pit stop ou um safety car para ter chance real de ultrapassagem.

Do lado da Mercedes, a estratégia pode envolver uma aposta no undercut: parar antes que a Ferrari e tentar ganhar posições pelo pit lane, onde a velocidade de reação da equipe tem sido uma das melhores do grid. A eliminação da brecha do motor, porém, reduz a margem de manobra. Wolff e seus engenheiros precisarão encontrar o setup ideal entre downforce máxima e preservação de pneus em um circuito que pune qualquer erro – como o muro de Hadjar na seção da piscina demonstrou na sexta-feira.

A McLaren, se Norris e Piastri conseguirem uma posição forte na classificação, pode ser a surpresa do fim de semana. A equipe tem bom histórico recente em Monaco – Norris venceu aqui em 2025 – e o chassi do MCL62 é competitivo em carga aerodinâmica máxima. Verstappen, por sua vez, depende de uma classificação limpa: seus dois triunfos no Principado (2021 e 2023) começaram com largada no top 3.

Previsão do Lance para o GP de Monaco