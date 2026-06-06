Flavio Cobolli x Alexander Zverev Palpites – Análise e odds (07/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Zverev mais de 9,5 Aces – 1,80 na Betsson Placar provável: Cobolli 1 x 3 Zverev – 3,40 na Betsson Aposta de valor: Cobolli vence ao menos um set – 1,53 na Betsson Aposta alternativa: Cobolli vence o primeiro set – 2,82 na Betano Dica com boas chances: Total de games acima de 35,5 – 1,72 na Superbet

Dois estreantes em finais de Grand Slam se enfrentam neste domingo em Roland Garros. Alexander Zverev e Flavio Cobolli disputam o título de 2026 na quadra Philippe-Chatrier, em um duelo que coloca frente a frente o alemão em busca de encerrar uma longa espera por um Major e o italiano tentando protagonizar a maior surpresa de sua carreira.

Para Zverev, trata-se de mais uma oportunidade de conquistar seu primeiro Grand Slam após três finais frustradas. Para Cobolli, é a chance de repetir em Paris o feito alcançado em Munique, quando superou o segundo cabeça de chave no saibro. Confira a análise do Lance para a final entre Flavio Cobolli e Alexander Zverev, com palpites, odds e os principais pontos do confronto.

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Análise do confronto Cobolli x Zverev

Alexander Zverev chega a mais uma oportunidade de mudar a própria história em Roland Garros. Quatro anos após a grave lesão sofrida na semifinal contra Rafael Nadal e dois anos depois da derrota para Carlos Alcaraz na decisão de 2024, o alemão retorna à Philippe-Chatrier tentando conquistar o primeiro título de Grand Slam da carreira.

O caminho até a final foi marcado por maturidade e consistência. Com as eliminações precoces de nomes como Jannik Sinner e Novak Djokovic, Zverev assumiu o posto de principal favorito remanescente no torneio e correspondeu à expectativa, controlando os jogos sem grandes oscilações.

Na semifinal, o alemão confirmou o favoritismo ao derrotar Jakub Mensik por 3 a 1. Agora, com 44 vitórias em Roland Garros — mesma marca de David Ferrer, o maior vencedor da história do torneio sem um título —, Zverev está a apenas um triunfo de encerrar uma das maiores buscas pela coroação do tênis atual.

Flavio Cobolli. Alexander Zverev.

A first Grand Slam title on the line.#RolandGarros pic.twitter.com/STkulD0OBu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Do outro lado da rede estará Flavio Cobolli, que vive a melhor campanha de sua carreira. O italiano garantiu vaga na decisão sem precisar entrar em quadra na semifinal, beneficiado pela desistência de Matteo Arnaldi por problemas de saúde. O descanso extra pode se transformar em um fator importante em uma final disputada em melhor de cinco sets.

Ao chegar à final, Flavio Cobolli tornou-se apenas o quarto italiano da Era Aberta a disputar uma decisão de Grand Slam, juntando-se a Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. O feito reforça a ascensão recente do tênis italiano, que passou a marcar presença com frequência nas fases decisivas dos maiores torneios do circuito.

Ainda assim, o maior capítulo dessa história continua pertencendo a Panatta. Campeão de Roland Garros em 1976, ele segue como o único italiano a levantar o troféu em Paris. Sinner esteve perto de encerrar esse jejum na temporada passada, mas não conseguiu completar a missão.

Agora, a responsabilidade passa para Cobolli. Em sua primeira final de Grand Slam, o italiano terá a oportunidade de escrever seu nome na história do esporte do país e encerrar uma espera que já dura meio século em Roland Garros.

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Campanha no Torneio

Campanha no torneio · Alemanha Alexander Zverev 1ª rodada vs. Benjamin Bonzi 6-3, 6-4, 6-2 2ª rodada vs. Tomas Machac 6-4, 6-2, 6-2 3ª rodada vs. Quentin Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 4ª rodada vs. Jesper De Jong 7-6(3), 6-4, 6-1 Quartas vs. Rafael Jodar 7-6(3), 6-1, 6-3 Semifinal vs. Jakub Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 Campanha no torneio · Itália Flavio Cobolli 1ª rodada vs. Andrea Pellegrino 6-4, 7-6(4), 6-3 2ª rodada vs. Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4 3ª rodada vs. Learner Tien 6-2, 6-2, 6-3 4ª rodada vs. Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) Quartas vs. Felix Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Semifinal vs. Matteo Arnaldi W.O.

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Histórico do confronto Cobolli x Zverev

Alexander Zverev chega à final com vantagem de 3 a 1 no confronto direto e retrospecto favorável no saibro. A única vitória de Flavio Cobolli aconteceu nesta temporada, em Munique, quando o italiano surpreendeu ao vencer por 2 a 0 em uma das derrotas mais inesperadas do alemão nos últimos anos.

Os demais confrontos mostram um cenário diferente. Em Roland Garros de 2025, Zverev venceu com autoridade em sets diretos, enquanto em Madri, poucas semanas após a derrota em Munique, respondeu com um convincente 6/1 e 6/4, sem sofrer nenhuma quebra de serviço.

Outro fator importante é a experiência. Embora tenha conquistado apenas um título nas últimas cinco finais disputadas desde o início de 2025, Zverev já conhece a pressão de uma decisão de Grand Slam. Cobolli vive o melhor momento da carreira, mas terá pela frente sua primeira final em um torneio desse porte.

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Palpite do Lance para Flavio Cobolli x Alexander Zverev

🎯 Palpite do Lance! Zverev vence em quatro sets Alexander Zverev chega a esta final com a sensação de que a oportunidade finalmente está ao seu alcance. O alemão perdeu três decisões de Grand Slam, mas desembarca em Paris em grande forma, tendo cedido apenas dois sets ao longo do torneio e demonstrado uma consistência emocional que nem sempre esteve presente nos momentos mais importantes de sua carreira. Cobolli chega descansado após o walkover na semifinal e já mostrou nesta temporada que pode derrotar Zverev no saibro. Ainda assim, o histórico do confronto segue amplamente favorável ao alemão. Por isso, o cenário mais provável aponta para uma vitória de Zverev em quatro sets, permitindo que o italiano seja competitivo, mas sem impedir o desfecho esperado da decisão.

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