Marrocos x Noruega Palpite – Análise e odds (07/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória de Marrocos – 3,15 na Betsson Placar provável: Marrocos 2 x 1 Noruega – 10,00 na Betsson Aposta de valor: Haaland marcar a qualquer momento – 2,05 na Betsson Aposta alternativa: Gol em ambos os tempos – 1,70 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,68 na Betsson

Marrocos e Noruega se enfrentam neste domingo (7), no Sports Illustrated Stadium, em New Jersey, no último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo de 2026. A partida marca o primeiro reencontro entre as seleções desde o Mundial de 1998, onde estiveram no mesmo grupo do Brasil.

Os Leões do Atlas chegam embalados por uma sequência de 28 jogos de invencibilidade, enquanto a Noruega contará pela primeira vez com a dupla Erling Haaland e Martin Odegaard, poupados na última partida. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Marrocos x Noruega em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Ouahbi ensaia para o Grupo C, Solbakken apresenta força máxima

Marrocos chega como a seleção africana em melhor forma nesta janela preparatória. A equipe marcou nove gols e não sofreu nenhum nos dois últimos amistosos: 5 x 0 sobre Burundi e 4 x 0 contra Madagascar. Na vitória mais recente, Ismael Saibari marcou duas vezes e reforçou sua candidatura como grande destaque para o Mundial.

O momento positivo acontece em meio a uma mudança de comando. Mohamed Ouahbi assumiu em março de 2026, após a saída de Walid Regragui, técnico que levou Marrocos à semifinal histórica da Copa de 2022. Mesmo sem experiência prévia em uma equipe adulta de elite, Ouahbi chega respaldado pelo título mundial sub-20 conquistado em 2025.

A Copa do Mundo será o maior teste deste novo projeto. Marrocos integra o Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti, e estreia justamente contra a Seleção Brasileira em 13 de junho, no MetLife Stadium. Por isso, o amistoso contra a Noruega tem valor importante como desafio diante de um adversário com força física e grande poder ofensivo.

O elenco marroquino combina jogadores de elite na Europa com nomes em ascensão. Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Bilal El Khannouss e Brahim Díaz formam a base de uma seleção que ocupa a oitava posição no ranking da Fifa. As ausências de Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri por opção técnica também indicam uma renovação clara no ciclo.

A Noruega chega ao amistoso com o peso histórico de voltar à Copa do Mundo após 28 anos. A campanha de qualificação foi perfeita, com oito vitórias em oito jogos e 37 gols marcados, melhor desempenho ofensivo entre as seleções europeias no ciclo. Haaland foi o grande motor dessa campanha, com 16 gols nas eliminatórias.

Os amistosos de preparação, porém, mostraram que a equipe ainda precisa de ajustes. Em março, a Noruega perdeu por 2 x 1 para os Países Baixos e empatou sem gols com a Suíça. Na semana passada, venceu a Suécia por 3 x 1, com dois gols de Jorgen Strand Larsen e um de Antonio Nusa.

Para este domingo, Stale Solbakken deve utilizar força máxima. Haaland chega com 55 gols em 49 jogos pela seleção, enquanto Odegaard retorna após uma reta final intensa pelo Arsenal. No Grupo I do Mundial, a Noruega enfrentará França, Senegal e Iraque, o que torna o amistoso contra Marrocos um teste importante para medir o entrosamento entre seus principais jogadores.

Outros palpites e odds para Marrocos x Noruega

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Confrontos diretos entre Marrocos x Noruega

O histórico entre Marrocos e Noruega é bastante curto. O amistoso deste domingo será apenas o segundo encontro entre as duas seleções.

O único precedente aconteceu em 10 de junho de 1998, pela fase de grupos da Copa do Mundo da França. No Stade de la Mosson, em Montpellier, Marrocos e Noruega empataram por 2 x 2. Mustapha Hadji abriu o placar para os marroquinos, Youssef Chippo marcou contra, Abdeljalil Hadda recolocou Marrocos em vantagem e Dan Eggen empatou logo depois.

Aquele resultado teve peso indireto na eliminação marroquina. Na última rodada, Marrocos venceu a Escócia por 3 x 0, mas viu a Noruega superar o Brasil e avançar às oitavas. O confronto atual, porém, tem leitura muito mais ligada ao momento das equipes do que ao histórico de 1998.

Notícias de Marrocos x Noruega

Marrocos: desfalques e dúvidas

A principal notícia positiva de Marrocos é o retorno de Achraf Hakimi. O lateral do PSG se recuperou de lesão no posterior da coxa direita e disputou os 120 minutos da final da Champions League contra o Arsenal, em Budapeste. A dúvida está na carga física: Ouahbi pode preservá-lo ou usá-lo com minutos controlados.

Entre as novidades, Ayyoub Bouaddi, do Lille, teve a troca de seleção aprovada pela Fifa em maio de 2026 e já foi testado como titular. Com 1,91 m e perfil de volante de contenção, ele oferece presença física no meio-campo. Issa Diop, do Fulham, também reforça as opções defensivas.

Brahim Díaz chega como principal referência criativa. O meia-atacante do Real Madrid foi artilheiro da CAN 2025, com cinco gols, e deve atuar entre as linhas. Ismael Saibari, destaque contra Madagascar, pode ser utilizado como falso nove ou referência móvel no ataque.

Provável escalação de Marrocos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Chadi Riad e Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat e Ayyoub Bouaddi; Abde Ezzalzouli, Brahim Díaz e Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Noruega: desfalques e dúvidas

A Noruega não registra ausências por lesão no elenco. A principal preocupação de Solbakken está na carga física de Haaland e Odegaard, que chegam após uma reta final intensa por Manchester City e Arsenal.

Odegaard teve uma temporada marcada por problemas físicos, mas encerrou o ciclo com o título da Premier League pelo Arsenal. Poucos dias depois, disputou a final da Champions League contra o PSG, em uma derrota nos pênaltis que foi bastante exigente.

No ataque, Solbakken ainda conta com Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen e Antonio Nusa para dividir responsabilidades com Haaland. A profundidade ofensiva ficou clara contra a Suécia, quando a equipe marcou três vezes sem utilizar seu principal artilheiro e seu capitão.

Haaland, porém, deve reassumir o comando do ataque. O centroavante do Manchester City soma 51 gols em 58 jogos na temporada e terminou a Premier League 2025/26 como artilheiro. Sua presença muda a forma como Marrocos precisará defender a profundidade.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge e Kristian Thorstvedt; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Destaques individuais de Marrocos x Noruega

Jogador destaque · Marrocos Brahim Díaz 5 Gols na CAN 2025 em 5 jogos – artilheiro isolado e vencedor da Chuteira de Ouro 1° Único jogador na história da CAN a marcar em cinco partidas consecutivas (recorde absoluto) 7 Gols nas eliminatórias africanas para a CAN 2025 14 Gols pela seleção marroquina em 25 convocações – média de 0,56 por partida Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 55 Gols em 49 partidas pela Noruega – maior artilheiro da história da seleção 16 Gols nas eliminatórias europeias 2026 – igualando Robert Lewandowski em 2018 27 Gols na Premier League 2025/26 – artilheiro da competição pelo Manchester City 44 Frequência de gol pela Noruega desde outubro de 2024 – um a cada 44 minutos

Os técnicos - Ouahbi constrói identidade, Solbakken fecha ciclo histórico

Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi, de 49 anos, nasceu na Bélgica, em uma família de origem marroquina, e construiu sua trajetória longe dos holofotes do futebol profissional. Trabalhou por mais de 17 anos na base do Anderlecht, onde participou do desenvolvimento de jogadores como Youri Tielemans e Romelu Lukaku.

O ponto alto de sua carreira foi o título mundial sub-20 conquistado por Marrocos em 2025, com vitória por 2 x 0 sobre a Argentina na final. Sua proposta combina bloco defensivo compacto, transições rápidas e liberdade para jogadores criativos decidirem no último terço. O desafio agora é provar que esse modelo também funciona em um ambiente de Copa do Mundo.

Stale Solbakken

Stale Solbakken, de 58 anos, assumiu a Noruega em dezembro de 2020 e conduziu a seleção ao primeiro Mundial desde 1998. Antes disso, construiu carreira vitoriosa no Copenhagen, onde se tornou um dos treinadores mais importantes da história da liga dinamarquesa.

À frente da Noruega, Solbakken encontrou uma estrutura capaz de potencializar Haaland e Odegaard. A campanha nas eliminatórias, com 100% de aproveitamento, foi a mais dominante da história recente da seleção.

Análise tática de Marrocos x Noruega

Marrocos deve manter a estrutura no 4-2-3-1, com Amrabat e Bouaddi formando a dupla de volantes responsável por proteger a defesa. A principal missão será reduzir os espaços pelo centro do campo e limitar a influência de Odegaard na criação das jogadas norueguesas.

O setor direito da defesa marroquina pode exigir atenção especial. Caso Hakimi seja preservado ou tenha minutos controlados, Mazraoui deve assumir a função, abrindo um possível espaço para as investidas de Antonio Nusa pelo lado esquerdo do ataque da Noruega.

No campo ofensivo, os marroquinos devem apostar em transições rápidas. Ezzalzouli e Bilal El Khannouss oferecem velocidade pelos corredores, enquanto Brahim Díaz terá liberdade para circular entre as linhas e participar da construção das jogadas. Saibari surge como opção para atuar mais próximo da área adversária.

A Noruega deve responder com um 4-3-3 voltado para potencializar Haaland. Odegaard será o principal articulador da equipe, buscando aproximações constantes com o centroavante. O duelo entre o meio-campo marroquino e o camisa 10 norueguês pode ser decisivo para determinar quem conseguirá controlar o ritmo da partida.

Prognóstico de placar exato para Marrocos x Noruega