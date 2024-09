Gabriel Magalhães em coletiva pela Seleção (Foto: Guilherme Moreira / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 13:34 • Curitiba

Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, concedeu entrevista coletiva em Curitiba neste domingo (8) e foi questionado sobre as más atuações recentes da equipe comandada por Dorival Júnior. O defensor rebateu as críticas recebidas pelo coletivo e optou por valorizar as vitórias simples.

- O que nós queremos é vencer e dar alegria ao povo brasileiro. O futebol hoje não é só jogar bonito, mas também é resultado. Vai ter jogo que vamos ganhar de 1 a 0 sem jogar bem, e vai ter jogo que vamos jogar bem e não ganhar. Temos que ter paciência, é um ciclo que demora para a adaptação - afirmou o jogador.

Nesta Data Fifa, o Brasil já entrou em campo diante do Equador e, mesmo com desempenho burocrático, venceu pelo placar mínimo, com gol de Rodrygo ainda na primeira etapa. Gabriel recebeu a oportunidade de jogar os 90 minutos e teve atuação positiva, mas reconheceu a necessidade de melhora do time.

- Temos jogadores de muita qualidade, temos que tentar colocar isso em mente e nos adaptar o mais rápido possível ao que o professor quer. É um desafio para todos nós, por ser pouco tempo de trabalho, mas não é algo que não fazemos nos nosso clubes. Pelo contrário, muitas coisas a gente faz no nosso dia a dia, então temos capacidade de nos adaptar - disse o atleta do Arsenal.

Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção, em duelo contra o Equador (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

A Seleção volta a campo na terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), para visitar o Paraguai no caldeirão do Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil soma 10 pontos e está em quarto lugar, a oito da líder Argentina.