Web detona atuação de Vinicius Jr. pela Seleção Brasileira: ‘Cemitério de jogadas’

Com o gol de Rodrygo, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, jogando no Couto Pereira. Apesar da importante vitória conquistada pela Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, os torcedores não pegaram leve com a atuação de Vinicius Júnior com a Amarelinha. A maior queixa dos torcedores é não enxergar na Seleção o mesmo desempenho de destaque que o atacante tem no Real Madrid.

Confira alguns comentários sobre a atuação de Vinicius;

Reação de torcedores nas redes sociais (Foto: Reprodução/Bluesky)

O próximo compromisso de Vinicius pela Seleção Brasileira será na próxima terça-feira (10), contra o Paraguai no Defensores Del Chaco, Estádio em Assunção, no Paraguai. Ambas as equipes seguem vivas na briga pela classificação para a Copa do Mundo 2026.