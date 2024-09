Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar o Paraguai

A Seleção Brasileira começa a preparação para enfrentar o Paraguai (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:30 • Curitiba (PR)

Após vencer o Equador por 1 a 0, no primeiro compromisso da Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, a equipe comandada por Dorival Júnior começou a preparação de olho na partida contra o Paraguai, terça-feira (10), às 21h30m, em Assunção, e válida pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em Curitiba, o treino dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na véspera foi com atividades regenerativas na academia, enquanto o restante do grupo participava de um trabalho em campo reduzido, na tarde deste sábado (7).

Mesmo com pouca inspiração, a Seleção Brasileira superou o Equador, no Estádio Couto Pereira, por 1 a 0, na noite de sexta-feira (6). Rodrygo foi o destaque, ao marcar o único gol da partida.

Com a vitória, o Brasil quebrou a sequência de quatro jogos sem vitória nas Eliminatórias, ultrapassou o próprio Equador e chegou à quarta colocação, com 10 pontos. A Argentina, com 18, lidera a classificação.

