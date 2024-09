Após suposta separação, ex de titular da Seleção polemiza: ‘Amante dizendo ser esposa’

Publicação de ex de jogador da Seleção causa polêmica nas redes (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Carolina Andrade, mãe da filha do atacante Luiz Henrique, causou polêmica nas redes sociais na última sexta-feira (7). Em publicação no "Instagram", a mulher revelou a possível presença de uma amante no estádio Couto Pereira, onde a Seleção Brasileira encarou o Equador.

- Bigamia no Brasil é crime. Tá tudo sendo observado e anotado. Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa - escreveu Carolina, em publicação apagada horas depois.

A publicação da mulher repercutiu e internautas interpretaram como uma indireta ao jogador. Os dois, no entanto, não se seguem mais nas redes sociais e Luiz não tem mais fotos com Carolina, o que indica uma possível separação. Carolina, por sua vez, tem uma foto com o atleta junto à filha do casal, Anallu, publicada há algumas semanas.

Neste sábado (7), Carolina fez uma publicação, com a legenda: "Seus filhos merecem uma mãe feliz. Cuide-se". Luiz Henrique foi titular na vitória da Seleção Brasileira sobre o Equador, por 1 a 0. A equipe de Dorival Jr agora encara o Paraguai, na próxima terça (10), pelas Eliminatórias da Copa.

