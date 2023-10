- Assim como tantas outras crianças, cresci assistindo a ele e me inspirei em sua carreira durante toda a formação da minha. Isso inclusive é normal no futebol, costumamos nos inspirar em jogadores da mesma posição. Quero deixar claro aqui que repudio totalmente qualquer tipo de crime e violência, sobretudo contra mulheres. Sou grato a todos que compreenderam a intenção da minha fala e me mandaram palavras de apoio e força. Por último, deixo aqui as minhas mais sinceras desculpas a todos que foram ofendidos com o que foi dito. Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir - completou Yan.