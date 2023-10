Dentro e fora de campo, a Seleção Brasileira não vive seu melhor momento. Além de um empate com a frágil Venezuela em casa, as polêmicas envolvendo jogadores estão sempre em crescimento. Em coletiva no último final de semana, o estreante lateral Yan Couto, convocado pela primeira vez para atuar com a Amarelinha, afirmou ter como seu maior ídolo o ex-jogador Dani Alves, preso por estupro desde janeiro.