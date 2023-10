Esse mecanismo é previsto na legislação da Espanha e já teria sido depositada por Miraida Puente, advogada que representa o jogador. Em caso de condenação, o pagamento é levado em consideração para dar uma pena mais branda para o acusado. Além disso, a defesa do jogador estuda fazer com que Daniel Alves admita o crime, fazendo com que a pena fique menor ainda.