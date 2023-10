O técnico Fernando Diniz deve fazer algumas mudanças em relação à última partida. Além de Yam Couto na lateral, por conta do problema físico de Danilo, Carlos Augusto e Gabriel Jesus também devem começar jogando. O primeiro na lateral-esquerda, no lugar de Guilherme Arana. Já o segundo, no comando de ataque. O centroavante titular da Amarelinha e dono da camisa 9 não marca pela Canarinho desde às oitavas de final da última Copa do Mundo, realizada no Qatar. O jogo contra a Coreia do Sul aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado.