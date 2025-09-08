Wesley sente desconforto, e lateral do Botafogo pode ser titular na Seleção

TERESÓPOLIS- O lateral-direito Wesley sentiu um desconforto na coxa direita e deixou o treino da Seleção mais cedo na manhã desta segunda-feira (8). Assim, o jogador é dúvida para a partida desta terça-feira (9), quando o Brasil encara a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Apesar de sentir o desconforto, Wesley viaja normalmente para a Bolívia na tarde desta segunda. Ele será reavaliado antes da partida com os bolivianos.

Caso não esteja com 100% das condições físicas, Vitinho será titular na altitude de 4.150 metros de El Alto. O lateral do Botafogo chegou inclusive a treinar entre os titulares em parte das atividades de domingo e segunda. A entrada do jogador em algum momento da partida já era dada como certa.

Se Wesley realmente não tiver condições de jogo, a provável escalação do Brasil para enfrentar a Bolívia terá Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Sem Wesley, Vitinho vira titular da Seleção antes de 'decisão' do Botafogo

Caso tenha que jogar os 90 minutos, Vitinho pode se tornar um problema para o Botafogo.

Isso porque na quinta-feira (11), menos de 48 horas após o jogo na altitude, o Botafogo recebe o Vasco no estádio Nilton Santos pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1 em São Januário.

A Seleção se despediu da Granja Comary no início da tarde rumo ao aeroporto do Galeão, no Rio. O grupo viaja a Santa Cruz de la Sierra em voo fretado.

Para minimizar os efeitos da altitude, a Seleção viaja a El Alto apenas horas antes do confronto. Bolívia e Brasil está marcado para às 20h30 (de Brasília).