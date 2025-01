A vitória do Brasil Sub-20 por 2 a 1 sobre a Bolívia na segunda rodada do Sul-Americano da categoria amenizou um pouco a situação da equipe na tabela, mas o resultado magro pode ter complicado as chances de classificação da Seleção Brasileira para a segunda fase do torneio, que está sendo disputado na Venezuela.

Pelo regulamento do Sul-Americano Sub-20, os três melhores colocados de cada um dos dois grupos avançam para a segunda fase do torneio, que terá um hexagonal (todos contra todos). Além de definir o campeão, a competição dá quatro vagas para o Mundial da categoria, no segundo semestre.

Por ora, o Brasil Sub-20 ocupa a terceira colocação do Grupo B, com três pontos em dois jogos. Mas o time vai folgar na rodada desta terça-feira (28), que terá os jogos entre as seleções sub-20 de Argentina x Bolívia, e Colômbia x Equador.

E a humilhante derrota por 6 a 0 para Argentina na primeira rodada, somada à vitória por apenas um gol de diferença sobre a Bolívia no domingo (26), faz com o Brasil Sub-20 tenha o pior saldo de gols do torneio (-5). Esse é o segundo critério de desempate, atrás apenas do confronto direto.

Assim, quando entrar em campo na quinta-feira (30) para enfrentar o Equador, pela 4ª rodada, a Seleção Brasileira poderá estar fora da zona de classificação. Para isso, basta que a Colômbia supere o Equador nesta terça. Nesse caso, os colombianos chegariam à 2ª colocação, com 4 pontos, e os equatorianos dividiram o terceiro posto com o Brasil — mas provavelmente à frente, já que o saldo atual do Equador é de +1.

Brasil Sub-20 terá confrontos diretos com Colômbia e Equador

A situação atual do Brasil Sub-20 não é desesperadora porque o time de Ramon Menezes terá confrontos diretos com Equador e Colômbia nas duas últimas rodadas. Se vencer os dois jogos, a Seleção Sub-20 estará classificada.

Mas, caso empate algum dos confrontos e termine a fase com igualdade de pontos com uma dessas seleções, será o saldo de gols que irá definir quem ficará à frente na tabela.